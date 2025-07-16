Abstract คืออะไร? คู่มือเบื้องต้นสำหรับบล็อคเชนเลเยอร์ 2 ที่มุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค

เทคโนโลยีบล็อคเชนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยพัฒนาจากบทบาทของ Bitcoin ในฐานะแหล่งเก็บมูลค่า ไปจนถึงการนำสัญญาอัจฉริยะมาใช้อย่างแพร่หลายของ Ethereum ปัจจุบันยืนอยู่แถวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่บล็อคเชนยังคงเผชิญกับอุปสรรคสำคัญต่อการนำมาใช้อย่างหลัก ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ซับซ้อน ต้นทุนที่สูง และความเร็วที่ช้ายังคงทำให้ผู้ใช้ทั่วไปรู้สึกห่างเหิน
Abstract ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ โดยมุ่งหวังที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างบล็อคเชนและผู้ใช้ทั่วไป ภารกิจของเราคือการทำให้บล็อคเชนเป็นมากกว่าเพียงเครื่องมือสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและนักลงทุน มุ่งหวังที่จะบูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คน เนื่องจากเป็นเครือข่ายบล็อคเชนเลเยอร์ 2 ที่เน้นผู้บริโภค Abstract จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของประสบการณ์ของผู้ใช้ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม และลดอุปสรรคในการเข้าถึง ทำให้เทคโนโลยีบล็อคเชนกลายเป็นกระแสหลักผ่านความสะดวกในการใช้งาน
Abstract ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Igloo Inc ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของโครงการ Pudgy Penguins NFT และ Cube Labs ใช้เทคโนโลยีความรู้เป็นศูนย์ (ZK) หรือการพิสูจน์การเข้ารหัสเพื่อให้การตรวจสอบธุรกรรมมีความปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ในเดือนมิถุนายน 2024 บริษัทได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ Frame ซึ่งเป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาที่เน้นที่ NFT ร่วมกับทีมพัฒนา เพื่อรองรับการสร้าง Abstract
ไม่นานหลังจากนั้น บริษัทได้ประกาศรอบการระดมทุน 11 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนำโดยบริษัท Founders Fund ซึ่งเป็นบริษัท VC ใน Silicon Valley และมีนักลงทุนจาก Web3 รวมถึง 1kx และ Fenbushi Capital เข้าร่วมด้วย
แตกต่างจากโครงการบล็อคเชนหลายๆ โครงการที่เริ่มต้นจาก DeFi หรือชั้นโครงสร้างพื้นฐาน Abstract ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ปลายทางตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เผชิญหน้ากับผู้บริโภคเช่น เกม โซเชียล และ NFT แนวทางที่เน้นผู้ใช้เป็นอันดับแรกนี้ยังกำหนดรูปแบบทางเลือกอันเป็นเอกลักษณ์ในสถาปัตยกรรมทางเทคนิคและการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย
Abstract เป็นเลเยอร์ 2 ที่สร้างขึ้นบน Ethereum โดยใช้เทคโนโลยี ZK-Rollup เมื่อเทียบกับบล็อคเชนเลเยอร์ 1 แบบดั้งเดิม ZK-Rollups ช่วยปรับปรุงปริมาณธุรกรรมให้ดีขึ้นอย่างมากและลดค่าธรรมเนียมแก๊ส
บทคัดย่อถูกสร้างขึ้นโดยใช้ ZK Stack ที่พัฒนาโดย ZKsync ซึ่งเป็นกรอบงานแบบโมดูลาร์ที่ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่ปรับแต่งได้สูง สิ่งนี้ช่วยให้ Abstract สามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ Ethereum mainnet ในขณะที่ทำงานด้วยตรรกะเครือข่ายและระบบการกำกับดูแลอิสระของตัวเอง
บทคัดย่อบูรณาการ EigenDA ซึ่งเป็นโมดูลการเข้าถึงข้อมูลจาก EigenLayer เพื่อรับรองความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลนอกเครือข่ายขนาดใหญ่ ก่อนที่จะได้รับการตรวจยืนยันโดยเครือข่ายหลักของ Ethereum การตั้งค่านี้ทำให้ Abstract สามารถรองรับกรณีการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูงกว่า เช่น แอปพลิเคชันเกมขนาดใหญ่ และแพลตฟอร์มการซื้อขายความถี่สูง
Abstract เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับ Ethereum Virtual Machine (EVM) ช่วยให้ Ethereum dApps และสมาร์ทคอนแทรคที่มีอยู่สามารถทำงานบนเครือข่ายได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย นักพัฒนาสามารถย้ายโครงการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ ทำให้ต้นทุนและความซับซ้อนในการปรับใช้ลดลงอย่างมาก
Abstract ยังไม่ได้เปิดตัวโทเค็นดั้งเดิมของตน แต่อิงจากแผนงานการพัฒนาและความคาดหวังของชุมชน มีแนวโน้มว่าโทเค็นจะได้รับการเปิดตัวในอนาคตเพื่อรองรับแรงจูงใจด้านเครือข่าย การกำกับดูแล และการเดิมพัน โทเค็นนี้มีแนวโน้มที่จะใช้สำหรับ:
แรงจูงใจ: ให้รางวัลแก่นักพัฒนา ผู้ดำเนินการโหนด และผู้ใช้งานจริงเพื่อส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศ
การกำกับดูแล: อนุญาตให้ผู้ถือโทเค็นโหวตเกี่ยวกับการอัปเกรดโปรโตคอล การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ และการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลที่สำคัญอื่น ๆ
การสเตก: ผู้ตรวจสอบหรือผู้ดำเนินการโหนดอาจต้องเดิมพันโทเค็นเป็นหลักประกันเพื่อประกันความปลอดภัยของเครือข่ายและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์
แม้ว่าโทเค็นยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ แต่ Abstract ก็ดึงดูดความสนใจจากนักพัฒนาและโครงการต่างๆ อย่างมากแล้ว ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน Web3 หลายตัว รวมถึงตลาด NFT อย่าง Magic Eden และแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อคเชน Dune Analytics กำลังสำรวจการผสานรวมกับ Abstract อย่างจริงจัง
แม้ว่า Abstract จะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับโทเค็นดั้งเดิมของตน แต่ผู้ใช้สามารถวางตำแหน่งตัวเองให้พร้อมสำหรับการแอร์ดรอปได้โดยการโต้ตอบกับเครือข่าย โอกาสในปัจจุบันมีดังนี้:
เปิดตัวเมนเน็ต: Mainnet ของ Abstract เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2025 ตอนนี้ผู้ใช้สามารถรับคะแนน XP และป้ายได้โดยการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
ระบบ XP: การดำเนินการต่างๆ เช่น การเชื่อมโยง การซื้อขาย และการสร้างชื่อโดเมนบน Abstract จะทำให้ผู้ใช้ได้รับ XP จำนวน XP ที่สะสมอาจส่งผลโดยตรงต่อขนาดของรางวัล Airdrop ในอนาคต
บล็อคเชนที่เน้นผู้ใช้อย่างแท้จริงจะต้องแก้ไขอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการเข้าถึง นั่นก็คือกระเป๋าเงิน กระเป๋าสตางค์แบบดั้งเดิมมักต้องให้ผู้ใช้จดจำวลีเริ่มต้น ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์ หรือจ่ายค่าธรรมเนียมแก๊สที่สูง ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การนำไปใช้ในกระแสหลักลดน้อยลง
Abstract แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำการแยกบัญชีและวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่ทันสมัยอย่าง Passkey มาใช้ ผู้ใช้สามารถสร้างและเข้าถึงกระเป๋าเงินของตนเองได้โดยใช้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์, PIN อุปกรณ์ หรือรหัสผ่าน ไม่มีวลีเมล็ดพันธุ์ ไม่มีปลั๊กอินกระเป๋าเงิน ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบการณ์ที่ราบรื่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับ Web2 แต่ยังคงรักษาการควบคุมทรัพยากรในระดับ Web3 เต็มรูปแบบไว้
นอกจากนี้ กระเป๋าเงิน Abstract ยังรองรับการทำธุรกรรมแบบไม่ใช้ก๊าซ ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดบนเครือข่ายนั้นจะได้รับการครอบคลุมโดยแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการ dApp วิธีนี้จะลดอุปสรรคสำหรับผู้ใช้รายใหม่ลงอย่างมาก และทำให้การใช้งาน Web3 เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น
Abstract ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเพียง "ทางเลือก Ethereum" ที่รวดเร็วกว่าเท่านั้น แต่ภารกิจหลักคือการสร้างเครือข่ายบล็อคเชนที่ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงได้อย่างแท้จริง เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว พื้นที่เน้นหลักมีดังนี้:
เว็บ 3 เกมมิ่ง: รองรับเกมผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์ขนาดใหญ่พร้อมเศรษฐกิจในเกมที่ซับซ้อน ขอบคุณโครงสร้างพื้นฐานที่มีความล่าช้าต่ำและปริมาณงานสูง
NFT และของสะสมดิจิทัล: การใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จาก Pudgy Penguins เพื่อสร้างระบบนิเวศแบบครบวงจรสำหรับการสร้าง การซื้อขาย และการจัดแสดงสินทรัพย์ดิจิทัล
แพลตฟอร์มโซเชียล: ขับเคลื่อนแอปโซเชียลแบบออนเชนรุ่นถัดไปด้วยระบบระบุตัวตน แรงจูงใจด้านเนื้อหา และการชำระเงินแบบไมโคร
แอปพลิเคชันการพาณิชย์และแบรนด์ Web3: ช่วยให้แบรนด์กระแสหลักเข้าถึงผู้ใช้บล็อคเชนได้อย่างปลอดภัยและคุ้มต้นทุน
Abstract ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการ Web3 ที่สร้างขึ้นมาจากพื้นฐานโดยคำนึงถึงผู้ใช้ทั่วไป ด้วยการผสมผสานข้อดีของเทคโนโลยี ZK ความเข้ากันได้กับ EVM เต็มรูปแบบ การทำธุรกรรมแบบไม่ใช้ก๊าซ และการยืนยันตัวตนแบบเรียบง่าย ทำให้ Abstract อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายเลเยอร์ 2 แรกๆ ที่จะนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างแท้จริง เมื่อมีการเปิดตัวเมนเน็ตอย่างเป็นทางการในต้นปี 2025 คาดว่าจะมี dApps ที่เน้นผู้ใช้รูปแบบใหม่ตามมา
Abstract ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มบล็อคเชนธรรมดาๆ ทั่วไป แต่ยังเป็นประตูสำคัญสู่ยุคผู้บริโภคของ Web3 อีกด้วย ระยะการระเบิดครั้งต่อไปของการนำบล็อคเชนมาใช้อาจเริ่มต้นจากโปรเจ็กต์เช่นนี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว