Side Protocol คืออะไร? คู่มือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินใหม่ของ Bitcoin

ในพื้นที่บล็อคเชน Bitcoin ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบการเงินแบบกระจายอำนาจมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการแอปพลิเคชันทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการปรับขนาดและฟังก์ชันการทำงานของ Bitcoin จึงจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ นี่คือที่มาของ Side Protocol Side แนะนำโซลูชั่นการขยายตัวเชิงปฏิวัติให้กับระบบนิเวศ Bitcoin ส่งเสริมให้นักพัฒนาและผู้ใช้งานได้ในรูปแบบใหม่ๆ และช่วยให้ BTC พัฒนาเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นอิสระระดับโลกอย่างแท้จริง
Side Protocol เป็นเลเยอร์การปรับขนาดของ Bitcoin และเป็นบล็อคเชน dPoS (Delegated Proof of Stake) เลเยอร์ 1 แรกที่เข้ากันได้กับ Bitcoin อย่างสมบูรณ์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาการเงินของ Bitcoin ในอนาคตโดยการผสมผสานความปลอดภัยของ Bitcoin เข้ากับความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่ายประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApp) Side Protocol มีเป้าหมายที่จะดึงดูดผู้ใช้หลายพันล้านคนทั่วโลกและช่วยให้ BTC กลายเป็นสกุลเงินหลักที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
คุณสมบัติหลักของ Side Protocol ได้แก่:
เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับสินทรัพย์ Bitcoin ช่วยให้ BTC สามารถหมุนเวียนได้โดยไม่ต้องมีสะพานข้ามสายโซ่
ใช้กลไกฉันทามติ dPoS เพื่อให้มั่นใจถึงการกำกับดูแลแบบออนเชนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และปรับขนาดได้
สถาปัตยกรรมโมดูลาร์ที่รองรับการปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันที่หลากหลาย เช่น DeFi การชำระเงิน และการจัดการสินทรัพย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่เน้น Bitcoin ออกแบบมาเพื่อให้บริการผู้ใช้หลายพันล้านคนทั่วโลก
ด้วย Side Protocol Bitcoin จึงพัฒนาจากเพียงแหล่งเก็บมูลค่าไปเป็นพลังพื้นฐานเบื้องหลังระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุม
ภายในระบบนิเวศของ Side Protocol ในขณะที่ BTC ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์หลักของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด SIDE ถือเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของ Side Protocol และมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย หน้าที่หลักๆ มีดังนี้:
เนื่องจากเป็นชั้นการขยายตัวทางการเงินของ Bitcoin Side Protocol จึงมีรูปแบบรายได้ที่ชัดเจน ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, DEX ดั้งเดิม และแอปพลิเคชันในอนาคต จะถูกใช้โดยโปรโตคอลเพื่อซื้อกลับและเผาโทเค็น SIDE เป็นประจำ กลไกภาวะเงินฝืดนี้จะทำให้ความขาดแคลนและมูลค่าของ SIDE เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บนเครือข่าย Side นอกเหนือจาก BTC แล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมด้วยโทเค็น SIDE ได้อีกด้วย การดำเนินการเครือข่ายทั้งหมด (เช่น การโอนและการดำเนินการตามสัญญา) จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งใช้เพื่อตอบแทนผู้เข้าร่วมโหนดและเพื่อป้องกันธุรกรรมสแปมและการโจมตีแบบปฏิเสธบริการ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายยังคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพ
Side Chain เป็นส่วนประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรม Side Protocol ซึ่งทำงานบนกลไก Proof-of-Stake (PoS) ที่ไม่ต้องมีการอนุญาตพร้อมการรองรับการมอบหมายดั้งเดิม ผู้ใช้สามารถมอบอำนาจโทเค็น SIDE ให้แก่โหนดผู้ตรวจสอบเพื่อรับรางวัลสเตกกิ้งในขณะที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพในการทำงานของเครือข่าย
ผู้ถือ SIDE มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจ ซึ่งรวมถึงการลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับเครือข่ายที่สำคัญ เช่น การปรับพารามิเตอร์โปรโตคอล การอัปเกรดระบบ และการจัดสรรกองทุนกระทรวงการคลัง ผ่านทางโทเค็น SIDE ชุมชนจะได้รับการควบคุมที่แท้จริงต่อทิศทางในอนาคตของ Side Protocol
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 เป็นต้นมา Side Protocol ได้เปิดตัวกิจกรรม Genesis Drop ซึ่งเป็นโครงการแจกโทเค็นครั้งแรกที่มุ่งหวังที่จะตอบแทนผู้ใช้ในช่วงเริ่มต้น ผู้สร้าง และพันธมิตร
หมวดหมู่
อัตราการจัดสรร
เกณฑ์
หมายเหตุ
ผู้ใช้ Bitcoin ที่ใช้งานอยู่
30%
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเครือข่ายที่ผ่านมา > 0.005 BTC
จำกัดจำนวนที่อยู่ 50,000 แห่ง โดยแต่ละที่อยู่ได้ 600 SIDE
สมาชิกชุมชน NFT
10.50%
สมาชิกที่ได้รับเชิญจากชุมชน NFT
ครอบคลุมระบบนิเวศ BTC, Cosmos, Solana และ Ethereum
ATOM Stakers
15%
ผู้ใช้ที่สเตก ATOM ในระบบนิเวศ Cosmos
รวมถึงผู้ใช้ Hydro
ข้อมูลจาก Testnet
32%
ผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นงานทดสอบเครือข่ายและส่งที่อยู่
แบ่งออกเป็น 11 ระดับรางวัล ไม่มีข้อจำกัด FCFS
ผู้ตรวจสอบและผู้ดำเนินการบริดจ์
รางวัลที่กำหนด
เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการทดสอบโหนดและการดำเนินการสะพานข้ามเชน
ต้องสื่อสารผ่าน Discord แจกจ่ายด้วยตนเอง
ผู้สนับสนุนสินค้าสาธารณะ
1%
ผู้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการสินค้าสาธารณะของ AEZ
รวมถึงผู้บริจาค DoraHacks ผู้ลงคะแนนเสียง และผู้ถือ DORA
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
5%
กิจกรรมไวท์ลิสต์โซเชียล
รายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้
Side Protocol กำลังนิยามความเป็นไปได้ใหม่ให้กับแอปพลิเคชันบนเชนของ Bitcoin หัวใจสำคัญของทั้งหมดนี้อยู่ที่โทเค็น SIDE ซึ่งเป็นพลังหลักที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงสิทธิในการกำกับดูแลและการมีส่วนร่วมภายในเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าอีกด้วย Genesis Drop ไม่ได้เป็นแค่การแจกฟรีแบบ airdrop เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการเป็นผู้สร้างรุ่นแรกๆ ในระบบนิเวศ Side อีกด้วย
เนื่องจากเป็นบล็อคเชน dPoS เลเยอร์ 1 ตัวแรกที่เข้ากันได้กับ Bitcoin อย่างสมบูรณ์ Side Protocol จึงไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตการใช้งานของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย และกระจายอำนาจให้กับผู้ใช้ทั่วโลกอีกด้วย ด้วยกลไกต่างๆ เช่น การจับมูลค่า แรงจูงใจด้านเครือข่าย และการเสริมอำนาจการกำกับดูแล Side กำลังสร้างระบบนิเวศที่มีชีวิตชีวาและปรับขนาดได้ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้