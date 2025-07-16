Mango Network คืออะไร? การดูแบบครอบคลุมเกี่ยวกับบล็อคเชนโมดูลาร์รุ่นถัดไป

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น เทคโนโลยีบล็อคเชนต้องเผชิญกับ "ปัญหาสามประการ" ได้แก่ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการกระจายอำนาจ สถาปัตยกรรมเครื่องเสมือนเดี่ยวแบบดั้งเดิมมักเผชิญกับข้อจำกัดในด้านการปรับขนาดและการทำงานร่วมกัน ในขณะที่การมีอยู่ร่วมกันของบล็อคเชนหลายตัวนำไปสู่การแบ่งแยกทรัพย์สินและสภาพคล่อง Mango Network จัดการกับปัญหานี้จากหลากหลายมุมมอง รวมถึงการออกแบบโปรโตคอลพื้นฐาน การสื่อสารข้ามสายโซ่ และเครื่องมือของนักพัฒนา ด้วยการทำงานแบบโมดูลาร์และการรองรับเครื่องเสมือนหลายเครื่อง ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และประสบการณ์ผู้ใช้ที่บูรณาการ มอบรูปแบบใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน Web3 รุ่นถัดไป
Mango Network เป็นบล็อคเชนสาธารณะเลเยอร์ 1 ที่รองรับทั้งเครื่องเสมือน EVM และ MoveVM ด้วยโปรโตคอลการสื่อสารข้ามเครื่องเสมือนที่พัฒนาขึ้นเองอย่าง OPStack และ OP-Mango ทำให้ Mango จึงสามารถทำงานร่วมกันระหว่างข้อมูลและสัญญาได้ระหว่างเครื่องเสมือนที่แตกต่างกัน เป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบฟูลเชนสำหรับการทำธุรกรรม เพื่อมอบประสบการณ์ Web3 ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ข้ามเชน ประสิทธิภาพสูง และครบวงจรให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้
Mango Network เขียนด้วย Rust และ Move โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเขียนโปรแกรมตามทรัพยากรและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ สามารถรองรับ TPS ได้มากกว่า 45,000 TPS ในสถานการณ์ที่มีการทำงานพร้อมกันจำนวนมาก (โดยบางรายอ้างอย่างเป็นทางการว่าสามารถรองรับได้สูงถึง 297,450 TPS) เครือข่ายถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมโมดูลาร์ที่แยกฟังก์ชันหลัก เช่น การดำเนินการ การบรรลุฉันทามติ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และการแก้ไขข้อพิพาท ออกเป็นโมดูลอิสระ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยในแต่ละขั้นตอน
การรองรับหลาย VM: เนื่องจากเข้ากันได้กับทั้ง EVM กระแสหลักและ MoveVM ที่มีความปลอดภัยสูง ผู้ใช้และนักพัฒนาจึงสามารถปรับใช้และเรียกใช้สัญญาบนเครื่องเสมือนเครื่องใดก็ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างพื้นฐาน
เทคโนโลยี OPStack: ตามวิสัยทัศน์แบบโมดูลาร์ของ Optimism Stack Mango ได้แยกส่วนประกอบหลักๆ เช่น การดำเนินการ ฉันทามติ และความพร้อมใช้งานของข้อมูล เพื่อเพิ่มการปรับแต่งและความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้การสื่อสารระหว่าง VM ต่างๆ ราบรื่นผ่านโปรโตคอล OP-Mango
ปริมาณงานสูงสุด: Mango Network อ้างอย่างเป็นทางการว่าเครือข่ายสามารถเข้าถึง TPS ได้สูงถึง 297,450 และให้บริการ TPS ได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 45,000 TPS ในสถานการณ์จริง โดยมีการยืนยันธุรกรรมภายในเวลาไม่ถึงวินาที ตอบสนองความต้องการของ DeFi ความถี่สูงและแอปพลิเคชันเกม
การเขียนโปรแกรมตามทรัพยากร: พัฒนาด้วยภาษา Move รองรับประเภททรัพยากรและการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยธรรมชาติ ป้องกันการโจมตีแบบเข้าซ้ำและการใช้จ่ายซ้ำในสัญญาอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรักษาความปลอดภัยแบบโมดูลาร์: ฟังก์ชันหลักถูกแยกออกเป็นโมดูลอิสระเพื่อลดพื้นที่การโจมตี นอกจากนี้ยังรองรับฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK) และระบบจัดเก็บแบบกระจาย ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวและการต้านทานการเซ็นเซอร์
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เครือข่ายทดสอบ Mango Network (Devnet) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านของโครงการเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสาธารณะและการสร้างระบบนิเวศของนักพัฒนา
ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในงานเชิงโต้ตอบของเทสต์เน็ตเวิร์ก รวมถึงการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการ การสัมผัสประสบการณ์แอปพลิเคชันระบบนิเวศ เช่น Mango Swap, Mango Bridge และ Plugin Wallet ตลอดจนโต้ตอบกับไคลเอนต์แอป BeingDex เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะและประสิทธิภาพของ Mango Network
Mango Swap: การแลกเปลี่ยนโทเค็นแบบกระจายอำนาจที่รองรับการสวอปสินทรัพย์ยอดนิยมเช่น MGO, USDT และ MAI
Mango Bridge: สะพานเชื่อมโยงสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายที่ครอบคลุมเครือข่ายเช่น BTC, ETH และ BNB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกร้องโทเค็นทดสอบสำหรับการตรวจสอบข้ามเครือข่ายได้
การเป็น DEX: แพลตฟอร์มการซื้อขายจับคู่คำสั่งซื้อขายแบบฟูลเชนที่อิงตามสมุดคำสั่ง ซึ่งรองรับคำสั่งแบบออนเชน แผนภูมิ K-line และฟีเจอร์ขั้นสูงอื่น ๆ เสริมให้กับโมเดล Uniswap V3
เครือข่ายทดสอบอย่างเป็นทางการมี faucet, SDK, สัญญาตัวอย่าง และเอกสารประกอบที่ครอบคลุม ช่วยให้นักพัฒนาสามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อม Devnet เต็มรูปแบบในเครื่องเพื่อดีบักสัญญาอัจฉริยะและการพัฒนา dApp
หลังจากเปิดตัวเครือข่ายทดสอบแล้ว Mango Network ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง โดยมีการดาวน์โหลดวอลเล็ตมากกว่า 500,000 ครั้งและการโต้ตอบเครือข่ายมากกว่า 120 ล้านครั้ง
หลังจากเปิดตัวเครือข่ายทดสอบ Mango Network แล้ว Mango Network ก็ได้เปิดตัวกิจกรรมแจกรางวัลทางอากาศ (Odyssey) บนเครือข่ายทดสอบระยะเวลา 45 วัน ผู้ใช้สามารถสะสมคะแนน Airdrop ได้โดยการทำภารกิจต่างๆ เช่น การลงทะเบียนกระเป๋าเงิน การเชื่อมโยงบัญชีโซเชียลมีเดีย การแลกเปลี่ยนโทเค็น การเชื่อมโยงข้ามสายโซ่ การซื้อขาย DEX และการโต้ตอบผ่านมือถือ ยิ่งคะแนนสูง โทเค็น MGO จะถูกแจกจ่ายมากขึ้นในอนาคต
ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ 10% ของปริมาณโทเค็น MGO ทั้งหมดจะถูกแจกฟรีสำหรับทั้งกิจกรรมเทสต์เน็ตและเมนเน็ต
ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2025 Mango Network ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series B มูลค่า 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี KuCoin Ventures นำ ผู้ร่วมลงทุนได้แก่ CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund และ Mobile Capital เป็นต้น
เงินทุนที่ระดมทุนได้ในรอบนี้จะนำไปใช้เป็นหลักสำหรับการตรวจสอบและการปรับใช้ความปลอดภัยของเมนเน็ต การเตรียมการสำหรับงานสร้างโทเค็น (TGE) แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ และการสร้างชุมชน สิ่งนี้จะช่วยให้โครงการเปิดตัวเมนเน็ตได้ตามแผนและเริ่มต้นความร่วมมือในระบบนิเวศขนาดใหญ่
MGO เป็นหนึ่งในโทเค็นใหม่ที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดในตลาด และยังไม่มีให้บริการบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักๆ ส่วนใหญ่ MEXC เป็นที่รู้จักจากการค้นพบสินทรัพย์คุณภาพสูง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโทเค็นที่มีแนวโน้มดีและมีศักยภาพสูงให้กับผู้ใช้ ด้วยรายการที่หลากหลาย ค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ และสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ MEXC จึงได้รับความไว้วางใจจากฐานผู้ใช้ทั่วโลก
ตอนนี้โทเค็น MGO ถูกแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม MEXC แล้ว เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม MEXC วันนี้เพื่อคว้าโอกาสนี้และก้าวไปข้างหน้าในภาคส่วนที่กำลังเติบโตนี้ คุณสามารถซื้อ MGO บน MEXC ได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
2) ค้นหา "MGO" ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ สปอต หรือ ฟิวเจอร์ส
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อขาย ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น
คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝากเงิน/ซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้ เพียงทำภารกิจง่ายๆ ให้สำเร็จ คุณจะมีโอกาสลุ้นรับโทเค็น MGO หรือรางวัลโบนัส USDT
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้