SOON คืออะไร? โซลูชัน Solana VM Rollup สำหรับการสร้างระบบนิเวศแบบ Cross-Chain ประสิทธิภาพสูง

เนื่องจากการนำบล็อคเชนมาใช้เพิ่มมากขึ้น เครือข่ายเลเยอร์ 1 แบบดั้งเดิมจึงต้องเผชิญกับความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นจากความต้องการของธุรกรรมปริมาณสูงและแอปพลิเคชันกระจายอำนาจที่ซับซ้อน แม้ว่าโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 เช่น Optimism และ zkSync จะถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ แต่การพึ่งพา Ethereum Virtual Machine (EVM) มักจะจำกัดประสิทธิภาพโดยรวมและความสามารถในการปรับขนาด SOON แนะนำแนวทางใหม่ที่ก้าวล้ำด้วยการรวม Solana Virtual Machine (SVM) เข้ากับสถาปัตยกรรมเลเยอร์ 2 โซลูชันเชิงนวัตกรรมนี้มอบปริมาณงานที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความหน่วงเวลาที่ต่ำกว่า และความสามารถในการปรับขนาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยนำทางไปสู่ระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์แบบครอสเชนรุ่นถัดไป SOON คือโซลูชัน Rollup ประสิทธิภาพสูงที่สร้างขึ้นบน Solana Virtual Machine (SVM) ออกแบบมาเพื่อแก้ไขความสามารถในการปรับขนาด ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และความท้าทายด้านประสบการณ์ของผู้ใช้ของบล็อคเชนผ่านสถาปัตยกรรมโมดูลาร์ แทนที่จะจำกัดอยู่แค่ระบบนิเวศ Solana เท่านั้น SOON ยังนำสภาพแวดล้อมการทำงานประสิทธิภาพสูงมาสู่บล็อคเชนเลเยอร์ 1 อื่นๆ เช่น Ethereum และ BNB Chain โดยมอบแพลตฟอร์มการพัฒนาบล็อคเชนที่เข้ากันได้กับหลายโซ่และใช้งานง่ายให้กับนักพัฒนา
ข้อเสนอหลักของ SOON ประกอบด้วย:
SOON Mainnet: เครือข่ายเลเยอร์ 2 วัตถุประสงค์ทั่วไปบน Ethereum ที่ใช้ SVM ที่แยกส่วนเป็นเลเยอร์การดำเนินการ
SOON Stack: ชุดเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้สามารถปรับใช้โซลูชั่นเลเยอร์ 2 บนบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ใดก็ได้
InterSOON: โปรโตคอลการส่งข้อความแบบข้ามสายโซ่ที่ใช้ Hyperlane ช่วยให้สามารถโต้ตอบระหว่างบล็อคเชนต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมที่ก้าวล้ำที่สุดประการหนึ่งของ SOON อยู่ที่กรอบงาน SVM แบบแยกส่วน โดยทั่วไปแล้ว Solana Virtual Machine (SVM) จะถูกรวมเข้ากับบล็อคเชน Solana อย่างแน่นหนา อย่างไรก็ตาม SOON จะแยก SVM ออกมาและสร้างเป็นโมดูลาร์ให้เป็นส่วนประกอบแบบสแตนด์อโลนที่สามารถเสียบปลั๊กได้ สิ่งนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับใช้และรันแอปพลิเคชันบนบล็อคเชนที่เข้ากันได้ ไม่เพียงแค่ภายในระบบนิเวศ Solana เท่านั้น การแยก SVM ออกจากกันทำให้ SOON สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างมาก และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างบล็อคเชนต่างๆ ช่วยให้นักพัฒนามีสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่กว้างขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น
ด้วยการใช้ความสามารถในการประมวลผลแบบขนานของ SVM ทำให้ SOON สามารถประมวลผลธุรกรรมที่มีปริมาณงานสูงและมีความล่าช้าต่ำ ซึ่งทำให้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่เน้นประสิทธิภาพ เช่น DeFi การเล่นเกม และ AI
SOON ขับเคลื่อนด้วยโปรโตคอล InterSOON ช่วยให้สามารถส่งข้อความและการสื่อสารข้ามสายโซ่ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น SOON Mainnet, SOON Stack หรือบล็อคเชนเลเยอร์ 1 อื่นๆ InterSOON รับประกันการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างเครือข่าย มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันให้กับผู้ใช้ทั่วทั้งระบบนิเวศ ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่ในระดับนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับขนาด และช่วยให้ระบบนิเวศบล็อคเชนเชื่อมต่อกันและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น
โครงการ SOON ใช้การออกแบบแบบโมดูลาร์ รวมถึง SOON Mainnet, SOON Stack และ InterSOON SOON Mainnet ทำหน้าที่เป็นโซลูชันเลเยอร์ 2 สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป โดยมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง SOON Stack คือชุดเครื่องมือที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อรองรับการปรับใช้และการทำงานของ SVM เลเยอร์ 2 บนเลเยอร์ 1 ที่อยู่เบื้องล่าง และ InterSOON ทำหน้าที่เป็นโปรโตคอลการส่งข้อความแบบข้ามสายโซ่เพื่อให้แน่ใจว่ามีการโต้ตอบกันอย่างราบรื่นระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนที่แตกต่างกัน SOON Stack คือคอลเลกชันของเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งสนับสนุนการปรับใช้และการทำงานของ SVM Layer 2 บนเลเยอร์ 1 พื้นฐานใดๆ และ InterSOON คือโปรโตคอลการส่งข้อความแบบข้ามสายโซ่ที่รับรองการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนที่แตกต่างกัน การออกแบบแบบโมดูลาร์ทำให้โครงการ SOON มีความยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สูง และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้
ชุมชน – 51%: แจกจ่ายผ่านการออกหุ้นอย่างยุติธรรมและการตอบแทนผู้สนับสนุนระยะยาว
ระบบนิเวศ – 25%: จัดสรรเพื่อสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศและความร่วมมือ
ค่าธรรมเนียม Airdrop และ Liquidity – 8%: ใช้เพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่และจัดให้มีสภาพคล่องในการแลกเปลี่ยน
มูลนิธิ/คลัง – 6%: สงวนไว้สำหรับความยั่งยืนในระยะยาวและการดำเนินโครงการ
ทีมงานและผู้มีส่วนสนับสนุนหลัก – 10%: รางวัลสำหรับทีมงานหลักและผู้มีส่วนสนับสนุนในช่วงแรก
การกำกับดูแล: ผู้ถือสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลที่สำคัญบน SOON Mainnet และ SOON Stack รวมถึงการอัปเกรดโปรโตคอล การจัดสรรทรัพยากร และกลไกสร้างแรงจูงใจ
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: ส่งเสริมนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมโดยการให้รางวัลแก่นักพัฒนาและโครงการระบบนิเวศ
การวางเดิมพัน: การสเตก SOON จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย ผู้สเตกจะได้รับผลตอบแทนประจำปี 3%
SOON มอบโซลูชันเลเยอร์ 2 ที่มีประสิทธิภาพสูงและปรับขนาดได้ผ่านสถาปัตยกรรม SVM ที่แยกจากกัน ความสามารถในการประมวลผลแบบขนาน การรองรับหลายสาย และการออกแบบโมดูลาร์ที่ยืดหยุ่น โทเค็นโนมิกส์ที่สร้างสรรค์และการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนช่วยสร้างพลังชีวิตใหม่ให้กับระบบนิเวศบล็อคเชน เนื่องจากการสนับสนุนจากเครือข่าย Layer 1 เพิ่มมากขึ้นและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง SOON จึงพร้อมที่จะรับการนำไปใช้ในวงกว้างและสร้างผลกระทบที่มากขึ้นในพื้นที่บล็อคเชน
ในขณะที่ SOON ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำของโลกอย่าง MEXC จะเป็นแรงผลักดันที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตในอนาคต MEXC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำ ความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้าง และสภาพคล่องที่ลึก ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่และการสนับสนุนที่ครอบคลุมทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกฝังนวัตกรรมบล็อคเชนที่มีศักยภาพสูง
2) ป้อน "SOON" ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทการสั่งซื้อ ป้อนปริมาณและราคาที่ต้องการ และวางคำสั่งซื้อ
นอกจากการซื้อขายแบบ Spot แล้ว อย่าพลาดกิจกรรม airdrop ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ผ่านทางเพจ MEXC Airdrop+ เข้าร่วมตอนนี้เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดน่าตื่นเต้น!
