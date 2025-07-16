FlyTrade (FLY) คืออะไร?: เครื่องมืออัพเกรดสำหรับประสบการณ์การซื้อขายข้ามเชน

ในขณะที่ระบบนิเวศแบบหลายโซ่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การโต้ตอบสินทรัพย์ที่ราบรื่นระหว่างบล็อคเชนได้กลายมาเป็นความต้องการหลักในการดำเนินการประจำวันของผู้ใช้ FlyTrade (FLY) ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายข้ามสายโซ่ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และใช้งานง่าย FlyTrade มีเป้าหมายที่จะกำหนดประสบการณ์ข้ามสายโซ่ใหม่ด้วยเส้นทางที่ชาญฉลาดที่สุดและขั้นตอนที่น้อยที่สุด FlyTrade เป็นโปรโตคอลสภาพคล่องแบบข้ามเชนที่สร้างขึ้นจากแนวคิดการแยกสายโซ่ เป้าหมายคือการรวมการเข้าถึงสภาพคล่องของสินทรัพย์หลายเครือข่ายและเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างเครือข่ายต่างๆ ปัจจุบัน FlyTrade รองรับการซื้อขายรวมบนเครือข่ายบล็อคเชนหลักหลายเครือข่ายและสินทรัพย์มากกว่า 18,000 รายการ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ โทเค็น LP และโทเค็นที่ให้ผลตอบแทน เดิมรู้จักกันในชื่อ Magpie Protocol FlyTrade ได้ผ่านการสร้างแบรนด์ใหม่และการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบโดยเข้าสู่พื้นที่ DeFi พร้อมด้วยกรอบการทำงานการซื้อขายแบบแยกโซ่ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
FlyTrade ได้สร้างกลไกรวบรวมข้อมูลอัจฉริยะแบบข้ามสายโซ่ที่ดึงข้อมูลเรียลไทม์จาก DEX และกลุ่มสภาพคล่องนับร้อย ระบุเส้นทางการลื่นไถลที่ต่ำที่สุดและราคาที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมข้ามสายโซ่ทุกๆ รายการดำเนินการด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครือข่ายกระเป๋าเงินหรือเชื่อมโยงสินทรัพย์ด้วยตนเอง FlyTrade ตรวจจับปลายทางของสินทรัพย์เป้าหมายโดยอัตโนมัติและจัดการการสื่อสารระหว่างสายโซ่ทั้งหมด ทำให้ง่ายดายเพียงแค่ป้อนผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นโปรโตคอลจะจัดการส่วนที่เหลือ
ปัจจุบันรองรับเครือข่ายยอดนิยมมากมาย เช่น Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche, Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom และอื่นๆ อีกมากมาย โดยครอบคลุมสถานการณ์การโต้ตอบสินทรัพย์บนเครือข่ายเป็นส่วนใหญ่
FlyTrade มีแผนที่จะเปิดตัวฟีเจอร์การแยกย่อยบัญชี เช่น การสนับสนุนค่าธรรมเนียมก๊าซ การลงนามข้ามเครือข่ายอัตโนมัติ และการจัดการกระเป๋าเงินหลายสินทรัพย์ ซึ่งจะนำเสนอประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่นข้ามเครือข่าย ซึ่งเทียบได้กับการใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์
เศรษฐกิจโทเค็นของ FlyTrade มีศูนย์กลางอยู่ที่โทเค็นดั้งเดิม FLY ซึ่งใช้กลไกวงจร FLYwheel นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อขายที่กระตือรือร้นและผู้เข้าร่วมในระยะยาว โครงสร้างนี้รองรับการเติบโตของระบบนิเวศที่ยั่งยืนและการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โมเดลนี้มีโหมดการมีส่วนร่วมหลักสองโหมด ได้แก่ xFLY และ FLY33 เพื่อรองรับทั้งผู้ใช้ที่ใช้งานจริงและผู้ถือแบบพาสซีฟ
ล็อคเพื่อรับอำนาจการลงคะแนน: ผู้ใช้สามารถล็อค FLY เพื่อรับ xFLY ได้ ยิ่งช่วงล็อคนานเท่าไหร่ น้ำหนักการโหวตก็จะมากขึ้นเท่านั้น
ลงคะแนนเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรแรงจูงใจ: ผู้ถือ xFLY ลงคะแนนเพื่อกำหนดแรงจูงใจ FLY ให้กับคู่การซื้อขายเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของเงินทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและการอุดหนุนค่าสลิปเพจ: คู่การซื้อขายที่มีปริมาณโหวตสูงจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมและสลิปเปอเรชั่นที่ลดลง
การแบ่งปันรายได้: ผู้ถือ xFLY จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มตามสัดส่วนการลงคะแนนเสียงของตน
รางวัลเพิ่ม: การล็อคและซื้อขายแบบแอคทีฟจะปลดล็อคโบนัสตัวคูณเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
กลไกการออก: Standard Exit ปล่อยโทเค็นออกอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเวลาสามเดือน ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศและป้องกันการเก็งกำไรในระยะสั้น คุณสมบัติ Instant Exit ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถอนโทเค็นของตนออกได้ทันที อย่างไรก็ตาม 50% ของจำนวนเงินที่ถอนออกจะถูกเผาไหม้อย่างถาวรเพื่อลดปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนและรักษามูลค่าโทเค็นในระยะยาว
การโหวตอัลกอริทึม: ไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง เนื่องจากระบบจะกำหนดคะแนนเสียงให้โดยอัตโนมัติ
รางวัลทบต้นอัตโนมัติ: รายได้จะถูกนำไปลงทุนซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเติบโตของมูลค่า
ไม่ต้องมีการล็อค: FLY33 เป็นโทเค็นสภาพคล่องที่สามารถซื้อขายหรือโอนได้อย่างอิสระ
เหมาะสำหรับผู้ซื้อขายไม่บ่อยครั้งหรือผู้ถือครองในระยะยาว: เพลิดเพลินกับแรงจูงใจจากระบบนิเวศแบบพาสซีฟด้วยการมีส่วนร่วมขั้นต่ำ
โมเดลโทเค็นนี้ให้รางวัลแก่ผู้ใช้โดยตรงสำหรับกิจกรรมการซื้อขาย ไม่ใช่เพียงแค่การให้สภาพคล่องเท่านั้น ส่งเสริมระบบนิเวศการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและมีพลวัตมากขึ้น
สัญญาโปรโตคอลของ FlyTrade ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากบุคคลที่สามหลายรอบและมีระบบตรวจสอบความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อรับรองความปลอดภัยของสินทรัพย์ของผู้ใช้ ส่วนหน้าของแพลตฟอร์มรองรับกระเป๋าเงินที่ไม่ใช่แบบควบคุมหลักๆ เช่น MetaMask, WalletConnect และ Coinbase Wallet เมื่อรวมกับการตรวจสอบลายเซ็นบนเครือข่าย จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมเงินทุนของตนได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลา เมื่อมองไปข้างหน้า FlyTrade วางแผนที่จะบูรณาการสภาพคล่องรวมจากการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และเปิดตัวแอปมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้เพลิดเพลินไปกับการสลับสินทรัพย์ข้ามสายโซ่อย่างราบรื่นทุกที่ทุกเวลา
FlyTrade นำโดยทีมงานระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Web3 วิศวกรรมทางการเงิน และโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชน:
CEO: Ali Raheman — สถาปนิก Web3 และผู้ก่อตั้งโปรโตคอลออนเชนหลายตัว
CIO: Ikram Ansari — ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงินที่ดูแลกลยุทธ์และความร่วมมือด้านทุน
CTO: Gergely Hegyközi — ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบล็อคเชนที่รับผิดชอบการออกแบบโปรโตคอลหลัก
ด้านการระดมทุน FlyTrade ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำ ได้แก่ Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings และ Arkstream Capital ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในระยะยาวและการขยายตลาด
กลยุทธ์การพัฒนาของ FlyTrade มุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญต่อไปนี้:
การปรับใช้คุณลักษณะการแยกบัญชีเพื่อปรับปรุงการใช้งานสำหรับผู้ใช้ใหม่
เปิดตัวแอปมือถือเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การซื้อขายและปรับปรุงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Web3
การบูรณาการสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มความลึกให้กับหนังสือคำสั่งซื้อ
ขยายการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับเครือข่ายและประเภทสินทรัพย์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการซื้อขายที่หลากหลาย
การเสริมสร้างกลไกสร้างแรงจูงใจผู้ใช้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นอิสระของชุมชนและการกำกับดูแลโปรโตคอลขั้นสูง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้