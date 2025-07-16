Newton คืออะไร? โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ตรวจสอบได้สำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจอัตโนมัติ

Newton เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างชั้นโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจที่มุ่งเน้นไปที่การเปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติแบบออนไลน์ที่ตรวจสอบได้และการอนุญาตที่มอบหมายอย่างปลอดภัย ด้วยการบูรณาการสภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้ (TEE) การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZKP) และสถาปัตยกรรมที่ใช้ตัวแทนแบบโมดูลาร์ โปรโตคอล Newton จะนำกระบวนการอัตโนมัติทั้งหมดมาอยู่บนเชน ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใส ความสามารถในการจัดทำ และความน่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ก็ได้กลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีทางการเงิน อย่างไรก็ตาม โซลูชัน DeFi ที่มีอยู่จำนวนมากยังคงอาศัยบอตแบบรวมศูนย์หรือการประสานงานนอกเครือข่าย ส่งผลให้ความโปร่งใสมีจำกัด ความปลอดภัยอ่อนแอลง และสมมติฐานความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น โครงการ Newton เปิดตัวขึ้นเพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยนำระบบอัตโนมัติแบบกระจายอำนาจมาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางใหม่โดยพื้นฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินบนเครือข่าย
Newton เปิดตัวโดย Magic Newton Foundation และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรที่มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและการนำบล็อคเชนมาใช้ มูลนิธิ Magic Newton มีเป้าหมายที่จะสร้างระบบการเงินที่เปิดกว้าง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจที่ล้ำสมัย
Newton Protocol นำเสนอกลไกอัตโนมัติแบบกระจายอำนาจที่ทำให้สามารถดำเนินการการดำเนินการบนเครือข่ายที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากศูนย์กลาง สิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการพึ่งพาความน่าเชื่อถือได้อย่างมาก เพิ่มความโปร่งใสและความปลอดภัยทั่วทั้งระบบนิเวศ DeFi อีกด้วย
ด้วยโปรโตคอล Newton ผู้ใช้สามารถอนุญาตให้ตัวแทนดำเนินการในนามของตนได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปิดเผยคีย์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่อบุคคลที่สาม ฟังก์ชันนี้เปิดใช้งานได้ผ่านการอนุญาตแบบตั้งโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทั้งหมดดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้อนุมัติเท่านั้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินทรัพย์ของผู้ใช้เป็นอย่างมาก
Newton Protocol ผสมผสาน TEE เข้ากับ ZKP เพื่อสร้างรากฐานความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติบนเชน TEE ช่วยให้มั่นใจถึงความลับและความสมบูรณ์ระหว่างการคำนวณ ในขณะที่ ZKP ช่วยให้ตรวจสอบการทำงานได้โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดที่ละเอียดอ่อน ช่วยเสริมความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของระบบให้ดียิ่งขึ้น
โปรโตคอล Newton ใช้สถาปัตยกรรมตัวแทนแบบโมดูลาร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและปรับใช้บริการอัตโนมัติที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย การออกแบบนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมและการแข่งขัน และปลดล็อกกรณีการใช้งานและโซลูชั่นที่หลากหลายยิ่งขึ้นภายในระบบนิเวศ DeFi
NEWT คือโทเค็น ERC-20 ดั้งเดิมของ Newton Protocol
การจัดสรรโทเค็น NEWT เริ่มต้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจระหว่างผู้มีส่วนสนับสนุนหลัก ผู้สนับสนุนในช่วงแรก และชุมชน Newton Protocol ที่กว้างขึ้น ในขณะเดียวกันก็มั่นใจถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 60% จัดสรรให้กับชุมชน 18.5% ให้กับผู้สนับสนุนหลัก 16.5% ให้กับนักลงทุนในช่วงเริ่มต้น และ 5% ให้กับ Magic Labs
การสเตกตามฉันทามติที่ปลอดภัย (dPoS): ผู้ตรวจสอบและตัวแทนดำเนินการสามารถเดิมพันโทเค็น NEWT เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและรับรางวัลการออกโทเค็น
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมและการอนุญาต: NEWT ใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน รวมถึงการอนุญาต การอัปเดต หรือการเพิกถอนสิทธิ์ ตลอดจนค่าธรรมเนียมแก๊สสำหรับการดำเนินการทริกเกอร์
ทะเบียนนางแบบหลักประกัน: นักพัฒนาจะต้องสเตก NEWT เพื่อลงทะเบียนโมเดลตัวแทน ผู้ประกอบการยังให้บริการ NEWT เป็นหลักประกันเพื่อเสนอบริการตัวแทนและสร้างรายได้จากการชำระเงินของผู้ใช้
การกำกับดูแล: เมื่อโปรโตคอลได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ผู้สเตกจะสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล DAO ได้ รวมถึงการปรับพารามิเตอร์ การปรับใช้กองทุน และข้อเสนอของชุมชน
Newton Protocol โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมทางเทคนิคที่ล้ำสมัยและก้าวหน้า ด้วยการบูรณาการ TEE, ZKP และกรอบงานที่ใช้ตัวแทนแบบโมดูลาร์ Newton ไม่เพียงแต่แก้ไขข้อจำกัดต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในโซลูชัน DeFi เช่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความสามารถในการประกอบเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคตอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น การรวมสัญญาอัจฉริยะกับระบบอัตโนมัติแบบออนไลน์ทำให้ Newton kสามารถดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินและการจัดการความเสี่ยงขั้นสูงได้มากขึ้น เมื่อบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี AI แล้ว Newton ยังสามารถรองรับการจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะและการตัดสินใจลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากขึ้นอีกด้วย
ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการเงินอัตโนมัติแบบกระจายอำนาจ Newton กำลังดำเนินการเพื่อกำหนดอนาคตของ DeFi ด้วยข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์และแนวทางการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ เมื่อมองไปข้างหน้า Newton กำลังวางตำแหน่งตัวเองเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ เพื่อมอบบริการทางการเงินที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ทั่วโลก
2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน NEWT และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
