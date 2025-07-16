Infinity Ground คืออะไร? ระบบนิเวศสร้างสรรค์ AI × Web3 ที่มีกระเป๋าเงิน 17 ล้านใบเข้าร่วม

ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI และ Web3 อุตสาหกรรมเกมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในการปฏิวัติครั้งนี้ Infinity Ground มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มการเล่นเกมขั้นสูงสุดใหม่โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นระบบนิเวศใหม่ที่ผสมผสานปัญญาประดิษฐ์และบล็อคเชน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ก้าวล้ำสำหรับทั้งนักพัฒนาและผู้เล่น
Infinity Ground คือแพลตฟอร์ม Agentic Integrated Development Environment (IDE) ดั้งเดิมของ Web3 ที่ส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย Intelligent Development Kit (IDK) แบบโมดูลาร์ ซึ่งทำให้การสร้างสรรค์นวัตกรรมกลายเป็นเรื่องง่าย เช่น การนำบล็อกอาคารมาซ้อนกันเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงโต้ตอบแบบไดนามิก Infinity Ground รองรับการทำงานร่วมกันของหลายโซ่กับเครือข่ายบล็อคเชนหลักๆ เช่น Base, BNB Chain และ Kaia โดยขับเคลื่อนโดย ING Network ที่เป็นกรรมสิทธิ์และเทคโนโลยี Interwoven Stack ของ Initia ด้วยการเปิดใช้งาน "Super Individuals" Infinity Ground มีเป้าหมายที่จะเร่งการสร้างและการปรับขนาดแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาในระบบนิเวศ Web3 ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ภารกิจหลักของ Infinity Ground คือการสร้างแพลตฟอร์มเกมแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Web3 ไม่ใช่เพียงแค่โครงการเกมเดียว แต่เป็นระบบนิเวศน์แบบสมบูรณ์ที่ผสานรวมการพัฒนา การเผยแพร่ การโต้ตอบ และการกำกับดูแลชุมชน
Infinity Ground ให้ความสำคัญกับ "อำนาจอธิปไตยของผู้เล่น" โดยรับประกันการตรวจสอบความเป็นเจ้าของทรัพย์สินในเกมแบบออนไลน์ การซื้อขายที่โปร่งใส และการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม ในเวลาเดียวกันยังมอบเครื่องมือที่ช่วยด้วย AI ให้กับนักพัฒนาเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างโลกเกมที่สมบูรณ์และฉลาดยิ่งขึ้น
วิสัยทัศน์สูงสุดของ Infinity Ground คือการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาและผู้เล่นสร้างและซื้อขายได้อย่างอิสระในระบบนิเวศที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อสร้างโลกเกมดิจิทัลอย่างแท้จริง
สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Infinity Ground แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบมากมายในการบูรณาการอย่างลึกซึ้งของ AI และ Web3:
Infinity Ground นำเสนอเครื่องมือที่เรียกว่า Agentic IDE ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนคำสั่งภาษาธรรมชาติ (เช่น "ฉันต้องการออกแบบเกมหนีเขาวงกต") จากนั้นระบบจะสร้างโค้ดและเนื้อหาให้คุณโดยอัตโนมัติ ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมด้วยคำพูดและแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในกรอบแนวคิดสร้างสรรค์ AI + Web3
ผู้ใช้ทุกคนสามารถสร้าง AI Avatar เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวละครหลักในเกมหรือผู้ช่วยสร้างสรรค์ได้ ระบบนี้รองรับตัวแทน AI หลายตัวที่ทำงานร่วมกันในงานต่างๆ เช่น การสร้างงานศิลปะ การเขียนโครงเรื่อง การทดสอบเกม และการปรับใช้ dApp ตัวแทนเหล่านี้เรียนรู้การตั้งค่าของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
สิ่งที่สร้างขึ้น (เช่น เกม ตัวละคร รูปภาพ หรือเรื่องราว) จะกลายเป็น NFT หรือสินทรัพย์ในรูปแบบโทเค็น สัญญาอัจฉริยะบันทึกข้อมูลตัวตนของผู้เขียนและการกระจายความเป็นเจ้าของ เมื่อผู้อื่นใช้เนื้อหาของคุณ คุณจะได้รับส่วนแบ่งรายได้หรือค่าธรรมเนียมการใช้งาน สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ปกป้องสิทธิของผู้สร้าง แต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนเข้าร่วมระบบนิเวศแห่งการทำงานร่วมกันมากขึ้นอีกด้วย
ระบบนิเวศเศรษฐกิจของ Infinity Ground ประกอบด้วยโทเค็นหลายรายการและกลไกสร้างแรงจูงใจ โดยโทเค็นหลักคือ AIN (Infinity AI Network Token)
สามารถใช้ AIN เพื่อชำระค่าบริการ AI และโมดูลฟังก์ชันในเกม สร้างแรงจูงใจให้กับผู้สร้างและผู้เล่น รองรับการกำกับดูแลและการโหวตระบบนิเวศ และแจกจ่าย Airdrop และรางวัลระบบนิเวศ
รูปแบบการจำหน่ายปฏิบัติตามแนวทาง “ชุมชนก่อน แล้วค่อยลงทุนทีหลัง” โดยเน้นที่มูลค่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ในช่วงเริ่มแรก ผู้ใช้สามารถได้รับ AIN ผ่านการแจกฟรีตามภารกิจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการสร้างเนื้อหา
เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ใช้ในช่วงแรกและผู้สนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่กว้างขึ้น Infinity Ground จึงได้เปิดตัวการแอร์ดรอปในชุมชนครั้งแรก โดยมีแผนที่จะแจกโทเค็น AIN จำนวน 10 ล้านโทเค็น (1% ของอุปทานทั้งหมด)
สิทธิ์ในการรับ Airdrop นี้จะอิงตามข้อมูลสแนปช็อตที่ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ผู้ใช้จะต้องผูกที่อยู่กระเป๋าเงินที่เข้ากันได้กับ EVM เข้ากับเว็บไซต์ Infinity Ground อย่างเป็นทางการก่อนวันที่สร้างสแนปช็อต
สิทธิ์ในการรับ Airdrop จะได้รับการประเมินโดยใช้เกณฑ์การบริจาค 8 ประการ ที่อยู่เดียวสามารถผ่านเกณฑ์ภายใต้หมวดหมู่หลายรายการและรางวัลจะสะสม ยิ่งระดับการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม Agentic IDE, ING Network และ Infinity Ground สูงขึ้นเท่าใด ผู้ใช้ก็จะได้รับรางวัล Airdrop มากขึ้นเท่านั้น
ประเภทการบริจาค
คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่ใช้งานบนเชน
ผู้ใช้ที่ได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคะแนนพลังงานหรือความสมดุลของ AI ภายในระบบนิเวศ
ผู้สร้างแอปพลิเคชัน Agentic IDE
ผู้ใช้ที่ได้เผยแพร่แอปที่ตรงตามจำนวนการทดสอบเล่นหรือรีมิกซ์ที่กำหนด หรือได้รับการนำเสนอในส่วนที่ได้รับการคัดสรร
ผู้ถือ Galxe SBT
ผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการและได้รับ SBT (เช่น Hackathons, ความท้าทายในการสร้างสรรค์)
ผู้เข้าร่วมโครงการพันธมิตรระบบนิเวศ
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในโครงการของพันธมิตรภายนอก (เช่น ระบบนิเวศของ Telegram)
ผู้สนับสนุนหลักของชุมชน
ผู้ใช้ที่เข้าร่วมในการวิจัยผลิตภัณฑ์ สัมภาษณ์ หรือกิจกรรมชุมชนอย่างแข็งขันโดยมีประสิทธิภาพที่โดดเด่น
ING Network 500 อันดับแรกของตารางผู้นำ
ผู้ใช้ติดอันดับ 500 อันดับแรกในกระดานผู้นำการโต้ตอบของเครือข่าย ING
คะแนนการสร้างสรรค์ 1,000 อันดับแรก
ผู้ใช้ที่สะสมแต้มการสร้างสรรค์มากพอที่จะติดอันดับ 1,000 อันดับแรก
ผู้ทำภารกิจทางสังคมของการเดินทางให้สำเร็จ
ผู้ใช้ที่ทำการเช็คอิน ทำภารกิจโซเชียล และทำกิจกรรมท้าทายต่อเนื่อง 7 วันในกิจกรรม Voyage สำเร็จ
จำนวน Airdrop ทั้งหมด
10 ล้าน AIN (1% ของอุปทานทั้งหมด)
แพลตฟอร์มการเคลม
หน้ารับสิทธิ์ Airdrop บนเว็บไซต์ทางการของ Infinity Ground
กฎการปลดล็อค
ปลดล็อค 20% ที่ TGE ส่วนที่เหลือ 80% ปลดล็อคแบบเชิงเส้นในช่วง 6 เดือน
ระยะเวลาการแอร์ดรอป
การแจกรางวัลทางอากาศจะมีระยะเวลา 6 เดือน โดยรางวัลที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์จะถูกจัดสรรเข้ากองทุนปรับการปฏิบัติการ
การจัดการโทเค็นที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์
โทเค็นที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ภายในกำหนดเวลาจะถูกใช้สำหรับการดำเนินการในอนาคตหรือรอบการแจกฟรีครั้งต่อไป
การตัดสิทธิ์
ผู้ใช้ที่ไม่สามารถผูกที่อยู่กระเป๋าเงิน EVM ของตนก่อนการสแนปช็อตจะสูญเสียสิทธิ์
ระบบนิเวศของ Infinity Ground ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นเทคโนโลยี ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน และชั้นเครือข่ายชุมชน สร้างรากฐานที่หลากหลายสำหรับการทำงานร่วมกัน ความหลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นได้จากเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางและลึกซึ้ง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความร่วมมือที่น่าสังเกตบางส่วน:
MyShell เป็นแพลตฟอร์มระดับชั้นนำในพื้นที่ AI Agent ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างตัวแทนสนทนาที่ทรงพลังได้ผ่านคำแนะนำที่กำหนดเองและระบบปลั๊กอิน ภายใต้ความร่วมมืออันใกล้ชิดนี้ MyShell และ Infinity Ground จะขยายระบบนิเวศของ Agent ร่วมกัน และปลดล็อกศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นสำหรับนักพัฒนา Initia เป็นเครือข่ายบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่เน้นแอปพลิเคชันซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับ Appchains ของรัฐด้วยการทำงานร่วมกันแบบดั้งเดิม สถาปัตยกรรม Interwoven Stack มาพร้อมกับมาตรฐานในตัวสำหรับโอราเคิล ความพร้อมใช้งานของข้อมูล และการส่งข้อความ ช่วยให้นักพัฒนาเปิดตัว เชื่อมต่อ และแบ่งปันสภาพคล่องและผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการบูรณาการกับ Infinity Ground นักพัฒนาสามารถใช้ Agentic IDE เพื่อสร้างและใช้งานแอปพลิเคชันที่เข้ากันได้กับ Initia ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อุปสรรคในการพัฒนาลดลง ตัวอย่างเช่น การท้าทายเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบกระดานผู้นำอย่าง "Jump Jennie" ได้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางภายในระบบนิเวศ Initia × Infinity Ground ส่งผลให้วิสัยทัศน์ของอนาคตแบบมัลติเชนที่ประกอบกันได้ดำเนินไปเร็วขึ้น
Four.meme เป็นแพลตฟอร์มออกเหรียญ Meme แบบกระจายอำนาจที่ไม่ต้องใช้โค้ด ซึ่งติดตั้งบน BNB Chain ได้รับการออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและความเรียบง่าย ช่วยให้ทุกคนสามารถออกโทเค็นได้ในราคาเกือบศูนย์โดยใช้เทมเพลตที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและกลไกการบูตสแตรปสภาพคล่องอัตโนมัติ รองรับคู่การซื้อขายเช่น BNB, USDT, WHY และ CAKE
Four.meme ได้ร่วมมือกับ Infinity Ground เพื่อเปิดตัวกิจกรรมท้าทายความคิดสร้างสรรค์มากมาย โดยเชิญชวนผู้ใช้ให้สร้างแอปพลิเคชันที่มีธีมเป็น Meme (เช่น เกม Meme ที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือเครื่องสร้างภาพแบบไดนามิก) ความร่วมมือนี้ขยายฐานผู้ใช้ของระบบนิเวศน์ในขณะที่มอบกระบวนการบนเชนที่ราบรื่นแก่ผู้สร้าง: ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการจัดจำหน่ายและการออกสินทรัพย์
ณ เดือนมิถุนายน 2025 มีกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 17 ล้านใบเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และมีการสร้าง dApps ไปแล้ว 121,000 รายการ ผู้สร้างนับพันคนกำลังใช้งานแพลตฟอร์มนี้อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาเกม มีม dApp และเนื้อหาแบบโต้ตอบ
Infinity Ground กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมเกมแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงและ Web3 โดยใช้ประโยชน์จากเราเตอร์โมเดล ชุดพัฒนา AI แบบโมดูลาร์ และสถาปัตยกรรมระบบนิเวศน์แบบรวม มีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาเกม ลดต้นทุน และจุดประกายนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวกลไกการเป็นเจ้าของแบบกระจายอำนาจและโทเค็นโนมิกส์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อจัดแนวผลประโยชน์ระหว่างนักพัฒนา ผู้เล่น และชุมชนอย่างสมบูรณ์แบบ ร่วมกันสร้างระบบนิเวศเกมที่มีชีวิตชีวาและมีพลวัต
Infinity Ground กำลังสร้างสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทุกคนสามารถสร้าง แสดงออก และแบ่งปันวิสัยทัศน์เฉพาะตัวของตนได้อย่างง่ายดาย AI ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ แต่มาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
โดยรวมแล้ว Infinity Ground เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เน้นที่เทคโนโลยี AI และ Web3 สร้างแพลตฟอร์มสร้างสรรค์แบบเปิดที่เข้าถึงได้และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนผ่านเครื่องมือพัฒนาอัจฉริยะแบบไม่มีขีดจำกัด กลไกการเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ชัดเจน และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของความร่วมมือและแรงจูงใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา ศิลปิน หรือผู้ใช้ทั่วไป เพียงมีไอเดีย คุณก็สามารถนำมาทำให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็ว และสร้างรายได้จากมันบนเครือข่ายที่นี่
ในขณะที่การรวมบล็อคเชนและ AI ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว Infinity Ground ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มเครื่องมือเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์แบบกระจายอำนาจอีกด้วย ในอนาคต ความเป็นเจ้าของเนื้อหา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการกำหนดมูลค่า อาจได้รับการปรับรูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิงในระบบนิเวศน์ใหม่ดังกล่าว ตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้