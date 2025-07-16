“การกระจายอำนาจไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเส้นทางเดียวที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนได้อย่างยั่งยืน” — Obol Collective 1. Obol Collective คืออะไร? Obol Collective เป็นระบบนิเวศน์ของผู้ให้บริการแบบกร“การกระจายอำนาจไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเส้นทางเดียวที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนได้อย่างยั่งยืน” — Obol Collective 1. Obol Collective คืออะไร? Obol Collective เป็นระบบนิเวศน์ของผู้ให้บริการแบบกร
Obol Collective คืออะไร? คู่มือสำหรับเครือข่ายผู้ตรวจสอบแบบกระจายรุ่นถัดไป

16 กรกฎาคม 2025MEXC
“การกระจายอำนาจไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นเส้นทางเดียวที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนได้อย่างยั่งยืน” — Obol Collective

1. Obol Collective คืออะไร?


Obol Collective เป็นระบบนิเวศน์ของผู้ให้บริการแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ การนำเสนอเทคโนโลยี Distributed Validator (DV) แบบเปิดช่วยให้ Obol สามารถเพิ่มความปลอดภัย ความสามารถในการปรับขนาด และการกระจายอำนาจของเครือข่ายบล็อคเชน เช่น Ethereum ระบบนิเวศของ Obol ประกอบไปด้วยโปรโตคอลสเตกกิ้งที่เป็นที่รู้จักมากกว่า 50 โปรโตคอล ทีมพัฒนาไคลเอนต์ ผู้ดูแลโหนด และโปรเจกต์ชุมชน รวมถึง EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One และ Dappnode

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหลักของ Obol Collective ประกอบด้วย:
1) ชั้นฐานราก: Charon ไคลเอนต์มิดเดิลแวร์ที่ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถทำงานแบบกระจายและทนต่อข้อผิดพลาดได้
2) เลเยอร์การกำหนดค่า:
  • Distributed Validator Launchpad เป็นเครื่องมืออินเทอร์เฟซเชิงกราฟิกสำหรับการกำหนดค่าตัวตรวจสอบแบบกระจาย
  • Obol SDK และ API ซึ่งรองรับการกำหนดค่าและการดำเนินการคลัสเตอร์ DV ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับโปรโตคอลสเตกกิ้งและแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกัน
3) ตัวเรียกใช้งาน: โหนดตรวจสอบแบบกระจาย Obol Charon (CDVN)
4) ชั้นรางวัล: Obol Splits ชุดสัญญาอัจฉริยะ Solidity ที่ใช้ในการแจกจ่ายรางวัล DV ให้กับผู้ดำเนินการโหนดหลายราย

Obol ขับเคลื่อนการเติบโตของระบบนิเวศผ่านโมเดลการระดมทุนย้อนหลังที่ไม่ซ้ำใคร เร่งการนำเทคโนโลยี Distributed Validator (DVs) มาใช้ และส่งเสริมการปรับขนาดเครือข่ายพื้นฐานอย่าง Ethereum อย่างยั่งยืน

2. ภาพรวมโทเค็น OBOL: ยูทิลิตี้หลัก การเผยแพร่และการจัดสรร Airdrop


โทเค็น OBOL ถือเป็นรากฐานของ Obol Collective ที่ทำหน้าที่สำคัญในการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาระบบนิเวศ

2.1 ยูทิลิตี้หลักของโทเค็น OBOL


1) การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล: ผู้ถือ OBOL สามารถมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงให้แก่ตัวแทนที่เข้าร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของ Obol Collective การอัปเกรดโปรโตคอล และการจัดสรรเงินทุน

2) การจัดหาเงินทุนย้อนหลัง (RAF): ผู้ถือครองจะตัดสินใจว่าโครงการใดจะได้รับเงินทุนจากระบบนิเวศผ่านการลงคะแนนเสียงที่มอบหมาย ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการสนับสนุนเครือข่าย

3) การวางเดิมพัน: ผู้ถือ OBOL สามารถวางเดิมพันโทเค็นของตนเพื่อรับ stOBOL เป็นการตอบแทน โดย stOBOL จะสะสมรางวัลโดยอัตโนมัติตามระยะเวลา และสามารถใช้ในแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ได้โดยไม่ต้องมีช่วงเวลาล็อคใดๆ

4) แอปพลิเคชัน DeFi: OBOL จะสามารถใช้งานได้ในกลุ่มสภาพคล่อง โปรโตคอลการให้กู้ยืม (เช่น Morpho) และแพลตฟอร์มการเรสแท็กก์ (เช่น EigenLayer, Symbiotic) ในอนาคต

5) สาธารณูปโภคเพิ่มเติมในอนาคต: การบริหารจัดการชุมชนจะขยายการใช้งาน OBOL ต่อไปในอนาคต

2.2 การเปิดตัวและการหมุนเวียนโทเค็น OBOL


  • อุปทานโทเค็น OBOL ทั้งหมดถูกจำกัดไว้ที่ 500 ล้าน
  • โทเค็นจะถูกปลดล็อคตามกำหนดการที่วางแผนไว้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบนิเวศเติบโตอย่างยั่งยืน
  • การโอนโทเค็นจะเปิดใช้งานหลังจากที่ OBOL ปรากฏอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โดยที่สมาคม Obol จะกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดใช้งาน

2.3 การจัดสรรโทเค็น OBOL


กองทุนระบบนิเวศและเงินกองทุนย้อนหลัง
35.7%
สนับสนุนนวัตกรรมและผู้สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาแบบกระจายอำนาจ
นักลงทุน
25.4%
ให้รางวัลแก่ผู้สนับสนุนในช่วงแรกด้วยตารางการให้สิทธิ์ที่สมเหตุสมผล
ทีมงานหลัก
16.3%
สร้างแรงจูงใจให้กับนักพัฒนาและทีมผู้ก่อตั้งด้วยข้อตกลงการให้สิทธิในระยะยาว
แรงจูงใจชุมชน
12.5%
ใช้เพื่อโปรโมท Obol DVs และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
แอร์ดรอป
7.5%
ให้รางวัลแก่ผู้สนับสนุนชุมชนในระยะเริ่มต้น และเพิ่มกิจกรรมในระบบนิเวศ
การขายต่อสาธารณะ
2.7%
เปิดให้ประชาชนทั่วไป แจกจ่ายโทเคนอย่างยุติธรรม


2.4 ที่อยู่สัญญาโทเค็น OBOL


ที่อยู่สัญญาอย่างเป็นทางการคือ: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. การคาดการณ์ราคาโทเค็น OBOL


เนื่องจากโทเค็น OBOL ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การคาดการณ์ราคาใดๆ จึงควรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง จากการเติบโตในปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐาน Web3 และแนวโน้มที่สดใสของตลาดการตรวจสอบแบบกระจาย (DVT) ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่า OBOL มีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อราคาของ OBOL ได้แก่:
  • การนำเทคโนโลยี Distributed Validator Technology (DVT) มาใช้อย่างแพร่หลาย
  • ความต้องการโซลูชันความปลอดภัยแบบกระจายอำนาจจากบล็อคเชนสาธารณะเช่น Ethereum
  • ความเร็วการขยายตัวของระบบนิเวศ Obol และจำนวนพันธมิตร
  • การปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลและรูปแบบโทเค็นโนมิกส์เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าราคาของ OBOL จะได้รับผลกระทบจากสภาวะตลาดโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ และตัวแปรอื่นๆ ด้วยเช่นกัน นักลงทุนควรทำการวิจัยและประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วน

4. โครงการส่งเสริมการลงทุน Obol


โปรแกรมจูงใจ Obol ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักพัฒนา ผู้ควบคุมโหนด และสมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างระบบนิเวศน์ กลไกสร้างแรงจูงใจหลักๆ มีดังนี้:

1) การจัดหาเงินทุนย้อนหลัง: ให้รางวัลแก่โครงการและบุคคลที่ได้สร้างคุณูปการอันโดดเด่นต่อระบบนิเวศ สร้างผลกระทบเชิงบวกที่เร่งการนำ Distributed Validator (DV) มาใช้และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน

2) โปรแกรมความเชี่ยวชาญด้านการเดิมพัน: ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานกลายเป็นผู้ปฏิบัติการโหนดมืออาชีพผ่านการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย

3) โปรแกรม Bug Bounty: มอบรางวัลให้กับนักพัฒนาที่สามารถระบุและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าโปรโตคอลมีความปลอดภัย

4) แรงจูงใจด้านการบริหารจัดการชุมชน: สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมอย่างแข็งขันในการบริหารจัดการโดยการส่งข้อเสนอและการลงคะแนนเสียงจะได้รับรางวัลโทเค็น OBOL


OBOL คือโทเค็นที่เพิ่งเปิดตัวซึ่งได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วแต่ยังคงไม่สามารถใช้ได้ในตลาดหลักทรัพย์หลักส่วนใหญ่

ตอนนี้โทเค็น OBOL ปรากฏอยู่ใน MEXC แล้ว เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม MEXC ทันทีเพื่อคว้าโอกาสล่วงหน้าและสัมผัสกับภาคส่วนใหม่ที่มีแนวโน้มดีนี้! คุณสามารถซื้อ OBOL บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา "OBOL" ในแถบค้นหา และเลือกการซื้อขาย OBOL Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝากเงิน/ซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้ เพียงทำภารกิจง่ายๆ ให้สำเร็จเพื่อลุ้นรับรางวัลโทเค็น OBOL หรือโบนัส USDT
Obol Collective กำลังเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนไปสู่การกระจายอำนาจ ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับขนาดที่มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา ผู้ดำเนินการโหนด หรือผู้สเตคเกอร์ประจำ ระบบนิเวศของ Obol ก็มอบบทบาทและคุณค่าให้กับทุกคน ในขณะที่เทคโนโลยี Distributed Validator (DV) ได้รับความนิยมและยูทิลิตี้โทเค็น OBOL ขยายตัว Obol ก็พร้อมที่จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ครั้งต่อไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

