Reddio เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่ใช้ Ethereum ประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการปรับขนาดและประสิทธิภาพการคำนวณของบล็อคเชนแบบดั้งเดิมผ่านการทำงานแบบคู่ขนานและเทคโนโลยีการเร่งความReddio เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่ใช้ Ethereum ประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการปรับขนาดและประสิทธิภาพการคำนวณของบล็อคเชนแบบดั้งเดิมผ่านการทำงานแบบคู่ขนานและเทคโนโลยีการเร่งความ
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/Reddio คืออ...วามเร็ว GPU

Reddio คืออะไร? ปฏิวัติประสิทธิภาพเลเยอร์ 2 ด้วยระบบการประมวลผลคู่ขนานและการเร่งความเร็ว GPU

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน
NodeAI
GPU$0.0896+4.63%
Virtuals Protocol
VIRTUAL$1.3393-8.29%
DeFi
DEFI$0.000918+9.41%
Sleepless AI
AI$0.06002-5.88%
Yellow Umbrella
YU$0.0001005+5.34%


Reddio เป็นโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์ 2 ที่ใช้ Ethereum ประสิทธิภาพสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาการปรับขนาดและประสิทธิภาพการคำนวณของบล็อคเชนแบบดั้งเดิมผ่านการทำงานแบบคู่ขนานและเทคโนโลยีการเร่งความเร็วของ GPU

1. ความเป็นมาของโครงการ


เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อคเชนพัฒนาอย่างรวดเร็ว ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพจึงกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย Ethereum Virtual Machine (EVM) แบบดั้งเดิมซึ่งประมวลผลธุรกรรมแบบอนุกรมมีปัญหาในการรองรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ปริมาณงานสูง ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคส่วนต่างๆ เช่น การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เกมบล็อคเชน และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้มีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น Reddio รับมือกับความท้าทายนี้ด้วยแนวทางที่ปฏิวัติวงการ

Reddio มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาคอขวดที่ EVM พบเจอในระหว่างการประมวลผลธุรกรรม การนำการดำเนินการแบบคู่ขนานและการเร่งความเร็วของ GPU มาใช้ จะช่วยปรับปรุงปริมาณงานและประสิทธิภาพของบล็อคเชนอย่างมาก อีกทั้งยังให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับแอปพลิเคชันประสิทธิภาพสูงใน DeFi เกม และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

2. ไฮไลท์ทางเทคโนโลยีที่สำคัญ


2.1 สถาปัตยกรรม EVM แบบคู่ขนาน


Reddio แนะนำกลไกการดำเนินการแบบขนานที่ช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรมภายในบล็อกเดียวกันได้พร้อมกันในหลายเธรด วิธีนี้ใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์มัลติคอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณงานและลดต้นทุนธุรกรรมได้อย่างมาก

2.2 การเร่งความเร็ว GPU ด้วยความเข้ากันได้ของ CUDA


Reddio ได้พัฒนา EVM แบบขนานที่เข้ากันได้กับ CUDA (CuEVM) โดยแปลโอปโค้ด EVM เป็นคำสั่ง CUDA ด้วยการใช้พลังการประมวลผลแบบขนานของ GPU ทำให้ Reddio สามารถบรรลุประสิทธิภาพการประมวลผลที่ไม่เคยมีมาก่อน

2.3 สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์


Reddio สร้างขึ้นบนกรอบเวิร์ก Yu ที่ใช้ Golang โดยมีคุณลักษณะการออกแบบแบบโมดูลาร์ที่รองรับการบูรณาการที่ยืดหยุ่นของเครื่องเสมือนต่างๆ เลเยอร์ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และกลไกฉันทามติ นักพัฒนาสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการดำเนินการให้เหมาะกับกรณีการใช้งานเฉพาะในขณะที่ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะขั้นสูงเช่น การสนับสนุนความพร้อมใช้งานของข้อมูล ความต้านทาน MEV และฉันทามติประสิทธิภาพสูง การออกแบบนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความสามารถในการปรับขนาดและความเข้ากันได้เต็มรูปแบบกับระบบนิเวศ Ethereum

3. RDO Token คืออะไร?


3.1 ข้อมูลพื้นฐานของโทเค็น RDO


  • ชื่อโทเค็น: RDO
  • อุปทานรวม: RDO 10 พันล้าน

3.2 การจัดสรรโทเค็น RDO


กลยุทธ์การแจกจ่ายโทเค็นของ Reddio สร้างสมดุลระหว่างการกระจายอำนาจ การเติบโตของระบบนิเวศ แรงจูงใจจากผู้ถือผลประโยชน์ และความยั่งยืนในระยะยาว การจัดสรรมีดังนี้:

  • ชุมชน: 8.00%
  • ความปลอดภัยและแรงจูงใจด้านเครือข่าย: 25.00%
  • การเจริญเติบโตของระบบนิเวศ: 22.76%
  • การคลัง: 6.96%
  • ผู้สนับสนุน: 21.80%
  • นักลงทุนเชิงกลยุทธ์: 15.48%


3.3 ยูทิลิตี้โทเค็น RDO


RDO คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ Reddio ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่าย สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชน และรองรับเสถียรภาพของเครือข่ายโดยรวม มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม รางวัลสเตค การมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบ สิทธิในการลงคะแนนการกำกับดูแลชุมชน และความคิดริเริ่มในการเติบโตของระบบนิเวศ

4. วิธีการซื้อ RDO บน MEXC


Reddio นำการปรับปรุงประสิทธิภาพอันล้ำสมัยมาสู่ระบบนิเวศ Ethereum ผ่านสถาปัตยกรรมการทำงานแบบขนานอันล้ำสมัยและเทคโนโลยีเร่งความเร็ว GPU การเปิดตัวโทเค็นดั้งเดิม RDO ถือเป็นบทใหม่ในการพัฒนาโครงการ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาหรือผู้ลงทุน Reddio ก็นำเสนอโซลูชันเลเยอร์ 2 ประสิทธิภาพสูงที่คุ้มค่ากับความสนใจของคุณ ในขณะที่ระบบนิเวศยังคงขยายตัวและเติบโตต่อไป Reddio พร้อมที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชัน Web3 รุ่นถัดไป ซึ่งเป็นแรงผลักดันการนำเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้อย่างแพร่หลาย

ปัจจุบัน RDO ปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์ม MEXC แล้ว ซึ่งคุณสามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมต่ำเป็นพิเศษ

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหาชื่อโทเค็น "RDO" ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบสปอตหรือฟิวเจอร์ส
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ระบุจำนวน ราคา และดำเนินการรายการให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากและการซื้อขาย RDO เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

1. เข้าสู่ระบบ1.1 ฉันจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของฉันได้?หากคุณจำรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ:บนเว็บ: ในหน้าเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ ให้ป้อนบัญชี

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

สินเชื่อ MEXC คือโซลูชันการให้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดตัวโดย MEXC โดยผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตของตนมาวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไปใช้ในการเทรดสปอต อนุพันธ์ การลงทุนที่ให้ผลตอบ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT