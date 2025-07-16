Side Protocol คืออะไร? คู่มือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ของ Bitcoin

ในพื้นที่บล็อคเชน Bitcoin ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการแอปพลิเคชันทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการปรับขในพื้นที่บล็อคเชน Bitcoin ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการแอปพลิเคชันทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการปรับข
ในพื้นที่บล็อคเชน Bitcoin ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการแอปพลิเคชันทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการปรับขนาดและฟังก์ชันการทำงานของ Bitcoin จึงจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ นี่คือที่มาของ Side Protocol Side แนะนำโซลูชั่นการขยายตัวเชิงปฏิวัติให้กับระบบนิเวศ Bitcoin ส่งเสริมให้นักพัฒนาและผู้ใช้งานได้ในรูปแบบใหม่ๆ และช่วยให้ BTC พัฒนาเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นอิสระระดับโลกอย่างแท้จริง

1. Side Protocol คืออะไร


Side Protocol เป็นเลเยอร์การปรับขนาดของ Bitcoin และเป็นบล็อคเชน dPoS (Delegated Proof of Stake) เลเยอร์ 1 แรกที่เข้ากันได้กับ Bitcoin อย่างสมบูรณ์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาการเงินของ Bitcoin ในอนาคตโดยการผสมผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่ายประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApp) Side Protocol มีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้ใช้หลายพันล้านคนทั่วโลกและช่วยให้ BTC กลายเป็นสกุลเงินหลักที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

คุณสมบัติหลักของ Side Protocol ได้แก่:
  • เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับสินทรัพย์ Bitcoin ช่วยให้ BTC สามารถหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องมีสะพานข้ามสายโซ่
  • ใช้กลไกฉันทามติ dPoS เพื่อให้มั่นใจถึงการกำกับดูแลแบบออนเชนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และปรับขนาดได้
  • สถาปัตยกรรมโมดูลาร์ที่รองรับการปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น DeFi การชำระเงิน และการจัดการสินทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่เน้น Bitcoin ออกแบบมาเพื่อให้บริการผู้ใช้หลายพันล้านคนทั่วโลก
ด้วย Side Protocol Bitcoin จึงพัฒนาจากเพียงแหล่งเก็บมูลค่าไปเป็นพลังพื้นฐานเบื้องหลังระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุม

2. SIDE Token คืออะไร


ภายในระบบนิเวศของ Side Protocol ในขณะที่ BTC ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์หลักของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด SIDE ถือเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของ Side Protocol และมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย หน้าที่หลักๆ มีดังนี้:


2.1 กลไกการจับค่า


เนื่องจากเป็นชั้นการขยายตัวทางการเงินของ Bitcoin Side Protocol จึงมีรูปแบบรายได้ที่ชัดเจน ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, DEX ดั้งเดิม และแอปพลิเคชันในอนาคต จะถูกใช้โดยโปรโตคอลเพื่อซื้อกลับและเผาโทเค็น SIDE เป็นประจำ กลไกภาวะเงินฝืดนี้จะทำให้ความขาดแคลนและมูลค่าของ SIDE เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2.2 การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม


บนเครือข่าย Side นอกเหนือจาก BTC แล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมด้วยโทเค็น SIDE ได้อีกด้วย การดำเนินการเครือข่ายทั้งหมด (เช่น การโอนและการดำเนินการตามสัญญา) จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งใช้เพื่อตอบแทนผู้เข้าร่วมโหนดและเพื่อป้องกันธุรกรรมสแปมและการโจมตีแบบปฏิเสธบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายยังคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

2.3 การวางเดิมพันและความปลอดภัยของเครือข่าย


Side Chain เป็นส่วนประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรม Side Protocol ซึ่งทำงานบนกลไก Proof-of-Stake (PoS) ที่ไม่ต้องมีการอนุญาตพร้อมการรองรับการมอบหมายดั้งเดิม ผู้ใช้สามารถมอบอำนาจโทเค็น SIDE ให้แก่โหนดผู้ตรวจสอบเพื่อรับรางวัลสเตกกิ้งในขณะที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพในการทำงานของเครือข่าย

2.4 การกำกับดูแลแบบออนเชน


ผู้ถือ SIDE มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ ซึ่งรวมถึงการลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับเครือข่ายที่สำคัญ เช่น การปรับพารามิเตอร์โปรโตคอล การอัปเกรดระบบ และการจัดสรรกองทุนกระทรวงการคลัง ผ่านทางโทเค็น SIDE ชุมชนจะได้รับการควบคุมที่แท้จริงต่อทิศทางในอนาคตของ Side Protocol

3. วิธีการรับโทเค็น SIDE: อัตราส่วนการแจกฟรีและการจัดสรร


ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 เป็นต้นมา Side Protocol ได้เปิดตัวกิจกรรม Genesis Drop ซึ่งเป็นโครงการแจกโทเค็นครั้งแรกที่มุ่งหวังที่จะตอบแทนผู้ใช้ในช่วงเริ่มต้น ผู้สร้าง และพันธมิตร

ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย Side Protocol งานนี้มีการแจกโทเค็น SIDE ทั้งหมด 100 ล้านโทเค็น อัตราการจัดสรรเฉพาะแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้:

หมวดหมู่
อัตราการจัดสรร
เกณฑ์
หมายเหตุ
ผู้ใช้ Bitcoin ที่ใช้งานอยู่
30%
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่ายที่ผ่านมา > 0.005 BTC
จำกัดจำนวนที่อยู่ 50,000 แห่ง โดยแต่ละที่อยู่ได้ 600 SIDE
สมาชิกชุมชน NFT
10.50%
สมาชิกที่ได้รับเชิญจากชุมชน NFT
ครอบคลุมระบบนิเวศ BTC, Cosmos, Solana และ Ethereum
ATOM Stakers
15%
ผู้ใช้ที่สเตก ATOM ในระบบนิเวศ Cosmos
รวมถึงผู้ใช้ Hydro
ข้อมูลจาก Testnet
32%
ผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นงานทดสอบเครือข่ายและส่งที่อยู่
แบ่งออกเป็น 11 ระดับรางวัล ไม่มีข้อจำกัด FCFS
ผู้ตรวจสอบและผู้ดำเนินการบริดจ์
รางวัลที่กำหนด
เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการทดสอบโหนดและการดำเนินการสะพานข้ามเชน
ต้องสื่อสารผ่าน Discord แจกจ่ายด้วยตนเอง
ผู้สนับสนุนสินค้าสาธารณะ
1%
ผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการสินค้าสาธารณะของ AEZ
รวมถึงผู้บริจาค DoraHacks ผู้ลงคะแนนเสียง และผู้ถือ DORA
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
5%
กิจกรรมไวท์ลิสต์โซเชียล
รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

Side Protocol กำลังนิยามความเป็นไปได้ใหม่ให้กับแอปพลิเคชันบนเชนของ Bitcoin หัวใจสำคัญของทั้งหมดนี้อยู่ที่โทเค็น SIDE ซึ่งเป็นพลังหลักที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงสิทธิในการกำกับดูแลและการมีส่วนร่วมภายในเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าอีกด้วย Genesis Drop ไม่ได้เป็นแค่การแจกฟรีแบบ airdrop เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเป็นผู้สร้างรุ่นแรกๆ ในระบบนิเวศ Side อีกด้วย



เนื่องจากเป็นบล็อคเชน dPoS เลเยอร์ 1 ตัวแรกที่เข้ากันได้กับ Bitcoin อย่างสมบูรณ์ Side Protocol จึงไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตการใช้งานของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และกระจายอำนาจให้กับผู้ใช้ทั่วโลกอีกด้วย ด้วยกลไกต่างๆ เช่น การจับมูลค่า แรงจูงใจด้านเครือข่าย และการเสริมอำนาจการกำกับดูแล Side กำลังสร้างระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและปรับขนาดได้ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

