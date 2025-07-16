WalletConnect: เชื่อมโยง Web3 เพื่อปลดล็อกประตูสู่โลกคริปโต

MEXC จะเปิดตัว การเทรดสปอตและฟิวเจอร์สสำหรับ WCT
ขณะนี้แพลตฟอร์มได้เปิดช่องทางการฝากเงิน
สำหรับโทเค็น WCT เพื่อให้คุณฝากโทเค็นบน MEXC และรอการเทรดครั้งต่อไป ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝากและเทรด WCT และแบ่งปันรางวัลมูลค่า 273,000 WCT และ 50,000 USDT
WalletConnect (WCT) เป็นโปรโตคอลการเข้ารหัสโอเพ่นซอร์สตัวแรกที่ช่วยให้เชื่อมต่อระหว่างวอลเล็ตดิจิทัลกับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ได้อย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง dApps ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดเผยคีย์ส่วนตัว รับประกันความปลอดภัยสูงสุด
ใช้งานได้กับวอลเล็ตทุกประเภท: ตั้งแต่ Trust Wallet, MetaMask ถึง Rainbow Wallet, WalletConnect รองรับวอลเล็ตที่แตกต่างกันมากกว่า 600 รายการ คุณยังสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่รองรับมากกว่า 50,000 รายการได้อีกด้วย
ความปลอดภัยสูงสุด: การเชื่อมต่อทั้งหมดมีการเข้ารหัสแบบ end-to-end ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครสามารถขโมยข้อมูลหรือเงินของคุณได้
เป็นมิตรกับผู้ใช้: เพียงสแกนรหัส QR หรือคลิกลิงก์ ไม่จำเป็นต้องป้อนคีย์ส่วนตัวที่ซับซ้อน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหลอกลวง
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถเชื่อมต่อวอลเล็ตคริปโตของคุณกับ dApps ที่คุณชื่นชอบ เช่น Uniswap หรือ OpenSea ได้อย่างปลอดภัย:
1）เข้าถึง dApp: เปิดแอปพลิเคชั่นแบบกระจายศูนย์ที่คุณต้องการใช้
2）เลือกการเชื่อมต่อวอลเล็ต: คลิกปุ่ม "เชื่อมต่อวอลเล็ต" และเลือก WalletConnect
3）สแกนรหัส QR หรือคลิกลิงก์: หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ ให้สแกนรหัส QR หากคุณใช้โทรศัพท์มือถือ ให้คลิกลิงก์
4）ยืนยันการเชื่อมต่อ: อนุมัติคำขอเชื่อมต่อภายในแอปพลิเคชันวอลเล็ตของคุณ
ตอนนี้คุณสามารถเทรด สวอปโทเค็น และดำเนินการอื่นๆ บน dApp ได้โดยตรงโดยไม่ต้องป้อนคีย์ส่วนตัวของคุณ
WalletConnect Token (WCT) คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย WalletConnect โดยมีจำนวนโทเค็นเริ่มต้นจำกัดอยู่ที่ 1 พันล้านโทเค็น ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศที่ยั่งยืนผ่านการกระจายอย่างยุติธรรม เศรษฐศาสตร์ของโทเค็นของ WCT ประกอบด้วยการจัดสรรดังต่อไปนี้:
WalletConnect Fund (27%)
ใช้สำหรับการร่วมมือ การสนับสนุน การพัฒนาระบบนิเวศ และกิจกรรมทางการตลาด
แอร์ดรอป (18.5%)
แจกเป็นระยะๆ เพื่อจูงใจผู้ใช้ใหม่และรักษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทีม (18.5%)
จัดสรรให้กับสมาชิกผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รางวัล (17.5%)
ใช้สำหรับการสเตกและสนับสนุนกิจกรรมรางวัลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย
นักลงทุน (11.5%)
จัดสรรให้กับผู้สนับสนุนโครงการในระยะเริ่มต้นเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา
การพัฒนาแกนหลัก (7%)
ใช้สำหรับการพัฒนาโปรโตคอลและโมดูลที่เกี่ยวข้อง
โมเดลเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่กระตือรือร้นเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เสถียรสำหรับการพัฒนาและการขยายระบบนิเวศ WalletConnect อีกด้วย
WCT ไม่ใช่เพียงโทเค็นธรรมดา แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน การใช้งานหลักๆ มีดังนี้:
รางวัลการเข้าร่วมเครือข่าย: ผู้ใช้จะได้รับรางวัลจากการสเตก WCT การดำเนินการโหนด และการทำงานร่วมกับวอลเล็ต สิ่งนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของระบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย: การวางเดิมพัน WCT ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายและรักษาประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศที่ยั่งยืน
การกำกับดูแลและสิทธิในการลงคะแนนเสียง: ผู้ถือ WCT สามารถลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การอัปเกรดโปรโตคอลและการปรับปรุงระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางในอนาคตของเครือข่าย
แหล่งรายได้ที่ยั่งยืน: WCT ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและช่องทางรายได้อื่น ๆ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตของระบบนิเวศในระยะยาว
WalletConnect นำโดยซีอีโอ Jess Houlgrave ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในด้านการชำระเงิน ศิลปะ สกุลเงินดิจิทัล และการเงิน ก่อนหน้านี้ Jess เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ที่ Checkout.com และเป็นผู้ก่อตั้ง Codex Protocol เธอเป็นสมาชิกของ CBDC Forum ของธนาคารแห่งอังกฤษและเป็นผู้ก่อตั้ง Art and Blockchain Fund อีกด้วย ภายใต้การนำของเธอ WalletConnect มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้
WalletConnect ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น Coinbase Ventures และ Polygon Ventures โดยใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางการเงินเพื่อขยายอิทธิพลของแพลตฟอร์มไปทั่วโลก ระบบนิเวศในปัจจุบันประกอบด้วยวอลเล็ตหลายร้อยรายการและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์นับพันแอป ก่อให้เกิดเครือข่ายการสื่อสารและการโต้ตอบที่ทรงพลัง
เนื่องจากแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์และเทคโนโลยีบล็อกเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง WalletConnect จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างวอลเล็ตและ dApps ด้วยการให้วิธีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและคุณสมบัติการทำธุรกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้รับการตั้งค่าเพื่อดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น ในขณะที่รายชื่อบนกระดานแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงอย่าง MEXC ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโทเค็นจะมีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ รูปแบบการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์และชุมชนที่กระตือรือร้นยังสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างและโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพ
WalletConnect (WCT) เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างวอลเล็ตดิจิทัลและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ โดยมอบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และกระจายศูนย์ภายในระบบนิเวศบล็อกเชน หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการเทรดที่เชื่อถือได้ซึ่งมีสภาพคล่องสูง การเทรดเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น และคุณสมบัติการแปลงที่สะดวก MEXC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวน ราคา และพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้