CESS Network คืออะไร? โครงสร้างพื้นฐานใหม่สำหรับอธิปไตยข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจในยุค Web3

CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network คือโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนสาธารณะกับเครือข่ายส่งมอบเนื้อหาความเร็วสูง เพื่อมอบโซลูชันการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย เป็นส่วนตัว และเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้
ในขณะที่ Web3 ยังคงพัฒนาต่อไป บริการคลาวด์รวมศูนย์แบบดั้งเดิม เช่น AWS และ Google Cloud ก็เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของข้อมูล การละเมิดความเป็นส่วนตัว ต้นทุนการดำเนินงานที่สูง และข้อกังวลด้านการเซ็นเซอร์ CESS ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญเหล่านี้
CESS ไม่เพียงแต่มอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งานสูงเท่านั้น แต่ยังแนะนำเครือข่ายการกระจายเนื้อหาเชิงนวัตกรรม (CD²N) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล แบ่งปัน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในระบบนิเวศ Web3 อีกด้วย ภารกิจของบริษัทคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูล Web3 ที่ครอบคลุมซึ่งบูรณาการการปกป้องความเป็นส่วนตัว ประสิทธิภาพระดับองค์กร การส่งมอบเนื้อหาที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการเรียนรู้แบบรวม AI
CESS Network สร้างสถาปัตยกรรมการจัดเก็บและส่งมอบข้อมูลที่ปรับขนาดได้และกระจายอำนาจผ่านชั้นพื้นฐานสี่ชั้น:
ชั้นบล็อคเชน: ให้บริการการจัดเก็บข้อมูล การจัดการความเป็นเจ้าของ และฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะเพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของข้อมูลและสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมเครือข่าย
ชั้นทรัพยากรการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย: รวมฉันทามติและโหนดการจัดเก็บเพื่อจัดการข้อมูลเมตา ประมวลผลธุรกรรม จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ชั้นเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา: ใช้ CD²N แบบกระจายอำนาจและเทคโนโลยีเพียร์ทูเพียร์ โดยใช้ประโยชน์จากโหนดแคชและการดึงข้อมูลเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วในขณะที่ลดต้นทุนให้เหลือน้อยที่สุด
ชั้นอินเทอร์เฟซ: จัดหา CLI, API, SDK และชุดโปรโตคอล CESS AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการโต้ตอบของผู้ใช้และรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างการฝึกอบรมโมเดล AI
การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจและการจัดส่งเนื้อหา: CESS Network สร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลและการกระจายเนื้อหาแบบกระจายอำนาจซึ่งให้บริการจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชัน Web3
การอนุญาตข้อมูลและการเข้ารหัสพร็อกซีอีกครั้ง: โดยผ่านการเข้ารหัสพร็อกซีใหม่ ผู้ใช้สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงชั่วคราวไปยังข้อมูลที่เข้ารหัสของตนได้โดยไม่เปิดเผยคีย์ดั้งเดิม ทำให้การปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
กลไกฉันทามติการเลือกแบบหมุนแบบสุ่ม (R²S): กลไกฉันทามติ R²S เฉพาะของ CESS ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการกระจายอำนาจและความปลอดภัยของเครือข่าย ช่วยให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในกระบวนการจัดเก็บและค้นคืน
ประเภทโหนดหลายประเภท: เครือข่าย CESS ประกอบด้วยโหนดประเภทต่างๆ สี่ประเภท ได้แก่ โหนดฉันทามติ โหนดการจัดเก็บ โหนดแคช และโหนดการดึงข้อมูล ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อรักษาเสถียรภาพและการทำงานของเครือข่าย
ชื่อโทเค็น: กองทุน CESS
อุปทานรวม: 10 พันล้าน
การจัดสรรโทเค็น CESS ได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์มในระยะยาว จากอุปทานทั้งหมด 15% จัดสรรให้กับผู้มีส่วนสนับสนุนในเบื้องต้น 10% ให้กับนักลงทุนรายแรก 10% สำหรับการพัฒนาชุมชน สิ่งจูงใจ และการส่งเสริม 5% สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรในระบบคลาวด์ 5% สำรองไว้โดยมูลนิธิสำหรับกรณีฉุกเฉินและการสนับสนุนระบบนิเวศในอนาคต 30% จัดสรรให้กับโหนดที่จัดเก็บข้อมูล 15% ให้กับโหนดฉันทามติ และ 10% สำหรับการพัฒนาเลเยอร์แคช
โทเค็น CESS คือสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของเครือข่าย CESS และมีบทบาทสำคัญหลายประการภายในระบบนิเวศ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้เข้าร่วมในสเตคกิ้งเครือข่ายเพื่อรับรายได้แบบพาสซีฟ ให้สิทธิ์ในการกำกับดูแลแก่ผู้ถือโทเค็นเพื่อมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเครือข่าย CESS ในอนาคต และมีความจำเป็นสำหรับการเข้าถึงบริการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ บนเครือข่าย โดยทำหน้าที่เป็นบัตรผ่านเพื่อใช้ความสามารถจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายอำนาจของ CESS
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้