"ดินเนอร์คริปโต" ของทรัมป์: กลยุทธ์การเมืองหรือหมากสำคัญในวงการคริปโต?

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2025 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ดินเนอร์คริปโต” สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สนามกอล์ฟแห่งชาติในรัฐเวอร์จิเนีย สร้างกระแสแรงในหมู่ชุมชนคริปโต งานนี้เปิดให้เฉพาะผู้ถือโทเคน TRUMP ระดับแกนหลักจำนวน 220 รายเท่านั้นเข้าร่วม และการพบปะส่วนตัวในครั้งนี้ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่โลกของวอชิงตัน วอลล์สตรีท และ Web3 มาบรรจบกัน งานดังกล่าวเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างคริปโตเคอร์เรนซีและการเมือง ขณะเดียวกันก็จุดประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย
มีรายงานว่างานดินเนอร์ครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ CIC Digital LLC และ Fight Fight Fight LLC ซึ่งทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงกับครอบครัวทรัมป์ งานนี้ได้รับการโปรโมตว่าเป็น “คำเชิญที่เอ็กซ์คลูซีฟที่สุดในโลก” มอบโอกาสอันหายากให้ผู้เข้าร่วมได้ฟังประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงอนาคตของคริปโตเคอร์เรนซี
เงื่อนไขการเข้าร่วมชัดเจนมาก: เฉพาะผู้ถือโทเคนมีมอย่างเป็นทางการ Official Trump (TRUMP) ที่ติดอันดับ 220 อันดับแรกเท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้าร่วมแต่ละรายต้องถือ TRUMP คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.78 ล้านดอลลาร์ ส่วนกระเป๋าที่ถือมากที่สุดมีมูลค่าถึงเกือบ $40 ล้าน พูดได้ว่านี่คือสงครามประมูลที่นั่งในโต๊ะของเหล่าชนชั้นนำสายคริปโต
แม้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าตั๋วเข้าร่วมงานเป็นเงินดอลลาร์ แต่วิธีการนี้ถือเป็นการเลี่ยงข้อกำหนดด้านการระดมทุนทางการเมืองแบบเดิม ผ่านแนวทางใหม่ที่ประกอบด้วย 3 กลไกหลัก ได้แก่ การเข้าถึงผ่านโทเคน กลไกการดันราคา และการสร้างกระแสไวรัลในสื่อออนไลน์
จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งรายงานโดย The Wall Street Journal และ BlockBeats งานดินเนอร์ครั้งนี้ดำเนินไปตามรูปแบบการตลาดแบบปิดที่ใช้ในกลุ่มชนชั้นสูงอย่างคลาสสิก โดยทรัมป์เริ่มจากการพูดคุยแบบส่วนตัวกับผู้ถือโทเคนระดับท็อป 25 ราย ก่อนจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้เข้าร่วมทั้งหมดในภายหลัง
สุนทรพจน์ของเขาชัดเจนและตรงประเด็น โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้:
รายชื่อแขกผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทร่วมลงทุนในบล็อกเชน ตัวแทนจากแพลตฟอร์มเทรด ศิลปิน NFT และแม้แต่นักบาส NBA อย่าง JaVale McGee ซึ่งสะท้อนถึงการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างทุนกระแสหลักกับโลกคริปโต
โทเคน TRUMP ไม่ได้เป็น มีมคอยน์ ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน แต่มาจากการออกและควบคุมโดยทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรง
บริษัทที่จัดงานคือ CIC Digital LLC และ Fight Fight Fight LLC ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวทรัมป์ และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1–2% ในทุกการทำธุรกรรมของโทเคน จากข้อมูลบนเชนพบว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว ทีมของทรัมป์สามารถถอนเงินออกไปได้กว่า 2 ล้านดอลลาร์จากค่าธรรมเนียมเหล่านี้
สิ่งที่สร้างข้อถกเถียงมากยิ่งกว่าคือ ครอบครัวทรัมป์ถูกสงสัยว่ายังคงถือครองโทเคนกว่า 80% ของปริมาณหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิดระบบปิดที่ราคาของโทเคนสามารถผลักดันอิทธิพลทางการเมือง และอิทธิพลนั้นก็ต่อยอดสู่การระดมทุนทางการเมือง นักวิจารณ์บางรายมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การเล่นเกมนำหน้าตลาดในระดับสูงเท่านั้น แต่อาจเข้าข่ายการติดสินบนโดยพฤตินัย หรือการละเมิดกฎหมายว่าด้วยเงินทุนหาเสียง ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐฯ หลายรายตั้งข้อสังเกตไว้
ขณะที่ชุมชนคริปโตยังถกเถียงกันว่าการหลอมรวมระหว่างการเมืองกับโทเคนจะจุดกระแสขาขึ้นรอบใหม่ได้หรือไม่ ฝ่ายเดโมแครตก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวอย่างจริงจัง
วุฒิสมาชิกสหรัฐ คริส เมอร์ฟี พร้อมด้วยนักการเมืองรายอื่น ๆ ได้ยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการถึงกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้ตรวจสอบโทเคน TRUMP และงานดินเนอร์คริปโต โดยให้เหตุผลว่าอาจมีประเด็นที่น่าเป็นห่วง ได้แก่:
ความเป็นไปได้ในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบนของรัฐบาลกลาง
การหลีกเลี่ยงเพดานบริจาคทางการเมืองและข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล
ความเสี่ยงของการรับเงินบริจาคจากต่างชาติในรูปแบบคริปโต ซึ่งอาจขัดต่อบทบัญญัติ Foreign Emoluments Clause
ที่น่าสังเกตคือ รายชื่อแขกที่เข้าร่วมงานทั้งหมดไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งยิ่งจุดกระแสคาดเดาเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านคริปโต การล็อบบี้ที่ไม่ได้เปิดเผย และข้อตกลงทางการเมืองหลังฉาก
แม้จะเต็มไปด้วยกระแสดราม่า แต่ตลาดกลับตอบสนองอย่างชัดเจนที่สุด: ราคา TRUMP พุ่งขึ้นถึง 60% ในช่วงที่จัดงาน โดยมียอดเทรดใน 24 ชั่วโมงทะลุ 200 ล้านดอลลาร์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของมีมคอยน์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในโลก
ที่น่าสนใจกว่านั้น งานนี้ได้จุดกระแสขาขึ้นของมีมคอยน์สายการเมืองในวงกว้าง ได้แก่:
นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่มีมคอยน์กำลังก้าวข้ามจากเรื่องขำขันไร้สาระ สู่เครื่องมือทางการเมืองอย่างจริงจัง — ทั้งตลาดและหน่วยงานกำกับอาจต้องเผชิญกับยุคใหม่ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า
จากมุมมองทางเทคนิค งานดินเนอร์คริปโตของทรัมป์สะท้อนถึงจุดเปลี่ยนจากการทดลองแบบกระจายศูนย์ สู่การใช้เทคโนโลยีคริปโตในรูปแบบที่รวมศูนย์อย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายทางการเมือง มันทั้งเขย่ารูปแบบการระดมทุนหาเสียงแบบเดิม และเปิดโปงพื้นที่สีเทาของอุตสาหกรรมคริปโตได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าคุณจะสนับสนุนทรัมป์หรือไม่ เหตุการณ์ที่เทคโนโลยีบล็อกเชนมาบรรจบกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ ได้ตั้งคำถามสำคัญเอาไว้:
เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครื่องมือในการกระจายอำนาจ หรือเป็นเพียงวิธีใหม่ในการรวบอำนาจกันแน่?
เมื่อการถือโทเคนแปลว่าการถืออำนาจ ระบบที่ไร้ตัวกลางจะกลายเป็นระบบที่ “ไว้ใจบุคคล” แทนหรือไม่?
หากไม่มีการกำกับดูแลระดับโลกอย่างชัดเจน Web3 จะกลายเป็นเครื่องมือเร่งการดูดทรัพยากรของนักการเมืองหรือเปล่า?
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โชว์ของทรัมป์ แต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นว่า วงการคริปโตอาจกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน
จากตลาดสู่การเมือง Web3 กำลังถูกตีความใหม่: มันยังเป็นเครื่องมือเพื่อการกระจายอำนาจอยู่หรือไม่ หรือกำลังกลายเป็นเวทีแข่งขันของเกมอำนาจอีกแบบ?
งานดินเนอร์คริปโตของทรัมป์ไม่ใช่ฉากจบ แต่มันคือสัญญาณเตือน — เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องการเมือง เราจำเป็นต้องย้อนกลับมาถามคำถามสำคัญของโลกคริปโต: เรา "เชื่อมั่น" ในใครกันแน่?
