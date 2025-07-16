Space and Time (SXT) คืออะไร? ปรับโฉมระบบนิเวศการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนบล็อกเชน

ในระบบนิเวศของบล็อกเชน การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลถือเป็นปัญหาคอขวดที่ขัดขวางความสามารถในการขยายตัวและพัฒนาของแอปพลิเคชันมาโดยตลอด เมื่อแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) และสมาร์ตคอนแทรกต์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลบนบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสามารถปรับขยายได้ จึงยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น Space and Time (SXT) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยสร้างแพลตฟอร์มข้อมูล Web3 ประสิทธิภาพสูงที่สามารถปรับขยายได้ และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Zero-Knowledge (ZK) Proof โปรโตคอลนี้นำเสนอความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ ด้วยชุดเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย Space and Time ช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมอบการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับนักพัฒนาที่กำลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในโลก Web3 แบบกระจายศูนย์ Space and Time (SXT) ได้ลิสต์บน MEXC อย่างเป็นทางการแล้วในตลาดฟิวเจอร์ส พร้อมกันนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม MEXC แอร์ดรอป+ ของ SXT ได้ที่หน้ากิจกรรมบน MEXC เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วย!
Space and Time มาพร้อมกับ Coprocessor แบบ Zero-Knowledge ตัวแรกที่รองรับคำสั่ง SQL (ZK Coprocessor) ซึ่งช่วยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้โดยตรงภายในสมาร์ตคอนแทรกต์บนบล็อกเชน ความสามารถหลักของระบบนี้ประกอบด้วย:
ZK-Proof SQL Queries: นักพัฒนาสามารถส่งคำสั่ง SQL ผ่านสมาร์ตคอนแทรกต์ และ Space and Time จะทำการตรวจสอบและส่งผลลัพธ์กลับโดยใช้ Zero-Knowledge Proof เพื่อรับรองทั้งความถูกต้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
เวลาตอบสนองระดับ Sub-Second: ZK Coprocessor สร้าง Zero-Knowledge Proof ได้ภายในแต่ละรอบของบล็อก ทำให้สามารถโต้ตอบแบบเรียลไทม์ และขจัดข้อจำกัดเรื่องความหน่วงและต้นทุนที่พบในบล็อกเชนแบบดั้งเดิม
รองรับข้อมูลข้ามเชน: นอกเหนือจากการทำงานบนเชนเดียว แพลตฟอร์มยังรองรับการตรวจสอบข้อมูลข้ามเชน ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างระบบนิเวศบล็อกเชนที่หลากหลาย
Space and Time ยังให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ที่จัดทำดัชนีและสืบค้นข้อมูลบล็อกเชนจากหลายเครือข่าย
นักพัฒนาสามารถเข้าถึงข้อมูลบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ผ่าน Web3 Data API ซึ่งรองรับเชนหลักต่าง ๆ เช่น Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui และ Avalanche
เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์: นักพัฒนาสามารถดึงข้อมูลที่จัดทำดัชนีไว้แบบสดจากหลากหลายเชน ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่อิงข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
ลดการพึ่งพาความไว้วางใจ: คำสั่งสืบค้นทั้งหมดจะถูกตรวจสอบผ่าน ZK Coprocessor เพื่อรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูล โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางแบบรวมศูนย์
การเชื่อมต่อกับ Chainlink: การผสานระบบกับ Chainlink โดยตรงช่วยให้ผลลัพธ์จากการสืบค้นที่ผ่านการยืนยันสามารถส่งต่อขึ้นบล็อกเชนได้อย่างราบรื่น เพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับระบบนิเวศของ dApp
AI Studio คือเครื่องมือสุดล้ำภายใน Space and Time ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างคำสั่ง SQL และแดชบอร์ดข้อมูลได้จากการป้อนข้อความด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นฐานข้อมูลทั่วไปหรือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง AI Studio ก็สามารถสร้างคำสั่ง SQL และแสดงผลเป็นภาพได้โดยอัตโนมัติ
Prompt-to-SQL: เพียงพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาธรรมชาติแบบง่าย ๆ ผู้ใช้งานก็สามารถสร้างคำสั่ง SQL ที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเทคนิคเชิงลึก ช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างมาก
แดชบอร์ดข้อมูลอัตโนมัติ: AI Studio ยังสามารถสร้างแดชบอร์ดจากผลลัพธ์ของคำสั่งสืบค้นได้ทันที ช่วยให้นักพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
Space and Time ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการประมวลผลข้อมูล โดยแก้ไขปัญหาคอขวดด้านการจัดเก็บและการคำนวณที่มักพบในแอปพลิเคชันบล็อกเชนทั่วไป ด้วยการแยกการจัดเก็บข้อมูลออกจากกระบวนการคำนวณ และนำกลไกการประมวลผลแบบ off-chain มาใช้ ทำให้ Space and Time สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วกว่าระบบบล็อกเชนแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
Space and Time ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการรองรับการขยายตัว รองรับการใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ขนาดเล็ก (dApps) ไปจนถึงระบบระดับองค์กรขนาดใหญ่ เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น แพลตฟอร์มยังคงรักษาประสิทธิภาพระดับสูงไว้ได้ด้วยการขยายจำนวนโหนด และปรับแต่งวิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
Space and Time ผสานเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสที่ทนต่อการประมวลผลของควอนตัม และ Zero-Knowledge Proof เพื่อปกป้องข้อมูลในทุกขั้นตอน ทั้งระหว่างการจัดเก็บ การประมวลผล และการส่งผ่าน ด้วย ZK Proof แพลตฟอร์มสามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยเนื้อหาจริง ช่วยรักษาทั้งความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์อย่างมั่นคง
ด้วยสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง Space and Time สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมหลายภาคส่วนในระบบกระจายศูนย์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างกรณีการใช้งานที่โดดเด่น:
ในภาคส่วน DeFi, Space and Time ช่วยเสริมศักยภาพให้กับแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ เช่น DEXs, โปรโตคอลการให้กู้ยืม, และตลาดอนุพันธ์ ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความหน่วงต่ำและรองรับปริมาณข้อมูลสูง ทำให้สามารถใช้งานเป็น Oracle สำหรับการตั้งราคาตามเวลาจริง ระบบจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสภาพคล่องสำหรับแอปพลิเคชัน DeFi ได้อย่างราบรื่น
Space and Time มอบขีดความสามารถด้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอันทรงพลังให้กับภาคส่วน NFT และเมตาเวิร์ส ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มยังรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลข้ามเชน ช่วยให้บริการข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับแอปพลิเคชัน NFT แบบมัลติเชน และการพัฒนาโลกเสมือนจริง
ด้วยการใช้ความสามารถด้านการประมวลผลและข้อมูลบนเชนของ Space and Time องค์กรสามารถยกระดับการจัดการซัพพลายเชนให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น แพลตฟอร์มนี้เปิดให้ผู้มีส่วนร่วมหลายฝ่ายสามารถแบ่งปันและประมวลผลข้อมูลในซัพพลายเชนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
สำหรับการใช้งานระดับองค์กร Space and Time มอบโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่สามารถปรับขยายได้สูง รองรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ในระดับขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ หรือการประมวลผลแบบสด แพลตฟอร์มนี้ให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรโดยเฉพาะ
Space and Time กำลังพลิกโฉมการประมวลผลข้อมูลบนบล็อกเชน ด้วยแพลตฟอร์มจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่ล้ำสมัย ด้วยการผสานการประมวลผลแบบ off-chain การจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ปลอดภัยต่อควอนตัมอย่างไร้รอยต่อ Space and Time ไม่เพียงแต่ข้ามผ่านข้อจำกัดของการจัดเก็บและคำนวณข้อมูลบนบล็อกเชน แต่ยังมอบโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์อีกด้วย ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือที่ขยายตัว Space and Time พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญในหลากหลายภาคส่วน เช่น DeFi, NFTs และเมตาเวิร์ส
