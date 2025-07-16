MEXC จะเปิดตัว การเทรดสปอตและฟิวเจอร์สสำหรับ WCT ขณะนี้แพลตฟอร์มได้เปิดช่องทางการฝากเงินสำหรับโทเค็น WCT เพื่อให้คุณฝากโทเค็นบน MEXC และรอการเทรดครั้งต่อไป ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม MEXC จะเปิดตัว การเทรดสปอตและฟิวเจอร์สสำหรับ WCT ขณะนี้แพลตฟอร์มได้เปิดช่องทางการฝากเงินสำหรับโทเค็น WCT เพื่อให้คุณฝากโทเค็นบน MEXC และรอการเทรดครั้งต่อไป ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเยี่ยมชมหน้ากิจกรรม
WalletConnect: เชื่อมโยง Web3 เพื่อปลดล็อกประตูสู่โลกคริปโต

1. WalletConnect (WCT) คืออะไร?


WalletConnect (WCT) เป็นโปรโตคอลการเข้ารหัสโอเพ่นซอร์สตัวแรกที่ช่วยให้เชื่อมต่อระหว่างวอลเล็ตดิจิทัลกับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ได้อย่างปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีนี้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง dApps ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดเผยคีย์ส่วนตัว รับประกันความปลอดภัยสูงสุด

2. ทำไมคุณถึงควรใช้ WalletConnect?


ใช้งานได้กับวอลเล็ตทุกประเภท: ตั้งแต่ Trust Wallet, MetaMask ถึง Rainbow Wallet, WalletConnect รองรับวอลเล็ตที่แตกต่างกันมากกว่า 600 รายการ คุณยังสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่รองรับมากกว่า 50,000 รายการได้อีกด้วย

ความปลอดภัยสูงสุด: การเชื่อมต่อทั้งหมดมีการเข้ารหัสแบบ end-to-end ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีใครสามารถขโมยข้อมูลหรือเงินของคุณได้

เป็นมิตรกับผู้ใช้: เพียงสแกนรหัส QR หรือคลิกลิงก์ ไม่จำเป็นต้องป้อนคีย์ส่วนตัวที่ซับซ้อน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการหลอกลวง

3. WalletConnect (WCT) ทำงานอย่างไร?


ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถเชื่อมต่อวอลเล็ตคริปโตของคุณกับ dApps ที่คุณชื่นชอบ เช่น Uniswap หรือ OpenSea ได้อย่างปลอดภัย:

1）เข้าถึง dApp: เปิดแอปพลิเคชั่นแบบกระจายศูนย์ที่คุณต้องการใช้
2）เลือกการเชื่อมต่อวอลเล็ต: คลิกปุ่ม "เชื่อมต่อวอลเล็ต" และเลือก WalletConnect
3）สแกนรหัส QR หรือคลิกลิงก์: หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ ให้สแกนรหัส QR หากคุณใช้โทรศัพท์มือถือ ให้คลิกลิงก์
4）ยืนยันการเชื่อมต่อ: อนุมัติคำขอเชื่อมต่อภายในแอปพลิเคชันวอลเล็ตของคุณ

ตอนนี้คุณสามารถเทรด สวอปโทเค็น และดำเนินการอื่นๆ บน dApp ได้โดยตรงโดยไม่ต้องป้อนคีย์ส่วนตัวของคุณ

4. เศรษฐศาสตร์ของโทเค็นของ WalletConnect


WalletConnect Token (WCT) คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย WalletConnect โดยมีจำนวนโทเค็นเริ่มต้นจำกัดอยู่ที่ 1 พันล้านโทเค็น ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศที่ยั่งยืนผ่านการกระจายอย่างยุติธรรม เศรษฐศาสตร์ของโทเค็นของ WCT ประกอบด้วยการจัดสรรดังต่อไปนี้:

WalletConnect Fund (27%)
ใช้สำหรับการร่วมมือ การสนับสนุน การพัฒนาระบบนิเวศ และกิจกรรมทางการตลาด
แอร์ดรอป (18.5%)
แจกเป็นระยะๆ เพื่อจูงใจผู้ใช้ใหม่และรักษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทีม (18.5%)
จัดสรรให้กับสมาชิกผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รางวัล (17.5%)
ใช้สำหรับการสเตกและสนับสนุนกิจกรรมรางวัลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย
นักลงทุน (11.5%)
จัดสรรให้กับผู้สนับสนุนโครงการในระยะเริ่มต้นเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา
การพัฒนาแกนหลัก (7%)
ใช้สำหรับการพัฒนาโปรโตคอลและโมดูลที่เกี่ยวข้อง

โมเดลเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่กระตือรือร้นเท่านั้น แต่ยังให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เสถียรสำหรับการพัฒนาและการขยายระบบนิเวศ WalletConnect อีกด้วย


5. ฟังก์ชันและกรณีการใช้งานของ WCT


WCT ไม่ใช่เพียงโทเค็นธรรมดา แต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ ขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน การใช้งานหลักๆ มีดังนี้:

รางวัลการเข้าร่วมเครือข่าย: ผู้ใช้จะได้รับรางวัลจากการสเตก WCT การดำเนินการโหนด และการทำงานร่วมกับวอลเล็ต สิ่งนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและช่วยให้มั่นใจถึงความเสถียรของระบบ

การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย: การวางเดิมพัน WCT ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายและรักษาประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศที่ยั่งยืน

การกำกับดูแลและสิทธิในการลงคะแนนเสียง: ผู้ถือ WCT สามารถลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น การอัปเกรดโปรโตคอลและการปรับปรุงระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางในอนาคตของเครือข่าย

แหล่งรายได้ที่ยั่งยืน: WCT ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและช่องทางรายได้อื่น ๆ ส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตของระบบนิเวศในระยะยาว

6. ทีมงานและพันธมิตรของ WalletConnect (WCT)


6.1 ทีมพัฒนา


WalletConnect นำโดยซีอีโอ Jess Houlgrave ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในด้านการชำระเงิน ศิลปะ สกุลเงินดิจิทัล และการเงิน ก่อนหน้านี้ Jess เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ที่ Checkout.com และเป็นผู้ก่อตั้ง Codex Protocol เธอเป็นสมาชิกของ CBDC Forum ของธนาคารแห่งอังกฤษและเป็นผู้ก่อตั้ง Art and Blockchain Fund อีกด้วย ภายใต้การนำของเธอ WalletConnect มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศแบบกระจายศูนย์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้

6.2 พันธมิตรเชิงกลยุทธ์


WalletConnect ได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม เช่น Coinbase Ventures และ Polygon Ventures โดยใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนทางการเงินเพื่อขยายอิทธิพลของแพลตฟอร์มไปทั่วโลก ระบบนิเวศในปัจจุบันประกอบด้วยวอลเล็ตหลายร้อยรายการและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์นับพันแอป ก่อให้เกิดเครือข่ายการสื่อสารและการโต้ตอบที่ทรงพลัง

7. ศักยภาพการพัฒนาของ WalletConnect


เนื่องจากแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์และเทคโนโลยีบล็อกเชนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง WalletConnect จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างวอลเล็ตและ dApps ด้วยการให้วิธีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและคุณสมบัติการทำธุรกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้รับการตั้งค่าเพื่อดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น ในขณะที่รายชื่อบนกระดานแลกเปลี่ยนที่มีชื่อเสียงอย่าง MEXC ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโทเค็นจะมีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ รูปแบบการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์และชุมชนที่กระตือรือร้นยังสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างและโอกาสในการลงทุนที่มีศักยภาพ

8. วิธีการซื้อ WCT บน MEXC


WalletConnect (WCT) เป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างวอลเล็ตดิจิทัลและแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ โดยมอบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ใช้งานง่าย และกระจายศูนย์ภายในระบบนิเวศบล็อกเชน หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการเทรดที่เชื่อถือได้ซึ่งมีสภาพคล่องสูง การเทรดเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น และคุณสมบัติการแปลงที่สะดวก MEXC เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

1）เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์ทางการ
2) ค้นหาโทเค็น WCT โดยใช้แถบค้นหา จากนั้นเลือกการเทรดสปอตหรือฟิวเจอร์สสำหรับ WCT
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวน ราคา และพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน แพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้


