Sophon (SOPH) คืออะไร? การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของ Consumer Crypto Hub ของ Web3

ในขณะที่พื้นที่ของบล็อคเชนพัฒนาไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนมากขึ้น ความท้าทายสำคัญยังคงอยู่ นั่นก็คือ การนำมาใช้ในกระแสหลักยังคงตามหลังอยู่ Sophon Network (SOPH) วางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางคริปโตสำหรับผู้บริโภคของ Web3 โดยมุ่งหวังที่จะเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการส่งมอบแอปพลิเคชันบล็อคเชนที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และใช้งานได้จริง ซึ่งบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
การวิเคราะห์นี้จะตรวจสอบกรอบการทำงานทางเทคโนโลยีของ Sophon การวางตำแหน่งทางการตลาด โทเค็นโนมิกส์ และศักยภาพในอนาคต พร้อมให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมตลาดในการประเมินโซลูชันเลเยอร์ 2 ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่นี้
Sophon เป็นเครือข่าย ZK ขั้นสูงที่สร้างขึ้นบนกรอบเวิร์ก ZKsync Elastic Chain ซึ่งได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางสำหรับแอปพลิเคชันการเข้ารหัสที่เน้นผู้บริโภค Sophon ซึ่งดำเนินการเป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 บนพื้นฐาน Validium ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชนที่ล้ำสมัยเพื่อส่งมอบปริมาณธุรกรรมที่สูงกว่า โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่น้อยที่สุด และการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมกับเครือข่าย ZK อื่นๆ ในขณะที่ยังคงรับประกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งที่มอบให้โดยเครือข่ายหลัก Ethereum
SOPH ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้หลักในระบบนิเวศเครือข่าย Sophon โดยอำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมแก๊สและให้รางวัลแก่ผู้ดำเนินการโหนด ด้วยอุปทานคงที่จำนวน 10,000 ล้านโทเค็น SOPH ทำหน้าที่เป็นกลไกทางเศรษฐกิจพื้นฐานที่ทำให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่เน้นผู้บริโภคหลากหลายของแพลตฟอร์มได้
ความแตกต่างระหว่าง Sophon Network และโทเค็น SOPH เป็นไปตามหลักการสถาปัตยกรรมบล็อคเชนที่กำหนดไว้:
Sophon Network นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนที่ครบวงจร: โซลูชันเลเยอร์ 2 ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่เน้นผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี ZK chain โครงสร้างพื้นฐานนี้จัดทำเป็นชั้นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันและการโต้ตอบของผู้ใช้
โทเค็น SOPH คือสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของระบบนิเวศ ซึ่งใช้เป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรมและเป็นกลไกสร้างแรงจูงใจสำหรับเครือข่ายเป็นหลัก โมเดลนี้คล้ายคลึงกับโครงสร้างที่เห็นบนแพลตฟอร์มเช่น Ethereum โดยที่ ETH มีบทบาทสำคัญ
ในขณะที่ Sophon Network มอบกรอบเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาและการใช้งานแอพพลิเคชั่น โทเค็น SOPH ช่วยให้เครือข่ายสามารถดำเนินการทางเศรษฐกิจได้ รับประกันการบำรุงรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปัจจุบันภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลเผชิญกับความท้าทายในการนำมาใช้เป็นอย่างมาก แม้จะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากก็ตาม มีอุปสรรคสำคัญสองประการเกิดขึ้น:
ความซับซ้อนทางเทคนิคและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดี: อินเทอร์เฟซและการโต้ตอบของบล็อคเชนในปัจจุบันยังคงมีความซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้ใช้ทั่วไปจะรับมือได้ แอปพลิเคชั่นต่างๆ มักต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ซึ่งสร้างอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะนำมาใช้งานนอกชุมชนคริปโต
การเน้นการเก็งกำไร vs. ประโยชน์ใช้สอยในทางปฏิบัติ: โครงการบล็อคเชนที่มีอยู่จำนวนมากให้ความสำคัญกับกลไกการซื้อขายเชิงเก็งกำไรมากกว่าการใช้งานจริง แนวทางนี้สร้างระบบนิเวศที่ไม่ยั่งยืนและเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด และโดยทั่วไปแล้วจะมอบมูลค่าผู้ใช้ในระยะยาวที่จำกัดเกินกว่าการปรับราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
Sophon Network จัดการข้อจำกัดเหล่านี้โดยเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้งานจริงของผู้บริโภค ด้วยการบูรณาการฟังก์ชั่นบล็อคเชนเข้ากับประสบการณ์ดิจิทัลที่คุ้นเคย และใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลเป็นเลเยอร์เงินดั้งเดิมบนอินเทอร์เน็ต Sophon ได้สร้างแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการส่งมอบยูทิลิตี้ที่แท้จริงที่เหนือกว่ากลไกการเก็งกำไร
Sophon ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อช่องว่างระหว่างศักยภาพทางเทคโนโลยีของบล็อคเชนและการประยุกต์ใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง ทีมพัฒนาพบว่าแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนจะมีความก้าวหน้าอย่างมาก แต่ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเปลี่ยนโฟกัสไปที่การสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายซึ่งดึงดูดผู้คนได้มากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ Sophon มุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งศูนย์กลางคริปโตสำหรับผู้บริโภคที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สกุลเงินดิจิทัลทำหน้าที่เป็นเลเยอร์เงินแบบบูรณาการภายในแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในวงกว้าง แทนที่จะปฏิบัติต่อผู้ใช้เหมือนเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ Sophon ใช้แนวทางที่เน้นผู้บริโภคเป็นอันดับแรกโดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจในภาคส่วนเกม การออกตั๋ว การเดิมพัน และแพลตฟอร์มโซเชียล
การวางตำแหน่งนี้วาง Sophon ไว้ที่จุดตัดของโครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนและแอปพลิเคชันของผู้บริโภค โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดที่ไม่ได้รับบริการเพียงพอซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก วิทยานิพนธ์พื้นฐานของโครงการยืนยันว่าในที่สุดแล้วสกุลเงินดิจิทัลจะทำหน้าที่เป็นเลเยอร์การเงินพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต โดยมี Sophon ทำหน้าที่เป็นสะพานสำคัญที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชันของผู้บริโภคกับฟังก์ชันการทำงานของบล็อคเชน
Sophon นำเทคโนโลยี Validium มาใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรม ZK Stack ซึ่งมอบข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการ:
เพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลธุรกรรม: สถาปัตยกรรมที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการประมวลผลภาระธุรกรรมปริมาณสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ลดลง: รูปแบบธุรกรรมที่คุ้มต้นทุนทำให้ผู้ใช้โต้ตอบได้บ่อยครั้ง
รักษาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย: การรักษาความปลอดภัยระดับ Ethereum รับประกันภายในกรอบการทำงานเลเยอร์ 2
เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของระบบนิเวศ ZKsync Elastic Chain Sophon จึงมอบสิ่งต่อไปนี้:
การบูรณาการเชนระดับโปรโตคอล: ความสามารถในการโต้ตอบแบบไร้รอยต่อระหว่าง Sophon และเครือข่าย ZK อื่นๆ
มาตรฐานอินเทอร์เฟซผู้ใช้รวม: ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในสภาพแวดล้อมบล็อคเชนที่หลากหลาย
การกระจายสภาพคล่องที่เหมาะสมที่สุด: การป้องกันการกระจายตัวของเงินทุนผ่านการโอนสินทรัพย์แบบเสรี
Sophon แตกต่างจากการใช้งาน EIP-4337 ของ Ethereum ผ่านการแยกบัญชีดั้งเดิมทั้งหมดที่สร้างไว้ในโปรโตคอลโดยตรง:
ฟังก์ชั่นบัญชีที่สม่ำเสมอ: บัญชีทั้งหมดทำหน้าที่เป็นบัญชีสัญญาอัจฉริยะในระดับการใช้งาน
การประมวลผลธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ: การออกแบบ mempool เดี่ยวสำหรับหมวดหมู่บัญชีทั้งหมด
กลไกการแยกก๊าซแบบสากล: รองรับทั้ง EOA และบัญชีสัญญาอัจฉริยะ
การนำระบบชำระเงินที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มไปใช้งานช่วยเพิ่มการเข้าถึงได้ด้วย:
ความสามารถในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมธุรกรรมในระดับโปรโตคอล
ระบบการจัดสรรธุรกรรมที่กำหนดค่าได้สำหรับกลุ่มผู้ใช้
กลไกการยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม NFT
ตัวเลือกการชำระเงินด้วยก๊าซหลายโทเค็นนอกเหนือจากโทเค็น SOPH ดั้งเดิม
Sophon มุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนแอปพลิเคชันหลักที่มีศักยภาพทางการตลาดที่สำคัญ:
SOPH บำรุงรักษาอุปทานคงที่จำนวน 10,000 ล้าน (10,000,000,000) โทเค็น โดยแจกจ่ายตามแบบจำลองการจัดสรรที่มีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนิเวศจะมีความยั่งยืนในระยะยาว:
รางวัลโหนด: จัดสรร 20% (2 พันล้าน SOPH)
ตารางการปล่อยเหรียญ: 36 เดือน
วัตถุประสงค์: แรงจูงใจสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย
Sophon Foundation: จัดสรร 25% (2.5 พันล้าน SOPH)
Vesting: ทันที 12 เดือนตามด้วยการกระจาย 36 เดือน
วัตถุประสงค์: การดำเนินการด้านการระดมทุนและธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาระยะยาว
พันธมิตรการลงทุน: จัดสรร 20% (2 พันล้าน SOPH)
Vesting: ทันที 12 เดือน ตามด้วยการกระจาย 24 เดือน
วัตถุประสงค์: การชดเชยเงินสนับสนุนทางการเงินล่วงหน้า
ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์: จัดสรร 5% (500 ล้าน SOPH)
Vesting: ทันที 12 เดือนตามด้วยการกระจาย 36 เดือน
วัตถุประสงค์: ค่าตอบแทนสำหรับคำแนะนำด้านเทคนิคและเชิงกลยุทธ์
สำรองเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศ: จัดสรร 30% (3 พันล้าน SOPH)
วัตถุประสงค์: เงินทุนสนับสนุน แรงจูงใจผู้ใช้ และโครงการริเริ่มระบบนิเวศ
การทำงาน: สนับสนุนการขยายตัวของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
บทบัญญัติเพิ่มเติมได้แก่:
การจัดสรร SOPH 10% (โทเค็น 1 พันล้าน) ถูกกำหนดไว้สำหรับแรงจูงใจในการทำฟาร์ม รองรับการเติบโตของแพลตฟอร์มผ่านการจัดหาสภาพคล่องและกิจกรรมสร้างผลตอบแทน
SOPH เป็นโทเค็นหลักที่ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่าย Sophon ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเครือข่าย การดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะ หรือการใช้แอปแบบกระจายอำนาจ SOPH จำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรการคำนวณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีประโยชน์และความต้องการโทเค็นที่สม่ำเสมอ
20% ของอุปทานโทเค็นจะถูกใช้เพื่อตอบแทนผู้ดำเนินการโหนด ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ยั่งยืนในการดูแลรักษาเครือข่าย รูปแบบการกระจายสินค้านี้ไม่เพียงแต่รองรับการกระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครือข่ายยังคงเชื่อถือได้และปลอดภัยอีกด้วย
แม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนในเอกสารปัจจุบัน แต่การจัดสรร Sophon Foundation จำนวนมากก็ชี้ให้เห็นถึงการนำฟังก์ชันการกำกับดูแลที่วางแผนไว้ไปใช้ โครงสร้างนี้จะทำให้ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพัฒนาโปรโตคอล รวมถึงการอนุมัติการอัพเกรด การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ และการจัดสรรทรัพยากร
การจัดสรร 30% ให้กับเขตสงวนระบบนิเวศจะสร้างกองทุนพัฒนาที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการเติบโตของแพลตฟอร์มผ่านทางเงินช่วยเหลือ โปรแกรมสร้างแรงจูงใจ และแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างการจัดหาเงินทุนนี้จะช่วยให้มีทรัพยากรในการดึงดูดนักพัฒนา ผู้ใช้ และโครงการต่าง ๆ สู่ระบบนิเวศของ Sophon
10% ของอุปทาน SOPH จะถูกจัดสรรไว้สำหรับรางวัลการทำฟาร์ม ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการสภาพคล่องและผู้เข้าร่วมผลตอบแทนจะได้รับโทเค็น SOPH เป็นแรงจูงใจ แนวทางนี้ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องและส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นมากขึ้นในระบบนิเวศ
แผนงานการพัฒนาของ Sophon วางตำแหน่งให้บริษัทมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในภาคส่วนบล็อคเชนที่เน้นผู้บริโภค โดยมีการวางแผนริเริ่มสำคัญหลายประการไว้ดังนี้:
Sophon ตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกในการบูรณาการสกุลเงินดิจิทัลในฐานะชั้นการเงินดิจิทัลภายในแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นที่ภาคส่วนที่มีมูลค่าสูง ได้แก่:
ตลาดจำหน่ายตั๋ว : มูลค่าประมาณ $1 แสนล้าน
อุตสาหกรรมเกม: ตลาดประมาณ $2.85 แสนล้าน
ภาคธุรกิจพนันออนไลน์: เกิน $5 หมื่นล้าน
การมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย: ผู้ใช้ทั่วโลก 5.2 พันล้านคน
ในฐานะส่วนหนึ่งของกรอบงาน ZKsync Elastic Chain Sophon จะดำเนินการพัฒนาความสามารถในการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างสภาพแวดล้อมของบล็อคเชนต่อไป โดยลดการกระจายสภาพคล่องในขณะที่สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นหนึ่งเดียวในระบบนิเวศน์ที่กว้างขึ้น
ลำดับความสำคัญของการพัฒนาในอนาคต ได้แก่:
การเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยี Validium เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด
การปรับปรุงการแยกส่วนบัญชีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
ขยายการใช้งานระบบการจ่ายเงินเพื่อการจัดการค่าธรรมเนียมที่ยืดหยุ่น
Sophon ยังคงมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการลดอุปสรรคทางเทคนิคผ่านการพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้ทำให้ Sophon แตกต่างจากแพลตฟอร์มที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคมากกว่าการเข้าถึง
Sophon กำลังสร้างแพลตฟอร์มที่เน้นผู้บริโภคเป็นอันดับแรกและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาเพื่อดึงดูดทีมงานที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่ออัพเกรดประสบการณ์ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
Sophon ดำเนินงานภายในภาคส่วนโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่มีการแข่งขันสูง โดยเผชิญกับทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่:
การใช้งาน ZK Rollup: zkSync Era, StarkNet, Polygon zkEVM
กรอบการทำงาน Rollup เชิงมองโลกในแง่ดี: การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ, การมองโลกในแง่ดี, ฐาน
แพลตฟอร์มบล็อคเชนที่เน้นผู้บริโภค: ไม่เปลี่ยนแปลง ไหลลื่น
การเปรียบเทียบ Sophon กับ Immutable ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มบล็อคเชนสำหรับผู้บริโภค เผยให้เห็นความแตกต่างของตำแหน่งที่ชัดเจน:
Sophon มอบความครอบคลุมภาคผู้บริโภคที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมหลายกลุ่มแนวตั้ง การแยกบัญชีดั้งเดิมเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น และการบูรณาการกับ Elastic Chain ของ ZKsync เพื่อข้อได้เปรียบด้านการทำงานร่วมกัน
Immutable รักษาความร่วมมือที่ได้รับการยอมรับกับอุตสาหกรรมเกมและโครงสร้างพื้นฐาน NFT เฉพาะทางที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานเกม
การพิจารณาเลือกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง Sophon แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบสำหรับแอปพลิเคชันผู้บริโภคที่หลากหลายในหลายภาคส่วน ในขณะที่ Immutable อาจให้บริการนักพัฒนาที่เน้นแอปพลิเคชันเกมโดยเฉพาะได้ดีกว่า
MEXC เป็นแพลตฟอร์มที่แนะนำสำหรับการซื้อโทเค็น SOPH วิธีเริ่มต้นมีดังนี้:
2）ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณด้วย USDT หรือสินทรัพย์อื่นที่รองรับ
3）ค้นหาคู่ซื้อขาย SOPH/USDT ภายในอินเทอร์เฟซการแลกเปลี่ยน
4）ดำเนินการตามคำสั่งตลาดหรือคำสั่งจำกัดตามกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
MEXC มอบข้อได้เปรียบหลายประการสำหรับการซื้อโทเค็น SOPH รวมถึงโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขัน ความลึกสภาพคล่องที่สำคัญ การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
Sophon ถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการพัฒนาบล็อคเชน โดยก้าวข้ามจากจุดสำคัญทางเทคนิคไปสู่การมุ่งเน้นไปที่แอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี Validium ภายใน ZKsync Elastic Chain โดยผสมผสานประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเข้ากับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ 2 ประการในการนำบล็อคเชนสู่กระแสหลัก
หัวใจสำคัญของระบบนิเวศของ Sophon คือโทเค็น SOPH ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่าย กระตุ้นการเติบโต และตอบแทนการมีส่วนร่วมผ่านโมเดลโทเค็นโนมิกส์ที่สมดุลอย่างระมัดระวัง จากการมุ่งเป้าไปที่ภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น เกม การจำหน่ายตั๋ว และแพลตฟอร์มโซเชียล Sophon กำลังวางตำแหน่งตัวเองอยู่ที่จุดสูงสุดของคลื่นลูกต่อไปของบล็อคเชน
ด้วยนวัตกรรมต่างๆ เช่น การแยกบัญชีดั้งเดิมและการสนับสนุนผู้ชำระเงิน Sophon ทำให้บล็อคเชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับทั้งผู้ใช้และนักพัฒนา สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค Sophon นำเสนอโอกาสอันน่าตื่นเต้น และ MEXC มอบเกตเวย์ที่ปลอดภัยเพื่อร่วมการเดินทางนี้ตั้งแต่เริ่มต้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้