คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น: คำสั่ง Stop-Limit คืออะไร และจะตั้งค่าบน MEXC อย่างไรเพื่อล็อกกำไรและป้องกันการขาดทุน

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้พลาดโอกาสหรือสูญเสียโดยไม่จำเป็นได้ คำสั่งหยุดการจำกัดราคาเป็นเครื่องมือการเทรดอัตโนมัติที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ไว้ล่วงหน้าได้ เมื่อถึงราคาที่กำหนดแล้ว ระบบจะดำเนินการสั่งซื้อหรือขายโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้เทรดควบคุมความเสี่ยงและล็อกกำไรได้

1. คำสั่ง Stop-Limit คืออะไร?


คำสั่งหยุดการจำกัดราคาเป็นคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณกำหนดราคาทริกเกอร์ ราคาซื้อ/ขาย และจำนวนเงินซื้อ/ขายล่วงหน้าได้ เมื่อราคาธุรกรรมล่าสุดถึงราคาที่คุณต้องการ ระบบจะวางคำสั่งจำกัดตามราคาที่คุณระบุโดยอัตโนมัติ

คำสั่งประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ต้องการซื้อหรือขายทันทีที่ตลาดไปถึงราคาที่กำหนด

1.1 พารามิเตอร์หลัก


1) ราคาทริกเกอร์: ราคาที่เมื่อถึงยอดธุรกรรมล่าสุดจะเปิดใช้งานคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของคุณ
2) ราคาซื้อ/ขาย: ราคาที่คุณต้องการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัล
3) จำนวนซื้อ/ขาย: จำนวนสกุลเงินดิจิตอลที่คุณต้องการซื้อหรือขาย
4) จำนวนเงินคำสั่ง: จำนวนเงินรวมของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณต้องการซื้อหรือขาย

1.2 ตัวอย่าง: ทำความเข้าใจคำสั่ง Stop-Limit


สมมติว่าราคาตลาดปัจจุบันของ BTC คือ 118,500 USDT ผู้ใช้คาดหวังว่า:
  • หาก BTC ทะลุ 119,000 USDT ได้ อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น
  • หาก BTC ร่วงลงต่ำกว่า 117,000 USDT จะเป็นการยืนยันสัญญาณขาลง

ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้:
1) คำสั่ง Take Profit: ราคาทริกเกอร์ 119,000 USDT, ราคาซื้อ 119,200 USDT
2) คำสั่ง Stop-Loss: ราคาทริกเกอร์ 117,000 USDT, ราคาขาย 116,800 USDT

การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบจะวางคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับราคาสำคัญ

หมายเหตุ: ในตลาดที่มีความผันผวนสูง คำสั่งซื้อแบบ Stop-Limit อาจไม่ได้รับการดำเนินการหากราคาเคลื่อนไหวเร็วเกินไป

1.3 คำสั่ง Stop-Limit เทียบกับ คำสั่ง Limit



คำสั่ง limit
คำสั่ง Stop-Limit
คำนิยาม
คุณตั้งราคาซื้อหรือขายที่ต้องการ และระบบจะดำเนินการเมื่อราคาตลาดถึงระดับนั้นเท่านั้น
คุณตั้งราคาทริกเกอร์ ซึ่งเมื่อถึงราคาที่กำหนดแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งจำกัดโดยอัตโนมัติ
เงื่อนไขการทริกเกอร์
สั่งซื้อทันทีและรอจนกว่าราคาตลาดจะถึงราคาที่ตั้งไว้
คำสั่งจะเปิดใช้งานเมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนดไว้เท่านั้น
กลไกการกระตุ้น
ไม่
ใช่ (ต้องมีทั้งราคาทริกเกอร์และราคาจำกัด)
วิธีการชำระ
วางลงในสมุดสั่งซื้อโดยตรงและรอการชำระเงิน
คงสถานะไม่ทำงานจนกว่าจะมีการกระตุ้น จากนั้นจึงเข้าสู่สมุดคำสั่งเป็นคำสั่ง Limit
กรณีการใช้งาน
ซื้อ/ขายในราคาที่คุณต้องการ
รับกำไรหรือหยุดการขาดทุนโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดถึงระดับราคาสำคัญ
ฟังก์ชั่นการควบคุมความเสี่ยง
อ่อนแอ: ส่วนใหญ่สำหรับการวางคำสั่งซื้อแบบคงที่
แข็งแกร่ง: โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการทำกำไร/หยุดการขาดทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการเคลื่อนไหวสำคัญของตลาด

2. ข้อได้เปรียบหลักสี่ประการของคำสั่ง Stop-Limit


2.1 ผลกำไรที่มั่นคง: วางแผนล่วงหน้า


คำสั่ง Take Profit ช่วยให้ผู้เทรดสามารถรักษากำไรได้เมื่อราคาไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ สิ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดโอกาสในการขายที่ดีที่สุดเนื่องจากความโลภหรือความลังเลใจ และป้องกันไม่ให้กำไรลดลง

2.2 การควบคุมความเสี่ยง: ปกป้องเงินทุน


ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนสูงและยากต่อการคาดเดา การกำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนสามารถจำกัดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับที่คุณคาดหวัง จะทำให้คุณสามารถออกจากตลาดได้ทันที และป้องกันไม่ให้เงินทุนถูกกัดกร่อนเพิ่มเติม

2.3 เปิดใช้งานการเทรดอัตโนมัติ: ลดการแทรกแซงทางอารมณ์


อารมณ์เช่นความกลัวหรือความโลภ มักส่งผลเชิงลบต่อการตัดสินใจเทรด คำสั่ง Stop-Limit จะดำเนินการเทรดตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยขจัดอิทธิพลของอารมณ์ของมนุษย์ และทำให้การตัดสินใจมีเหตุผลและมีวัตถุประสงค์มากขึ้น

2.4 ลดความจำเป็นในการติดตามอย่างต่อเนื่อง


ด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์คำสั่งซื้อล่วงหน้า ผู้เทรดไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูตลาดอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป ระบบจะดำเนินการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไข

3. จะตั้งคำสั่ง Stop-Limit บน MEXC ได้อย่างไร?


3.1 การวางคำสั่ง


เข้าสู่ระบบบัญชี MEXC ของคุณและไปที่อินเทอร์เฟซการเทรด เลือก Stop-limit จากนั้นป้อนราคาทริกเกอร์ ราคาซื้อ และจำนวนเงิน สุดท้ายคลิกซื้อ BTC เพื่อส่งคำสั่ง


3.2 ดูคำสั่ง


หลังจากวางคำสั่งของคุณแล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดได้ภายใต้คำสั่งที่เปิดอยู่ ในแผงคำสั่งซื้อและตำแหน่งด้านล่าง



3.3 ดูประวัติคำสั่ง


เมื่อคำสั่งซื้อแบบจำกัดการหยุดถูกดำเนินการหรือถูกยกเลิก คุณสามารถตรวจสอบประวัติได้ภายใต้ คำสั่งคำสั่งสปอตประวัติคำสั่ง


4. เคล็ดลับสำหรับการใช้คำสั่ง Stop-Limit


หลีกเลี่ยงการตั้งราคาที่สูงจากราคาตลาดมากเกินไป: รักษาราคาจำกัดให้ใกล้เคียงกับราคาทริกเกอร์เพื่อลดความเสี่ยงที่คำสั่งซื้อของคุณจะถูกทริกเกอร์แต่ไม่สำเร็จ
ผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิค: เมื่อกำหนดระดับการทำกำไรและจุดหยุดการขาดทุน ให้ใช้โซนการสนับสนุน/การต้านทาน เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อกำหนดช่วงที่เหมาะสม
ติดตามปริมาณการเทรดและความรู้สึกของตลาด: ราคาทริกเกอร์ไม่รับประกันการดำเนินการ ในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือในช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ คำสั่งซื้อของคุณอาจไม่ถูกจับคู่

5. บทสรุป


คำสั่งหยุดการจำกัดราคาเป็นเครื่องมือเทรดอัตโนมัติที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีประโยชน์สำหรับผู้เทรดที่ไม่สามารถติดตามตลาดอย่างต่อเนื่องและต้องการวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า การกำหนดราคาทริกเกอร์และราคาจำกัดที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ค้าคว้าโอกาสทางการตลาดได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสามารถจัดการความเสี่ยงด้านลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ การเชี่ยวชาญและใช้กลยุทธ์ Take Profit และ Stop Loss อย่างยืดหยุ่นถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดและการได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าไม่มีเครื่องมือการเทรดใดที่รับประกันความโง่เขลา ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และผู้เทรดควรใช้คำสั่งหยุดแบบจำกัดราคาให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประสบการณ์ในการเทรด และการวิเคราะห์ตลาดของตนเอง พร้อมทั้งปรับปรุงกลยุทธ์และทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง

