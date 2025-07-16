เนื่องจากระบบนิเวศแบบหลายโซ่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการการคำนวณข้อมูลข้ามโซ่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ จึงกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาบล็อคเชน Lagrange กำลังเนื่องจากระบบนิเวศแบบหลายโซ่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการการคำนวณข้อมูลข้ามโซ่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ จึงกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาบล็อคเชน Lagrange กำลัง
Lagrange คืออะไร? โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการคำนวณ 0-Knowledge แบบข้ามเชน

เนื่องจากระบบนิเวศแบบหลายโซ่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการการคำนวณข้อมูลข้ามโซ่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ จึงกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการพัฒนาบล็อคเชน Lagrange กำลังจัดการกับความท้าทายนี้โดยตรงด้วยโปรโตคอลแบบโมดูลาร์ที่ปรับขนาดได้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK) ซึ่งให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) ด้วยการแจกโทเค็นแบบ Airdrop ที่กำลังจะเกิดขึ้น ระบบนิเวศที่กำลังเติบโต และศักยภาพราคาโทเค็นที่น่าดึงดูด ทำให้ Lagrange กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในการเปิดตัวเหรียญที่น่าสนใจที่สุดในพื้นที่ Zero-Knowledge และ Cross-chain

1. ส่วนประกอบหลักของ Lagrange มีอะไรบ้าง?


1.1 โคโปรเซสเซอร์ ZK: การคำนวณข้อมูลแบบออนเชนประสิทธิภาพสูง


ZK Coprocessor ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถค้นหาข้อมูลบนเชนโดยตรงโดยใช้คำสั่งแบบ SQL จากสัญญาอัจฉริยะ สิ่งนี้ช่วยให้:

  • ข้อมูลบล็อคเชนจะถูกประมวลผลล่วงหน้าลงในฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และเป็นมิตรกับ ZK
  • เครือข่าย Lagrange ZK Prover สำหรับคำนวณและรวบรวมการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์
  • แบบสอบถามความเร็วสูงและต้นทุนต่ำแม้จะอยู่ในเครือข่ายที่แตกต่างกัน

การดำเนินการดังกล่าวจะลดค่าธรรมเนียมแก๊สและเวลาแฝงในการคำนวณแบบออนเชนได้อย่างมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพของ dApp เพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการโทเค็น Lagrange เพิ่มขึ้น

1.2 เครือข่าย ZK Prover: ชั้นการคำนวณหลักฐานแบบแยกส่วน


เครือข่าย ZK Prover รองรับแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงการยกเลิก การส่งข้อความแบบข้ามสาย และโคโปรเซสเซอร์ ZK คุณสมบัติ ได้แก่:

  • เครือข่ายย่อยแบบโมดูลาร์: อนุญาตให้บล็อคเชน โรลอัพ หรือแอปพลิเคชันใดๆ เชื่อมต่อได้ตามต้องการ โดยขจัดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ
  • รองรับระบบพิสูจน์หลากหลาย: รองรับระบบพิสูจน์ต่างๆ เช่น Boojum, Plonky3 และ Plonky2 เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบนิเวศที่แตกต่างกัน
  • ความพร้อมใช้งานสูงและประสิทธิภาพด้านต้นทุน: บูรณาการกับ EigenLayer ซึ่งใช้ประโยชน์จากผู้ดำเนินการระดับสถาบันมากกว่า 85 รายในการเรียกใช้เครื่องพิสูจน์ ช่วยให้มั่นใจถึงการสร้างหลักฐานแบบเรียลไทม์และประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

เนื่องจากเลเยอร์นี้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ dApps จึงคาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อราคาโทเค็นและมูลค่าในระยะยาวของเหรียญ Lagrange

1.3 คณะกรรมการระดับรัฐ: การตรวจสอบแบบ Cross-Chain ที่ไม่น่าเชื่อถือ


Lagrange แนะนำคณะกรรมการของรัฐสำหรับการตรวจสอบสถานะแบบกระจายอำนาจที่ปลอดภัยทั่วทั้งเครือข่าย:

  • ชุดตัวตรวจสอบการขยายแบบไดนามิก: ความปลอดภัยได้รับมาจากชุดผู้ตรวจสอบที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีขนาดแบบไดนามิกซึ่งได้รับการจัดการใหม่ผ่าน EigenLayer
  • ความเข้ากันได้ของเชนกว้าง: ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับขนาดและสร้างหลักฐานสถานะสำหรับบล็อคเชนใดๆ โดยไม่คำนึงถึงกลไกฉันทามติ
  • ระบบพิสูจน์โมดูลาร์: โปรโตคอลนี้อนุญาตให้มีการพิสูจน์สถานะ การจัดเก็บ หรือการคำนวณที่กำหนดเองได้ ซึ่งเหมาะกับความต้องการเฉพาะของแอปพลิเคชันต่างๆ

สิ่งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความปลอดภัยแบบข้ามสายโซ่และสร้างยูทิลิตี้สำหรับโทเค็น Lagrange ซึ่งมีความสำคัญต่อการบำรุงรักษาการดำเนินงานของคณะกรรมการ

2. คุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย Lagrange Token?


โครงสร้างพื้นฐานของ Lagrange รองรับกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงที่หลากหลาย ทำให้โทเค็นและราคาโทเค็นมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในระยะยาว:

  • DeFi: การกำหนดราคา DEX หลายโซ่ ตลาดการให้กู้ยืม การรวมผลตอบแทน
  • GameFi: การตรวจสอบสินทรัพย์เกมแบบข้ามเครือข่าย การติดตามสถานะ ความสำเร็จ
  • คำทำนาย: ทางเลือกที่ไม่ต้องไว้วางใจและมีเวลาแฝงต่ำสำหรับโอราเคิลแบบดั้งเดิม
  • AI + บล็อคเชน: การดำเนินการโมเดล AI/ML ที่ตรวจสอบได้บนเชนที่มีโทเค็นเป็นเชื้อเพลิง

ยูทิลิตี้เหล่านี้รองรับการนำเหรียญ Lagrange มาใช้อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้การใช้งานในระบบนิเวศทั้งแบบออนเชนและออฟเชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

3. การเติบโตของระบบนิเวศ Lagrange และการยอมรับจากอุตสาหกรรม


3.1 การระดมทุนและการเปิดตัวโทเค็น


  • พฤษภาคม 2023: รอบ Pre-Seed มูลค่า 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • พฤษภาคม 2024: เงินทุนรอบ Seed มูลค่า 13.2 ล้านดอลลาร์จากบริษัทชั้นนำ เช่น Founders Fund, Archetype และ 1kx

รอบเหล่านี้วางรากฐานสำหรับการแจกโทเค็น Lagrange และกลยุทธ์การแจกจ่ายเหรียญทั่วโลก นักลงทุนกำลังเดิมพันกับความสามารถในการปรับขนาดและยูทิลิตี้แบบข้ามสายโซ่ของโมเดลโทเค็นและโมเมนตัมราคาโทเค็นในอนาคต

3.2 พันธมิตรเชิงกลยุทธ์


Lagrange ได้ร่วมมือกับโครงการบล็อคเชนหลัก ๆ มากมาย เช่น:

  • EigenLayer, Base, Frax Finance
  • Mantle Network, Omni Network, AltLayer, etc

ในเดือนมกราคม 2025 Lagrange ได้บูรณาการตัวพิสูจน์ ZK Stack แบบกระจายอำนาจจาก ZKsync ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการทำให้โทเค็นเป็นศูนย์กลางเพื่อรักษาความปลอดภัยการคำนวณแบบข้ามสายโซ่

4. วิธีการซื้อ Lagrange(LA) Token บน MEXC


ด้วยการบูรณาการที่มากขึ้นและกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต Lagrange จึงพร้อมที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้เกิดระบบนิเวศมัลติเชนที่เป็นหนึ่งเดียวและการคำนวณที่เชื่อถือได้ ด้วยการใช้ ZK Coprocessor และ ZK Prover Network ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Lagrange จึงสามารถมอบชั้นการคำนวณและการตรวจสอบแบบครอสเชนที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญในการทำงานร่วมกันของข้อมูลแบบมัลติเชน สถาปัตยกรรมโมดูลาร์และความสามารถในการประมวลผลที่ทรงพลังทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างแพร่หลายใน DeFi, GameFi, AI และอื่นๆ

สงสัยว่าวิธีที่ดีที่สุดในการซื้อโทเค็น LA คืออะไร? ตอนนี้โทเค็น Lagrange เปิดใช้งานบน MEXC Exchange แล้ว และคุณสามารถซื้อขายได้ในไม่กี่ขั้นตอน:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ค้นหา “LA” ในรายการโทเค็นและเลือกการซื้อขายแบบ Spotหรือ Futures
3) ป้อนขนาดการซื้อขายและราคาเป้าหมายของคุณ และยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ

Lagrange กำลังขับเคลื่อนบล็อคเชนเข้าสู่ยุคใหม่ของการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยมีเทคโนโลยีความรู้เป็นศูนย์เป็นแกนหลัก ด้วยโมดูลพื้นฐานทั้งสามโมดูล Lagrange นำเสนอแพลตฟอร์มแบบโมดูลาร์และวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับการคำนวณและการตรวจสอบ ซึ่งปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ สำหรับแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนในโลก Web3

