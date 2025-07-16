Redacted Coin (RDAC) คืออะไร? เครื่องยนต์ใหม่ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ AI + Web3 ที่หลากหลาย

เมื่อ Web3 ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการผสานหลายเชนและหลายรูปแบบการใช้งาน Redacted Coin (RDAC) กำลังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้ง DeFi, AI, SocialFi, การชำระเงิน, เกม และ NFT ผ่านโมเดลผสมผสานระหว่างตัวเร่งการเติบโต + เมทริกซ์แอปพลิเคชัน + เศรษฐกิจข้อมูล โดยใช้กลไกจูงใจผ่านโทเคนดั้งเดิม RDAC ทำให้กิจกรรมของผู้ใช้งานจริงถูกแปลงเป็นมูลค่าทรัพย์สินบนบล็อกเชน เปิดเส้นทางการเติบโตใหม่ให้กับระบบนิเวศ Web3
Redacted Coin คือแพลตฟอร์มเร่งการเติบโตระดับโลกสำหรับสตาร์ทอัพในวงการ Web3 โดยสร้างขึ้นบนโมเดลสองแกนหลักที่ให้ความสำคัญทั้งด้านการใช้งานจริงและการเติบโตของฐานผู้ใช้ ต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปที่เน้นเพียงโปรเจกต์เดียว Redacted Coin พัฒนาระบบนิเวศแบบเมทริกซ์ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่โลก Web3 สำหรับผู้ใช้ พร้อมมอบการสนับสนุนแบบครบวงจรให้กับนักพัฒนาในด้านทราฟฟิก เงินทุน และเทคโนโลยี
โทเคนดั้งเดิมของแพลตฟอร์มคือ RDAC ซึ่งทำหน้าที่เป็นโทเคนยูทิลิตี้หลักในระบบนิเวศ ใช้สำหรับการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม การเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ และเป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น การเทรด สเตกกิ้ง แอร์ดรอป และการให้ข้อมูล
Redacted ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในชั้นแอปพลิเคชันหลายรายการ ซึ่งเริ่มได้รับความสนใจในตลาดแล้ว โดยครอบคลุมภาคส่วนหลักอย่างเกมบล็อกเชน, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเทรด, การชำระเงิน, NFT และโซเชียลแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มหลักของ Redacted ได้แก่:
RampX: แพลตฟอร์มบริดจ์ข้ามเชนแบบไม่เสียค่าแก๊ส มอบประสบการณ์โอนย้ายสินทรัพย์ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และใช้งานง่าย
iAgent: ระบบเกมบนเชนที่ผสานการฝึกข้อมูลภาพเข้ากับเอนจิน AI ถือเป็นแพลตฟอร์ม Web3 ตัวแทนแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI + DePIN
Mintify: เทอร์มินัลเทรดคริปโตความเร็วสูง มียอดการซื้อขายรวมกว่า 25 ล้านดอลลาร์
FlashX: บอตเทรดคริปโตผ่านแพลตฟอร์ม X (Twitter) ที่ผสานกลยุทธ์ AI รองรับการเทรดสินทรัพย์หลายประเภท มียอดธุรกรรมกว่า 18.5 ล้านดอลลาร์
Maxis: แพลตฟอร์ม NFT แบบเกมิฟาย มียอดการซื้อขายรวมกว่า 96 ล้านดอลลาร์
Swipooor: "Crypto Tinder" ที่รวม GameFi และ SocialFi เข้าด้วยกัน ให้ผู้ใช้สร้างรายได้ไปพร้อมกับการเข้าสังคม
BipTap: โครงสร้างพื้นฐานด้านธนาคารคริปโต มีผู้ใช้งานมากกว่า 200,000 ราย และมียอดธุรกรรมรายเดือนเกิน 120 ล้านดอลลาร์
PG Capital: แพลตฟอร์มร่วมลงทุนของชุมชน Web3 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเข้าร่วมการระดมทุนและกำกับดูแลโปรเจกต์ในระยะเริ่มต้น
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่มอบคุณค่าที่ใช้งานได้จริงแก่ผู้ใช้ แต่ยังสร้างความต้องการใช้โทเคน RDAC อย่างแท้จริงภายในระบบนิเวศอีกด้วย
โมเดลเศรษฐกิจของ RDAC ถูกออกแบบเป็นระบบวงจรปิดแบบ ใช้งาน–จูงใจ–นำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดเด่นคือการผสานแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Staking หรือการสเตกกิ้งตามพฤติกรรมผู้ใช้
แรงจูงใจข้ามแพลตฟอร์ม: การถือหรือใช้งาน RDAC จะได้รับสิทธิประโยชน์ทั่วทั้งระบบนิเวศ เช่น ส่วนลด แอร์ดรอป และสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์พิเศษ
ระบบจัดลำดับขั้น: ระดับของผู้ใช้จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการสเตกและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะปลดล็อกโอกาสสร้างรายได้ที่มากขึ้น
การแปลงพฤติกรรมเป็นสินทรัพย์ข้อมูลบนบล็อกเชน: พฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น การเทรด การมีส่วนร่วม และการส่งข้อมูล จะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ข้อมูลที่นำไปสเตกต่อได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลจากระบบนิเวศได้จริง แนวคิด “มีส่วนร่วม = มีมูลค่า” จึงเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
มีรายงานว่า RDAC จะมีอุปทานสูงสุดอยู่ที่ 1 พันล้านโทเคน โดยรายละเอียดการจัดสรรมีดังนี้:
การจัดสรร
หมวดหมู่
คำอธิบาย
26.66%
ระบบนิเวศ
ใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของ Redacted รวมถึงการบ่มเพาะผลิตภัณฑ์ การให้แรงจูงใจแก่นักพัฒนา และการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
25.00%
คอมมูนิตี้
จัดสรรให้กับสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการ โดยจะมีการแจกจ่ายบางส่วนผ่านแอร์ดรอปและวิธีการอื่น ๆ
13.00%
ผู้สนับสนุนโครงการ
จัดสรรให้กับผู้สนับสนุนหลักและนักพัฒนา เป็นรางวัลตอบแทนสำหรับการทำงานและมีส่วนร่วมในโครงการ
11.30%
รอบ Seed
จัดสรรให้กับนักลงทุนระยะเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการในช่วงต้น
6.00%
สภาพคล่อง
ใช้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน และรับประกันการหมุนเวียนของโทเคนในตลาด
5.00%
ที่ปรึกษา
จัดสรรให้กับทีมที่ปรึกษาของโครงการ เป็นรางวัลสำหรับคำแนะนำเชิงกลยุทธ์และการสนับสนุนโครงการ
4.54%
รอบ Angel
จัดสรรให้กับนักลงทุน Angel ระยะเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนโครงการในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัว
4.30%
การขายสาธารณะ
1.41% ปลดล็อกทันทีที่มีการเปิดตัวโทเคน (TGE), มีระยะพักล็อก 1 เดือน จากนั้นจะปลดล็อกแบบเส้นตรงต่อเนื่องภายในระยะเวลา 2 เดือน
4.20%
การขายแบบส่วนตัว
0.83% ปลดล็อกทันทีที่มีการเปิดตัวโทเคน (TGE), มีระยะพักล็อก 1 เดือน จากนั้นจะปลดล็อกแบบเส้นตรงต่อเนื่องภายในระยะเวลา 9 เดือน
Redacted วางโมเดลโทเคโนมิกส์ของตนภายใต้แนวคิด “ยิ่งใช้งานมาก ยิ่งได้รางวัลมาก” โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและสร้างการสะสมมูลค่าในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จากข้อมูลสาธารณะ Redacted ได้ดำเนินการระดมทุนมาแล้ว 2 รอบใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันชื่อดัง เช่น Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Venturesและ Manifold Trading.
รอบ Seed: ในเดือนมิถุนายน 2024 Redacted ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์ในรอบ Seed โดยมี The Spartan Group เป็นผู้นำรอบ พร้อมการเข้าร่วมจาก Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures และรายอื่น ๆ
การขายสาธารณะ: ในเดือนมีนาคม 2025 Redacted ระดมทุนได้ 3 ล้านดอลลาร์ผ่านการขายโทเคนต่อสาธารณะ
รวมยอดระดมทุนทั้งสองรอบอยู่ที่ 13 ล้านดอลลาร์ โดยเงินทุนส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาและขยายระบบนิเวศของ Redacted
Redacted ไม่ใช่แค่โทเคนแพลตฟอร์มหรือโทเคนกำกับดูแลอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบหลายมิติที่ถูกออกแบบโดยมีผลิตภัณฑ์จริงและความต้องการของผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งแก้ปัญหาหลักสองข้อที่โครงการ Web3 ส่วนใหญ่เผชิญอยู่ ได้แก่ การขาดฐานผู้ใช้ที่แท้จริง และการขาดรายได้จริงจากการดำเนินงาน โดยการนำรายได้จริงจากผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศกลับมาเสริมสร้างมูลค่าให้กับ RDAC ทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างโทเคนและการใช้งาน ในขณะเดียวกัน Redacted ยังใช้ข้อมูลพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อระบุกลุ่มผู้ใช้งานที่มีมูลค่าในระยะยาว และสร้างโมเดลการเติบโตแบบออร์แกนิกขึ้น นอกจากนี้ Redacted ยังมุ่งมั่นในการสร้างแพลตฟอร์มร่วมที่ใช้งานได้จริงและสร้างผลกำไรได้ สำหรับทั้งผู้ใช้งานรายบุคคลและสถาบัน ทำลายกำแพงระหว่างการลงทุนและการใช้งาน วิสัยทัศน์ของ Redacted Coin คือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานภายในโลก Web3 โดยเชื่อมโยงนักพัฒนา ผู้ใช้ เงินทุน และข้อมูลเข้าด้วยกันผ่านความร่วมมือแบบหลายบทบาท เพื่อผลักดันพลังงานของระบบนิเวศให้เติบโตต่อเนื่อง และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนและกระจายศูนย์อย่างแท้จริง
RDAC ไม่ใช่โปรเจกต์โทเคนแบบแยกเดี่ยว แต่เป็นตัวแทนของระบบนิเวศรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากกรณีการใช้งานจริง การกระจายแอปพลิเคชันหลายรูปแบบ และแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุน นักพัฒนา หรือผู้ใช้งานทั่วไป Redacted มอบเส้นทางการมีส่วนร่วมและวิธีการดึงมูลค่าอย่างชัดเจน ในขณะที่ Web3 กำลังเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริง ระบบเมทริกซ์แอปพลิเคชันแบบมัลติเชนและกลไกจูงใจของ Redacted Coin อาจกลายเป็นประตูสำคัญสู่ช่วงขาขึ้นถัดไปของตลาดคริปโต
ปัจจุบัน MEXC เปิดให้ซื้อขาย RDAC ทั้งในตลาด สปอต และ ฟิวเจอร์ส โดยมีขั้นตอนการเทรดดังนี้: คุณยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไปที่หน้ากิจกรรมแอร์ดรอปของ MEXC เพื่อเข้าร่วมแคมเปญแอร์ดรอป RDAC และลุ้นรับรางวัลเพิ่มเติม!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น มิใช่คำแนะนำในการลงทุน กรุณาศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้รอบด้าน และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด