Sui คืออะไร? คู่มือสู่ระบบนิเวศบล็อคเชนสาธารณะประสิทธิภาพสูงแห่งยุคหน้า

16 กรกฎาคม 2025MEXC
1) Sui คือบล็อคเชนสาธารณะเลเยอร์ 1 ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาโดย Mysten Labs สร้างขึ้นบนภาษาการเขียนโปรแกรม Move โดยมีคุณสมบัติการทำงานพร้อมกันอันทรงพลังและโมเดลข้อมูลเชิงวัตถุ
2) โทเค็นดั้งเดิม SUI ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมก๊าซ รางวัลสเตกกิ้ง และจะให้สิทธิ์ในการกำกับดูแลในอนาคต
3) Sui มอบความสามารถในการปรับขนาดที่แข็งแกร่งสำหรับกรณีการใช้งานเช่นการเล่นเกมบนบล็อคเชน, DeFi, NFT และการระบุตัวตนบนเชน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ที่สามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายพันล้านคน
4) แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดี แต่ Sui ก็ต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น การเตรียมระบบนิเวศด้วยตนเองและการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างบล็อคเชนสาธารณะ ความสำเร็จในอนาคตขึ้นอยู่กับการเติบโตของระบบนิเวศของนักพัฒนาและการนำแอพพลิเคชั่นในโลกแห่งความเป็นจริงมาใช้

เมื่อเทคโนโลยีบล็อคเชนมีการพัฒนา ข้อจำกัดในด้านประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาด และประสบการณ์ของผู้ใช้ก็เกิดขึ้นในบล็อคเชนสาธารณะรุ่นแรกและรุ่นที่สองแบบดั้งเดิม Ethereum แม้จะมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ แต่ก็มักประสบปัญหาความแออัดของเครือข่ายและค่าธรรมเนียมสูง ในขณะเดียวกัน Solana นำเสนอการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพแต่ยังต้องเผชิญกับข้อกังวลด้านความเสถียร ในฉากหลังนี้ Sui ก้าวขึ้นมาเป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่มีสถาปัตยกรรมใหม่

Sui เปิดตัวโดย Mysten Labs มีเป้าหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบมุ่งเน้นวัตถุที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับโลก Web3 ด้วยแบบจำลองข้อมูลและกลไกฉันทามติที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้ Sui มีข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านปริมาณธุรกรรม ความเร็วในการยืนยัน และความยืดหยุ่นในการพัฒนา ส่งผลให้ได้รับชื่อเสียงในการเสนอ “ประสบการณ์บล็อคเชน Web3 ที่เทียบเคียงได้กับ Web2”

1. เบื้องหลังของ Sui : Mysten Labs และอดีตทีมงาน Diem


Sui ถูกสร้างขึ้นโดย Mysten Labs ซึ่งทีมผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอดีตสมาชิกจากโปรเจกต์คริปโต Diem ของ Meta (เดิมคือ Facebook) และนักพัฒนาภาษาการเขียนโปรแกรม Move ก่อนหน้านี้สมาชิกหลักหลายรายของ Mysten Labs เคยเป็นผู้นำในการพัฒนาบล็อคเชน Diem และกระเป๋าเงิน Novi ที่ Meta โดยนำความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกด้านสถาปัตยกรรมระบบและการประมวลผลแบบกระจายมาด้วย

แม้ว่าโครงการ Diem จะถูกยกเลิกในที่สุด แต่เทคโนโลยีหลักของโครงการ โดยเฉพาะภาษาการเขียนโปรแกรม Move ก็ถูกส่งต่อมายังโครงการ Sui ทีมงาน Sui ได้พบปัญหาคอขวดที่สำคัญในด้านการปรับขนาดและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ภายในสถาปัตยกรรมบล็อคเชนที่มีอยู่ ดังนั้นจึงเลือกที่จะออกแบบบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น ซึ่งไม่เข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) แต่สร้างรูปแบบใหม่ที่เน้นที่วัตถุแทน

Sui เปิดตัวเมนเน็ตในเดือนพฤษภาคม 2023 โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพขั้นสูง การพัฒนาที่เรียบง่าย และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง มันโดดเด่นจากบล็อคเชนสาธารณะที่กำลังเกิดใหม่ และดึงดูดการลงทุนและการให้ความสนใจอย่างมากจากบริษัทต่างๆ รวมถึง a16z, FTX Ventures และ Jump Crypto

2. ปรัชญาหลักของ Sui: วัตถุเป็นแกนหลักของรัฐโลก


2.1 ปัญหาเกี่ยวกับบล็อคเชนแบบดั้งเดิม


ระบบบล็อคเชนส่วนใหญ่ (เช่น Bitcoin, Ethereum) จะใช้โมเดลบัญชีหรือโมเดล UTXO เพื่อบันทึกสถานะโลก โมเดลเหล่านี้ไม่รองรับการประมวลผลธุรกรรมแบบขนานได้ดีและขาดความยืดหยุ่นในการแสดงตรรกะของแอปพลิเคชันที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่จำกัดและมีความยากลำบากในการจัดทำสัญญาอัจฉริยะ

2.2 “Object-Centric Model” ของ Sui คืออะไร?


Sui ใช้โมเดลสถานะที่เน้นวัตถุแบบเฉพาะซึ่ง:
  • ข้อมูลบนเชนทั้งหมดถือเป็นวัตถุ (รวมถึงโทเค็น NFT สถานะสัญญา ฯลฯ)
  • วัตถุแต่ละชิ้นมี ID ที่ไม่ซ้ำกันและเจ้าของ และสามารถใช้งานด้วยสัญญาอัจฉริยะ (ย้ายโมดูล) หรือลายเซ็นผู้ใช้
  • วงจรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุได้รับการควบคุมอย่างแม่นยำด้วยภาษา Move
โมเดลนี้ช่วยให้ระบบสามารถระบุธุรกรรมใดที่ไม่รบกวนกัน ทำให้สามารถดำเนินการแบบขนานที่ระดับธุรกรรมได้และปรับปรุงปริมาณงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

3. จุดเด่นทางเทคนิคของสถาปัตยกรรมของ Sui


3.1 การดำเนินการแบบคู่ขนาน: มีประสิทธิภาพมากกว่าบล็อคเชนแบบดั้งเดิม


ต่างจาก Ethereum ซึ่งพึ่งพาการดำเนินการคำสั่งซื้อทั้งหมดเป็นอย่างมาก (กล่าวคือ ธุรกรรมทั้งหมดจะต้องได้รับการประมวลผลตามลำดับ) Sui จัดการธุรกรรม "วัตถุเดี่ยว" ส่วนใหญ่ (เช่น การโอนโทเค็นง่ายๆ หรือการสร้าง NFT) ผ่านกลไกการดำเนินการแบบคู่ขนานโดยไม่ต้องมีการเห็นพ้องต้องกันของเครือข่ายเต็มรูปแบบ

เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับวัตถุหลายรายการ (เช่น การจับคู่คำสั่งแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) เท่านั้นที่จะเข้าสู่กระบวนการฉันทามติ Byzantine Fault Tolerant (BFT) การออกแบบนี้ทำให้ Sui สามารถบรรลุอัตราการทำธุรกรรม (TPS) ได้เกินขอบเขตของบล็อคเชนแบบดั้งเดิม การทดสอบอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า Sui สามารถจัดการ TPS ได้มากกว่า 120,000 TPS โดยมีเวลาแฝงต่ำเพียงไม่กี่ร้อยมิลลิวินาที

3.2 กลไกการบรรลุฉันทามติของนาร์วาลและบูลชาร์ก


Sui แนะนำโปรโตคอลฉันทามติสองเฟสที่รวม Narwhal และ Bullshark ไว้ด้วยกัน:
  • นาร์วาลทำหน้าที่เป็นชั้นความพร้อมใช้งานของข้อมูล ทำหน้าที่รับรองการกระจายรายการธุรกรรมและการสั่งการ
  • Bullshark ใช้ Directed Acyclic Graph (DAG) เพื่อสรุปข้อตกลงร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สถาปัตยกรรมนี้แยก "การออกอากาศธุรกรรม" ออกจาก "การสรุปฉันทามติ" ทำให้มั่นใจถึงปริมาณงานสูงแม้ว่าโหนดบางส่วนจะออฟไลน์ก็ตาม

3.3 ย้ายภาษา: สร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยของสินทรัพย์


Move เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่เน้นทรัพยากรซึ่งออกแบบมาสำหรับบล็อคเชน โดยมีคุณลักษณะสำคัญคือไม่สามารถคัดลอกหรือทิ้งทรัพยากรได้ ซึ่งช่วยป้องกันช่องโหว่ของสัญญาอัจฉริยะทั่วไป เช่น การใช้จ่ายซ้ำและการทุจริตของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sui ขยาย Move เพื่อสร้าง Sui Move พร้อมทั้งแนะนำฟังก์ชันพื้นฐานเพิ่มเติมสำหรับการจัดการวัตถุ และลดความซับซ้อนของการอ้างอิงโมดูล

4. องค์ประกอบของระบบนิเวศ Sui


4.1 ส่วนประกอบหลักของ Sui


Sui Wallet: เปิดตัวอย่างเป็นทางการโดย Mysten Labs รองรับการจัดการสินทรัพย์ SUI การโต้ตอบ dApp การเรียกดู NFT และอื่นๆ อีกมากมาย
Sui Explorer: ตัวสำรวจแบบออนเชนเพื่อสอบถามสถานะธุรกรรม รายละเอียดวัตถุ และอื่นๆ
Sui CLI / SDKs: ชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่สนับสนุนภาษาหลักเช่น JavaScript และ Rust
Sui Bridge: เครื่องมือเชื่อมโยงข้ามสายโซ่ที่เชื่อมต่อ Ethereum, BNB Chain และเครือข่ายหลักอื่น ๆ

4.2 โครงการระบบนิเวศ Sui


ระบบนิเวศของ Sui กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมหลายภาคส่วน:
  • DeFi: Turbos Finance, Cetus, Aftermath Finance
  • NFT: บัญชี NFT: BlueMove, Keepsake, OriginByte
  • การเล่นเกม: Abyss World, Arcade Champions
  • โซเชียลและเครื่องมือ: Ethos Wallet, SuiNS (บริการชื่อโดเมน) ฯลฯ
ปัจจุบัน มีโปรเจ็กต์มากกว่า 200 โปรเจ็กต์ที่ถูกนำไปใช้งานบนเครือข่าย Sui ซึ่งครอบคลุมถึงกระเป๋าเงิน DEX ตลาด NFT เกมบล็อคเชน และอื่นๆ อีกมากมาย

5. กลไกโทเค็นและแบบจำลองทางเศรษฐกิจของ SUI


SUI เป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Sui และมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ค่าธรรมเนียมเครือข่าย: ผู้ใช้จ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยเป็นค่าธรรมเนียมแก๊สสำหรับการดำเนินการบนเครือข่าย (การโอน การปรับใช้สัญญา ฯลฯ) เพื่อจูงใจให้ผู้ตรวจสอบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
การสเตกของผู้ตรวจสอบ: SUI ใช้กลไกการบรรลุฉันทามติ Delegated Proof-of-Stake (DPoS) อนุญาตให้ผู้ใช้มอบหมาย SUI ให้กับผู้ดำเนินการโหนดเพื่อเข้าร่วมในการเดิมพันและรับรางวัล
การกำกับดูแลแบบออนไลน์: ในอนาคต Sui จะเปิดใช้งานการกำกับดูแลแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ถือ SUI สามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนข้อเสนอ การปรับพารามิเตอร์ และกระบวนการกำกับดูแลอื่นๆ
การแจกจ่ายโทเค็น: ปริมาณอุปทานทั้งหมดของ SUI คือ 10,000 ล้านโทเค็น โดยจัดสรรในเบื้องต้นดังนี้:
  • 20% สำหรับผู้มีส่วนสนับสนุนในช่วงแรกและทีมงาน
  • 14% สำหรับผู้ลงทุน
  • 10% สำหรับแรงจูงใจด้านชุมชนและระบบนิเวศ
  • 50% มอบให้แก่มูลนิธิ Sui (เพื่อการพัฒนาระยะยาว)
  • 6% สำหรับผู้ทดสอบในระยะเริ่มต้นและวัตถุประสงค์อื่นๆ

6. วิธีการซื้อโทเค็น SUI


สำหรับนักลงทุนทั่วไป คุณสามารถซื้อขายโทเค็น SUI บน MEXC Exchange ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับ SUI:

1) เข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหาชื่อโทเค็น SUI ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


7. กรณีการใช้งานของ Sui: การสร้างโลก Web3 ที่ปรับขนาดได้


เครือข่าย Sui ไม่เพียงแต่เป็นบล็อคเชนสาธารณะประสิทธิภาพสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อมอบความสามารถในการปรับขนาด ความสะดวกในการพัฒนา และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ปลายทางสำหรับแอปพลิเคชัน Web3 อีกด้วย เป้าหมายคือการสร้างโลก Web3 รุ่นถัดไปที่มีความสามารถในการรองรับผู้ใช้และการโต้ตอบสินทรัพย์นับพันล้านราย การประยุกต์ใช้งานหลักๆ ของ Sui มีดังนี้:

การเล่นเกมบนเครือข่ายขนาดใหญ่: เกมต้องมีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และการเล่นเกมที่ซับซ้อน การประมวลผลธุรกรรมแบบขนานและโมเดลวัตถุของ Sui ช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างมาก โดยหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้าและค่าธรรมเนียมแก๊สที่สูง

การซื้อขาย DeFi ความถี่สูง: แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การซื้อขายหนังสือคำสั่งและตลาดอนุพันธ์ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อ TPS และเวลาชำระเงิน สามารถรันตรรกะการจับคู่ที่ซับซ้อนบน Sui ได้โดยไม่เกิดปัญหาคอขวดด้านประสิทธิภาพ

NFT และระบบสินทรัพย์บนเครือข่าย: โมเดลที่เน้นวัตถุเหมาะสมกับการนำเสนอ NFT โดยธรรมชาติ โดยรองรับคุณลักษณะต่างๆ เช่น NFT ที่ซ้อนกันและแบบวิวัฒนาการ (เช่น อุปกรณ์ สิ่งของ ตัวละคร)

บริการการระบุตัวตนและข้อมูลบนเครือข่าย: ด้วยการใช้โปรแกรมวัตถุ Sui ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่นและระบบยืนยันตัวตน ช่วยให้แอป Web3 เข้ามาแทนที่กลไกการเข้าสู่ระบบ Web2 แบบดั้งเดิมได้

8. แนวโน้มการพัฒนาและความท้าทายของสุ่ย


8.1 ข้อดีของ Sui:


การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูงที่ให้ความสามารถในการปรับขนาดที่โดดเด่น
ภาษาโปรแกรม Move ที่แข็งแกร่งและปลอดภัยช่วยให้สามารถแยกสินทรัพย์ที่ซับซ้อนได้
การสนับสนุนระบบนิเวศที่จัดทำขึ้นอย่างดีควบคู่ไปกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ครอบคลุม
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่กระตือรือร้นและทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง

8.2 ความท้าทายที่ Sui เผชิญ:


การขาดความเข้ากันได้ของ EVM ทำให้เกิดอุปสรรคในการโยกย้ายที่สำคัญ
แรงกดดันการแข่งขันจากบล็อคเชนที่ใช้ Move อื่นๆ เช่น Aptos
ระบบนิเวศอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งต้องการการขยายฐานผู้ใช้
ความสงสัยของตลาดเกี่ยวกับโมเดลบล็อคเชนสาธารณะที่เน้น "ประสิทธิภาพเป็นอันดับแรก"

9. บทสรุป: Sui สามารถเป็นผู้นำเครือข่ายสาธารณะรุ่นต่อไปได้หรือไม่?


Sui ไม่ใช่บล็อคเชนแรกที่จะเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพสูงและการประมวลผลแบบขนาน แต่การผสมผสานที่สร้างสรรค์ของโมเดลวัตถุ ภาษา Move และกลไกฉันทามติแบบแยกส่วนทำให้มันโดดเด่นเหนือคู่แข่ง L1 ต่างจากโปรเจ็กต์ที่ให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้ Sui เป็นตัวแทนของการคิดใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานหลักของ Web3

สำหรับนักพัฒนา Sui มอบสภาพแวดล้อมสัญญาอัจฉริยะที่แสดงออกได้สูงและปลอดภัย สำหรับผู้ใช้ Sui มอบความหน่วงเวลาต่ำและประสบการณ์การโต้ตอบแบบ Web2 ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึง สำหรับนักลงทุน โทเค็นโนมิกส์ที่ยืดหยุ่นและระบบนิเวศที่ขยายตัวมอบมูลค่าในระยะกลางถึงระยะยาวที่มีแนวโน้มดี

ยังต้องรอดูว่า Sui จะสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่งเหมือน Ethereum ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในฐานะโครงการบล็อคเชนที่มีหลักการทางวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง Sui ได้นำจินตนาการและความเป็นไปได้ใหม่ๆ มาสู่โลก Web3 อย่างไม่ต้องสงสัย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

