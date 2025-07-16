Redbrick (BRIC) คืออะไร? เครื่องมือสร้างเกม Web3 ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ Web3 การสร้างเนื้อหากำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Redbrick ถือเป็นโครงการนวัตกรรมที่โดดเด่นในคลื่นลูกนี้ โดยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคเกม 3 มิติและเนื้อหาเมตาเวิร์สผ่านเทคโนโลยี AI การเขียนโปรแกรมภาพ และโมเดลเศรษฐกิจบนเชน
ด้วยเครื่องมือ OOBC ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง เครือข่ายผู้ใช้ทั่วโลก และเศรษฐกิจโทเค็นที่แข็งแกร่ง Redbrick ลดอุปสรรคทางเทคนิคในการสร้างเนื้อหาและสร้างระบบนิเวศน์ “สร้าง-เล่น-รับ” ซึ่งมอบวิธีการใหม่ๆ ให้กับนักพัฒนา ผู้สร้าง และผู้ใช้ในการสร้างมูลค่า
Redbrick คือแพลตฟอร์ม Web3 บนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างเกม 3 มิติ โลกเสมือนจริงและเนื้อหาเมตาเวิร์สเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยการใช้ระบบการเขียนโปรแกรมภาพ Object-Oriented Block Coding (OOBC) ร่วมกับเทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นโค้ด ผู้ใช้สามารถสร้างฟีเจอร์แบบโต้ตอบและสภาพแวดล้อม 3 มิติได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ในการเขียนโค้ด
Redbrick มอบเครื่องมือครบวงจรตั้งแต่การสร้างสรรค์จนถึงการสร้างรายได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา การตลาด การโต้ตอบทางสังคม และเกม Web3 ผู้สร้างสามารถรับโทเค็น BRIC ได้ผ่านกลไก C2E (สร้างเพื่อรับรายได้) โดยการเช่าหรือเป็นเจ้าของที่ดินเสมือนจริงและเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งเป็นการส่งเสริมแรงจูงใจด้านเนื้อหาและการพัฒนาระบบนิเวศน์ร่วมกัน
สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Redbrick สร้างสมดุลระหว่างการใช้งาน ความสามารถในการปรับขนาด และความเป็นมิตรต่อผู้สร้าง สถาปัตยกรรมทางเทคนิคนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และกรอบการทำงานที่เข้ากันได้กับหลายเชน จึงมอบอิสระและประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการสร้างเนื้อหา
แพลตฟอร์มบนเว็บโดยสมบูรณ์ ไม่ต้องติดตั้ง รองรับการโต้ตอบแบบหลายเชนและเมตาเวิร์สของบุคคลที่สาม
มอบ SDK เมตาเวิร์สแบบเปิดและการกำหนดตารางเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบข้ามเชนที่แท้จริง
มีไลบรารีทรัพยากรภายในที่ครอบคลุม (เมช, GUI, เอฟเฟกต์เสียง, ส่วนประกอบโฆษณา ฯลฯ) เพื่อการสร้างฉากที่รวดเร็ว
นำเสนอการสนับสนุนปลั๊กอิน Play Store และ Unity เข้ากันได้กับการบูรณาการทรัพยากรเกมภายนอก
Redbrick ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคนิคและยังคงก้าวหน้าอย่างมากในการเติบโตของชุมชนและการพัฒนาระบบนิเวศน์ ซึ่งสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในระยะยาวของแพลตฟอร์มเนื้อหา Web3 ปัจจุบัน Redbrick ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญในด้านเครื่องมือสร้างสรรค์ การออก NFT และการมีส่วนร่วมของชุมชน:
การออก Genesis Land: การขายล่วงหน้าของ Genesis Land NFT เสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งหมด 3,500 ชิ้น ขายไปแล้ว 500 ชิ้น) และรางวัลโทเค็นและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือที่ดินก็ได้เปิดตัวแล้ว การขายล่วงหน้าครั้งแรกประสบความสำเร็จในการแจกจ่ายโทเค็น BRIC จำนวน 1,000 เหรียญผ่านทาง Airdrop ให้กับผู้ถือ และยังได้นำเสนอรางวัลการสเตกและสิทธิ์การเข้าถึง IEO ก่อนใคร
รายได้และสิ่งจูงใจของผู้สร้างอย่างต่อเนื่อง: ผู้ถือ Genesis Land NFT จะได้รับแอร์ดรอป BRIC และสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้โดยการสเตกที่ดินของตน พวกเขายังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนต์ชุมชนออนไลน์/ออฟไลน์สุดพิเศษ และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในอนาคตก่อนใคร
BRIC คือโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศน์แพลตฟอร์ม Redbrick ซึ่งใช้สำหรับแรงจูงใจ การเทรด การกำกับดูแล และผลประโยชน์ด้านที่ดิน:
แอร์ดรอปที่ดิน: การขายล่วงหน้าของ Genesis Land NFT แต่ละครั้งจะมอบ 1,000 BRIC ผู้ถือที่ดินสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมผ่านโปรแกรมสร้างรายได้เพื่อสเตก (Earn-to-Stake)
การขายเนื้อหา: ผู้ใช้เทรดสินทรัพย์ในเกมเช่นสกินและพลังเสริมบนตลาดโดยใช้ BRIC
รูปแบบการโฆษณา : ผู้โฆษณาใช้ BRIC ในการลงโฆษณา และผู้ใช้ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการบริโภคและการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา
เข้าถึง IEO ก่อนใคร: ผู้ถือที่ดินจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึง BRIC Launchpad และ IEO และได้รับสิทธิประโยชน์บนเชนก่อนใคร
กลไกการเผาโทเค็น: แพลตฟอร์มมีแผนที่จะใช้ส่วนหนึ่งของรายได้จากธุรกรรมสำหรับการซื้อคืนและการเผาโทเค็นเพื่อรักษามูลค่าของ BRIC
Redbrick มีแผนงานการพัฒนาที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศน์เนื้อหา การอัปเกรดแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และการขยายไปทั่วโลกเพื่อให้บรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน
พัฒนา Play Store ที่เข้ากันได้กับปลั๊กอิน Unity โดยบูรณาการเนื้อหาทั้ง Web2 และ Web3
นำการรองรับ Telegram มาใช้เพื่อขยายการครอบคลุมไปสู่สถานการณ์ Web2
เพิ่มการสนับสนุนผู้สร้างโดยการจัดหาเครื่องมือ API และส่งเสริมนวัตกรรมภายในระบบนิเวศน์
Redbrick ใช้ AI และ OOBC เพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างเนื้อหา โดยรวมวอลเล็ต เทมเพลต และ SDK เข้ากับระบบนิเวศน์สร้าง-เล่น-รับ (C2E) ด้วยชุมชนที่แข็งแกร่งและโมเดลโทเค็นที่ชัดเจน จึงมีรากฐานที่มั่นคงและศักยภาพในการเติบโต Redbrick ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับเมตาเวิร์ส Web3 โดยการขยายการรองรับหลายเครือข่ายและการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและการโฆษณา สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกม Web3 การศึกษา พื้นที่เสมือนจริง และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI Redbrick คือโครงการที่ควรจับตามองและเข้าร่วม
