StakeStone (STO) คืออะไร? เจาะลึกแพลตฟอร์มสภาพคล่องข้ามเชนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

ในตลาดคริปโต สภาพคล่องและผลตอบแทนมักถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม StakeStone นำเสนอทางออกเชิงนวัตกรรมในฐานะโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องข้ามเชน โดยใช้โทเค็นประจำแพลตฟอร์มอย่าง STO เพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยสามารถบรรลุทั้งสภาพคล่องในระดับสูงและผลตอบแทนที่เหมาะสม บทความนี้พาไปดูจุดเด่นของ StakeStone และแนวทางที่แพลตฟอร์มนี้กำลังนิยามสภาพคล่องใหม่ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล
StakeStone เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพคล่องข้ามเชนที่ล้ำสมัย ซึ่งนำเสนอสินทรัพย์ STO และ SBTC ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ ETH และ BTC ในรูปแบบที่มีสภาพคล่อง ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายการสเตกแบบไดนามิก แพลตฟอร์มนี้สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสินทรัพย์ที่ถูกล็อกกับความต้องการด้านสภาพคล่องในโมเดลการสเตกแบบดั้งเดิมได้ โดย StakeStone มีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องหลัก 3 ประเภท ได้แก่
STONE ETH: สินทรัพย์ ETH ที่มีสภาพคล่องและสร้างผลตอบแทนได้
SBTC: สินทรัพย์ BTC ที่มีสภาพคล่องและสามารถใช้งานได้ข้ามเชน
STONEBTC: เวอร์ชัน BTC ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้
ต่างจากโปรโตคอลการสเตกอื่น ๆ StakeStone อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถถอนเงินได้ทุกเมื่อบนบล็อกเชนที่รองรับ โดยไม่ต้องมีระยะเวลาล็อก ทำให้เกิดสภาพคล่องข้ามเชนอย่างแท้จริง
StakeStone นำเสนอนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหลัก 4 ประการในตลาดคริปโต
1）ความขัดแย้งระหว่างการล็อกสินทรัพย์กับสภาพคล่อง: การสเตกแบบดั้งเดิมบังคับให้ผู้ใช้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการรับผลตอบแทนหรือการคงไว้ซึ่งสภาพคล่อง ในขณะที่ StakeStone ช่วยให้สามารถทำได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
2）สภาพคล่องที่กระจัดกระจาย: StakeStone รวมพูล LRT หลากหลายเข้าด้วยกัน ช่วยให้ผู้ใช้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
3）ความท้าทายของเลเยอร์ 2 และบล็อกเชนที่รองรับ EVM: StakeStone ช่วยให้เลเยอร์ 2 และบล็อกเชนใหม่สามารถดึงดูดสภาพคล่องของ ETH ได้
4）ความซับซ้อนในการพัฒนาและเชื่อมระบบ: แพลตฟอร์มช่วยให้นักพัฒนาสามารถผสานโทเค็น LRT ได้ง่ายขึ้น
นับตั้งแต่เปิดตัวเครือข่ายทดสอบ (testnet) ในเดือนกรกฎาคม 2023 StakeStone ได้มีความก้าวหน้าอย่างมาก รวมถึงมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) มากกว่า 310,000 ETH (ประมาณ 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ), ผู้ใช้งานกว่า 96,000 ราย และการผสานรวมสำเร็จกับโปรโตคอลมากกว่า 10 แห่ง
ในฐานะโทเค็นหลักด้านการกำกับดูแลระบบนิเวศของ StakeStone โทเค็น STO มีบทบาทหลายประการ ได้แก่
1）การกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถลงคะแนนในข้อเสนอสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาแพลตฟอร์ม
2）ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น: การล็อกโทเค็น STO จะได้รับ veSTO ซึ่งช่วยปลดล็อกสิทธิ์ในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
3）กลไกรีเซ็ตตามฤดูกาล: ช่วยให้การกำกับดูแลเป็นธรรม โดยป้องกันไม่ให้ผู้ถือระยะยาวครอบงำข้อเสนอ
4）การเข้าถึงสินทรัพย์สำรองผ่านการสว็อปและเบิร์น: สร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือ STO
5）ความสามารถในการใช้งานข้ามบล็อกเชน: ใช้งานได้อย่างราบรื่นในหลายเครือข่าย
6）ประสิทธิภาพของเงินทุนที่ดีขึ้น: สามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟโดยไม่กระทบต่อสภาพคล่อง
แอปพลิเคชันของ StakeStone ประกอบด้วย STONE-Fi (ตลาดสภาพคล่องข้ามเชน), LiquidityPad (แพลตฟอร์มเปิดตัวสภาพคล่องข้ามเชน), และ Stone.Pay (โซลูชันการชำระเงินแบบ DeFi ที่ล้ำสมัย) ซึ่งมอบเครื่องมือที่ครบครันสำหรับการจัดการสภาพคล่องให้กับผู้ใช้งาน
เมื่อเทียบกับบริการสเตกแบบลิควิดอย่าง Lido และ Rocket Pool แล้ว StakeStone มีข้อได้เปรียบหลักหลายประการ ได้แก่
1）โซลูชันข้ามเชนแบบครบวงจร: ผสานการสเตกแบบลิควิด ความสามารถในการใช้งานข้ามเชน และการเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนรวมเข้าด้วยกัน
2）รองรับสินทรัพย์หลากหลาย: รองรับทั้ง ETH และ BTC เพื่อมอบตัวเลือกสภาพคล่องที่หลากหลาย
3）สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์: ช่วยให้สามารถปรับกลยุทธ์พื้นฐานได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการถือครองโทเค็น STO ของผู้ใช้
4）ประสบการณ์การใช้งานข้ามเชนอย่างไร้รอยต่อ: สามารถเข้าถึงและใช้งานสินทรัพย์บนหลากหลายบล็อกเชนได้ โดยยังคงได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต้นทาง
5）กลยุทธ์เพิ่มผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ: เพิ่มผลตอบแทนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้จัดการเอง
6）การเชื่อมโยงเชิงลึกกับระบบนิเวศ: สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับระบบนิเวศที่เกิดใหม่ เช่น Berachain, Linea, Monad และ Plume
7）โมเดลการกำกับดูแลเชิงนวัตกรรม: ใช้ระบบการกำกับดูแลแบบเกจ (gauge-based) ร่วมกับกลไกการรีเซ็ตตามฤดูกาล เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจเป็นธรรม
MEXC เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการซื้อโทเค็น STO โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นและสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน สามารถซื้อ STO ได้ง่าย ๆ ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1）สร้างบัญชี MEXC: เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของ MEXC และดำเนินการสมัครสมาชิกให้เสร็จสมบูรณ์
2）ฝากเงิน: ฝาก USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เข้าบัญชี MEXC ของคุณ
3）ค้นหาคู่เทรด STO: พิมพ์ “STO” ในแถบค้นหา และเลือกคู่เทรด STO/USDT
4）วางคำสั่งซื้อ: เลือกจำนวน STO ที่คุณต้องการซื้อ และยืนยันการทำรายการ
ในฐานะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำระดับโลก MEXC มีสภาพคล่องสูง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง และค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำ จึงทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อโทเค็น STONE
StakeStone กำลังกำหนดนิยามใหม่ของสภาพคล่องในโลกคริปโตด้วยโครงสร้างพื้นฐานข้ามเชนที่ล้ำสมัย โดยการผสานการเข้าถึงสภาพคล่องเข้ากับการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงสุด STO และ SBTC จึงมอบคุณค่าที่เหนือกว่าให้กับผู้ใช้งาน และเมื่อระบบ DeFi ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายบล็อกเชน StakeStone ก็มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อระบบนิเวศบล็อกเชนเข้าด้วยกัน
ต้องการรับ STO โทเค็นฟรีไหม? ตอนนี้ MEXC กำลังจัดกิจกรรมแอร์ดรอป StakeStone โดยมีรางวัลรวมสูงถึง 130,000 USDT! เพียงแค่ทำภารกิจฝากเงินและเทรดง่าย ๆ คุณก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลมากมายนี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด อีกทั้งไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนในรูปแบบใด กรุณาศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจลงทุนทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์ม