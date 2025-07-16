โบนัสก๊อปปี้เทรด คือเงินทุนทดลองใช้งานพิเศษบนแพลตฟอร์ม MEXC ซึ่งกำหนดไว้เฉพาะสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย เมื่อมีการรับแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมในการก๊อปปี้เทรดฟิวเจอร์สได้ 1. ฉันจะตรวจสอบโบนัสกาโบนัสก๊อปปี้เทรด คือเงินทุนทดลองใช้งานพิเศษบนแพลตฟอร์ม MEXC ซึ่งกำหนดไว้เฉพาะสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย เมื่อมีการรับแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมในการก๊อปปี้เทรดฟิวเจอร์สได้ 1. ฉันจะตรวจสอบโบนัสกา
ก๊อปปี้เทรด/โบนัสการก๊อ...ทรดคืออะไร?

โบนัสการก๊อปปี้เทรดคืออะไร?

16 กรกฎาคม 2025
#พื้นฐาน#ฟิวเจอร์ส
โบนัสก๊อปปี้เทรด คือเงินทุนทดลองใช้งานพิเศษบนแพลตฟอร์ม MEXC ซึ่งกำหนดไว้เฉพาะสำหรับการคัดลอกการซื้อขาย เมื่อมีการรับแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมในการก๊อปปี้เทรดฟิวเจอร์สได้

1. ฉันจะตรวจสอบโบนัสการก๊อปปี้เทรดของฉันได้อย่างไร?


เมื่อคุณได้รับโบนัส ก๊อปปี้เทรดหรือเมื่อโบนัสหมดอายุและถูกเพิกถอน MEXC จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมล SMS ข้อความในแอป หรือการแจ้งเตือนแบบพุช


คุณสามารถดูโบนัสก๊อปปี้เทรด ที่ไม่ได้ใช้ของคุณได้ในหน้าต่อไปนี้: การก๊อปปี้เทรดของฉัน, การตั้งค่าพารามิเตอร์ก๊อปปี้เทรด และแก้ไขจำนวนก๊อปปี้เทรด


2. ฉันจะใช้โบนัสก๊อปปี้เทรดได้อย่างไร?


เมื่อคุณป้อนจำนวนการก๊อปปี้เทรด โบนัสก๊อปปี้เทรดจะถูกใช้ก่อนตามค่าเริ่มต้น

ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง เมื่อตั้งค่าพารามิเตอร์ก๊อปปี้เทรด หากคุณวางแผนลงทุนทั้งหมด 50 USDT และ 20 USDT มาจากโบนัสก๊อปปี้เทรดของคุณ คุณจะต้องสมทบเงินที่เหลือ 50 – 20 = 30 USDT เอง


นอกจากนี้ เมื่อคุณเพิ่มเงินทุนในการก๊อปปี้เทรด หากมีโบนัสจากการก๊อปปี้เทรดอยู่ในบัญชีของคุณ โบนัสดังกล่าวจะถูกใช้ก่อนเป็นค่าเริ่มต้นด้วยเช่นกัน


3. กฎสำหรับการใช้โบนัสก๊อปปี้เทรด


1) เมื่อเข้าร่วมในการก๊อปปี้เทรด โบนัสการก๊อปปี้เทรดของคุณจะถูกนำไปใช้ก่อน

2) โบนัสการก๊อปปี้เทรดสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นในการเปิดตำแหน่ง หักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หักค่าขาดทุนจากการปิดบัญชี และหักค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน

4. หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการใช้โบนัสการก๊อปปี้เทรด


1) โปรดใช้โบนัส ก๊อปปี้เทรด ของคุณภายในช่วงเวลาที่ถูกต้อง ส่วนที่ไม่ได้ใช้จะหมดอายุโดยอัตโนมัติ

2) หากผู้ใช้ได้รับโบนัส ก๊อปปี้เทรด หลายรายการ วันหมดอายุของโบนัสล่าสุดจะปรากฏขึ้น


3) โบนัสก๊อปปี้เทรด ถูกจำกัดเฉพาะการก๊อปปี้เทรด เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการซื้อขายประเภทอื่น และไม่สามารถถอนหรือโอนได้ อย่างไรก็ตาม กำไรใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสามารถถอนหรือโอนได้อย่างอิสระ

4) เมื่อใช้แล้ว โบนัสก๊อปปี้เทรด จะไม่สามารถเพิกถอนได้ หากคุณลดจำนวนเงินลงทุนของคุณระหว่างการก๊อปปี้เทรด ส่วนของโบนัสที่ใช้ไปแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

