Reddio คืออะไร? ปฏิวัติประสิทธิภาพเลเยอร์ 2 ด้วยระบบการประมวลผลคู่ขนานและการเร่งความเร็ว GPU

Reddio เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่ใช้ Ethereum ประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการปรับขนาดและประสิทธิภาพการคำนวณของบล็อคเชนแบบดั้งเดิมผ่านการทำงานแบบคู่ขนานและเทคโนโลยีการเร่งความเร็วของ GPU
เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อคเชนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย Ethereum Virtual Machine (EVM) แบบดั้งเดิมซึ่งประมวลผลธุรกรรมแบบอนุกรมมีปัญหาในการรองรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ปริมาณงานสูง ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เกมบล็อคเชน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น Reddio รับมือกับความท้าทายนี้ด้วยแนวทางที่ปฏิวัติวงการ
Reddio มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาคอขวดที่ EVM พบเจอในระหว่างการประมวลผลธุรกรรม การนำการดำเนินการแบบคู่ขนานและการเร่งความเร็วของ GPU มาใช้ จะช่วยปรับปรุงปริมาณงานและประสิทธิภาพของบล็อคเชนอย่างมาก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงใน DeFi เกม และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Reddio แนะนำกลไกการดำเนินการแบบขนานที่ช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรมภายในบล็อกเดียวกันได้พร้อมกันในหลายเธรด วิธีนี้ใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์มัลติคอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณงานและลดต้นทุนธุรกรรมได้อย่างมาก
Reddio ได้พัฒนา EVM แบบขนานที่เข้ากันได้กับ CUDA (CuEVM) โดยแปลโอปโค้ด EVM เป็นคำสั่ง CUDA ด้วยการใช้พลังการประมวลผลแบบขนานของ GPU ทำให้ Reddio สามารถบรรลุประสิทธิภาพการประมวลผลที่ไม่เคยมีมาก่อน
Reddio สร้างขึ้นบนกรอบเวิร์ก Yu ที่ใช้ Golang โดยมีคุณลักษณะการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่รองรับการบูรณาการที่ยืดหยุ่นของเครื่องเสมือนต่างๆ เลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และกลไกฉันทามติ นักพัฒนาสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการดำเนินการให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะในขณะที่ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะขั้นสูงเช่น การสนับสนุนความพร้อมใช้งานของข้อมูล ความต้านทาน MEV และฉันทามติประสิทธิภาพสูง การออกแบบนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับขนาดและความเข้ากันได้เต็มรูปแบบกับระบบนิเวศ Ethereum
กลยุทธ์การแจกจ่ายโทเค็นของ Reddio สร้างสมดุลระหว่างการกระจายอำนาจ การเติบโตของระบบนิเวศ แรงจูงใจจากผู้ถือผลประโยชน์ และความยั่งยืนในระยะยาว การจัดสรรมีดังนี้:
ชุมชน: 8.00%
ความปลอดภัยและแรงจูงใจด้านเครือข่าย: 25.00%
การเจริญเติบโตของระบบนิเวศ: 22.76%
การคลัง: 6.96%
ผู้สนับสนุน: 21.80%
นักลงทุนเชิงกลยุทธ์: 15.48%
RDO คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ Reddio ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชน และรองรับเสถียรภาพของเครือข่ายโดยรวม มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม รางวัลสเตค การมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบ สิทธิในการลงคะแนนการกำกับดูแลชุมชน และความคิดริเริ่มในการเติบโตของระบบนิเวศ
Reddio นำการปรับปรุงประสิทธิภาพอันล้ำสมัยมาสู่ระบบนิเวศ Ethereum ผ่านสถาปัตยกรรมการทำงานแบบขนานอันล้ำสมัยและเทคโนโลยีเร่งความเร็ว GPU การเปิดตัวโทเค็นดั้งเดิม RDO ถือเป็นบทใหม่ในการพัฒนาโครงการ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาหรือผู้ลงทุน Reddio ก็นำเสนอโซลูชันเลเยอร์ 2 ประสิทธิภาพสูงที่คุ้มค่ากับความสนใจของคุณ ในขณะที่ระบบนิเวศยังคงขยายตัวและเติบโตต่อไป Reddio พร้อมที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน Web3 รุ่นถัดไป ซึ่งเป็นแรงผลักดันการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้อย่างแพร่หลาย
