CUDIS คืออะไร? การสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพแบบกระจายอำนาจและการสร้างระบบนิเวศเพื่อสุขภาพสากล

CUDIS เป็นโครงการด้านสุขภาพเชิงนวัตกรรมที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Solana โดยการผสานรวมอุปกรณ์สวมใส่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี Web3 เข้าด้วยกัน จะใช้โมเดล Move-to-Earn เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้ปรับใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

1. ประวัติโครงการ CUDIS


ในการจัดการสุขภาพแบบดั้งเดิม ข้อมูลของผู้ใช้โดยทั่วไปจะถูกควบคุมโดยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซึ่งขาดทั้งการปกป้องความเป็นส่วนตัวและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI พัฒนาขึ้น DePIN (เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ) กำลังกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำ Web3 มาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง

CUDIS มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลสุขภาพของตนเองได้โดยใช้เทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ และมอบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสำหรับพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพผ่านการแปลงข้อมูลเป็นเงิน CUDIS ผสมผสานอุปกรณ์สวมใส่ AI และบล็อคเชนเข้าด้วยกัน โดยที่แต่ละคนเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองอย่างแท้จริง ทำให้การแสวงหาความมีอายุยืนยาวนั้นเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทน

2. คุณสมบัติหลักของ CUDIS


2.1 อำนาจอธิปไตยของข้อมูลสุขภาพที่เป็นเจ้าของโดยผู้ใช้


CUDIS สร้างขึ้นบนบล็อคเชน มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับการจัดการข้อมูลสุขภาพ ผู้ใช้สามารถจัดการ แบ่งปัน หรือเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนตัวของตนได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของตนจะมีความเป็นเจ้าของและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

2.2 การติดตามอายุยืนแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคล


CUDIS ผสานรวมเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ Longevity Hub ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และซูเปอร์แอปที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้แบบเรียลไทม์และรับคำแนะนำเกี่ยวกับอายุยืนที่ปรับแต่งตามความต้องการ อัลกอริธึม AI ช่วยกรองข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปและนำเสนอแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางชีวภาพ

2.3 ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการมีอายุยืนยาวที่ได้รับการคัดสรร


นอกเหนือจากการติดตามและข้อมูลเชิงลึก CUDIS ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเหมาะกับความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้ มอบโซลูชันการจัดการสุขภาพที่ครอบคลุม

2.4 แรงจูงใจและรางวัลทางเศรษฐกิจ


CUDIS นำระบบรางวัลมาใช้งานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพที่กระตือรือร้น ผู้ใช้ที่ปรับปรุงสุขภาพของตนสามารถรับโทเค็น CUDIS เป็นรูปแบบหนึ่งของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ

3. ชุดผลิตภัณฑ์ CUDIS


แหวน CUDIS: แหวนอัจฉริยะที่ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์

CUDIS ซูเปอร์แอพ: แอปที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูลสุขภาพ การรับคำแนะนำจาก AI และการติดตามผลตอบแทน

เครือข่ายข้อมูล CUDIS: แพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลจากการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพ

ศูนย์กลางความยืนยาว: แพลตฟอร์มที่รวมเอา DApp Store และ Project Launchpad ไว้ด้วยกันภายในระบบนิเวศน์แห่งความยั่งยืน

4. CUDIS คืออะไร?


4.1 รายละเอียดโทเค็น


  • ชื่อโทเค็น: CUDIS
  • อุปทานรวม: 1 พันล้าน

4.2 การจัดสรรโทเค็น


  • ระบบนิเวศ: 15%
  • การขายต่อสาธารณะ: 25%
  • ที่ปรึกษา : 5%
  • การคลัง: 9%
  • ทีมพัฒนา: 15%
  • นักลงทุน: 17%
  • สภาพคล่อง: 5.87%
  • การตลาด: 8.13%


4.3 ยูทิลิตี้โทเค็น


รางวัลพฤติกรรมสุขภาพ: ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น CUDIS ได้โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ

การหารายได้จากข้อมูล: ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อแลกกับรางวัลโทเค็น

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ: สามารถใช้โทเค็นภายใน Longevity Hub เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้

การวางเดิมพันและการกำกับดูแล: ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็นเพื่อเข้าร่วมในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มและรับรางวัลเพิ่มเติม

5. วิธีการซื้อ CUDIS บน MEXC


CUDIS มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและอายุยืนยาวผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การรวมอุปกรณ์สวมใส่ AI และบล็อคเชนเข้าด้วยกันช่วยให้เกิดโซลูชันการจัดการสุขภาพรุ่นถัดไป โทเค็นโนมิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุน ช่วยสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ยั่งยืน สำหรับนักลงทุนที่สนใจในเทคโนโลยีด้านสุขภาพและแอปพลิเคชัน Web3 CUDIS ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจ

ปัจจุบัน CUDIS จดทะเบียนอยู่ใน MEXC ซึ่งคุณสามารถซื้อขายได้ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

1）เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์ทางการ
2) ค้นหา "CUDIS" ในแถบค้นหาและเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากและการซื้อขาย CUDIS เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

