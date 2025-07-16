Privasea AI คืออะไร? พลังใหม่ที่กำลังปรับเปลี่ยนระบบรักษาความปลอดภัยของ AI ผ่านการประมวลผลความเป็นส่วนตัว

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนารวดเร็ว ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลจึงกลายเป็นความท้าทายเร่งด่วน โมเดล AI ดั้งเดิมต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแบบข้อความธรรมดาเพื่อการฝึกอบรมและการอนุมาน ซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ง่าย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Privasea AI จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลไซโลโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งให้การรับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แข็งแกร่งสำหรับการประมวลผล AI
Privasea คือเครือข่าย AI แบบกระจายอำนาจที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Fully Homomorphic Encryption (FHE) ช่วยให้สามารถคำนวณข้อมูลเข้ารหัสได้โดยตรงในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ตลอดกระบวนการ ด้วยการใช้ FHE Privasea ช่วยอำนวยความสะดวกในการหมุนเวียนค่าข้อมูลและจัดเตรียมทรัพยากรคอมพิวเตอร์แบบกระจายสำหรับการปฏิบัติการ AI สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับการคำนวณ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัว
HESea เป็นหัวใจหลักของ Privasea ซึ่งบูรณาการการใช้งานประสิทธิภาพสูงของระบบเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิกเต็มรูปแบบ (FHE) แบบกระแสหลัก เช่น TFHE, CKKS, BGV และ BFV ไลบรารีโอเพ่นซอร์สนี้มอบเครื่องมือให้กับนักพัฒนาในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกะกับข้อมูลที่เข้ารหัส และปรับปรุงประสิทธิภาพการคำนวณแบบเข้ารหัสอย่างมีนัยสำคัญผ่านการปรับแต่ง เช่น การแพ็คและการแบ่งชุดข้อความเข้ารหัส
API ของ Privasea ถูกสร้างขึ้นบนไลบรารี HESea และมอบชุดโปรโตคอลและเครื่องมือการพัฒนาที่สมบูรณ์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัวได้ ด้วย API นี้ นักพัฒนาสามารถรวมเทคโนโลยี FHE เข้ากับระบบหรือผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างง่ายดายเพื่อดำเนินการเข้ารหัสข้อมูล การอนุมานแบบจำลอง การฝึกอบรม และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง
Privanetix คือเครือข่ายการคำนวณของ Privasea ซึ่งประกอบด้วยโหนดแบบกระจายอำนาจหลายโหนดที่ดำเนินการงานการคำนวณข้อมูลบนข้อมูลที่เข้ารหัส การกระจายงานและการทำงานร่วมกันทำให้เครือข่ายเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดระบบและความทนทานต่อความผิดพลาด ขณะเดียวกันก็ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดการและสร้างแรงจูงใจให้กับโหนดการคำนวณ Privasea จึงจัดเตรียมชุดสัญญาอัจฉริยะเฉพาะ ชุดโปรแกรมนี้จะควบคุมดูแลการทำงานของเครือข่าย Privanetix และรับรองการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างโหนดต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้กลไกสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้โหนดต่างๆ เข้าร่วมเครือข่ายการประมวลผลมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น
Privasea ได้สร้างระบบนิเวศแอปพลิเคชันอันหลากหลาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
1) ImHuman: แอปพลิเคชันที่ใช้กลไกการตรวจสอบความถูกต้องแบบไบโอเมตริกและเข้ารหัสเพื่อสร้าง NFT "การระบุตัวตนของมนุษย์" บนเชนเพื่อป้องกันบอตบนแพลตฟอร์มโซเชียล
2) BotOr_NotABot: เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริบท DeFi โซเชียล และ DAO
3) DeepSea: เลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ตัวแทน AI ทำงานได้อย่างปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
PRAI คือโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของระบบนิเวศ Privasea ที่รองรับ DeepSea และ ImHuman ผู้ใช้สามารถชำระค่าบริการ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวด้วย PRAI เช่น การคำนวณแบบเข้ารหัส การดำเนินการโมเดล AI และการเปิดใช้งานเอเจนต์ AI ส่วนบุคคล นอกจากนี้ PRAI สามารถใช้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรม รองรับฟังก์ชันการสเตคและการกำกับดูแล และสนับสนุนบริการการตรวจสอบบุคคลขั้นสูงภายในแอปพลิเคชัน ImHuman
ชื่อโทเค็น: Privasea AI PRAI (PRAI)
อุปทานรวม: 1,000,000,000 PRAI
การจัดสรรโทเค็น PRAI มีดังนี้:
การจัดสรร
เปอร์เซ็นต์
การขุด 1
30.00%
นักลงทุน
13.45%
การตลาดและชุมชน
12.97%
จอง
10.05%
ผู้สนับสนุนในช่วงแรก
9.04%
ทีม
8.00%
การขุด 2
5.00%
สภาพคล่อง
4.00%
การแจกแอร์ดรอปแห่งอนาคต
3.00%
กระเป๋าเงิน Binance IDO
2.00%
การตลาดและชุมชน 2
2.00%
เชิงกลยุทธ์
0.50%
Privasea AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลความเป็นส่วนตัวที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากการเข้ารหัสแบบโฮโมมอร์ฟิกเต็มรูปแบบ (FHE) เพื่อให้สามารถดำเนินการ AI กับข้อมูลที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องถอดรหัส ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านความเป็นส่วนตัวที่เป็นแกนหลักในแอปพลิเคชัน AI ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังช่วยลดอุปสรรคสำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ปลายทางในการมีส่วนร่วมกับ AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างมากอีกด้วย
ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ ความร่วมมือระหว่าง Privasea AI กับ MEXC ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนำระดับโลกได้สร้างแรงผลักดันการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ การซื้อขายความเร็วสูง การครอบคลุมสินทรัพย์ที่ครอบคลุม และสภาพคล่องที่ลึก MEXC จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก การมุ่งเน้นอย่างชัดเจนต่อโครงการที่เกิดขึ้นใหม่และการสนับสนุนยังทำให้ที่นี่เหมาะที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะโทเค็นคุณภาพสูงอีกด้วย
MEXC ได้จดทะเบียน PRAI ไว้สำหรับการซื้อขาย Spot และ Futures ซึ่งทำให้คุณสามารถซื้อขายด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ 2) ในแถบค้นหา ให้ค้นหา "PRAI" และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว