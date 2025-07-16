ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนารวดเร็ว ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลจึงกลายเป็นความท้าทายเร่งด่วน โมเดล AI ดั้งเดิมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบข้อความธรรมดาเพื่อการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนารวดเร็ว ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลจึงกลายเป็นความท้าทายเร่งด่วน โมเดล AI ดั้งเดิมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบข้อความธรรมดาเพื่อการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่
Privasea AI คืออะไร? พลังใหม่ที่กำลังปรับเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยของ AI ผ่านการประมวลผลความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนารวดเร็ว ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลจึงกลายเป็นความท้าทายเร่งด่วน โมเดล AI ดั้งเดิมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบข้อความธรรมดาเพื่อการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ง่าย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Privasea AI จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลไซโลโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งให้การรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับการประมวลผล AI

1. บทนำ Privasea AI


Privasea คือเครือข่าย AI แบบกระจายอำนาจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Fully Homomorphic Encryption (FHE) ช่วยให้สามารถคำนวณข้อมูลเข้ารหัสได้โดยตรงในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ตลอดกระบวนการ ด้วยการใช้ FHE Privasea ช่วยอำนวยความสะดวกในการหมุนเวียนค่าข้อมูลและจัดเตรียมทรัพยากรคอมพิวเตอร์แบบกระจายสำหรับการปฏิบัติการ AI สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการคำนวณ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัว

2. สี่องค์ประกอบหลักของ Privasea AI


2.1 ห้องสมุดการเข้ารหัส HESea


HESea เป็นหัวใจหลักของ Privasea ซึ่งบูรณาการการใช้งานประสิทธิภาพสูงของระบบเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิกเต็มรูปแบบ (FHE) แบบกระแสหลัก เช่น TFHE, CKKS, BGV และ BFV ไลบรารีโอเพ่นซอร์สนี้มอบเครื่องมือให้กับนักพัฒนาในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะกับข้อมูลที่เข้ารหัส และปรับปรุงประสิทธิภาพการคำนวณแบบเข้ารหัสอย่างมีนัยสำคัญผ่านการปรับแต่ง เช่น การแพ็คและการแบ่งชุดข้อความเข้ารหัส

2.2 Privasea API


API ของ Privasea ถูกสร้างขึ้นบนไลบรารี HESea และมอบชุดโปรโตคอลและเครื่องมือการพัฒนาที่สมบูรณ์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัวได้ ด้วย API นี้ นักพัฒนาสามารถรวมเทคโนโลยี FHE เข้ากับระบบหรือผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างง่ายดายเพื่อดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล การอนุมานแบบจำลอง การฝึกอบรม และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

2.3 Privanetix


Privanetix คือเครือข่ายการคำนวณของ Privasea ซึ่งประกอบด้วยโหนดแบบกระจายอำนาจหลายโหนดที่ดำเนินการงานการคำนวณข้อมูลบนข้อมูลที่เข้ารหัส การกระจายงานและการทำงานร่วมกันทำให้เครือข่ายเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดระบบและความทนทานต่อความผิดพลาด ขณะเดียวกันก็ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 ชุดสัญญาอัจฉริยะ Privasea


เพื่อจัดการและสร้างแรงจูงใจให้กับโหนดการคำนวณ Privasea จึงจัดเตรียมชุดสัญญาอัจฉริยะเฉพาะ ชุดโปรแกรมนี้จะควบคุมดูแลการทำงานของเครือข่าย Privanetix และรับรองการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างโหนดต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้กลไกสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้โหนดต่างๆ เข้าร่วมเครือข่ายการประมวลผลมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น


3. Privasea AI Ecosystem


Privasea ได้สร้างระบบนิเวศแอปพลิเคชันอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

1) ImHuman: แอปพลิเคชันที่ใช้กลไกการตรวจสอบความถูกต้องแบบไบโอเมตริกและเข้ารหัสเพื่อสร้าง NFT "การระบุตัวตนของมนุษย์" บนเชนเพื่อป้องกันบอตบนแพลตฟอร์มโซเชียล
2) BotOr_NotABot: เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริบท DeFi โซเชียล และ DAO
3) DeepSea: เลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ตัวแทน AI ทำงานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

4. PRAI Token คืออะไร?


PRAI คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ Privasea ที่รองรับ DeepSea และ ImHuman ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวด้วย PRAI เช่น การคำนวณแบบเข้ารหัส การดำเนินการโมเดล AI และการเปิดใช้งานเอเจนต์ AI ส่วนบุคคล นอกจากนี้ PRAI สามารถใช้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม รองรับฟังก์ชันการสเตคและการกำกับดูแล และสนับสนุนบริการการตรวจสอบบุคคลขั้นสูงภายในแอปพลิเคชัน ImHuman

4.1 ภาพรวมโทเค็น PRAI


ชื่อโทเค็น: Privasea AI PRAI (PRAI)
อุปทานรวม: 1,000,000,000 PRAI

4.2 การแจกจ่ายโทเค็น PRAI


การจัดสรรโทเค็น PRAI มีดังนี้:


การจัดสรร
เปอร์เซ็นต์
การขุด 1
30.00%
นักลงทุน
13.45%
การตลาดและชุมชน
12.97%
จอง
10.05%
ผู้สนับสนุนในช่วงแรก
9.04%
ทีม
8.00%
การขุด 2
5.00%
สภาพคล่อง
4.00%
การแจกแอร์ดรอปแห่งอนาคต
3.00%
กระเป๋าเงิน Binance IDO
2.00%
การตลาดและชุมชน 2
2.00%
เชิงกลยุทธ์
0.50%



5. จะซื้อ PRAI บน MEXC ได้อย่างไร?


Privasea AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิกเต็มรูปแบบ (FHE) เพื่อให้สามารถดำเนินการ AI กับข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัส ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านความเป็นส่วนตัวที่เป็นแกนหลักในแอปพลิเคชัน AI ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ปลายทางในการมีส่วนร่วมกับ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างมากอีกด้วย

ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ ความร่วมมือระหว่าง Privasea AI กับ MEXC ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำระดับโลกได้สร้างแรงผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ การซื้อขายความเร็วสูง การครอบคลุมสินทรัพย์ที่ครอบคลุม และสภาพคล่องที่ลึก MEXC จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก การมุ่งเน้นอย่างชัดเจนต่อโครงการที่เกิดขึ้นใหม่และการสนับสนุนยังทำให้ที่นี่เหมาะที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะโทเค็นคุณภาพสูงอีกด้วย

MEXC ได้จดทะเบียน PRAI ไว้สำหรับการซื้อขาย Spot และ Futures ซึ่งทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ในแถบค้นหา ให้ค้นหา "PRAI" และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

