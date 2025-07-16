Unite: โซลูชันบล็อคเชนเลเยอร์ 3 สำหรับเกมบนมือถือยุคใหม่

1. Unite คืออะไร? Unite คือโซลูชันบล็อคเชนเลเยอร์ 3 ที่สร้างขึ้นสำหรับเกมบนมือถือตลาดมวลชน โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเกม Web3 บนมือถือ Unite ผสมผสานการรักษาความปลอดภัยและการกระจา1. Unite คืออะไร? Unite คือโซลูชันบล็อคเชนเลเยอร์ 3 ที่สร้างขึ้นสำหรับเกมบนมือถือตลาดมวลชน โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเกม Web3 บนมือถือ Unite ผสมผสานการรักษาความปลอดภัยและการกระจา
1. Unite คืออะไร?


Unite คือโซลูชันบล็อคเชนเลเยอร์ 3 ที่สร้างขึ้นสำหรับเกมบนมือถือตลาดมวลชน โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของเกม Web3 บนมือถือ Unite ผสมผสานการรักษาความปลอดภัยและการกระจายอำนาจของเครือข่าย L1 และ L2 ที่เป็นพื้นฐานเข้ากับความเร็วและประสิทธิภาพของเลเยอร์ 3 โดยมอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักพัฒนาเกมเพื่อรองรับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำและปรับขนาดได้ พร้อมทั้งผลักดันความเป็นไปได้ของการเล่นเกมบนบล็อคเชนสู่ระดับใหม่

Unite มุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นผ่านฟีเจอร์การสร้างรายได้ในเกม การนำเสนอโซลูชั่น L3 ที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมบล็อคเชน ไคลเอนต์ และระบบนิเวศ รวมไปถึงการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ (DePin) บนพื้นฐานของอุปกรณ์พกพาที่ใช้งานจริงนับพันล้านเครื่องทั่วโลก

เนื่องจากเป็นโซ่ L3 ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ Unite จึงนำเทคโนโลยี Optimistic Rollup มาใช้เพื่อให้มีการปรับขนาดที่ยอดเยี่ยม การยืนยันธุรกรรมที่แทบจะทันที และค่าธรรมเนียมก๊าซที่ต่ำเป็นพิเศษ ค่าธรรมเนียมก๊าซที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและข้อจำกัดของสัญญา พร้อมด้วยความเข้ากันได้ของ EVM ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างโลกเกมที่หลากหลายและซับซ้อนในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบกระจายอำนาจได้อย่างราบรื่น ด้วยปรัชญาการออกแบบที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรกและสถาปัตยกรรมทางเทคนิคขั้นสูง Unite พร้อมกำหนดนิยามใหม่ของอนาคตของเกม Web3 บนมือถือ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับผู้เล่นทั่วโลก

2. Unite Mainnet คืออะไร?


Unite Mainnet ถูกสร้างขึ้นบน Base Chain เป็นบล็อคเชนเลเยอร์ 3 ประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมสูง ค่าธรรมเนียมแก๊สต่ำเป็นพิเศษ และระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง โดยมอบโซลูชันสำหรับโซลูชันเลเยอร์ 3 รุ่นถัดไปที่ปรับแต่งมาสำหรับการเล่นเกมบนมือถือตลาดมวลชน

Unite Mainnet มีความสามารถในการปรับขนาดที่ยอดเยี่ยมและเป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับ dApps ที่ต้องมีการโต้ตอบบ่อยครั้ง เช่น เกมมือถือที่มีผู้ใช้งานใช้งานจริงต่อวันนับสิบล้านคน ความสามารถนี้วางรากฐานสำหรับนวัตกรรมเกมบล็อคเชนรุ่นถัดไป

  • ค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำเป็นพิเศษ: ต่ำถึง 21,000 Wei (ประมาณ 0.000000000084 ดอลลาร์ต่อธุรกรรม)
  • ความร่วมมือ: Unite L3 ร่วมมือกับ Alchemy และ Syndicate และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Metabased ที่สร้างขึ้นบน Arbitrum Orbit การใช้ Metabased Sequencer ช่วยให้ Unite สามารถปรับขนาดไปยังชาร์ดจำนวนไม่จำกัดและรองรับเกมได้ไม่จำกัด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเกมทุกเกมจะมีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ทำงานร่วมกับ Unite Mainnet และพาร์ทเนอร์ภายในชุมชน Metabased

3. โทเคโนมิกส์ของ Unite


UNITE คือโทเค็นดั้งเดิมของบล็อคเชน Unite และเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศเกมมือถือ Unite ปริมาณโทเค็น UNITE ทั้งหมดอยู่ที่ 30 พันล้าน โดยมีรายละเอียดการแจกจ่ายดังต่อไปนี้:

หมวดหมู่
การจัดสรร
รายละเอียด
การพัฒนาชุมชน
30%
30% ของโทเค็นจะถูกจัดสรรให้กับการพัฒนาชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนิเวศ Unite ยังคงมีชีวิตชีวา น่าดึงดูด และครอบคลุม เงินทุนเหล่านี้สนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น กิจกรรมชุมชน การแจกโทเค็น และแคมเปญทางการตลาด ซึ่งมีความสำคัญต่อการดึงดูดผู้ใช้รายใหม่และส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในหมู่สมาชิกที่มีอยู่
ระบบนิเวศน์
25%
โทเค็นที่กำหนดไว้สำหรับระบบนิเวศน์จะสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวของแพลตฟอร์ม Unite รวมถึงความร่วมมือ การบูรณาการ และความร่วมมือกับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ Web3 กองทุนเหล่านี้จะช่วยให้ Unite ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจที่กว้างขึ้นเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
นักลงทุน
20%
20% ของโทเค็นจะถูกจัดสรรให้กับนักลงทุนที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และการพัฒนาของ Unite การจัดสรรดังกล่าวจะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการขยายตัวของโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้โครงการมีความยั่งยืนในระยะยาว
ทีม
19.9%
การจัดสรรทีมเป็นการยอมรับการทำงานหนักและความทุ่มเทของสมาชิกในทีมของโครงการ เงินทุนเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมงานขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาในระบบนิเวศ Unite ต่อไป โดยจะทำให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มจะยังคงสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เกม Web3 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้
เงินสำรองของคลัง
5.1%
สำรองเงินคลังทำหน้าที่เป็นกองทุนสำรองของ Unite โดยให้ความยืดหยุ่นและเสถียรภาพในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เงินทุนเหล่านี้จะสนับสนุนเป้าหมายระยะยาว เช่น การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนเชิงกลยุทธ์




ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ การขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว


