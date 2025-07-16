Academic Labs คืออะไร? AI และนวัตกรรมการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย Web3

Academic Labs (AAX) ผสมผสาน AI เข้ากับ Web3 เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของการศึกษาออนไลน์ แพลตฟอร์ม EduFi บูรณาการแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนื้อหาแบบกระจายอำนาจ และการกำกับดูแลชุมชนเพื่อกำจัดช่องว่างแรงจูงใจ ลดต้นทุน และทำลายการผูกขาดทรัพยากร สร้างระบบนิเวศแบบเปิดที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนและนักการศึกษาเป็นอันดับแรก Academic Labs เป็นแพลตฟอร์มการศึกษาแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Solana ซึ่งใช้ประโยชน์จากการปรับแต่ง AI และแรงจูงใจ Web3 เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายการเรียนรู้ระดับโลกที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ภารกิจขององค์กร ซึ่งรวมอยู่ในรูปแบบ "เรียนรู้ แบ่งปัน และรับรายได้" คือการจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน และปลดล็อกคุณค่าของทรัพยากรทางการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก
คุณสมบัติของแพลตฟอร์มประกอบด้วย:
การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจ: แพลตฟอร์มคืนอำนาจและคุณค่าให้กับผู้เรียนและผู้สร้างเนื้อหาโดยตรง
สิ่งจูงใจที่เปิดเผยและโปร่งใส: ผู้ใช้จะได้รับรางวัลสำหรับการเรียนรู้ การสอน และการมีส่วนร่วม
วิสัยทัศน์ระดับโลก: ทรัพยากรทางการศึกษาสามารถไหลเวียนและแบ่งปันได้อย่างอิสระทั่วโลก
ในฐานะแพลตฟอร์ม Web3 ที่ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์รูปแบบการศึกษาใหม่ Academic Labs ผสมผสานภารกิจที่ชัดเจนเข้ากับรากฐานทางเทคนิคและการทำงานที่แข็งแกร่ง ด้วยการบูรณาการการออกแบบเกม การปรับแต่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI และโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนอย่างลึกซึ้ง แพลตฟอร์มนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และกำหนดนิยามใหม่ของการได้รับและกระจายความรู้ หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ Academic Labs บรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรมการศึกษาในสามมิติ: ประสบการณ์การเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิค และรูปแบบการกำกับดูแล
Academic Labs นำเสนอเนื้อหาเกมที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ วิดีโอ และหลักสูตรแบบโต้ตอบที่เน้นด้านภาษาอังกฤษ พื้นฐานของบล็อกเชน และการเขียนโปรแกรม แนวทางคล้ายเกมนี้ไม่เพียงทำให้การเรียนรู้มีส่วนร่วมมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอีกด้วย
kแพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปรับแต่งเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลในขณะที่ใช้ประโยชน์จากลักษณะการกระจายอำนาจของ Web3 เพื่อให้มั่นใจถึงการกระจายอย่างยุติธรรมและการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาที่โปร่งใส Academic Labs ยังวางแผนที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ เช่น AI Agents และ Global Knowledge Chain เพื่อขยายระบบนิเวศการเรียนรู้ต่อไป
Academic Labs นำแบบจำลองการกำกับดูแลองค์กรอิสระแบบกระจายอำนาจ (DAO) มาใช้ ซึ่งช่วยให้สมาชิกชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม เช่น การคัดเลือกเนื้อหาและการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ จึงทำให้การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของของผู้ใช้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
AAX คือโทเค็นดั้งเดิมของ Academic Labs บนบล็อคเชน Solana โดยมีอุปทานโทเค็นสูงสุดที่ 5 พันล้านโทเค็น ยูทิลิตี้หลักประกอบด้วย:
แรงจูงใจในการเรียนรู้: ผู้ใช้จะได้รับรางวัล AAX โดยการทำภารกิจการเรียนรู้ให้สำเร็จ
รางวัลการสร้างเนื้อหา: ผู้สร้างเนื้อหาจะได้รับ AAX ตามคุณภาพและความนิยมของผลงานของพวกเขา
การกำกับดูแลแพลตฟอร์ม: ผู้ถือ AAX มีส่วนร่วมในการลงคะแนนการกำกับดูแลเพื่อกำหนดอนาคตของแพลตฟอร์ม
Academic Labs ยังดำเนินโครงการ Study-to-Earn โดยที่ผู้ใช้จะทำภารกิจท้าทายให้สำเร็จเพื่อรับคะแนนที่แปลงเป็นโทเค็น AAX เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ความร่วมมือ: ก่อตั้งพันธมิตรกับโครงการและสถาบัน Web3 ชั้นนำมากกว่า 20 แห่ง ให้บริการแก่ผู้ใช้งานมากกว่า 2 ล้านราย
แหล่งทุน: เสร็จสิ้นรอบการระดมทุนมูลค่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ DWF Labs, HTX Ventures และ UOB Venture
รายการแลกเปลี่ยน: เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2025 โทเค็น AAX ได้เปิดตัวบน MEXC ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายตัวของแพลตฟอร์มทั่วโลก
Academic Labs กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับ Platform 2.0 อย่างจริงจัง โดยมีแผนริเริ่มต่างๆ ดังนี้:
อัพเกรดเอเจนท์ AI: ขยายความสามารถหลายภาษาและฟังก์ชันการเรียนรู้เชิงลึก
ความก้าวหน้าของห่วงโซ่ความรู้ระดับโลก: สร้างโครงสร้างพื้นฐาน Web3 สำหรับการรับรองและการแจกจ่ายเนื้อหาทางการศึกษา
การแจก Airdrop ชุมชนครั้งที่สอง: ให้รางวัลแก่ผู้มีส่วนสนับสนุนในช่วงแรกและผู้เรียนที่กระตือรือร้นสูง
การขยายระบบนิเวศของหลักสูตร: ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย อาจารย์ชื่อดัง และแพลตฟอร์มการศึกษาเพื่อขยายหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์พกพาและข้ามแพลตฟอร์ม: ปรับปรุงการใช้งานและคุณลักษณะการโต้ตอบทางสังคมในทุกอุปกรณ์
เป้าหมายของแพลตฟอร์มนี้คือการสร้างเครือข่ายความรู้แบบกระจายอำนาจระดับโลกที่เชื่อมโยงนักการศึกษา ผู้เรียน นักพัฒนา และนักลงทุน ร่วมกันสร้างกรอบแนวคิดการศึกษาแบบใหม่ "เรียนรู้ & รับ สอน & เจริญรุ่งเรือง"
Academic Labs ผสมผสาน AI และ Web3 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการศึกษาแบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาของการเรียนรู้แบบออนไลน์แบบดั้งเดิม โทเค็นดั้งเดิม AAX ไม่เพียงแต่ให้รางวัลสำหรับการเรียนรู้และการสร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังให้สิทธิ์การควบคุมดูแลแก่ผู้ใช้ด้วย ในขณะที่แพลตฟอร์มพัฒนาและขยายความร่วมมือระดับโลก Academic Labs ก็พร้อมที่จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออนาคตของการศึกษา
MEXC ได้จดทะเบียน AAX ไว้สำหรับการซื้อขายแบบ Spot หากต้องการซื้อขาย AAX บน MEXC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
2) ในแถบค้นหา ให้พิมพ์ AAX และเลือกการซื้อขายแบบ Spot
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว