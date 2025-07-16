Memecoins ดึงดูดใจชุมชนคริปโตด้วยอารมณ์ขันและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน HENLO ซึ่งเป็น memecoin ใหม่ในระบบนิเวศ Berachain ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโทเค็นโนมิกส์ที่สร้างสรMemecoins ดึงดูดใจชุมชนคริปโตด้วยอารมณ์ขันและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน HENLO ซึ่งเป็น memecoin ใหม่ในระบบนิเวศ Berachain ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโทเค็นโนมิกส์ที่สร้างสร
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/HENLO คืออะ...ง Berachain

HENLO คืออะไร? เจาะลึก Memecoin ที่ฮอตที่สุดของ Berachain

ผู้เริ่มต้น
16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#ข่าวอุตสาหกรรม#พื้นฐาน
Henlo
HENLO$0.0000123--%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004132-9.14%
Hivemapper
HONEY$0.01053+3.64%
FINANCE
FINANCE$0.000366-13.35%
Polygon Ecosystem
POL$0.1726-3.35%

Memecoins ดึงดูดใจชุมชนคริปโตด้วยอารมณ์ขันและคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน HENLO ซึ่งเป็น memecoin ใหม่ในระบบนิเวศ Berachain ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโทเค็นโนมิกส์ที่สร้างสรรค์เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับสกุลเงินดิจิทัล บทความนี้เจาะลึกถึงต้นกำเนิดของ HENLO การแจกจ่ายโทเค็น กลไกของชุมชน และศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

1. ที่มาและวิสัยทัศน์ของ HENLO


ชุมชน Honey Jar (THJ) เปิดตัว HENLO เพื่อสร้างโครงการคริปโตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ขันและวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต แตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลทั่วไปที่เน้นคุณสมบัติทางเทคนิคและฟังก์ชันทางการเงิน HENLO ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ของชุมชน โดยมุ่งหวังที่จะทำหน้าที่เป็นไอคอนทางวัฒนธรรมภายในระบบนิเวศ Berachain

หลักการชี้นำของ HENLO มุ่งเน้นไปที่การท้าทายต่อธรรมเนียมปฏิบัติ การร่วมมือกับโครงการที่จัดตั้งขึ้นอย่าง Ramen Finance ทำให้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางได้เกือบจะทันที ทีมผู้ก่อตั้งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนที่แข็งแกร่งเพื่อสร้าง memecoin ที่มีชีวิตชีวาและสนุกสนานซึ่งสะท้อนกับผู้ที่ชื่นชอบซึ่งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและอารมณ์ขัน

2. กลไกการจัดสรรและการกระจายโทเค็น HENLO


HENLO มีอุปทานโทเค็นทั้งหมด 100 พันล้านโทเค็น การจัดสรรมีดังนี้:
  • ผู้สนับสนุน (15%) : ล็อคอิน 9 เดือนพร้อมหน้าผา 3 เดือน
  • นักลงทุน (20%) : ล็อคอิน 6 เดือนเพื่อรับประกันการผูกมัดในระยะยาว
  • PoL & อินเซนทีฟ (23%): สำหรับรางวัลผู้ตรวจสอบ การสร้างตลาด และสภาพคล่อง DEX เริ่มต้น
  • ชุมชน (32%): ผ่านแอร์ดรอปและการขาย Ramen Launch เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • สำรอง (10%) : ล็อค 36 เดือน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

HENLO ยังนำเสนอ oHENLO ซึ่งเป็นตัวเลือกการซื้อที่ให้ผู้ถือสามารถซื้อ HENLO ในราคาส่วนลด 25% ช่วยให้เกิดความยุติธรรมในตลาดและป้องกันการจัดการ

3. แรงจูงใจชุมชน HENLO


HENLO เน้นการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนโดยเปิดตัวโปรแกรมสร้างแรงจูงใจต่างๆ ดังต่อไปนี้:
  • โครงการ Airdrop: แจกจ่ายโทเค็นให้กับกระเป๋าเงินจำนวน 50,203 ใบในสองรูปแบบ: HENLO และ oHENLO
  • ระบบคะแนน: มอบรางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยแต้มสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมและถือครองสินทรัพย์ที่กำหนด โดยแต้มสามารถแลกเป็น HENLO ได้เมื่อเครือข่ายหลักของ Berachain เปิดตัว
  • กลไกของลูกเรือ: ช่วยให้สมาชิกชุมชนเข้าร่วมทีม แข่งขันท้าทาย และรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม

โครงการริเริ่มเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและขยายขอบเขตและการมีส่วนร่วมของ HENLO

4. ผลงานของตลาด HENLO และแนวโน้มในอนาคต


ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ HENLO ซื้อขายที่ประมาณ 0.000667 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ ในอนาคต HENLO วางแผนที่จะขยายระบบนิเวศของตนโดยร่วมมือกับโครงการ NFT เพิ่มเติม โปรโตคอล DeFi และแพลตฟอร์มเกมเพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าของโทเค็น


5. จะซื้อ HENLO บน MEXC ได้อย่างไร?


HENLO เป็นหนึ่งในโทเค็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดตอนนี้ MEXC ได้ใช้ประโยชน์จากสถานะผู้บุกเบิกในการจดทะเบียน HENLO ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการซื้อขายได้ก่อนใคร หากต้องการซื้อ HENLO บน MEXC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ในแถบค้นหา ค้นหา HENLO และเลือกการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

HENLO ก้าวข้ามรูปแบบ memecoin ทั่วไปด้วยการผสานรวมวัฒนธรรม อารมณ์ขัน และการมีส่วนร่วมชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการสนับสนุนจากโทเค็นโนมิกส์เชิงนวัตกรรมและกลไกสร้างแรงจูงใจที่หลากหลาย จึงทำให้สามารถสร้างสถานะของตนเองในระบบนิเวศ Berachain ได้อย่างรวดเร็ว HENLO ถือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของนวัตกรรมในพื้นที่ memecoin และสมควรได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นเหรียญที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและการออกแบบที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างลงตัว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

Bitlayer (BTR) คืออะไร? คู่มือสำหรับโซลูชัน Bitcoin Layer-2 รุ่นถัดไป

เนื่องจาก Bitcoin ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองให้เป็นเครือข่ายบล็อคเชนที่ปลอดภัยและกระจายอำนาจมากที่สุด ข้อจำกัดในการปรับขนาดและการเขียนโปรแกรมจึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าเครือข่ายหลักของ Bitcoin จะกำหน

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

AI × บล็อคเชน × วิทยาศาสตร์ข้อมูล: Codatta กำลังเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้อมูล Web3 อย่างไร

ท่ามกลางการบรรจบกันที่รวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI Codatta ก้าวขึ้นมาเป็นโปรโตคอลข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาหลักประการหนึ่งของ Web3 ได้แก่ การสร้าง จัดการ และสร้างรายได

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

LABUBU: จากของเล่นสุดเทรนด์สู่มีม การเดินทางแห่งจินตนาการของคนดังระดับโลก

แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของ Labubu แต่คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกนี้มาบ้างแล้ว1. Labubu คืออะไร?Labubu ตัวเอกของซีรีส์ “Monsters” ที่สร้างสรรค์โดย Kasing Lung ศิลปินเชื้อ

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

นวัตกรรมบล็อคเชน: Pi Network กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร

เมื่อเข้าสู่ปี 2025 Pi Network จะยืนอยู่บนจุดสำคัญของโอกาสและความท้าทาย สิ่งที่เริ่มต้นเป็นการทดลองการขุดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อันทะเยอทะยานได้เติบโตเป็นหนึ่งในโครงการบล็อคเชนที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดใ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT