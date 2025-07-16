MYX Finance คืออะไร? รูปแบบใหม่สำหรับการซื้อขายอนุพันธ์แบบ On-Chain

ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) ก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญใน DeFi กำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการเข้าที่สูง การดำเนินการที่ซับซ้อน และความล่าช้าที่สำคัญทั้งในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และกระจายอำนาจ (DEX) ทำให้นักลงทุนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วมได้ยาก ในฉากหลังนี้ MYX Finance ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขความท้าทายเหล่านี้โดยผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการซื้อขาย Alpha ได้อย่างเท่าเทียมกัน MYX Finance คือโปรโตคอลอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลที่ฟักตัวโดย D11 Labs และเป็น DEX ถาวรตัวแรกที่จะนำการแยกย่อยโซ่มาใช้ ด้วยบัญชีรวมบัญชีเดียว ผู้ใช้สามารถซื้อขายข้ามเครือข่ายหลายเครือข่ายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกระเป๋าเงินหรือจ่ายค่าธรรมเนียมสะพานข้ามเครือข่าย แพลตฟอร์มนี้รองรับสินทรัพย์หลากหลายชนิด รวมถึง USDC, USDT, ETH, BTC, BNB และ SOL และยังมีสัญญาถาวรที่มีเลเวอเรจสูงถึง 50 เท่า มีเป้าหมายเพื่อผสมผสานประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เข้ากับความปลอดภัยของการกระจายอำนาจ ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Sequoia China, HashKey Capital และ Consensys ทำให้ MYX เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งบน Linea และ BNB Chain และกลายมาเป็นโปรโตคอลอนุพันธ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2024 และถือเป็นคู่แข่งหลักของ Hyperliquid อย่างกว้างขวาง
กลไก MPM: หัวใจสำคัญของ MYX คือ MPM (Matching Pool Mechanism) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งจับคู่ตำแหน่งยาวและสั้นเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้สามารถซื้อขายแบบไม่มีการลื่นไถล มีค่าธรรมเนียมต่ำ และประสิทธิภาพเงินทุนสูง ต่างจากรูปแบบคำสั่งซื้อขายแบบเดิม MPM ไม่ต้องอาศัย TVL ที่สูงเพื่อรักษาสภาพคล่องที่มั่นคงและมอบประสบการณ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ โดยลดต้นทุนการซื้อขายให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมาก
บัญชีรวม: ผู้ใช้สามารถซื้อขายอนุพันธ์ข้ามเครือข่ายและสินทรัพย์ต่างๆ โดยใช้บัญชีเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกระเป๋าเงิน ใช้สะพานข้ามเครือข่าย หรือจ่ายค่าธรรมเนียมก๊าซ การออกแบบนี้มอบประสบการณ์การซื้อขายแบบ CEX ที่ราบรื่นพร้อมโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจ
การซื้อขายแบบไร้รอยต่อ: ฟีเจอร์การซื้อขายที่ราบรื่นของ MYX Finance ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการแยกการเข้ารหัสเพื่อรวมความปลอดภัยของ DEX เข้ากับการใช้งาน CEX ด้วยการอนุญาตเพียงครั้งเดียว ผู้ใช้สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการยืนยันลายเซ็นซ้ำๆ หรือชำระค่าก๊าซล่วงหน้า ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างมาก
รายการที่ไม่ต้องขออนุญาต: MYX รองรับการแสดงรายการสินทรัพย์ใหม่ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต รวมถึง memecoin ในช่วงเริ่มต้นและสินทรัพย์แบบ long-tail ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ ตราบใดที่ชุมชนอนุมัติ โทเค็นเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงตลาดสภาพคล่องที่ลึกซึ้งบนแพลตฟอร์มได้
เลเวอเรจสูงและค่าธรรมเนียมต่ำ: MYX เสนอเลเวอเรจสูงถึง 50 เท่าด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำมาก เทียบเท่ากับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และมีอัตราการระดมทุนที่มีการแข่งขันสูง
การจัดสรร MYX ได้รับการจัดทำโครงสร้างอย่างรอบคอบเพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนในช่วงแรก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และส่งเสริมอำนาจให้กับนักลงทุน เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของระบบนิเวศ จำนวนอุปทานทั้งหมดคือ 1,000,000,000 MYX โทเค็น ซึ่งแจกจ่ายดังต่อไปนี้:
รางวัลชุมชน: 450 ล้าน MYX (45%)
ทีมงานและที่ปรึกษา: 200 ล้าน MYX (20%)
นักลงทุนสถาบัน: 200 ล้าน MYX (20%)
สภาพคล่องชุมชนเริ่มต้น: 100 ล้าน MYX (10%)
สำรองในอนาคต: 50 ล้าน MYX (5%)
MYX คือโทเค็นหลักที่รองรับเลเยอร์สภาพคล่องการแยกห่วงโซ่ของ MYX Finance และได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมมูลค่าทั่วทั้งแพลตฟอร์ม หน้าที่หลักๆ มีดังนี้:
การกำกับดูแล: ผู้ถือ MYX สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำกับดูแล รวมถึงการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาแพลตฟอร์มและกฎเกณฑ์โปรโตคอลหลัก
รางวัลการสเตก: ผู้ใช้สามารถสเตกโทเค็น MYX บนแพลตฟอร์มเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม ผู้วางเดิมพันจะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นรางวัล และยังได้รับสิทธิในการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลอีกด้วย
กลไกการสร้างแรงจูงใจ: MYX ทำหน้าที่เป็นโทเค็นจูงใจโดยให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่สนับสนุนระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม เช่น ผู้ให้บริการสภาพคล่อง ผู้ซื้อขาย และนักพัฒนา
การขยายข้ามเชน: MYX จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนการขยายตัวของโปรโตคอลทั่วทั้งระบบนิเวศบล็อคเชนหลายแห่ง รองรับการซื้อขายข้ามสายโซ่และการทำงานร่วมกันของสินทรัพย์
MYX Finance ช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญในการซื้อขายอนุพันธ์ DeFi แบบดั้งเดิมผ่านกลไก MPM ที่ทันสมัยและระบบบัญชีการแยกโซ่ MYX มอบโซลูชันอันน่าดึงดูดสำหรับการซื้อขายแบบออนเชนยุคถัดไป ด้วยการมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ใกล้เคียงกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ขณะเดียวกันก็รักษาความโปร่งใสและความปลอดภัยของการกระจายอำนาจ ในขณะที่ระบบนิเวศน์เติบโตและคุณสมบัติต่างๆ ยังคงพัฒนาต่อไป MYX ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในอนาคตของ DeFi
MYX Finance ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลกอย่าง MEXC เพื่อพัฒนาโครงการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างแรงผลักดันที่แข็งแกร่งให้กับการเติบโตของโครงการ
MEXC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต่ำ การดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้างขวาง และสภาพคล่องสูง การมุ่งเน้นอย่างชัดเจนต่อโครงการที่เกิดขึ้นใหม่และกลไกสนับสนุนที่แข็งแกร่งยังทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์สำหรับการส่งเสริมกิจการ Web3 ที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย
ตอนนี้การซื้อขายแบบ Spot ของ MYX เปิดให้บริการบน MEXC แล้ว โดยผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก 2) ค้นหา MYX ในแถบค้นหาและเลือกคู่สปอต MYX
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวน ราคา และพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อดำเนินการต่อ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว