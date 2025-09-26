Collector Crypt คืออะไร? การปฏิวัติการซื้อขาย RWA เบื้องหลังยอดขายแพ็คการ์ดดิจิทัล 1 ล้านชุด

1) Collector Crypt มีรายได้ต่อปีมากกว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ และสามารถสร้าง GMV ให้เป็นตัวเลขแปดหลักได้สำเร็จ
2) รายได้สุทธิ 100% จากโทเค็น CARDS จะถูกใช้เพื่อซื้อการ์ดสะสมทางกายภาพสำหรับคลังสมบัติ โดยสำรองโทเค็นด้วยสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยตรง
3) ผลิตภัณฑ์ Gacha เสนอมูลค่าคาดหวังเชิงบวก +5% ถึง +10% ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับของสะสมได้ในราคา 90%-95% ของราคาตลาด
4) เครื่องมือ Sniper ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมูลมูลค่ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับค่าธรรมเนียม 1% จากการเสนอราคาที่ประสบความสำเร็จ และคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการเสนอราคาที่ไม่ประสบความสำเร็จ
5) ทีมงาน Collector Crypt มีประสบการณ์รวมกันเกือบหนึ่งศตวรรษในอุตสาหกรรมของสะสมและความเชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลที่สั่งสมมามากกว่า 30 ปี โดยมีพื้นฐานมาจาก Amazon กองทุนป้องกันความเสี่ยง และอื่นๆ อีกมากมาย
Collector Crypt เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายของสะสมอันปฏิวัติวงการที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในตลาดของสะสมแบบดั้งเดิม เช่น ความล่าช้าในการชำระเงิน การฉ้อโกงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และความไร้ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์หลักของ Collector Crypt คือการสร้างตลาดสำหรับของสะสมที่มีคุณภาพสูงสุด โดยออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ง่าย โดยไม่คำนึงถึงความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัล Collector Crypt ได้กลายเป็นแอปพลิเคชันการ์ดสะสม RWA ชั้นนำบนบล็อคเชน Solana แล้ว จนถึงปัจจุบัน แพลตฟอร์มดังกล่าวสร้างรายได้มากกว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ และประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่า GMV ในของสะสมเป็นตัวเลขแปดหลักดอลลาร์
ทีมงานหลักเบื้องหลัง Collector Crypt นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ เทคนิค และอุตสาหกรรมอย่างแข็งแกร่ง ซีอีโอเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความสำเร็จมากมายในด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง CTO มีประวัติที่โดดเด่นในการนำเสนอโซลูชันการตลาดดิจิทัลให้กับบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจเคยทำงานที่ Amazon และกองทุนป้องกันความเสี่ยง โดยมีประสบการณ์ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม การผสมผสานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า Collector Crypt ไม่เพียงแต่มีนวัตกรรมในด้านเทคนิคเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ การขยายตลาด และบริการทางการเงินอีกด้วย ทักษะที่เสริมกันและประสบการณ์ที่สั่งสมมาของทีมสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในระยะยาวของแพลตฟอร์ม
Collector Crypt
เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตลาดของสะสมแบบดั้งเดิมและเศรษฐกิจดิจิทัล Collector Crypt ได้เปิดตัวโทเค็น CARDS โทเค็นนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นแกนหลักของระบบนิเวศเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มอีกด้วย การออกแบบ CARDS คำนึงถึงคุณลักษณะของตลาดของสะสมอย่างครบถ้วน ช่วยให้มั่นใจถึงสภาพคล่องในการซื้อขาย ขณะเดียวกันยังมอบศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือในระยะยาวอีกด้วย
อุปทานการ์ดทั้งหมด: โทเค็น 2 พันล้าน
หมวดหมู่การจัดสรร
เปอร์เซ็นต์
คำอธิบาย
มูลนิธิ
36.76%
สงวนไว้เพื่อให้มั่นใจถึงความยั่งยืน การเติบโต และการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ปัจจุบันไม่มีแผนขาย
รางวัลชุมชน
20.00%
รวมถึงแอร์ดรอปแรกเริ่ม เพื่อตอบแทนผู้ใช้จริงและกระตุ้นความสนใจไปที่ฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในขณะที่หลีกเลี่ยงการแอร์ดรอปที่เป็นการเก็งกำไร
การจัดสรรทีม
19.50%
สงวนไว้สำหรับสมาชิกในทีมที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
รอบก่อน Seed
8.20%
จัดสรรให้กับผู้มีส่วนสนับสนุนในช่วงแรกซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ของโครงการ
การขายต่อสาธารณะของ TGE
5.00%
การจัดสรรการขายทอดตลาดแก่ประชาชน รายได้สุทธิทั้งหมดจะนำไปใช้ซื้อการ์ดสะสมให้กับกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษา
4.37%
จัดสรรให้กับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ให้ความเชี่ยวชาญและคำแนะนำ
รอบ Seed
3.67%
จัดสรรให้กับผู้บริจาคจากรอบระดมทุนส่วนตัวครั้งสุดท้าย
สภาพคล่องบนเครือข่าย
2.50%
ใช้เพื่อให้สภาพคล่องบน DEX (เช่น Raydium) เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดการซื้อขายมีสุขภาพดี
โทเค็นโนมิกส์ของ Collector Crypt
การเปิดตัวโทเค็น CARDS ช่วยแก้ไขจุดปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายประการในตลาดของสะสมแบบดั้งเดิม
การชำระเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: ช่วยเร่งความเร็วในการชำระเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรอการโอนเงินผ่านธนาคารหรือการยืนยันจากช่องทางการชำระเงินแบบเดิมอีกต่อไป
การลดการฉ้อโกง: ความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของธุรกรรมโทเค็นช่วยลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสะดวกสบายข้ามพรมแดน: โทเค็นช่วยลดความซับซ้อนของธุรกรรมระหว่างประเทศโดยหลีกเลี่ยงการแปลงสกุลเงินและความซับซ้อนของการโอนข้ามพรมแดน
Collector Crypt ได้สร้างระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการซื้อขายของสะสม
NFT ทุกอันบน Collector Crypt สามารถนำไปแลกรับการ์ดสะสมทางกายภาพ (RWA) ที่เป็นตัวแทนได้ นักสะสมสามารถฝากการ์ดจริงเพื่อสร้าง RWA ที่เป็นโทเค็นหรือเผา NFT ของตนได้ตลอดเวลาเพื่อให้ส่งการ์ดที่เกี่ยวข้องไปที่หน้าประตูบ้านของตนโดยตรง คุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถแปลงระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและของสะสมทางกายภาพได้อย่างราบรื่น Collector Crypt ได้พัฒนาตลาดซื้อขายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเกมการ์ดซื้อขาย (TCG) ประกอบไปด้วยเครื่องมือการกรองและการค้นพบทั้งหมดที่นักรวบรวมข้อมูลคาดหวัง พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของ Web3 อย่างเต็มที่ NFT บน Collector Crypt ยังสามารถใช้งานบนแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้ เช่น Magic Eden ได้อีกด้วย ช่วยให้นักสะสมมีอิสระและสภาพคล่องที่ไม่เคยมีมาก่อน
RWA Gacha ของ Collector Crypt เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและเป็นผลิตภัณฑ์บูสเตอร์แพ็กดิจิทัลที่มีมูลค่าคาดหวัง (EV) สูงที่สุดในตลาด โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับมูลค่าคาดหวังเชิงบวก +5% ถึง +10% ทำให้เป็นประสบการณ์การช็อปปิ้งในรูปแบบเกมมากกว่าเครื่องเล่นพนันเจ้ามือ กำไรเกิดขึ้นจากการซื้อคืนเท่านั้น ซึ่งช่วยให้นักสะสมสามารถ:
เก็บการ์ดทั้งหมดไว้ โดยจะได้ชุดเต็มในราคา 90-95% ของราคาตลาด (ส่วนลดในตัว)
ขายการ์ดที่ไม่ต้องการกลับคืนและเลือกซื้อการ์ดหายาก มหากาพย์ และตำนานที่มีมูลค่า 40-80 เท่าของราคาแพ็ค
หรือผสมผสานทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน แล้วเพลิดเพลินไปกับความตื่นเต้นของการเปิดแพ็คโดยไม่ต้องสูญเสียมูลค่า
เครื่อง Gacha
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจับภาพไอเทมหายากอย่างแม่นยำบนตลาด Web2 เครื่องมือ Sniper ของ Collector Crypt ถือเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการตั้งค่าราคาเสนอสูงสุดและชำระเงินมัดจำเป็น USDC เครื่องมือจะวางราคาเสนอโดยอัตโนมัติในช่วงวินาทีสุดท้ายและสร้างโทเค็นการ์ดซื้อขายเมื่อประสบความสำเร็จ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1% สำหรับการประมูลที่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่ความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จจะได้รับเงินคืน 100% ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ Collector Crypt ได้อำนวยความสะดวกในการประมูลมูลค่ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับการ์ดมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐในราคาส่วนลดที่สำคัญจากราคาตลาด
The Card Club คือ NFT Pass ระดับพรีเมียมของ Collector Crypt ผู้ถือจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงพื้นที่ไวท์ลิสต์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิทธิประโยชน์สมาชิกเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
Collector Crypt ได้จัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการบน Discord และ X (Twitter) เพื่อให้เหล่านักสะสมมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก จัดแสดงคอลเลกชันของตน และหารือเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ชุมชนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นช่องทางการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นช่องทางสำคัญในการรวบรวมคำติชมจากผู้ใช้และปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแพลตฟอร์มได้รับการออกแบบโดยเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการฝากของสะสม การซื้อขาย หรือการเข้าร่วม Gacha กระบวนการทั้งหมดได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าแม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรกก็สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีเอกสารประกอบที่ครอบคลุม รวมถึงคู่มือผู้ใช้และคำถามที่พบบ่อย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
Collector Crypt กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายของสะสมดิจิทัลชั้นนำของโลก แพลตฟอร์มมีแผนที่จะขยายหมวดหมู่ของของสะสมที่รองรับให้กว้างขึ้นจากจุดเน้นปัจจุบันที่การ์ดสะสม โดยขยายไปยังด้านต่างๆ เช่น งานศิลปะ ของที่ระลึก และสินค้ารุ่นจำกัด ในด้านเทคโนโลยี ทีมงานกำลังสำรวจฟีเจอร์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงจอแสดงผลแบบความจริงเสริม (AR) การยืนยันตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบคำแนะนำอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
ในขณะที่เทคโนโลยีบล็อคเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง Collector Crypt ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญที่เชื่อมโยงตลาดของสะสมแบบดั้งเดิมกับเศรษฐกิจดิจิทัล วิสัยทัศน์ของเราไม่เพียงแต่จะจัดให้มีสถานที่สำหรับการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดทำระบบนิเวศของสะสมที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนักสะสมทุกคนจะได้พบกับทั้งคุณค่าและความเพลิดเพลินอีกด้วย
Collector Crypt ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของตลาดของสะสม การผสมผสานความเชี่ยวชาญในการซื้อขายของสะสมแบบดั้งเดิมกับเทคโนโลยีบล็อคเชนที่ล้ำสมัยทำให้แพลตฟอร์มสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และน่าดึงดูดใจมากขึ้นสำหรับนักสะสม ไม่ว่าจะเป็นนักสะสมที่มีประสบการณ์หรือผู้มาใหม่ในสาขานี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้
บนแพลตฟอร์มนี้ การสะสมจะไม่ใช่แค่การซื้อและขายธรรมดาอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นประสบการณ์ดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ ในขณะที่แพลตฟอร์มยังคงเติบโตและพัฒนาต่อไป Collector Crypt ก็พร้อมที่จะมีบทบาทที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นในการขับเคลื่อนตลาดของสะสมระดับโลกสู่ยุคดิจิทัล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว