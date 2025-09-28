ดูคู่เทรดฟิวเจอร์สที่คุณชื่นชอบบน MEXC และอัปเดตความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตแบบเรียลไทม์

MEXC นำเสนอคู่สัญญาเทรดล่วงหน้าให้เลือกมากมาย รองรับคู่การเทรดมากกว่า 1,300 คู่ พร้อมเลเวอเรจที่ปรับได้ตั้งแต่ 1 เท่าถึง 500 เท่า ด้วยค่าธรรมเนียมการเทรดที่ต่ำเป็นพิเศษ MEXC จึงกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เทรดฟิวเจอร์สเลือกใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคู่การเทรดฟิวเจอร์สที่หลากหลายได้ MEXC จึงได้จัดทำฟีเจอร์ "รายการโปรด" ขึ้น ซึ่งทำให้การกรองและดูคู่ที่พวกเขาเทรดหรือตรวจสอบบ่อยครั้งนั้นง่ายยิ่งขึ้น
โดยการใช้ฟีเจอร์ "รายการโปรด" ผู้ใช้สามารถเพิ่มคู่ฟิวเจอร์สที่สำคัญหรือที่ใช้บ่อยลงในรายการส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและการจัดการที่คล่องตัว ข้อดีที่สำคัญได้แก่:
เพิ่มประสิทธิภาพ: ประหยัดเวลาด้วยการหลีกเลี่ยงการค้นหาซ้ำๆ ในคู่การเทรดจำนวนมากและเข้าถึงหน้าการเทรดสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
การตรวจสอบที่ง่ายดาย: ดูราคาแบบเรียลไทม์ ความผันผวน และข้อมูลการเทรดสำหรับคู่เงินที่คุณเลือกในที่เดียวเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเทรดอย่างรอบรู้
การจัดกลุ่มส่วนบุคคล: บนมือถือ ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบโทเค็นที่ชื่นชอบเป็นกลุ่มตามกลยุทธ์หรือหมวดหมู่เพื่อให้ดูง่ายขึ้น
การสนับสนุนการตัดสินใจ: เมื่อใช้ร่วมกับคุณลักษณะการจัดเรียงและแผนภูมิ รายการโปรดของคุณจะกลายเป็นแดชบอร์ดการสังเกตแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ในหน้าการเทรด ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือไอคอน ▼ ถัดจากคู่การเทรดเพื่อเปิดรายการคู่สัญญาฟิวเจอร์สที่สามารถใช้ได้ คลิกไอคอน ☆ ถัดจากคู่เพื่อเพิ่มไปยังรายการโปรดของคุณ
หากคุณไม่เห็นคู่การเทรดที่คุณต้องการ เพียงค้นหาโดยใช้แถบค้นหา เมื่อพบแล้ว ให้คลิกไอคอน ☆ ถัดจากคู่เพื่อเพิ่มไปยังรายการโปรดของคุณ
เปิดแอป MEXC และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แตะตลาดที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก จากนั้นไปที่รายการโปรด > ฟิวเจอร์ส และแตะปุ่มเพิ่มในรายการโปรด
ในแถบค้นหา ให้ป้อนชื่อของคู่การเทรดฟิวเจอร์สที่คุณต้องการเพิ่ม เช่น BTC จากนั้นแตะไอคอน ☆ ถัดจาก BTC USDT เพอร์เพทชวล เพื่อเพิ่มไปยังรายการโปรดของคุณ
ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์สที่คุณเพิ่มคู่เงินไปยังรายการโปรดของคุณ ให้คลิกรายการโปรดเพื่อดูคู่เงินที่คุณเลือก หน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลรายละเอียด เช่น ชื่อสัญญา ราคาล่าสุด เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา และปริมาณการเทรด คุณสามารถเรียงลำดับรายการตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยตามราคาล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา หรือปริมาณการเทรด
คุณสามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและคลิก ≡ → รายการโปรดและรายการยอดนิยม เพื่อแสดงคู่ฟิวเจอร์สที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็วที่ด้านล่างของหน้าจอ
คู่ที่ทำเครื่องหมาย ★ คือคู่ฟิวเจอร์สที่คุณชื่นชอบ ส่วนคู่ที่ทำเครื่องหมาย 🔥 คือคู่ฟิวเจอร์ส (ยอดนิยม) ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้
คุณสามารถคลิกลูกศร < และ > ทั้งสองด้านเพื่อเลื่อนและดูคู่สัญญาฟิวเจอร์สเพิ่มเติม
ที่ด้านขวาล่างของหน้า คลิกปุ่มแก้ไข เพื่อจัดเรียงคู่ ฟิวเจอร์ส ที่คุณชื่นชอบใหม่โดยการลากโดยใช้ไอคอน ☰ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกแสดงราคาเพื่อแสดงข้อมูลราคา ก่อนเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับคู่ที่ชื่นชอบและมีแนวโน้มที่ด้านล่างของเพจได้ คลิกยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
ในหน้าตลาดในแอป คุณสามารถดูคู่ที่คุณชื่นชอบได้ภายใต้รายการโปรด → ฟิวเจอร์ส หน้าดังกล่าวจะแสดงข้อมูลรายละเอียด ได้แก่ ชื่อคู่ ราคาล่าสุด เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคา และปริมาณการเทรด คุณสามารถเรียงลำดับรายการตามลำดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยตามราคาล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา หรือปริมาณการเทรด
โดยการแตะไอคอน + ทางด้านขวา คุณสามารถสร้างกลุ่มต่างๆ และจัดหมวดหมู่คู่ฟิวเจอร์สที่คุณชื่นชอบตามเกณฑ์ของคุณเองได้ วิธีนี้ทำให้การดูข้อมูลสำหรับคู่สัญญาฟิวเจอร์สประเภทต่างๆ ง่ายขึ้น
MEXC นำเสนอการเทรดฟิวเจอร์สเป็นรูปแบบหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ โดยมีสกุลเงินดิจิทัลนับพันเป็นเป้าหมายการลงทุน นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจเพื่อขยายเงินทุนของตนและได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ ยังต้องให้ผู้ลงทุนเลือกเป้าหมายการเทรดและเวลาเข้าเทรดอย่างรอบคอบ ดังนั้น แพลตฟอร์มการเทรดล่วงหน้าจะต้องมอบคู่การเทรดที่หลากหลาย ความเร็วในการลงรายการที่รวดเร็ว และความสามารถในการตรวจสอบโครงการที่เข้มงวดให้แก่ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ MEXC ฟิวเจอร์ส ถือเป็นตัวเลือกแรกของผู้ค้า ฟิวเจอร์ส หลายๆ คนอย่างไม่ต้องสงสัย ณ เดือนกรกฎาคม 2025 MEXC ได้จดทะเบียนคู่เทรดฟิวเจอร์สไว้มากกว่า 1,300 คู่ ครอบคลุม USDT-M เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส, USDC-M เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส และ Coin-M ฟิวเจอร์ส เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ที่มีความชอบในการเทรดที่แตกต่างกัน
ใน MEXC ค่าธรรมเนียมผู้สร้างสำหรับ Perpetual ฟิวเจอร์ส อยู่ที่ 0.00% และค่าธรรมเนียมผู้รับอยู่ที่ 0.02% สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมของ MEXC โปรดดูตารางค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการ อัตราอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและภูมิภาค โปรดดูหน้าค่าธรรมเนียมเพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการเทรดสัญญาแบบถาวรที่มีมาร์จิ้น USDT ที่ผู้ใช้ทั่วไปจะได้รับ ผลิตภัณฑ์ MEXC ฟิวเจอร์ส ถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
แพลตฟอร์มการเทรด
MEXC
คู่แข่ง 1
คู่แข่ง 2
คู่แข่ง 3
คู่แข่ง 4
อัตราค่าธรรมเนียม Maker
0
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
อัตราค่าธรรมเนียม Taker
0.02%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
คู่แข่งทั้งสี่รายที่ระบุไว้ข้างต้นล้วนอยู่ในกลุ่มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 20 อันดับแรกที่จัดอันดับโดย CoinMarketCap การเปรียบเทียบตรงไปตรงมานี้แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบด้านค่าธรรมเนียมของ MEXC ได้อย่างชัดเจน หากพิจารณาเฉพาะค่าธรรมเนียมผู้รับ อัตราของคู่แข่งจะอยู่ระหว่าง 0.045% ถึง 0.06% ซึ่งสูงกว่าอัตราของ MEXC ถึง 2.25 ถึง 3 เท่า
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้ชื่อ Alice วางแผนที่จะลงทุน 10,000 USDT โดยใช้เลเวอเรจ 10 เท่า โดยเปิดสถานะในฐานะผู้สร้างและปิดสถานะในฐานะผู้รับ ค่าธรรมเนียมที่ Alice จะต้องจ่ายในห้าแพลตฟอร์มเหล่านี้ (คำนวณจากมูลค่าตำแหน่ง 100,000 USDT โดยไม่รวมความผันผวนของราคา) มีดังนี้:
แพลตฟอร์มการเทรด
MEXC
คู่แข่ง 1
คู่แข่ง 2
คู่แข่ง 3
คู่แข่ง 4
ค่าธรรมเนียม Maker (USDT)
0
18
20
20
20
ค่าธรรมเนียม Taker (USDT)
20
45
50
60
60
ค่าธรรมเนียมรวม (USDT)
20
63
70
80
80
นอกจากนี้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2025 MEXC ได้เปิดตัวกิจกรรมเทศกาลเทรดค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งมีคู่การเทรดฟิวเจอร์สกว่า 140 คู่ที่ได้รับค่าธรรมเนียมผู้สร้างและผู้รับเป็นศูนย์ ซึ่งมอบผลประโยชน์ที่ครอบคลุมให้กับผู้ใช้ทั่วโลก หากคุณเป็นผู้ใช้ระบบนิเวศ Solana คุณยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Solana Ecosystem Month ได้ด้วย โดยทำการเทรดโทเค็นระบบนิเวศ Solana โดยไม่มีค่าธรรมเนียมผู้สร้างและผู้รับ คุณยังสามารถเดิมพัน SOL เพื่อรับ APR สูงถึง 999%
นับตั้งแต่ก่อตั้ง MEXC ได้รับการยกย่องในการค้นพบโครงการคุณภาพสูงและการแสดงรายการโทเค็นใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายปีและชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง MEXC ได้รวบรวมผู้ใช้หลายล้านคนและกลายเป็นตัวเลือกแรกของผู้ค้าทั้งรายใหม่และรายมีประสบการณ์จำนวนมาก ซึ่งดำเนินกิจการในมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจได้ถึงความลึกของตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับ MEXC ฟิวเจอร์ส, ระดับสัญญาที่สมดุล และราคาที่ยุติธรรมและโปร่งใส ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส ทะลุ 40.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความลึกนี้ช่วยให้การเทรดราบรื่นแม้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง และช่วยหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีที่ไม่คาดคิด (หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2025 จาก CoinMarketCap) โดยใช้คู่การเทรด BTCUSDT เป็นตัวอย่าง โดยการคำนวณปริมาณรวมของคำสั่งเทรดจำกัดภายใน ±5 จุดพื้นฐานรอบราคากลางในสมุดคำสั่งเทรด BTCUSDT ฟิวเจอร์ส MEXC มี USDT ประมาณ 79.57 ล้าน USDT ในขณะที่คู่แข่งสามอันดับแรกของโลกอีกรายมีประมาณ 18.42 ล้าน USDT ความลึกของ MEXC สูงกว่าผู้นำในอุตสาหกรรมประมาณ 4.3 เท่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้