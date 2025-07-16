DeLorean Labs (DMC) คืออะไร? การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Web3 สำหรับแบรนด์ยานยนต์

เนื่องจากแบรนด์ระดับโลกหันมาสำรวจแอปพลิเคชันบล็อคเชนมากขึ้น DeLorean Labs จึงเป็นผู้บุกเบิกการบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์แบบดั้งเดิมกับระบบนิเวศ Web3 DeLorean Labs ซึ่งเป็นโครงการอนุพันธ์ของแบรนด์ DeLorean ในตำนาน มุ่งมั่นที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ที่ครอบคลุมเพื่อให้บริการทั้งกับแบรนด์ นักพัฒนา และผู้ใช้ โดยมีโทเค็น DMC เป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงตัวตนบนเชน สินทรัพย์ทางกายภาพ และประสบการณ์ดิจิทัล เพื่อสร้างเส้นทางการขยายตัวบนเชนสำหรับแบรนด์ในโลกแห่งความเป็นจริง DeLorean Labs ดำเนินงานเป็นแผนกทดลองภายใต้แบรนด์ DeLorean โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบสถาปัตยกรรม Web3 และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ภารกิจของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การนำค่านิยมหลักของแบรนด์มาไว้บนเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะสำรวจว่าโทเค็นโนมิกส์ ตัวตนบนเครือข่าย และสัญญาอัจฉริยะสามารถอำนวยความสะดวกในการกำหนดประสบการณ์แบรนด์ใหม่แบบกระจายอำนาจได้อย่างไร
แตกต่างจากโครงการ NFT ทั่วไป DeLorean Labs สร้างโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการโต้ตอบบนเครือข่ายระหว่างแบรนด์และผู้ใช้ ด้วยระบบการระบุตัวตน กลไกการให้รางวัล ฟังก์ชันการจอง และโมเดลเศรษฐกิจโทเค็น โปรเจ็กต์นี้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ DeLorean จากผู้ผลิตยานยนต์แบบธรรมดามาเป็นผู้มีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม Web3 ที่กระตือรือร้น เป้าหมายสูงสุดไม่ได้มีเพียงการแปลงแบรนด์ของตัวเองเป็นดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างโปรโตคอล Web3 แบบโมดูลาร์ที่แบรนด์อื่น ๆ สามารถนำมาใช้ได้ ช่วยให้องค์กรดั้งเดิมสามารถย้ายตัวตนและสินทรัพย์ดิจิทัลไปสู่เชนได้
เลเยอร์แอปพลิเคชันของ DeLorean Labs ที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Sui ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการความเร็วสูง ความหน่วงเวลาต่ำ และโมเดลข้อมูลที่เน้นวัตถุของ Sui ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการปฏิสัมพันธ์ของแบรนด์ที่ซับซ้อนและประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย โมดูลหลักที่พัฒนาบนรากฐานนี้ ได้แก่:
Flux Protocol: ระบบการระบุตัวตนและชื่อเสียงบนเครือข่ายที่ใช้เพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และปลดล็อครางวัล
ระบบการจอง: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจองการซื้อยานพาหนะ DeLorean หรือเข้าร่วมกิจกรรมบนเครือข่ายแบบจำกัดจำนวนโดยใช้โทเค็น DMC
โมดูลลอตเตอรี่และแรงจูงใจแบบ On-Chain: รับประกันการกระจายอย่างยุติธรรมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ชุดเครื่องมือพัฒนาแบรนด์: มีแผนที่จะเปิดใช้งานแบรนด์อื่น ๆ เพื่อบูรณาการกับ Web3 ในลักษณะเดียวกัน
DeLorean Labs ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังสร้างโปรโตคอลแบบเปิดเพื่อให้บริการพันธมิตรแบรนด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
หัวใจสำคัญของระบบนิเวศ DeLorean Labs คือโทเค็น DMC ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งข้อมูลรับรองการเข้าถึงเครือข่ายและกลไกสร้างแรงจูงใจในการโต้ตอบระหว่างแบรนด์กับผู้ใช้ การใช้งานหลักๆ ได้แก่:
ฟังก์ชั่นยูทิลิตี้: DMC สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระบบนิเวศ ปลดล็อกเนื้อหาพิเศษ จ่ายค่าธรรมเนียมการผลิต และสำรองยานพาหนะ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ: DMC จะหมุนเวียนในตลาดสาธารณะและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบบจำลองแรงจูงใจและระบบการรักษาผู้ใช้งาน
การเชื่อมต่อแบรนด์: การถือครอง DMC มอบประสบการณ์แบบบูรณาการที่ไม่ซ้ำใครทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วยแบรนด์ DeLorean เช่น ของที่ระลึก การโหวตของชุมชน และการปลดล็อก NFT รุ่นจำกัด
DMC ไม่ใช่สินทรัพย์เข้ารหัสอิสระ แต่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเอกลักษณ์ของแบรนด์และบริการบนเครือข่าย
ปริมาณอุปทานทั้งหมดของ DMC อยู่ที่ 12.8 พันล้านโทเค็น โดยมีโครงสร้างการแจกจ่ายเริ่มต้นดังนี้:
DeLorean Labs ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในแต่ละขั้นตอน โดยสร้างแบบจำลองการโต้ตอบแบรนด์ Web3 ที่ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงระบบนิเวศ ชุมชนไปจนถึงกรณีการใช้งาน การพัฒนาแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนสำคัญ:
เฟส
เวลา
เหตุการณ์สำคัญ
เปิดตัว
2024 Q4
เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เผยแพร่โทเค็นโนมิกส์ เปิดตัว Flux V1 เบต้า
เติบโต
2025 Q1
NFT เปิดตัวระบบแจกรางวัลทางอากาศ เปิดใช้งานระบบจองรถแล้ว
การขยายระบบนิเวศ
2025 Q2
DMC Launchpad ริเริ่มเปิดตัวโมดูลแบรนด์พันธมิตร
ความร่วมมือเปิดแบรนด์
2025 H2
ชุดเครื่องมือ SDK ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรวมฟีเจอร์ Web3 สำหรับแบรนด์อื่น ๆ
ที่น่าสังเกตคือ ในระหว่างการพัฒนาระบบนิเวศแบบโต้ตอบบนเครือข่ายโดย DeLorean Labs เหตุการณ์ Time Capsule ของ DeLorean Labs ได้กลายมาเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญ ในปี 2024 งานนี้มีการจำหน่ายของสะสมทั้งในรูปแบบดิจิทัลและทางกายภาพในจำนวนจำกัดเพียง 8,888 ชิ้น และมี Christopher Lloyd (Doc Brown) ดาราดังจากเรื่อง "Back to the Future" เป็นทูตอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดการตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากชุมชน
ไทม์แคปซูลทั้งหมดจะเปิดตัวพร้อมกัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความหายากแตกต่างกัน รวมถึงผลประโยชน์ทางกายภาพและบนเครือข่าย เช่น รถยนต์ไฟฟ้า DeLorean Alpha5 ประสบการณ์การแข่งรถ F1 และรถเสมือนจริงที่ใช้งานได้ในเกม Web3 โมเดลนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงด้านพิธีกรรมในการโต้ตอบกับแบรนด์เท่านั้น แต่ยังถือเป็นการผสานรวมครั้งแรกของแบรนด์รถยนต์กับของสะสมบนเครือข่ายและกลไกสิทธิ์ต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างรูปแบบที่จับต้องได้สำหรับการโต้ตอบทางดิจิทัลกับแบรนด์ในอนาคต
DeLorean Labs ไม่เพียงแต่ทุ่มเทให้กับแบรนด์ DeLorean เท่านั้น แต่ยังมีวิสัยทัศน์หลักที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศแบรนด์ Web3 ที่ปรับขนาดได้ โดยมุ่งเป้าไปที่นักพัฒนา แบรนด์ และผู้สร้างเนื้อหาบนเครือข่าย และแพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีความสามารถดังต่อไปนี้:
เครื่องมือบูรณาการ API/SDK: ลดความยุ่งยากของกระบวนการนำแบรนด์เข้าสู่เครือข่าย
ระบบการระบุตัวตนและแท็กผู้ใช้แบบออนไลน์: ช่วยให้แบรนด์ระบุและให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่มีคุณค่าสูง
โมดูล Launchpad ที่มีสิ่งกีดขวางต่ำ: สนับสนุนแบรนด์ในการออก NFT โทเค็นกิจกรรม การเข้าถึงการขายล่วงหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การปรับปรุงกระบวนการทางกฎหมายและการเงินของกิจกรรมบนเครือข่าย
เมื่อมองไปข้างหน้า DeLorean Labs มุ่งหวังที่จะเป็น “Web3 Shopify” สำหรับแบรนด์ต่างๆ
DeLorean Labs โดดเด่นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแบบออนเชนเป็นเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อสร้างมูลค่าทางการค้าที่แท้จริง มากกว่าการเข้ารหัสเพื่อประโยชน์ของตัวเอง DMC ไม่ใช่เพียงโทเค็นเพื่อการเก็งกำไรเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานที่สำคัญที่รองรับการปรากฏตัวทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องของแบรนด์ DeLorean
ในขณะที่ทรัพย์สินดิจิทัลของแบรนด์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และตัวตนของผู้ใช้และกลไกสร้างแรงจูงใจมีการปรับปรุง DeLorean Labs จึงเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดที่บูรณาการการสร้างแบรนด์ยานยนต์กับตรรกะ Web3 ดั้งเดิม ความสำเร็จนี้ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองอ้างอิงให้กับแบรนด์อื่นๆ ที่ต้องการการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้