HENLO คืออะไร? เจาะลึก Memecoin ที่ฮอตที่สุดของ Berachain

Memecoins ดึงดูดใจชุมชนคริปโตด้วยอารมณ์ขันและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน HENLO ซึ่งเป็น memecoin ใหม่ในระบบนิเวศ Berachain ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโทเค็นโนมิกส์ที่สร้างสรรค์เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับสกุลเงินดิจิทัล บทความนี้เจาะลึกถึงต้นกำเนิดของ HENLO การแจกจ่ายโทเค็น กลไกของชุมชน และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
ชุมชน Honey Jar (THJ) เปิดตัว HENLO เพื่อสร้างโครงการคริปโตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ขันและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต แตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลทั่วไปที่เน้นคุณสมบัติทางเทคนิคและฟังก์ชันทางการเงิน HENLO ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ของชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่เป็นไอคอนทางวัฒนธรรมภายในระบบนิเวศ Berachain
หลักการชี้นำของ HENLO มุ่งเน้นไปที่การท้าทายต่อธรรมเนียมปฏิบัติ การร่วมมือกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่าง Ramen Finance ทำให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางได้เกือบจะทันที ทีมผู้ก่อตั้งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนที่แข็งแกร่งเพื่อสร้าง memecoin ที่มีชีวิตชีวาและสนุกสนานซึ่งสะท้อนกับผู้ที่ชื่นชอบซึ่งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและอารมณ์ขัน
HENLO มีอุปทานโทเค็นทั้งหมด 100 พันล้านโทเค็น การจัดสรรมีดังนี้:
ผู้สนับสนุน (15%) : ล็อคอิน 9 เดือนพร้อมหน้าผา 3 เดือน
นักลงทุน (20%) : ล็อคอิน 6 เดือนเพื่อรับประกันการผูกมัดในระยะยาว
PoL & อินเซนทีฟ (23%): สำหรับรางวัลผู้ตรวจสอบ การสร้างตลาด และสภาพคล่อง DEX เริ่มต้น
ชุมชน (32%): ผ่านแอร์ดรอปและการขาย Ramen Launch เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
สำรอง (10%) : ล็อค 36 เดือน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
HENLO ยังนำเสนอ oHENLO ซึ่งเป็นตัวเลือกการซื้อที่ให้ผู้ถือสามารถซื้อ HENLO ในราคาส่วนลด 25% ช่วยให้เกิดความยุติธรรมในตลาดและป้องกันการจัดการ
HENLO เน้นการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนโดยเปิดตัวโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ดังต่อไปนี้:
โครงการ Airdrop: แจกจ่ายโทเค็นให้กับกระเป๋าเงินจำนวน 50,203 ใบในสองรูปแบบ: HENLO และ oHENLO
ระบบคะแนน: มอบรางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยแต้มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมและถือครองสินทรัพย์ที่กำหนด โดยแต้มสามารถแลกเป็น HENLO ได้เมื่อเครือข่ายหลักของ Berachain เปิดตัว
กลไกของลูกเรือ: ช่วยให้สมาชิกชุมชนเข้าร่วมทีม แข่งขันท้าทาย และรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม
โครงการริเริ่มเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและขยายขอบเขตและการมีส่วนร่วมของ HENLO
ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ HENLO ซื้อขายที่ประมาณ 0.000667 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ ในอนาคต HENLO วางแผนที่จะขยายระบบนิเวศของตนโดยร่วมมือกับโครงการ NFT เพิ่มเติม โปรโตคอล DeFi และแพลตฟอร์มเกมเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าของโทเค็น
HENLO เป็นหนึ่งในโทเค็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดตอนนี้ MEXC ได้ใช้ประโยชน์จากสถานะผู้บุกเบิกในการจดทะเบียน HENLO ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการซื้อขายได้ก่อนใคร หากต้องการซื้อ HENLO บน MEXC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
HENLO ก้าวข้ามรูปแบบ memecoin ทั่วไปด้วยการผสานรวมวัฒนธรรม อารมณ์ขัน และการมีส่วนร่วมชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนจากโทเค็นโนมิกส์เชิงนวัตกรรมและกลไกสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย จึงทำให้สามารถสร้างสถานะของตนเองในระบบนิเวศ Berachain ได้อย่างรวดเร็ว HENLO ถือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของนวัตกรรมในพื้นที่ memecoin และสมควรได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นเหรียญที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและการออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างลงตัว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว