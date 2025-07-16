Wave: การปฏิวัติการเทรดและการเงินผ่าน Web3 สำหรับยุคอัจฉริยะแบบ On-Chain

Wave World (WAV) คือโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศที่ครอบคลุมซึ่งสร้างขึ้นบนบล็อกเชน SUI ซึ่งนำเสนอประสบการณ์การเทรด ความบันเทิง และการเงินในพื้นที่ Web3 ด้วยผู้ใช้งานบนเครือข่ายกว่า 3.5 ล้านราย ที่อยู่ใช้งานจริงมากกว่า 300,000 รายการต่อวัน และธุรกรรมมากกว่า 500,000 รายการต่อวัน Wave World แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งผ่านระบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
โครงการนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของการโต้ตอบของผู้ใช้กับวอลเล็ต EOA โดยการรวมเข้ากับแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง Telegram โดยตรง ซึ่งไม่เพียงขยายขอบเขตจาก Web2 ไปเป็น Web3 เท่านั้น แต่ยังรับประกันประสบการณ์ที่ราบรื่นและสะดวกสบายอีกด้วย Wave World ไม่เพียงแต่เป็นแพลตฟอร์มการเทรดโทเค็นเท่านั้น แต่ยังมียูทิลิตี้ที่ยอดเยี่ยมอีกมากมาย เช่น:
ตัวแทนการเทรด AI: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำ
Meme World: ช่วยให้เปิดตัวและซื้อขายเหรียญมีมได้อย่างง่ายดาย โดยเข้าถึงผู้ใช้ได้หลายล้านคน
การเข้าถึงตามโซเชียล: แลกเปลี่ยนโทเค็นผ่านโซเชียลมีเดียได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่ม
การสไนเปอร์อัตโนมัติ: ดำเนินการธุรกรรมโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร
การรวม DEX ทั้งหมด: รวบรวมการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ทั้งหมดเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการเทรดที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การเทรดที่ปลอดภัย: การตรวจสอบแบบออนเชนก่อนการเทรด เพื่อสร้างความมั่นใจถึงสภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัย
ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นช่องทางที่ครอบคลุมสำหรับทั้งผู้ใช้รายใหม่และผู้ซื้อขายมืออาชีพ Wave World กำลังสร้างตำแหน่งของตนเองในตลาดบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง โดยปลดล็อกโอกาสในการสร้างรายได้มากมายผ่านการเทรด การสเตก การทำฟาร์มผลตอบแทน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
Wave World ดำเนินงานเป็นระบบนิเวศแบบรวมด้วยบริการที่หลากหลาย รวมถึง:
การเทรดโทเค็น: ผู้ใช้สามารถเทรด WAV ผ่านคู่เทรดอย่าง WAV/USDT บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียง เช่น MEXC
Play-to-Earn: เกมบูรณาการช่วยให้ผู้เล่นไม่เพียงแต่เพลิดเพลินกับความบันเทิง แต่ยังได้รับโทเค็น WAV เป็นรางวัลอีกด้วย
DeFi และการสเตก: ระบบ DeFi ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสเตก ทำฟาร์มผลตอบแทน และรับรายได้แบบพาสซีฟจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบกระจายศูนย์
Wave World (WAV) มีอุปทานรวมสูงสุดอยู่ที่ 1,000,000,000 WAV โดยจัดสรรตามหมวดหมู่หลักดังต่อไปนี้:
รอบ Seed รอบส่วนตัว และรอบสาธารณะ มีช่วงเวลา "ชั่วคราว" ก่อนที่จะปลดล็อกแบบเชิงเส้น รอบ Seed และรอบส่วนตัวจะมีช่วงเวลาจำกัดที่ 12 และ 9 เดือนตามลำดับ ในขณะที่รอบสาธารณะจะปลดล็อกโดยสมบูรณ์หลังผ่านไป 4 เดือน
TGE ปลดล็อกสภาพคล่องอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการเทรดจะราบรื่น
โทเค็นระบบนิเวศจะปลดล็อกทีละน้อยตลอด 60 เดือน และแอร์ดรอปซีซั่น 1 จะถูกแจกจ่ายเต็มรูปแบบในเวลา 4 เดือน
โทเค็นชุมชนจะถูกล็อกเป็นเวลา 5 เดือนก่อนที่จะปลดล็อกเป็นเวลา 55 เดือน
โทเค็นสำหรับที่ปรึกษา ผู้สนับสนุนในช่วงแรก และทีมจะถูกล็อกไว้ 1 ปี จากนั้นจะค่อยๆ ปล่อยออกมาในช่วงเวลา 24 และ 48 เดือน กลไกนี้ช่วยรักษาการเติบโตที่มั่นคงและป้องกันแรงกดดันในการขายออก
โทเค็น WAV ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการชำระเงินเท่านั้น แต่ยังเสนอยูทิลิตี้ต่างๆ ให้กับผู้ใช้และผู้พัฒนาภายในระบบนิเวศอีกด้วย:
วิธีการชำระเงินหลัก: WAV เป็นสกุลเงินหลักในระบบนิเวศ Wave ซึ่งใช้ในธุรกรรมต่างๆ ผ่าน dApps เกม Play-to-Earn ผลิตภัณฑ์ DeFi และแพลตฟอร์มการเทรด Wave
ค่าธรรมเนียมธุรกรรมและการรวม dApp: dApps และเกมของบุคคลที่สามที่รวมเข้ากับระบบนิเวศ Wave จะต้องใช้ WAV สำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรม ซึ่งจะสร้างความต้องการที่แท้จริงให้โทเค็น
การสร้างผลกำไรและการสเตก: ผู้ถือ WAV สามารถสเตกโทเค็นของตนในผลิตภัณฑ์ DeFi ของ Wave เพื่อรับดอกเบี้ยและผลตอบแทน เพิ่มรายได้แบบพาสซีฟให้สูงที่สุด
สิทธิพิเศษในการเข้าถึงโทเค็นมีม: ผ่าน WavePad และ WaveStaking ผู้ถือ WAV สามารถเข้าถึงการขายล่วงหน้าของโทเค็นมีมได้ก่อนใคร เพิ่มโอกาสในการลงทุนก่อนการลิสต์สาธารณะ
กลไกการซื้อคืนและเผา: Wave มุ่งมั่นที่จะใช้รายได้ของแพลตฟอร์มในการซื้อคืนและเผาโทเค็น WAV ช่วยควบคุมเงินเฟ้อและเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
ด้วยยูทิลิตี้ที่หลากหลายเหล่านี้ WAV ไม่เพียงแค่เป็นสินทรัพย์การเทรดเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของระบบนิเวศ Wave ทั้งหมดอีกด้วย
Wave มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยการขยายระบบนิเวศบล็อกเชนบน Sui โดยรวม DeFi, การเทรดด้วย AI, โทเค็นมีม และ dApps โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานของหลายโซ่ เพิ่มสภาพคล่องและการเข้าถึงตลาดโลก
การพัฒนาของการเทรดด้วย AI นำมาซึ่งเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่งกลยุทธ์การเทรดของตนให้เหมาะสมที่สุด ในแผนงานถัดไป Wave World จะมุ่งเน้นไปที่การขยาย dApps สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
ในฐานะแพลตฟอร์มการเทรดดิจิทัลชั้นนำระดับโลก MEXC โดดเด่นด้วยข้อได้เปรียบของค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำ ความเร็วในการเทรดที่รวดเร็ว โทเค็นที่มีแนวโน้มหลากหลาย และสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถคว้าโอกาสในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน WAV ถูกลิสต์อยู่บน MEXC แล้ว ทำให้คุณสามารถเทรดโทเค็นด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
2）ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาโทเค็น WAV และเลือกการเทรด สปอต หรือ ฟิวเจอร์ส สำหรับ WAV
3） เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนพารามิเตอร์อย่างปริมาณและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้