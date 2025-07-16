ในฐานะของศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก MEXC ยังคงให้ความสำคัญอย่างมากกับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures และยังคงปรับปรุงข้อเสนอต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายปี MEXC ไในฐานะของศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก MEXC ยังคงให้ความสำคัญอย่างมากกับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures และยังคงปรับปรุงข้อเสนอต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายปี MEXC ไ
MEXC Affiliate คืออะไร? ค่าคอมมิชชันสูง ไม่มีอุปสรรคในการเข้าร่วม

ในฐานะของศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก MEXC ยังคงให้ความสำคัญอย่างมากกับการซื้อขายทั้ง Spot และ Futures และยังคงปรับปรุงข้อเสนอต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายปี MEXC ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ค้าฟิวเจอร์สเลือกใช้ เนื่องมาจากโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงและตลาดเชิงลึกที่โดดเด่น

นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ MEXC ยังร่วมมืออย่างแข็งขันกับ KOL ที่มีอิทธิพลและผู้สร้างเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการเติบโตร่วมกันและขับเคลื่อนระบบนิเวศการซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีสุขภาพดีและยั่งยืน

1. โปรแกรมพันธมิตร MEXC คืออะไร?


โปรแกรมพันธมิตร MEXC เป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการซื้อขายล่วงหน้าผ่านความร่วมมือกับ KOL ในอุตสาหกรรม ผู้สร้างเนื้อหา และผู้นำชุมชน

ด้วยการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ MEXC คุณจะสอดคล้องกับภารกิจของเรา สะท้อนถึงคุณค่าของเรา และส่งเสริมแพลตฟอร์มการซื้อขาย MEXC อย่างจริงจัง เมื่อคุณกลายเป็นพันธมิตรแล้ว คุณจะได้รับรหัสอ้างอิงพิเศษ ซึ่งสามารถแชร์ให้กับผู้ที่ชื่นชอบการซื้อขายผ่านบทความ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางส่งเสริมการขายอื่นๆ สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานจริงทุกคนที่คุณแนะนำสำเร็จ คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นตลอดชีพจากกิจกรรมการซื้อขายของพวกเขา

หมายเหตุ: MEXC ไม่ยอมรับการซื้อขายหรือการสมัครจากผู้ใช้ในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้: เกาหลีเหนือ คิวบา ซูดาน ซีเรีย อิหร่าน ไครเมีย จีนแผ่นดินใหญ่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวเนซุเอลา แคนาดา สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ

2. ประโยชน์ของการเป็นพันธมิตร MEXC


2.1 อัตราคอมมิชชั่นชั้นนำของอุตสาหกรรม


ในฐานะพันธมิตรของ MEXC คุณสามารถเพิ่มอิทธิพลของคุณให้สูงสุดพร้อมรับอัตราคอมมิชชั่นที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึงสองเท่า สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณแนะนำ คุณสามารถรับค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำสูงถึง 70% รวมทั้งค่าคอมมิชชั่นรองเพิ่มเติมอีก 10% ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ A (ผู้ถูกแนะนำโดยตรงของคุณ) สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย $100 คุณก็จะได้รับ $70 หากผู้ใช้ A แนะนำผู้ใช้ C คุณจะได้รับ 10% จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายของผู้ใช้ C ด้วยเช่นกัน

2.2 เงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและการรักษาผู้ใช้ที่สูง


MEXC นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมพร้อมรองรับคู่สัญญาฟิวเจอร์ส 1,291 คู่ รวมถึง BTC และ ETH และมีเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่า ตอบสนองกลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย ด้วยการจัดกิจกรรมที่ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการซื้อขายล่วงหน้าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ผู้ซื้อขายความถี่สูงจึงได้รับประโยชน์จากต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำลง นอกจากนี้ สภาพคล่องที่ลึกซึ้งของ MEXC ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนของคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ได้อย่างมาก จึงมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ

2.3 แบรนด์ระดับโลกที่เชื่อถือได้พร้อมประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว


MEXC สร้างความร่วมมือกับ KOL มากกว่า 73,000 รายในกว่า 170 ประเทศและภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้และความไว้วางใจในแบรนด์ที่แข็งแกร่ง จนถึงปัจจุบัน แพลตฟอร์มได้แจกจ่ายคอมมิชชันไปแล้วกว่า 6,200 BTC ให้กับพันธมิตรอย่างตรงเวลาเสมอ ไม่มีการล่าช้าใดๆ เป็นการตอกย้ำชื่อเสียงในอุตสาหกรรมด้านความน่าเชื่อถือ MEXC ปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยใช้ระบบการแยกกองทุนหลายชั้นและระบบควบคุมความเสี่ยงขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยสินทรัพย์สูงสุดสำหรับผู้ใช้

3. วิธีการเป็นพันธมิตรกับ MEXC


3.1 บนเว็บ


1) เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และไปที่ ฟิวเจอร์สภาพรวมฟิวเจอร์ส


2) เลื่อนไปด้านล่างสุดของหน้าและค้นหาส่วนพันธมิตร คลิกสมัครเลย


3) ในหน้าพันธมิตร คลิกเปิดใช้งานสถานะพันธมิตร กรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ได้รับแจ้ง จากนั้นคลิกเปิดใช้งานทันทีเพื่อกรอกใบสมัครของคุณให้เสร็จสมบูรณ์


3.2 บนแอป


1) เปิดหน้าแรกแอป MEXC และแตะการแนะนำ
2) เลื่อนไปด้านล่างสุดของหน้าเพื่อค้นหาโปรแกรมพันธมิตร MEXC จากนั้นแตะเปิดใช้งานทันที
3) กรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ได้รับแจ้ง และคลิกเปิดใช้งานทันทีเพื่อกรอกใบสมัครของคุณให้เสร็จสมบูรณ์


โครงการพันธมิตร MEXC นำเสนอโอกาสที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าคุณจะเป็น KOL ในอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัล คุณสามารถสร้างรายได้จากอิทธิพลของคุณได้โดยการแบ่งปันแพลตฟอร์มการซื้อขายคุณภาพสูงที่น่าเชื่อถือ ร่วมมือกับผู้นำระดับโลกและแบ่งปันการเติบโตของเศรษฐกิจคริปโต!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

