Paradise Tycoon คืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับโทเค็น MOANI และเศรษฐกิจในเกม

1) Paradise Tycoonเป็นเกมมัลติเพลเยอร์โอเพ่นเวิลด์เมตาเวิร์สที่ผู้เล่นสามารถสร้างเกาะของตัวเอง มีส่วนร่วมในการโต้ตอบทางสังคม แลกเปลี่ยนทรัพย์สิน และสนุกไปกับประสบการณ์สไตล์ไทคูนที่เต็มอิ่ม
2) เศรษฐกิจของเกมถูกสร้างขึ้นโดยใช้โทเค็น MOANI โดยสินทรัพย์ในเกมทั้งหมดจะอยู่ในรูปแบบ NFT ซึ่งช่วยให้สามารถเป็นเจ้าของและซื้อขายเกาะ ของตกแต่ง สกินตัวละคร และอื่นๆ บนเครือข่ายได้
3) Paradise Tycoon นำเสนอรูปแบบการเล่นและรับรายได้ที่รองรับการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายสำหรับผู้เล่นใหม่ ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่เกม Web3 ลงอย่างมาก
4) เกมนี้ได้รับการพัฒนาโดย Empires Not Vampires ซึ่งเป็นสตูดิโอเกมชั้นนำของฟินแลนด์ที่มีทีมงานมากประสบการณ์ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาเกม AAA และความเชี่ยวชาญด้านบล็อคเชนมายาวนานหลายปี
5) Paradise Tycoon มีแผนงานที่ชัดเจน โดยมุ่งเป้าที่จะขยายตัวไปทั่วโลกในปี 2025 และสร้างเศรษฐกิจเมตาเวิร์สที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
ในขณะที่การเล่นเกมผ่านบล็อคเชน (GameFi) และเมตาเวิร์สยังคงพัฒนาต่อไป โปรเจ็กต์ต่างๆ จึงกำลังสำรวจวิธีต่างๆ ในการผสานประสบการณ์การเล่นเกมแบบดั้งเดิมกับเศรษฐกิจที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล เพื่อสร้างโลกดิจิทัลที่เป็นของผู้เล่น Paradise Tycoon เป็นเกมเมตาเวิร์ส Web3 เกมหนึ่งที่รวมเอากลไกการก่อสร้าง การโต้ตอบทางสังคม และการสร้างรายได้เข้าด้วยกัน ด้วยรูปแบบโทเค็นที่เป็นเอกลักษณ์ สภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่สร้างขึ้นอย่างสวยงาม และอิสระในการเล่นเกมในระดับสูง ทำให้เกมดังกล่าวดึงดูดความสนใจอย่างมาก Paradise Tycoon เป็นเกมบล็อคเชนที่สร้างสรรค์ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยี Web3 เข้ากับองค์ประกอบแซนด์บ็อกซ์แบบโอเพ่นเวิลด์และรูปแบบการเล่นแบบจำลอง ผู้เล่นเริ่มต้นบนเกาะร้างและค่อยๆ เปลี่ยนให้กลายเป็นสวรรค์วันหยุดในอุดมคติของพวกเขาผ่านการรวบรวมทรัพยากร การอัปเกรดอาคาร การค้าขาย และการโต้ตอบทางสังคม ระหว่างทาง ผู้เล่นสามารถร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นๆ ทั่วโลกและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ NFT ในเกมเพื่อสร้างรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น Paradise Tycoon ได้รับการพัฒนาโดย Empires Not Vampires สตูดิโออินดี้สัญชาติฟินแลนด์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเกมก่อนหน้านี้ของสตูดิโอมียอดดาวน์โหลดหลายล้านครั้งบนแพลตฟอร์มมือถือ เกมนี้ผสานรวมความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้ เศรษฐกิจในเกม และการออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน มีเป้าหมายที่จะทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ ของเกมบล็อคเชนที่เป็นเกมระดับยาก คุณภาพต่ำ และขาดรูปแบบการเล่น โดยสร้างเกมแบบโซ่ที่เหมาะสมอย่างแท้จริงสำหรับผู้เล่นกระแสหลัก Paradise Tycoon สนับสนุนให้ผู้เล่นสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตในอุดมคติของตนเอง มากกว่าจะเล่นแบบใช้ทรัพยากรมากเพื่อหารายได้ แนวคิดการออกแบบหลักประกอบด้วย:
ไม่มีระบบการต่อสู้: เน้นความสงบสุขและการก่อสร้างแทนการต่อสู้กับมอนสเตอร์และระบบการเพิ่มเลเวลของเกม MMORPG ดั้งเดิม
สังคมเป็นอันดับแรก: ชุมชน ระบบการรวมตัว และความร่วมมือของกิลด์ล้วนมีส่วนช่วยสร้างชุมชนเมตาเวิร์ส
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์: ผู้เล่นสามารถสร้างและขายดีไซน์เกาะ เฟอร์นิเจอร์ สกิน และเนื้อหา UGC อื่นๆ ได้
ความเข้ากันได้ทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง: รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ กระเป๋าเงิน Web3 และตลาด NFT ได้อย่างราบรื่น
รูปแบบเศรษฐกิจของ Paradise Tycoon มุ่งเน้นไปที่โทเค็นการกำกับดูแล MOANI โดยการรวมสินทรัพย์ NFT ที่สามารถซื้อขายได้และตลาดบนเครือข่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจเสมือนที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยผู้เล่น
โทเค็น MOANI มีแอปพลิเคชันหลากหลายที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกม และฟังก์ชันการทำงานคาดว่าจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนผู้เล่น กรณีการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่:
บ้านประมูล: ใช้ในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่ไม่มีอยู่บนเกาะของผู้เล่นเอง
ร้านค้าในเกม: จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ของตกแต่งพิเศษ และรายการอื่นๆ
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมแข่งขัน: จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการหรือโดยชุมชน
การซื้อขายหรือให้เช่าบนเกาะ: ใช้สำหรับซื้อหรือเช่าที่ดินและทรัพย์สินเกาะ
การชำระเงินตามฟังก์ชันสำหรับเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC): เพื่อการเผยแพร่ ส่งเสริม หรือปรับปรุงเนื้อหาที่ผู้เล่นสร้างขึ้น
เพื่อให้แน่ใจว่าระบบนิเวศมีเสถียรภาพในระยะยาว อุปทานทั้งหมดของ MOANI จึงถูกจำกัดไว้ที่ 6 พันล้านโทเค็น การจัดสรรมีการกระจายอย่างมีกลยุทธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมและวัตถุประสงค์ต่างๆ:
ส่วนการจัดสรร
อุปทาน
ระยะเวลาการได้รับสิทธิ์
รอบก่อน Seed
10.8%
3.75% ที่ TGE, ผ่อนผัน 3 เดือน จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือนเป็นเวลา 24 เดือน
รอบ Seed
6%
5% ที่ TGE, ผ่อนผัน 2 เดือน จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือนเป็นเวลา 16 เดือน
รอบส่วนตัว
4.4%
7% ที่ TGE, 1 เดือนล่วงหน้า จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือนเป็นเวลา 12 เดือน
รอบ KOL
0.6%
10% ที่ TGE, 1 เดือนล่วงหน้า จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือนเป็นเวลา 10 เดือน
รอบประชาชนทั่วไป
4%
15% ที่ TGE ผ่อนผัน 1 เดือน จากนั้นเป็นรายเดือนอีก 8 เดือน
*รางวัลเกมและ UGC
30%
5% ที่ TGE จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือนเชิงเส้นเป็นเวลา 5 ปี
ที่ปรึกษา
3%
ผ่อนผัน 1 ปี จากนั้นให้สิทธิ์ 10% ต่อเดือนเป็นเวลา 10 เดือน
ทีมงานและผู้สมัคร
14.2%
12 เดือนล่วงหน้า จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือน 4.167% เป็นเวลา 24 เดือน
ฝ่ายปฏิบัติการและการตลาด
17%
3% ที่ TGE จากนั้นให้สิทธิ์รายเดือนเป็นเวลา 36 เดือน
การจัดหาสภาพคล่อง
10%
33.3% ที่ TGE จากนั้น 33.3% ที่ FDV 29 ล้านดอลลาร์ และ 33.3% ที่ FDV 46 ล้านดอลลาร์
รูปแบบการจัดสรรโทเค็น MOANI สะท้อนถึงปรัชญา "ผู้เล่นมาก่อนและมุ่งเน้นในระยะยาว" โดยมุ่งหวังที่จะสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของนักลงทุน ผู้เล่น และนักพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ทีมงาน Paradise Tycoon ยังคงแนะนำวิธีใหม่ๆ ให้กับผู้เล่นในการใช้ MOANI เพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น
ราคาของโทเค็น MOANI จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ อุปทานและอุปสงค์ของตลาด สภาวะตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม การพัฒนาระบบนิเวศของเกม Paradise Tycoon กิจกรรมของผู้ใช้ และพันธมิตรภายนอก หากรูปแบบการเล่นยังคงพัฒนาต่อไปและฐานผู้เล่นขยายตัวขึ้น ความต้องการในเกม MOANI ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดของเกมเพิ่มขึ้น
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนในตัวเองและได้รับผลกระทบจากนโยบาย สภาพคล่อง ความรู้สึกของตลาด และตัวแปรอื่นๆ ราคาของ MOANI ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของแผนงานของโครงการ การใช้งาน MOANI บนเครือข่าย และผลตอบรับจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักๆ เช่น MEXC และ Uniswap อย่างใกล้ชิด
ขอแนะนำให้นักลงทุนใช้เหตุผลและหลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มอย่างไม่ลืมหูลืมตา การตัดสินใจลงทุนควรทำด้วยความระมัดระวังตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และแนวโน้มตลาดในระยะกลางถึงระยะยาว แม้ว่า MOANI อาจมีศักยภาพ แต่ก็ต้องใส่ใจกับความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายเก็งกำไรและความรู้สึกทางการตลาดในระยะสั้นด้วยเช่นกัน
MOANI ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายต่อสาธารณะ ในปัจจุบันผู้เล่นสามารถรับโทเค็น MOANI ได้โดยผ่านวิธีการดังต่อไปนี้:
รับ MOANI โดยการทำภารกิจ Paradise Pass ภารกิจจำกัดเวลา และแลกเปลี่ยนในเกม
รับรางวัล MOANI จากการเข้าร่วมกิจกรรมและการแข่งขันที่จัดโดยทางการหรือโดยชุมชน
แลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ใน Auction House เพื่อรับ MOANI
ใช้ MOANI เพื่อสร้างเนื้อหาและสร้างเส้นทางของคุณเองในการเป็นผู้ประกอบการ
Paradise Tycoon คือเกมจำลองสถานการณ์แบบ Web3 หลายผู้เล่นที่ผู้เล่นจะรับบทบาทเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสวรรค์เขตร้อนของตนเองผ่านการก่อสร้าง การผลิต การค้าขาย และการโต้ตอบทางสังคม
1) การสร้างเกาะและการรวบรวมทรัพยากร: ผู้เล่นเป็นเจ้าของเกาะส่วนตัวที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งพวกเขาสามารถรวบรวมทรัพยากรต่างๆ เช่น ไม้ แร่ และพืชผลสำหรับการก่อสร้าง การอัพเกรด และการค้าขาย
2) ความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาทักษะ: เลือกจากอาชีพ เช่น ช่างตัดไม้ ช่างฝีมือ หรือ เกษตรกร ผู้เล่นสามารถรับรางวัลได้จากการประดิษฐ์สิ่งของและประมวลผลวัตถุดิบ ซึ่งจะปลดล็อคทักษะขั้นสูงไปเรื่อยๆ
3) ความร่วมมือทางสังคมและพื้นที่สาธารณะ: เกมดังกล่าวมีตลาดและโซนรวมตัวที่ผู้เล่นสามารถร่วมมือกันสร้าง แลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือเข้าร่วมกิลด์เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
4) ภารกิจผจญภัยและความท้าทาย: ผู้เล่นสามารถออกสำรวจนอกเกาะและทำภารกิจจำกัดเวลาเพื่อรับไอเทม แต้มประสบการณ์ และรางวัลโทเค็น MOANI
5) ตลาดเปิดและสถานที่ประมูล: สามารถซื้อขายไอเทมได้ผ่านระบบประมูลในเกมโดยใช้ MOANI ซึ่งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจเสมือนของเกม
6) ระบบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (UGC): เครื่องมือ UGC จะถูกเปิดตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นสามารถอัปโหลดอาคารและไอเท็มที่กำหนดเองเพื่อซื้อขายเป็นทรัพย์สินได้
7) การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: เกมดังกล่าวมีให้บริการทั้งผ่านเบราว์เซอร์และมือถือ และรองรับการเข้าสู่ระบบเพียงคลิกเดียวเพื่อลดอุปสรรคสำหรับทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก
Paradise Tycoon ผสมผสานการเล่นเกมจำลองกับองค์ประกอบ Web3 มอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำซึ่งสร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และระบบเศรษฐกิจโทเค็นที่ใช้งานได้จริง
ใน Paradise Tycoon NFT ไม่ใช่แค่ "ไอเท็ม" หรือ "อวตาร" เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการเป็นเจ้าของทรัพย์สินและข้อได้เปรียบในเกม:
เกาะ NFT: ผู้เล่นสามารถใช้โทเค็น MOANI เพื่อซื้อเกาะระดับหายาก ระดับมหากาพย์ และระดับตำนาน เกาะขนาดใหญ่เหล่านี้รองรับอาคารได้มากขึ้น ช่วยให้ผู้เล่นรวบรวมทรัพยากรได้มากขึ้นและได้เปรียบในการแข่งขันในการประดิษฐ์และกิจกรรมต่างๆ
เครื่องมือ NFTs: NFT เครื่องมือแต่ละอย่างจะมีระดับ ความหายาก และคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป เครื่องมือระดับสูงขึ้นจะให้สถิติที่ดีกว่า ในขณะที่ NFT ระดับมหากาพย์และตำนานอาจมาพร้อมกับความสามารถพิเศษและโบนัสชุดหนึ่ง
ผ่าน NFT: การถือ NFT Paradise Pass จะทำให้ได้รับรางวัลที่มากขึ้นเมื่อผู้เล่นเลเวลขึ้น รวมถึงโบนัสโทเค็น MOANI
อุปกรณ์เสริมและสัตว์เลี้ยง NFTs: NFT เหล่านี้มีการปรับปรุงตกแต่งให้กับทั้งตัวละครผู้เล่นและบ้าน
Paradise Tycoon ได้รับการพัฒนาโดย Empires Not Vampires ซึ่งเป็นสตูดิโอในประเทศฟินแลนด์ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกทั้งด้านการพัฒนาเกมและเทคโนโลยีบล็อคเชน
ทีมงานหลัก:
Anssi Jäppinen (CEO): มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกมมากกว่า 15 ปี โดยเน้นที่เกมแนวแซนด์บ็อกซ์และจำลองสถานการณ์
Juuso Heinisuo (Creative Director): ผู้เชี่ยวชาญของสตูดิโอเกมยุโรปหลายแห่ง โดยเน้นหนักไปที่การออกแบบเรื่องราวและการเล่นเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นหลัก
Heikki Rautio (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ): เป็นผู้นำกลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโตของชุมชนให้กับโครงการบล็อคเชนหลายโครงการ
ทีมที่ปรึกษา:
ที่ปรึกษาเหล่านี้มาจากโครงการ Web3 ชั้นนำ เช่น Animoca Brands, Polygon และ YGG SEA ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกระดับมืออาชีพเกี่ยวกับการออกแบบโทเค็นโนมิกส์ การปรับใช้ข้ามสายโซ่ และการมีส่วนร่วมของชุมชน
ภารกิจของทีม Paradise Tycoon คือการสร้างเกมบล็อคเชนที่สามารถทำงานร่วมกันได้และขับเคลื่อนด้วยโซเชียลพร้อมด้วยระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าที่คงอยู่เป็นเวลาหลายทศวรรษ
ทีมงานมีเป้าหมายที่จะแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อคเชนผ่านการเป็นเจ้าของแบบดิจิทัลสามารถปรับปรุงคุณภาพของเกมกระแสหลักได้อย่างมีนัยสำคัญ Paradise Tycoon มุ่งมั่นที่จะดึงดูดผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ crypto ให้เข้าสู่ระบบนิเวศเกม Web3 และเป็นผู้นำเกม Web3 รุ่นต่อไป โดยการนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่เข้าถึงได้และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เหนือกว่า
Paradise Tycoon เป็นมากกว่าเกมโลกเปิดที่เน้นการสร้าง การสำรวจ และการโต้ตอบทางสังคม ถือเป็นการทดลองเชิงรุกในระบบนิเวศเกม Web3 ด้วยแนวทางที่เน้นผู้เล่นเป็นอันดับแรก เกมได้ผสานรวมเศรษฐศาสตร์ที่ยั่งยืน การเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่แท้จริง และการปกครองแบบกระจายอำนาจเข้ากับการเล่นเกมในแต่ละวัน โดยยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ "สร้าง เป็นเจ้าของ และสร้างรายได้ผ่านการเล่น"
ในขณะที่เศรษฐกิจโทเค็น MOANI เติบโตเต็มที่ ระบบ NFT ก็ขยายตัวออกไปและทีมงานยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านเทคโนโลยีและเนื้อหา Paradise Tycoon กำลังสร้างสวรรค์ดิจิทัลที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และมีพลวัต นี่ไม่เพียงเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการเล่นเกมผ่านบล็อคเชนเท่านั้น แต่ยังเป็นก้าวที่กล้าหาญในการผสมผสานความบันเทิงเข้ากับคุณค่าของโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย