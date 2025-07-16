CUDIS คืออะไร? การสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพแบบกระจายอำนาจและการสร้างระบบนิเวศเพื่อสุขภาพสากล

CUDIS เป็นโครงการด้านสุขภาพเชิงนวัตกรรมที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Solana โดยการผสานรวมอุปกรณ์สวมใส่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี Web3 เข้าด้วยกัน จะใช้โมเดล Move-to-Earn เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้ปรับใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
ในการจัดการสุขภาพแบบดั้งเดิม ข้อมูลของผู้ใช้โดยทั่วไปจะถูกควบคุมโดยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ซึ่งขาดทั้งการปกป้องความเป็นส่วนตัวและแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนและ AI พัฒนาขึ้น DePIN (เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ) กำลังกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำ Web3 มาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง
CUDIS มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลสุขภาพของตนเองได้โดยใช้เทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจ และมอบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสำหรับพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพผ่านการแปลงข้อมูลเป็นเงิน CUDIS ผสมผสานอุปกรณ์สวมใส่ AI และบล็อคเชนเข้าด้วยกัน โดยที่แต่ละคนเป็นเจ้าของข้อมูลของตัวเองอย่างแท้จริง ทำให้การแสวงหาความมีอายุยืนยาวนั้นเป็นแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยผลตอบแทน
CUDIS สร้างขึ้นบนบล็อคเชน มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและโปร่งใสสำหรับการจัดการข้อมูลสุขภาพ ผู้ใช้สามารถจัดการ แบ่งปัน หรือเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนตัวของตนได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของตนจะมีความเป็นเจ้าของและควบคุมได้อย่างสมบูรณ์
CUDIS ผสานรวมเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ Longevity Hub ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และซูเปอร์แอปที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อคเชนเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามสุขภาพของตนเองได้แบบเรียลไทม์และรับคำแนะนำเกี่ยวกับอายุยืนที่ปรับแต่งตามความต้องการ อัลกอริธึม AI ช่วยกรองข้อมูลที่ผิดพลาดออกไปและนำเสนอแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางชีวภาพ
นอกเหนือจากการติดตามและข้อมูลเชิงลึก CUDIS ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเหมาะกับความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้ มอบโซลูชันการจัดการสุขภาพที่ครอบคลุม
CUDIS นำระบบรางวัลมาใช้งานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพที่กระตือรือร้น ผู้ใช้ที่ปรับปรุงสุขภาพของตนสามารถรับโทเค็น CUDIS เป็นรูปแบบหนึ่งของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ
แหวน CUDIS: แหวนอัจฉริยะที่ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพแบบเรียลไทม์
CUDIS ซูเปอร์แอพ: แอปที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการข้อมูลสุขภาพ การรับคำแนะนำจาก AI และการติดตามผลตอบแทน
เครือข่ายข้อมูล CUDIS: แพลตฟอร์มแบ่งปันข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่ให้ผู้ใช้ได้รับรางวัลจากการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพ
ศูนย์กลางความยืนยาว: แพลตฟอร์มที่รวมเอา DApp Store และ Project Launchpad ไว้ด้วยกันภายในระบบนิเวศน์แห่งความยั่งยืน
ชื่อโทเค็น: CUDIS
อุปทานรวม: 1 พันล้าน
ระบบนิเวศ: 15%
การขายต่อสาธารณะ: 25%
ที่ปรึกษา : 5%
การคลัง: 9%
ทีมพัฒนา: 15%
นักลงทุน: 17%
สภาพคล่อง: 5.87%
การตลาด: 8.13%
รางวัลพฤติกรรมสุขภาพ: ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น CUDIS ได้โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ
การหารายได้จากข้อมูล: ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลสุขภาพของตนโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อแลกกับรางวัลโทเค็น
การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ: สามารถใช้โทเค็นภายใน Longevity Hub เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้
การวางเดิมพันและการกำกับดูแล: ผู้ใช้สามารถเดิมพันโทเค็นเพื่อเข้าร่วมในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มและรับรางวัลเพิ่มเติม
CUDIS มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและอายุยืนยาวผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การรวมอุปกรณ์สวมใส่ AI และบล็อคเชนเข้าด้วยกันช่วยให้เกิดโซลูชันการจัดการสุขภาพรุ่นถัดไป โทเค็นโนมิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและมีส่วนสนับสนุน ช่วยสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพที่ยั่งยืน สำหรับนักลงทุนที่สนใจในเทคโนโลยีด้านสุขภาพและแอปพลิเคชัน Web3 CUDIS ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจ
