Bombie เป็นโปรเจ็กต์เกมเชิงนวัตกรรมที่ผสมผสานองค์ประกอบของ GameFi และ Web3 โดยเน้นไปที่เกมเพลย์หลักในการรับรางวัลจากการฆ่าซอมบี้ เกมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับผู้เล่นพร้อมกBombie เป็นโปรเจ็กต์เกมเชิงนวัตกรรมที่ผสมผสานองค์ประกอบของ GameFi และ Web3 โดยเน้นไปที่เกมเพลย์หลักในการรับรางวัลจากการฆ่าซอมบี้ เกมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับผู้เล่นพร้อมก
เรียนรู้/โซนโทเค็นฮอต/แนะนำโปรเจกต์/Bombie คืออ...Fi และ Web3

Bombie คืออะไร? ระบบนิเวศการเล่นเกมรูปแบบใหม่ที่ผสานรวม GameFi และ Web3

16 กรกฎาคม 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน
Bombie
BOMB$0.0002081-3.83%
TokenFi
TOKEN$0.00689-3.55%
Line Protocol
LINE$0.0000306-0.97%
TONCOIN
TON$2.045-2.94%
Kaia
KAIA$0.09961-2.61%


Bombie เป็นโปรเจ็กต์เกมเชิงนวัตกรรมที่ผสมผสานองค์ประกอบของ GameFi และ Web3 โดยเน้นไปที่เกมเพลย์หลักในการรับรางวัลจากการฆ่าซอมบี้ เกมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำให้กับผู้เล่นพร้อมกับแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตั้งแต่เปิดตัว Bombie ได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางอย่างรวดเร็วด้วยกลไกการเล่นเกมที่เป็นเอกลักษณ์และโทเค็นโนมิกส์ที่สมดุล

1. ภาพรวมโครงการ Bombie


Bombie เป็นโครงการ GameFi ธีมซอมบี้แห่งแรกของโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชนกับองค์ประกอบเกมดั้งเดิม ในเกม ผู้เล่นจะได้รับรางวัลโดยการกำจัดซอมบี้ ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นรายได้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ โครงการนี้ใช้โมเดลโทเค็นโนมิกส์เปิดตัวอย่างยุติธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นทุกคนจะแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึง "ข้อได้เปรียบของผู้บุกเบิก" ที่พบเห็นได้ทั่วไปในเกมบล็อคเชนดั้งเดิมหลายๆ เกม

2. กลไกการเล่นเกม Bombie


2.1 การเล่นเกมหลัก


ใน Bombie ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตที่ได้รับรางวัลโทเค็นในเกมโดยการทำภารกิจให้สำเร็จและเคลียร์ด่านที่เต็มไปด้วยซอมบี้ เกมดังกล่าวมีอาวุธและไอเท็มต่างๆ ให้เลือกหลากหลาย ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเลือกอุปกรณ์อย่างมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ให้สูงสุด

2.2 โหมดเกมที่หลากหลาย


Bombie มีโหมดเกมให้เลือกหลากหลาย เช่น การท้าทายเดี่ยวและการต่อสู้แบบผู้เล่นหลายคนแบบร่วมมือกัน ตอบสนองความต้องการของผู้เล่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีระบบกระดานผู้นำเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่น

3. BOMB Crypto Token คืออะไร?


3.1 ภาพรวมโทเค็น


BOMB คือโทเค็นการปกครองและยูทิลิตี้ดั้งเดิมของเกม Bombie โดยมีอุปทานโทเค็นทั้งหมด 10 พันล้านโทเค็น BOMB เป็นโครงการ GameFi ที่มีนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการแจกจ่ายอย่างยุติธรรม โดย 70% ของโทเค็นจะถูกส่งตรงไปยังผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ ทำให้สมาชิกชุมชนสามารถรับประโยชน์จากการเติบโตของโครงการได้โดยตรง

3.2 โมเดลการจัดสรรโทเค็น


  • การแอร์ดรอป (70%): โทเค็นจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้เล่นที่เข้าร่วมเกม Bombie ผ่านทาง LINE หรือ Telegram อย่างต่อเนื่องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา จำนวนเงินที่จัดสรรจะถูกกำหนดตามการรวมกันของกิจกรรมการเล่นเกม การจัดอันดับบนกระดานผู้นำ และการมีส่วนร่วมโดยรวม
  • การจัดสรรทีม (10%) : โทเค็นของทีมจะต้องมีช่วงเวลาล็อค 12 เดือน จากนั้นจึงจะได้สิทธิ์แบบเชิงเส้นในช่วง 12 เดือนถัดไป กลไกนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการจัดแนวทางร่วมกันในระยะยาวระหว่างทีมงานและการเติบโตของโครงการ
  • พูลสภาพคล่อง (5%): เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายอย่างราบรื่นและลดความผันผวนของราคาให้เหลือน้อยที่สุด 5% ของอุปทานทั้งหมดจะถูกจัดสรรให้กับกลุ่มสภาพคล่องบนบล็อคเชนต่างๆ รวมถึง TON, Kaia และ Ethereum
  • คงคลัง (15%) : เงินทุนเหล่านี้จะสนับสนุนการพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่อง การอัปเกรดแพลตฟอร์ม ความพยายามทางการตลาด และความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ โดยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความยั่งยืนในระยะยาวของโครงการ


3.3 ยูทิลิตี้โทเค็นและกรณีการใช้งาน


เศรษฐกิจในเกม: ผู้เล่นจะได้รับ BOMB ได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จ ชนะการแข่งขัน และเข้าร่วมการแข่งขัน โทเค็นสามารถใช้เพื่อปลดล็อคคุณสมบัติขั้นสูงหรือปรับปรุงการเล่นเกมได้

การวางเดิมพันและการให้รางวัล: ผู้เล่นสามารถเดิมพัน BOMB ในเกมอื่นเพื่อรับผลตอบแทนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระยะยาว

การบูรณาการข้ามแพลตฟอร์ม: BOMB รองรับการโต้ตอบทางเศรษฐกิจที่ราบรื่นระหว่างแพลตฟอร์ม LINE และ Telegram ก่อให้เกิดระบบนิเวศโทเค็นที่เป็นหนึ่งเดียว

4. หลักเกณฑ์การแจก Airdrop ของ Bombie และแนวทางการเข้าร่วม


Bombie แจกจ่ายโทเค็นผ่านโมเดลการเปิดตัวที่ยุติธรรม โดย 70% ของอุปทานทั้งหมดจะถูกจัดสรรผ่านการส่งทางอากาศโดยตรงไปยังผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ได้แก่ผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับเกม Bombie บน LINE หรือ Telegram ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา จำนวนโทเค็นที่ได้รับจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับการรวมกันของกิจกรรมการเล่นเกม การจัดอันดับกระดานผู้นำ และการมีส่วนร่วมโดยรวม

5. จะซื้อ BOMB บน MEXC ได้อย่างไร?


Bombie เป็นโครงการ GameFi ที่สร้างสรรค์ใหม่ และดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกด้วยรูปแบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ กลไกการแจกจ่ายโทเค็นที่ยุติธรรม และรูปแบบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวของระบบนิเวศน์ Bombie จึงพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเกมและเทคโนโลยีบล็อคเชน มอบประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับผู้เล่น ก้าวไปข้างหน้า Bombie ยังคงพัฒนาและเติบโตเคียงข้างชุมชน พร้อมทั้งสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ

ปัจจุบัน BOMB ปรากฏอยู่ใน MEXC แล้ว และผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ BOMB และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ กรอกจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

บทความยอดนิยม

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

วิธีใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์ส: สร้างตำแหน่งอย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ในตลาดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว การเปิดสถานะถือเป็นขั้นตอนแรกและมักจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว นักเทรดหลายราย โดยเฉพาะมือใหม่ มักจะพึ่งคำสั่งเทรดพื้นฐานและคำสั

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC คืออะไร?

1. กระดานการเคลื่อนไหวในตลาด คืออะไร?กระดานการเคลื่อนไหวในตลาดของ MEXC จะคอยตรวจสอบและแสดงคู่การซื้อขายที่ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญภายในช่วงเวลาที่กำหนด การติดตามการเคลื่อนไหวของราคาและ

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

Aria Protocol คืออะไร? โปรโตคอล Web3 แรกที่ใช้โทเค็นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของดนตรี

TL;DR1) Aria Protocol แปลงลิขสิทธิ์เพลงให้กลายเป็นโทเค็นที่สามารถซื้อขายได้ ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางปัญญาที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะสถาบันเท่านั้น2) Aria Protocol ระดมทุนได้ 10.95 ล้าน

บทความที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสอง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

1. การชำระบัญชีคืออะไร?การชำระบัญชี หรือเรียกอีกอย่างว่าการปิดโดยบังคับหรือการเรียกหลักประกัน เกิดขึ้นเมื่อแพลตฟอร์มปิดตำแหน่งของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ใน MEXC อัตราส่วนกำไรขั้นต้นเพื่อการบำรุงรักษา (MMR)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั่วไป

1. เข้าสู่ระบบ1.1 ฉันจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไรเมื่อไม่สามารถเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลของฉันได้?หากคุณจำรหัสผ่านการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ:บนเว็บ: ในหน้าเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ ให้ป้อนบัญชี

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

วิธีการกู้และชำระคืนด้วยสินเชื่อ MEXC

สินเชื่อ MEXC คือโซลูชันการให้ยืมคริปโตเคอร์เรนซีที่เปิดตัวโดย MEXC โดยผู้ใช้สามารถนำสินทรัพย์คริปโตของตนมาวางเป็นหลักประกันเพื่อกู้สินทรัพย์อีกชนิดหนึ่งไปใช้ในการเทรดสปอต อนุพันธ์ การลงทุนที่ให้ผลตอบ

ลงทะเบียนบน MEXC
ลงทะเบียนและรับโบนัสสูงถึง 10,000 USDT