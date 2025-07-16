Bombie คืออะไร? ระบบนิเวศการเล่นเกมรูปแบบใหม่ที่ผสานรวม GameFi และ Web3

Bombie เป็นโปรเจ็กต์เกมเชิงนวัตกรรมที่ผสมผสานองค์ประกอบของ GameFi และ Web3 โดยเน้นไปที่เกมเพลย์หลักในการรับรางวัลจากการฆ่าซอมบี้ เกมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับผู้เล่นพร้อมกับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตั้งแต่เปิดตัว Bombie ได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วด้วยกลไกการเล่นเกมที่เป็นเอกลักษณ์และโทเค็นโนมิกส์ที่สมดุล
Bombie เป็นโครงการ GameFi ธีมซอมบี้แห่งแรกของโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนกับองค์ประกอบเกมดั้งเดิม ในเกม ผู้เล่นจะได้รับรางวัลโดยการกำจัดซอมบี้ ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นรายได้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ โครงการนี้ใช้โมเดลโทเค็นโนมิกส์เปิดตัวอย่างยุติธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนจะแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึง "ข้อได้เปรียบของผู้บุกเบิก" ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเกมบล็อคเชนดั้งเดิมหลายๆ เกม
ใน Bombie ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตที่ได้รับรางวัลโทเค็นในเกมโดยการทำภารกิจให้สำเร็จและเคลียร์ด่านที่เต็มไปด้วยซอมบี้ เกมดังกล่าวมีอาวุธและไอเท็มต่างๆ ให้เลือกหลากหลาย ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเลือกอุปกรณ์อย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ให้สูงสุด
Bombie มีโหมดเกมให้เลือกหลากหลาย เช่น การท้าทายเดี่ยวและการต่อสู้แบบผู้เล่นหลายคนแบบร่วมมือกัน ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีระบบกระดานผู้นำเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่น
BOMB คือโทเค็นการปกครองและยูทิลิตี้ดั้งเดิมของเกม Bombie โดยมีอุปทานโทเค็นทั้งหมด 10 พันล้านโทเค็น BOMB เป็นโครงการ GameFi ที่มีนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการแจกจ่ายอย่างยุติธรรม โดย 70% ของโทเค็นจะถูกส่งตรงไปยังผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ ทำให้สมาชิกชุมชนสามารถรับประโยชน์จากการเติบโตของโครงการได้โดยตรง
การแอร์ดรอป (70%): โทเค็นจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้เล่นที่เข้าร่วมเกม Bombie ผ่านทาง LINE หรือ Telegram อย่างต่อเนื่องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา จำนวนเงินที่จัดสรรจะถูกกำหนดตามการรวมกันของกิจกรรมการเล่นเกม การจัดอันดับบนกระดานผู้นำ และการมีส่วนร่วมโดยรวม
การจัดสรรทีม (10%) : โทเค็นของทีมจะต้องมีช่วงเวลาล็อค 12 เดือน จากนั้นจึงจะได้สิทธิ์แบบเชิงเส้นในช่วง 12 เดือนถัดไป กลไกนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการจัดแนวทางร่วมกันในระยะยาวระหว่างทีมงานและการเติบโตของโครงการ
พูลสภาพคล่อง (5%): เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายอย่างราบรื่นและลดความผันผวนของราคาให้เหลือน้อยที่สุด 5% ของอุปทานทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้กับกลุ่มสภาพคล่องบนบล็อคเชนต่างๆ รวมถึง TON, Kaia และ Ethereum
คงคลัง (15%) : เงินทุนเหล่านี้จะสนับสนุนการพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่อง การอัปเกรดแพลตฟอร์ม ความพยายามทางการตลาด และความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ โดยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความยั่งยืนในระยะยาวของโครงการ
เศรษฐกิจในเกม: ผู้เล่นจะได้รับ BOMB ได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จ ชนะการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขัน โทเค็นสามารถใช้เพื่อปลดล็อคคุณสมบัติขั้นสูงหรือปรับปรุงการเล่นเกมได้
การวางเดิมพันและการให้รางวัล: ผู้เล่นสามารถเดิมพัน BOMB ในเกมอื่นเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระยะยาว
Bombie แจกจ่ายโทเค็นผ่านโมเดลการเปิดตัวที่ยุติธรรม โดย 70% ของอุปทานทั้งหมดจะถูกจัดสรรผ่านการส่งทางอากาศโดยตรงไปยังผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ได้แก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับเกม Bombie บน LINE หรือ Telegram ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา จำนวนโทเค็นที่ได้รับจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับการรวมกันของกิจกรรมการเล่นเกม การจัดอันดับกระดานผู้นำ และการมีส่วนร่วมโดยรวม
Bombie เป็นโครงการ GameFi ที่สร้างสรรค์ใหม่ และดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกด้วยรูปแบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ กลไกการแจกจ่ายโทเค็นที่ยุติธรรม และรูปแบบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของระบบนิเวศน์ Bombie จึงพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเกมและเทคโนโลยีบล็อคเชน มอบประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับผู้เล่น ก้าวไปข้างหน้า Bombie ยังคงพัฒนาและเติบโตเคียงข้างชุมชน พร้อมทั้งสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ
2) ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ BOMB และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว