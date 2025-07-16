Unite: โซลูชันบล็อคเชนเลเยอร์ 3 สำหรับเกมบนมือถือยุคใหม่

หมวดหมู่
การจัดสรร
รายละเอียด
การพัฒนาชุมชน
30%
30% ของโทเค็นจะถูกจัดสรรให้กับการพัฒนาชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าระบบนิเวศ Unite ยังคงมีชีวิตชีวา น่าดึงดูด และครอบคลุม เงินทุนเหล่านี้สนับสนุนโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น กิจกรรมชุมชน การแจกโทเค็น และแคมเปญทางการตลาด ซึ่งมีความสำคัญต่อการดึงดูดผู้ใช้รายใหม่และส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในหมู่สมาชิกที่มีอยู่
ระบบนิเวศน์
25%
โทเค็นที่กำหนดไว้สำหรับระบบนิเวศน์จะสนับสนุนการพัฒนาและการขยายตัวของแพลตฟอร์ม Unite รวมถึงความร่วมมือ การบูรณาการ และความร่วมมือกับโครงการอื่นๆ ในพื้นที่ Web3 กองทุนเหล่านี้จะช่วยให้ Unite ยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของระบบนิเวศแบบกระจายอำนาจที่กว้างขึ้นเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
นักลงทุน
20%
20% ของโทเค็นจะถูกจัดสรรให้กับนักลงทุนที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และการพัฒนาของ Unite การจัดสรรดังกล่าวจะจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการขยายตัวของโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้โครงการมีความยั่งยืนในระยะยาว
ทีม
19.9%
การจัดสรรทีมเป็นการยอมรับการทำงานหนักและความทุ่มเทของสมาชิกในทีมของโครงการ เงินทุนเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทีมงานขับเคลื่อนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาในระบบนิเวศ Unite ต่อไป โดยจะทำให้มั่นใจได้ว่าแพลตฟอร์มจะยังคงสามารถแข่งขันได้ในพื้นที่เกม Web3 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยังคงให้ความสำคัญกับผู้ใช้
เงินสำรองของคลัง
5.1%
สำรองเงินคลังทำหน้าที่เป็นกองทุนสำรองของ Unite โดยให้ความยืดหยุ่นและเสถียรภาพในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน เงินทุนเหล่านี้จะสนับสนุนเป้าหมายระยะยาว เช่น การวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนเชิงกลยุทธ์
