Chis AI คืออะไร? แพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ผสานรวม AI และ Blockchain

16 กรกฎาคม 2025MEXC
Chis AI เป็นแพลตฟอร์มบริการ AI เชิงนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับบล็อคเชน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการ AI ในรูปแบบใหม่ ต่างจากแพลตฟอร์ม AI ดั้งเดิมที่พึ่งพาการสมัครใช้งาน API มาตรฐาน Chis AI กำหนดสิทธิ์อนุญาตในการให้บริการโดยอิงตามการถือครองโทเค็น CHISAI ของผู้ใช้แต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นใจถึงประสบการณ์แบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้

1. ภาพรวมโครงการ Chis AI


ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีบล็อคเชนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บริการ AI แบบดั้งเดิมต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย เช่น ข้อจำกัดของรูปแบบการสมัครสมาชิก การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน และการควบคุมแบบรวมศูนย์ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Chis AI จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดการส่งมอบและการใช้บริการ AI ใหม่ผ่านการกระจายอำนาจ

บนแพลตฟอร์ม Chis AI ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกระเป๋าเงิน Web3 (เช่น MetaMask) ได้อย่างง่ายดายและปลดล็อคบริการ AI โดยการถือโทเค็น CHISAI กลไกการควบคุมการเข้าถึงแบบโทเค็นนี้ไม่เพียงแต่รับประกันการจัดสรรบริการอย่างยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยขับเคลื่อนการหมุนเวียนของโทเค็นและการเติบโตของมูลค่าอีกด้วย

Chis AI ไม่เพียงแต่ผสมผสานเทคโนโลยี AI ขั้นสูงกับความโปร่งใสและความปลอดภัยของบล็อคเชนเท่านั้น แต่ยังใช้ประโยชน์จากโมเดลโทเค็นโนมิกส์ที่ไม่ซ้ำใครเพื่อมอบประสบการณ์บริการ AI ที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

2. คุณสมบัติหลักและคุณลักษณะของ Chis AI


2.1 การควบคุมการเข้าถึงแบบโทเค็น


Chis AI ใช้กลไกควบคุมการเข้าถึงแบบโทเค็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ผู้ใช้จะต้องถือโทเค็น CHISAI ในจำนวนที่กำหนดเพื่อปลดล็อคบริการ AI ที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการกระจายทรัพยากรอย่างยุติธรรมและป้องกันการผูกขาดบริการโดยผู้ใช้จำนวนน้อย ในเวลาเดียวกันยังสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม เนื่องจากผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับบริการ AI มากขึ้นโดยการถือครองและใช้โทเค็น

2.2 ระบบแจ้งเตือนแบบแบ่งระดับ


เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ Chis AI จึงนำเสนอระบบแจ้งเตือนแบบเป็นชั้น ผู้ใช้จะถูกกำหนดไปยังระดับที่แตกต่างกันตามจำนวนโทเค็น CHISAI ที่พวกเขาถืออยู่ โดยแต่ละระดับจะมีการกำหนดให้มีการแจ้ง AI รายวันที่แตกต่างกัน กลไกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ใช้ใหม่จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น พร้อมทั้งให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่ภักดีที่สนับสนุนแพลตฟอร์มในระยะยาว

2.3 บริการ AI ที่หลากหลาย


Chis AI นำเสนอบริการ AI หลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมตั้งแต่การแปลงข้อความเป็นรูปภาพ การแปลงข้อความเป็นคำพูด การแปลงภาพเป็นวิดีโอ การสร้างรหัส AI แอปพลิเคชันบล็อคเชน การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนื้อหาและการตลาด AI และอื่นๆ อีกมากมาย บริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยี AI อีกด้วย

  • ข้อความเป็นภาพ: ผู้ใช้ป้อนคำอธิบายเป็นข้อความเพื่อสร้างรูปภาพ AI ที่มีคุณภาพสูงและหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับโปรเจ็กต์ออกแบบ สื่อการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การแปลงข้อความเป็นคำพูด: ให้การสังเคราะห์เสียง AI ที่เป็นธรรมชาติและลื่นไหล พร้อมรองรับรูปแบบเสียงและภาษาต่างๆ มากมาย เหมาะสำหรับพอดแคสต์ หนังสือเสียง โฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ภาพเป็นวิดีโอ: แปลงภาพนิ่งเป็นวิดีโอแบบไดนามิก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเล่าเรื่องด้วยภาพสำหรับ NFT เนื้อหาโซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชันอื่นๆ
  • การสร้างรหัส AI: ช่วยเหลือนักพัฒนาโดยการสร้างโค้ดสั้นๆ ที่มีประสิทธิภาพ ดีบักสคริปต์ และเสนอแนะโค้ดอัจฉริยะ รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษา รวมถึงโค้ดสัญญาอัจฉริยะสำหรับแอปพลิเคชันบล็อคเชน
  • Blockchain-การประยุกต์ใช้ AI: นำเสนอบริการที่ช่วยด้วย AI สำหรับระบบนิเวศ Web3 เช่น การพัฒนาสัญญาอัจฉริยะ การสร้างแบบจำลองโทเค็นโนมิกส์ และการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชน
  • การออกแบบด้วย AI: สร้างองค์ประกอบการออกแบบ UI/UX สินทรัพย์แบรนด์ และภาพสร้างสรรค์อื่นๆ ช่วยให้นักออกแบบสร้างโมเดลแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว
  • เนื้อหาและการตลาด AI: ช่วยให้ธุรกิจและผู้สร้างสรรค์ผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมถึงเนื้อหาโฆษณา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และบทความที่ปรับแต่งสำหรับ SEO

2.4 การประมวลผลแบบกระจายอำนาจและความปลอดภัยที่โปร่งใส


Chis AI ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อให้แน่ใจว่างาน AI ได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอย่างเต็มที่ การใช้โมเดลการคำนวณแบบไฮบริดทำให้คำขอ AI จะได้รับการประมวลผลทั้งแบบบนเชนและนอกเชน ซึ่งช่วยรักษาสมดุลระหว่างความเร็วและการกระจายอำนาจ สัญญาอัจฉริยะรับประกันความยุติธรรมในการทำธุรกรรมและป้องกันการละเมิด มอบสภาพแวดล้อมการบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับผู้ใช้

3. โทเค็น CHISAI: โทเคโนมิกส์ การจัดสรร และฟังก์ชัน


3.1 ภาพรวมโทเค็น


  • ชื่อโทเค็น: โทเค็น Chis AI
  • เครื่องหมาย: CHISAI
  • อุปทานรวม: 100 ล้าน

3.2 การจัดสรรโทเค็น CHISAI


  • การพัฒนา: 20%
  • แรงจูงใจชุมชน: 15%
  • สภาพคล่องและการจดทะเบียน CEX: 32.5% (50% สำหรับเงินสำรองสภาพคล่องเบื้องต้น)
  • กระทรวงการคลัง: 10%
  • การตลาด: 10%
  • กลไกการเผา: 10%
  • การขายต่อสาธารณะ: 2.5%

3.3 กรณีการใช้งานโทเค็น CHISAI


การเข้าถึง AI Prompt: ผู้ใช้จะต้องถือโทเค็น CHISAI เพื่อปลดล็อคบริการ AI จำนวนโทเค็นที่ถืออยู่จะกำหนดค่าเผื่อรายวัน

รางวัลระบบนิเวศ: ผู้ถือโทเค็นสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมได้จากการเดิมพันและมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล

การวางเดิมพันและการกำกับดูแล: การวางเดิมพันโทเค็น CHISAI จะทำให้ได้โทเค็นเพิ่มเติมและมอบสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงในการอัพเกรดแพลตฟอร์ม การปรับปรุงโมเดล AI และการตัดสินใจกำกับดูแลอื่นๆ

การซื้อขายและสภาพคล่อง: CHISAI จะสามารถซื้อขายได้ทั้งบน DEX และ CEX โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขายโทเค็นและรับประกันสภาพคล่องของตลาด

4. จะซื้อ CHISAI บน MEXC ได้อย่างไร?


Chis AI เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่ผสมผสาน AI เข้ากับบล็อคเชน ซึ่งใช้ประโยชน์จากโมเดลโทเค็นโนมิกส์เฉพาะและระบบแจ้งเตือนแบบแบ่งระดับเพื่อมอบประสบการณ์บริการ AI ที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอ AI ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ในขณะที่การประมวลผลแบบกระจายอำนาจและการรักษาความปลอดภัยที่โปร่งใสช่วยให้แน่ใจว่าจะให้บริการที่เชื่อถือได้และไว้วางใจผู้ใช้ ด้วยการเปิดตัวโทเค็น CHISAI และการรับรู้ของตลาดที่เพิ่มขึ้น Chis AI จึงพร้อมที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในภาคส่วนบริการ AI ชี้นำอุตสาหกรรมไปสู่อนาคตที่กระจายอำนาจมากขึ้นและขับเคลื่อนโดยผู้ใช้มากขึ้น

ระหว่างการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Chis AI ความร่วมมือกับตลาดแลกเปลี่ยนระดับโลก MEXC ก่อให้เกิดแรงผลักดันอย่างมาก ค่าธรรมเนียมที่ต่ำ การดำเนินการที่รวดเร็ว การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้างขวาง และสภาพคล่องที่ลึกของ MEXC สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและการสนับสนุนที่มอบให้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มที่มีแนวโน้มดี

ตอนนี้ CHISAI พร้อมให้บริการสำหรับการซื้อขายแบบ Spot บน MEXC แล้ว โดยผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ CHISAI และเลือกการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


ผู้ใช้ยังสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากหรือการซื้อขาย CHISAI เพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

