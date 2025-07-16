โลกของบล็อคเชนกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และระบบนิเวศ TON กำลังก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจของตลาดอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของระบบนิเวศ และมูลค่าโทเค็นที่เพิ่มขึ้น ทุกการกระทำขอโลกของบล็อคเชนกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และระบบนิเวศ TON กำลังก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจของตลาดอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของระบบนิเวศ และมูลค่าโทเค็นที่เพิ่มขึ้น ทุกการกระทำขอ
การเพิ่มขึ้นของระบบนิเวศ TON: MEXC เปิดตัวกิจกรรมแจกของรางวัลมูลค่าล้านตันเพื่อเฉลิมฉลองฤดูร้อน

โลกของบล็อคเชนกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง และระบบนิเวศ TON กำลังก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจของตลาดอย่างรวดเร็ว จากการเติบโตของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของระบบนิเวศ และมูลค่าโทเค็นที่เพิ่มขึ้น ทุกการกระทำของ TON กำลังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก

1. การเติบโตของตลาดระบบนิเวศ TON


ปัจจุบันระบบนิเวศ TON กำลังอยู่ในช่วงของการเติบโต ราคาของ TON ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยแตะระดับสูงสุดที่ 3.6 USDT โดยมีปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเกิน 200 ล้าน USDT กิจกรรมทางการตลาดและสภาพคล่องยังคงแข็งแกร่ง


2. การทำงานร่วมกันระหว่าง MEXC และระบบนิเวศ TON


MEXC ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้ขยายการมีอยู่ของตนเองภายในระบบนิเวศ TON อย่างแข็งขัน ในปี 2023 MEXC Ventures ได้ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน TON เพื่อร่วมกันสำรวจการพัฒนาระบบนิเวศบล็อคเชนที่กว้างขึ้นและสร้างระบบวงจรปิดที่สมบูรณ์ตั้งแต่การซื้อขายไปจนถึงการใช้งาน นับตั้งแต่นั้นมา ทั้งสองฝ่ายได้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ใช้งานกระเป๋าเงินที่บูรณาการกับ Telegram "TON Space" ขณะเดียวกัน MEXC ยังได้เปิดตัวเขตการเทรดปลอดค่าธรรมเนียมสำหรับ TON ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดได้อย่างมากและสนับสนุนการขยายตัวของระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น

3. กิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย: ปลดล็อครางวัลระบบนิเวศ TON


เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากระบบนิเวศ TON ได้ง่ายขึ้น MEXC กำลังเปิดตัวกิจกรรมหลายรายการซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2025 เวลา 21:00 น. (UTC+7) ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2025 เวลา 21:00 น. (UTC+7)

อีเวนต์ที่ 1: ซื้อขายคู่ TON โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้ใช้ MEXC จะได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นศูนย์ในคู่การซื้อขาย Spot ดังต่อไปนี้: TON/USDT, TON/USDC, TON/EUR รวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขายเป็นศูนย์บน TONUSDT Futures นอกจากนี้ การถอน TON, USDE และโทเค็นอื่น ๆ จากเครือข่าย TON จะไม่มีค่าธรรมเนียมอีกด้วย

อีเวนต์ที่ 2: เดิมพัน TON เพื่อรับ APR สูงถึง 400% (พิเศษเฉพาะผู้ใช้ใหม่)

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้ใช้ใหม่ที่สเตก TON จะสามารถปลดล็อค APR สูงสุด 400%

กิจกรรมที่ 3: ถือ USDE และรับ APR สูงถึง 8% ต่อวัน

ตอนนี้ TON chain รองรับการฝากและถอน USDE แล้ว ในระหว่างกิจกรรม ผู้ใช้ที่ถืออย่างน้อย 0.1 USDE ใน Spot Wallet จะได้รับสิทธิ์ได้รับ APR สูงถึง 8% ต่อวัน

กิจกรรมที่ 4: ซื้อขาย TON Spot เพื่อแบ่งปัน 32,500 TON

ผู้ใช้ที่ทำภารกิจการซื้อขาย TON Spot สำเร็จในช่วงระยะเวลากิจกรรม จะได้รับสิทธิ์ในการแบ่งปันรางวัลรวม 32,500 TON ตามปริมาณการซื้อขายของพวกเขา

กิจกรรมที่ 5: เทรดฟิวเจอร์สจะแบ่งโบนัสฟิวเจอร์ส 100,000 USDT

ในระหว่างกิจกรรม ผู้ใช้ที่ทำการซื้อขาย TONUSDT Futures อย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วยจำนวนใดๆ ก็ตาม จะมีสิทธิ์ได้รับภารกิจ "โบนัสต้อนรับสำหรับผู้ใช้ Futures ใหม่" และได้รับส่วนแบ่งโบนัส Futures จำนวน 50,000 USDT นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแข่งขันในภารกิจ "Futures Trading Leaderboard" เพื่อลุ้นโอกาสชนะโบนัสอีก 50,000 USDT

เข้าร่วมกิจกรรม "TON Triumph" และรับรางวัลและภารกิจสุดพิเศษ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

