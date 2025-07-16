การปฏิวัติ Web3 Esports เริ่มต้นแล้ว: Gameness เปิดตัวโทเค็น GNESS เพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจผู้เล่นรูปแบบใหม่

ในขณะที่เทคโนโลยี Web3 ยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม นวัตกรรมบล็อคเชนกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับกีฬาอีสปอร์ตและเกม Gameness ใช้ประโยชน์จากระบบโทเค็น GNESS เชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบนิเวศแบบวงจรปิดที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้เล่น นักพัฒนา และแบรนด์ต่างๆ GNESS เป็นโทเค็นแพลตฟอร์มแรกที่ออกบนระบบแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) โดยทำหน้าที่เป็นแกนหลักของซูเปอร์แอป Gameness รูปแบบ "Achieve-to-Earn" ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนผสมผสานเกม Web3 กับ AI ในรูปแบบใหม่โดยพื้นฐาน
บทความนี้จะเจาะลึกถึงคุณค่าเชิงนวัตกรรมของ Gameness สำรวจฟังก์ชันหลักของโทเค็น GNESS และอธิบายว่าเหตุใดโทเค็นนี้จึงเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในเวที Web3
Gameness เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Web2 และ Web3 เติมพลังใหม่ให้กับอุตสาหกรรม eSport ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน โดยอาศัยพื้นฐานทางเทคนิคของรุ่นก่อนอย่าง The Academys แพลตฟอร์มนี้ผสมผสานประสบการณ์การเล่นเกมแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรม Web3 ผู้เล่นได้รับรางวัลทางเศรษฐกิจและความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างแท้จริงผ่านความสำเร็จในเกม ในขณะที่แบรนด์และนักพัฒนาใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ใช้และเพิ่มการมีส่วนร่วม
แนวคิดหลักของแพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นบนหลักการ "การสร้างสรรค์ร่วมกันของชุมชน":
ผู้ใช้เข้าร่วมการแข่งขันและรับรางวัลผ่าน Super App ที่ใช้งานง่าย และรักษากิจกรรมระยะยาวด้วยฟีเจอร์เช่น LockNess (การเดิมพันโทเค็น) และ NessPerience (ประสบการณ์ที่สมจริง)
สโลแกน "AI + Gaming Empower Growth" สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของโครงการ โดยใช้ขั้นตอนวิธี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้เล่นและการดำเนินการทัวร์นาเมนต์
GNESS เป็นโทเค็นดั้งเดิมของ Gameness ที่ออกให้เฉพาะใน DEX โดยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) กรณีการใช้งานหลักประกอบด้วย:
ผู้ถือ GNESS จะมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล Gameness DAO ด้วยการลงคะแนนในเรื่องสำคัญๆ เช่น กฎของลีกอีสปอร์ตและสถานที่จัดงานออฟไลน์ ซึ่งถือเป็นการ "กำกับดูแลร่วมกันของผู้ใช้" อย่างแท้จริง
ผ่านกลไกการสเตกของ LockNess ผู้ใช้จะได้รับผลประโยชน์แบบแบ่งระดับตามขนาดและระยะเวลาการวางเดิมพัน ทั้งนักเล่นเกมรายบุคคล (B2C) และพันธมิตรองค์กร (B2B) สามารถรับประกันผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ด้วยการถือ GNESS ในระยะยาว
ธุรกรรมบนแพลตฟอร์มทั้งหมด เช่น ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมการแข่งขันและการซื้อ NFT จะได้รับการชำระใน GNESS เพื่อให้แน่ใจว่าโทเค็นจะมีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องภายในระบบนิเวศ
ผู้เล่นได้รับโทเค็น GNESS และของสะสม NFT ผ่านทางความสำเร็จในเกม สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้สามารถจัดเก็บไว้ใน "หอเกียรติยศ" ส่วนบุคคลหรือซื้อขายได้อย่างอิสระ
GNESS ทำหน้าที่เป็น "หนังสือเดินทาง" สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันบนแพลตฟอร์ม ค่ายฝึกอบรม และการพบปะแบบออฟไลน์ ผู้ใช้ระดับสูง ("Nessies") สามารถปลดล็อกสิทธิพิเศษตามโทเค็นและ NFT ที่ตนถืออยู่
GNESS มีอุปทานโทเค็นทั้งหมด 500 ล้านโทเค็น ซึ่งจัดโครงสร้างเพื่อรักษาสมดุลระหว่างแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมในช่วงแรกกับเสถียรภาพของระบบนิเวศในระยะยาวผ่านโทเค็นโนมิกส์ที่ยั่งยืน
ข้อมูลการแข่งขันทั้งหมด ผลงานของผู้เล่น ผลการแข่งขัน และอื่นๆ จะถูกเก็บไว้บนเครือข่ายเพื่อป้องกันการแทรกแซงและเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ยุติธรรม
ด้วยการดำเนินงานใน 42 ประเทศและมีผู้ใช้มากกว่า 6.4 ล้านคน Gameness ตั้งเป้าที่จะมีผู้ใช้เกิน 10 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้ ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับ Binance, The Sandbox, KuCoin และอื่นๆ ช่วยเร่งการเติบโตทั่วโลกของบริษัท
Burak Çevik (ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ): อดีตผู้บริหารระดับสูงของ ESL และ Bigpoint ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต 2 เล่ม โดยผสมผสานข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมกับทรัพยากรมากมาย
Metin Erduran (ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO): อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Riot Games ที่เป็นผู้นำการพัฒนาสถาปัตยกรรมหลักของแพลตฟอร์ม
Boğaçhan Aydın (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ): ผู้มีประสบการณ์ด้านการลงทุนด้านอีสปอร์ตและมีประสบการณ์ด้านการบูรณาการทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
ทีมงานเน้นย้ำว่าอนาคตของ GNESS ถูกเขียนขึ้นโดยผู้เข้าร่วมทุกคน พลังชุมชนคือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนที่แท้จริง
ด้วยแผนงานเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน Gameness กำลังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่ตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต:
รอบ Seed ปี 2023: เสร็จสิ้นรอบการระดมทุนเริ่มต้นและสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ เช่น Amazon และ Microsoft
การแข่งขันรายการสำคัญ: เป็นเจ้าภาพจัดงานต่าง ๆ มากมายบนแพลตฟอร์ม Binance โดยมีรางวัลรวมเป็นตัวเลขเจ็ดหลัก
ผลตอบแทนมูลค่าผู้เล่น: ผู้ก่อตั้ง Burak Çevik เปิดเผยในการสัมภาษณ์ว่าโครงการนี้พัฒนาจากผลิตภัณฑ์รุ่นแรกซึ่งขับเคลื่อนโดยภารกิจในการคืนมูลค่าให้แก่ผู้เล่นผ่านเทคโนโลยี Web3
Gameness และการเปิดตัวโทเค็น GNESS ถือเป็นบทใหม่สำหรับเศรษฐกิจ eSports แบบ Web3 ด้วยการผสมผสานโมเดล "Achieve-to-Earn" สถาปัตยกรรมบล็อคเชนที่โปร่งใส และความร่วมมือระดับชั้นนำ แพลตฟอร์มนี้จึงสร้างโอกาสที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สำหรับผู้เล่น แบรนด์ และนักลงทุน ด้วยการเปิดตัว DEX ในเดือนเมษายน 2025 GNESS พร้อมที่จะกลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างโลกเสมือนและโลกความเป็นจริง เพื่อเริ่มต้นยุคแห่งอำนาจอธิปไตยของผู้ใช้ในกีฬาอีสปอร์ต
ตอนนี้โทเค็น GNESS ลิสต์บน MEXC แล้ว หากต้องการซื้อ GNESS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝากเงินและซื้อขาย เพียงทำภารกิจง่าย ๆ ไม่กี่อย่างเพื่อลุ้นรับรางวัล
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว