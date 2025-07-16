Shardeum (SHM) คืออะไร? การปฏิวัติบล็อกเชนแบบ Auto-Scaling ในปี 2025

ในโลกของบล็อกเชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ความสามารถในการปรับขนาดยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์จะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้น แต่การนำมาใช้อย่างแพร่หลายกลับถูกขัดขวางด้วยค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่สูงและปริมาณที่จำกัด Shardeum ก้าวขึ้นมาเป็นโซลูชันที่ล้ำสมัยสำหรับปัญหาเหล่านี้ โดยแนะนำเทคโนโลยีปฏิวัติวงการซึ่งมอบความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับเครือข่ายบล็อกเชน ขณะเดียวกันก็ยังคงการกระจายศูนย์และความปลอดภัยไว้
Shardeum คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ที่ใช้ EVM ซึ่งออกแบบมาเพื่อการปรับขนาดแนวนอนและการดำเนินการธุรกรรมคู่ขนานพร้อมค่าแก๊สต่ำแบบถาวร ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนวัตกรรม เช่น การแบ่งสถานะแบบไดนามิกและการปรับขนาดอัตโนมัติ Shardeum จึงสามารถแก้ไขข้อจำกัดพื้นฐานของบล็อกเชนที่มีอยู่ซึ่งดิ้นรนเพื่อให้ตรงกับการปรับขยายของ Web2 SHM คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Shardeum ที่ใช้สำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรม การสเตกของผู้ตรวจสอบ การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และการแจกจ่ายรางวัล
ความสัมพันธ์ระหว่าง Shardeum และโทเค็น SHM คืออะไร? Shardeum หมายถึงแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานของบล็อกเชนทั้งหมด ในขณะที่ SHM เป็นสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของเครือข่ายนี้ ซึ่งคล้ายกับวิธีที่ Ethereum เกี่ยวข้องกับ ETH SHM ทำหน้าที่ต่าง ๆ มากมายภายในระบบนิเวศ Shardeum รวมถึงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหลักในการแลกเปลี่ยน การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและค่าแก๊ส การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่าย และการจัดเตรียมกลไกการสเตกและการให้รางวัลสำหรับผู้ตรวจสอบ
1) การแบ่งส่วนสถานะไดนามิก: Shardeum แบ่งเครือข่ายในชั้นโปรโตคอลออกเป็นหลาย ๆ ส่วน โดยแต่ละส่วนสามารถประมวลผลธุรกรรมได้โดยอิสระ แตกต่างจากบล็อกเชนดั้งเดิมที่ธุรกรรมต่าง ๆ จะได้รับการประมวลผลตามลำดับในเชนเดียว แนวทางของ Shardeum ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกรรมคู่ขนานได้ ช่วยเพิ่มปริมาณของเครือข่ายได้อย่างมากในขณะที่ยังรักษาความสามารถในการประกอบแบบอะตอมไว้ได้
2) ความสามารถในการปรับขนาดอัตโนมัติ: Shardeum ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม โดยมีฟีเจอร์การปรับขนาดอัตโนมัติที่ปรับความจุตามความต้องการเครือข่ายแบบเรียลไทม์ เมื่อปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น Shardeum จะปรับขนาดแบบไดนามิกโดยเพิ่มชาร์ดเพิ่มเติมเพื่อรองรับโหลด ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพจะยังคงสูงโดยไม่กระทบต่อความเร็วหรือต้นทุน ระบบจะวัดโหลดเครือข่ายทุก ๆ 60 วินาทีและปรับจำนวนโหนดตรวจสอบที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
3) การปรับขนาดเชิงเส้นและค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำ: ด้วยการผสมผสานระหว่างการประมวลผลธุรกรรมแบบไม่มีบล็อกและการแบ่งส่วนสถานะแบบไดนามิก Shardeum จึงสามารถปรับขนาดเชิงเส้นได้จริง ตัวอย่างเช่น หากโหนด 100 โหนดให้ 50 TPS โหนด 200 โหนดก็จะให้ 100 TPS เนื่องจาก Shardeum ปรับขนาดโดยอัตโนมัติแบบเชิงเส้น จึงสามารถรักษาต้นทุนการบำรุงรักษาเครือข่ายให้ต่ำโดยไม่คำนึงถึงความต้องการ ส่งผลให้ผู้ใช้ปลายทางมีค่าธรรมเนียมต่ำอย่างสม่ำเสมอ
4) ความสามารถในการประกอบกันเป็นอะตอมแบบข้ามชาร์ด: ต่างจากเครือข่ายแบบแบ่งส่วนอื่นๆ ที่ทำลายความสามารถในการประกอบกันเป็นอะตอม Shardeum ยังคงรักษาความสามารถในการเรียกสัญญาอัจฉริยะหลายรายการและเชื่อมโยงพวกมันเข้าด้วยกันภายในธุรกรรมเดียว แม้ว่าจะอยู่ในชาร์ดที่แตกต่างกันก็ตาม ส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและมีต้นทุนในการทำธุรกรรมต่ำลง เนื่องจากผู้ใช้สามารถดำเนินการที่ซับซ้อนในธุรกรรมเดียวได้
5) ความเข้ากันได้ของ EVM และอุปสรรคการเข้าใช้งานของผู้ตรวจสอบที่ต่ำ: Shardeum เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบ EVM ซึ่งทำให้เข้ากันได้กับระบบนิเวศของ Ethereum ที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือ วอลเล็ต และสัญญาอัจฉริยะ ความเข้ากันได้นี้ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถพอร์ตแอปพลิเคชัน Ethereum ไปยัง Shardeum ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเรียนรู้ภาษาการโปรแกรมหรือเฟรมเวิร์กใหม่ ๆ นอกจากนี้ Shardeum ยังลดอุปสรรคในการรันโหนดตัวตรวจสอบโดยกำหนดความจุฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมการกระจายศูนย์
ในอีเวนต์การสร้างโทเค็น (TGE) ช่วงต้นปี 2025 Shardeum ได้เปลี่ยนไปใช้รูปแบบอุปทานที่ตอบสนองแบบไดนามิกโดยมีอุปทานเริ่มต้นที่ 249 ล้าน SHM ซึ่งจะแจกจ่ายดังต่อไปนี้:
ขาย: 91,440,000 SHM (36.72%) – ระยะเวลา Cliff 3 เดือน จากนั้นให้ผลตอบแทนแบบเส้นตรงรายวัน 2 ปี
ทีม: 76,200,000 SHM (30.6%) – ระยะเวลา Cliff 3 เดือน จากนั้นให้ผลตอบแทนแบบเส้นตรงรายวัน 2 ปี
ผู้ก่อตั้ง: 55,880,000 SHM (22.44%) – ปลดล็อกที่ TGE
ระบบนิเวศและแอร์ดรอป: 25,480,000 SHM (10.23%) – ปลดล็อกที่ TGE
SHM มีหน้าที่สำคัญหลายประการภายในระบบนิเวศ Shardeum:
การสเตก: ผู้ตรวจสอบจะเดิมพัน SHM เพื่อเข้าร่วมในเครือข่าย และจำนวนที่สเตกนี้สามารถลดลงได้หากโหนดทำงานไม่ถูกต้อง ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของเครือข่าย
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม: SHM ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและค่าแก๊สบนเครือข่าย Shardeum โดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อสร้างกลไกการลดเงินฝืด
การกำกับดูแล: ผู้ถือ SHM สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่าย การลงคะแนนเสียงข้อเสนอ และการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของเครือข่าย
รางวัล: SHM จะถูกแจกจ่ายเป็นรางวัลสำหรับการเข้าร่วมเครือข่าย รวมถึงรางวัลผู้ตรวจสอบและสิ่งจูงใจจากระบบนิเวศ
สำหรับนักลงทุนที่สนใจในการซื้อโทเค็น SHM นั้น MEXC มอบแพลตฟอร์มที่ตรงไปตรงมาและปลอดภัย นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการซื้อ SHM บน MEXC:
1）ลงทะเบียนบัญชี MEXC: เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น
2）ฝากเงิน: เลือกฝาก USDT เข้าบัญชี MEXC ของคุณ
3）ค้นหาคู่เทรด SHM: ในพื้นที่การเทรดของ MEXC ให้ค้นหา "SHM" คุณจะเห็นคู่เทรดอย่าง SHM/USDT
4）วางคำสั่ง: กำหนดจำนวนและราคาของ SHM ที่คุณต้องการซื้อ จากนั้นยืนยันการทำรายการ
1）สภาพคล่องสูง: MEXC มอบ Order Book เชิงลึกเพื่อการดำเนินการเทรดขายอย่างรวดเร็ว
2）อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้: แพลตฟอร์มได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์
3）ความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง: มาตรการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นช่วยปกป้องทรัพย์สินของคุณ
4）การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชม.: ความช่วยเหลือพร้อมให้บริการทุกเมื่อที่คุณต้องการ
5）โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้: MEXC เสนอค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับกระดานแลกเปลี่ยนอื่น ๆ
Shardeum ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยนำเสนอโซลูชันสำหรับการบรรลุความสามารถในการปรับขนาดโดยไม่ต้องเสียสละการกระจายศูนย์หรือความปลอดภัย ความสามารถในการรักษาค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงความแออัดของเครือข่ายจะเปิดประตูสู่การใช้งานที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงก่อนหน้านี้ ในขณะที่กำลังดำเนินไปสู่การเปิดตัวเมนเน็ต Shardeum ก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์รุ่นถัดไป ซึ่งเป็นโซลูชันที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้อย่างแท้จริงซึ่งรองรับการเติบโตของ Web3 ไปสู่ผู้ใช้หลายพันล้านคน