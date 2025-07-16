คู่มือ TON DeFi: วิธีสร้างรายได้ดอลลาร์คริปโต

ด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Ethereum โปรโตคอลผลตอบแทนแบบเสถียรของ Ethena บนเครือข่าย TON ระบบนิเวศ DeFi ของ TON จึงขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้ประโยชน์จาก USDe (ดอลลาร์คริปโตแบบออนเชน) และรูปแบบการวางเดิมพัน tsUSDe ผู้ใช้งานสามารถเข้าร่วมในโลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และรับผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเผชิญความผันผวนที่รุนแรง นวัตกรรมนี้ไม่เพียงลดอุปสรรคในการเข้าร่วมของมือใหม่ แต่ยังเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเลเยอร์สินทรัพย์แบบเสถียรให้กับ TON อีกด้วย
บทความนี้จะอธิบายวิธีใช้งาน TON DeFi อย่างครบถ้วนผ่าน 4 มุมมอง ได้แก่ การเลือกกระเป๋า การจัดหาเหรียญ การวางเดิมพัน และกลยุทธ์การรับผลตอบแทน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงระบบผลตอบแทนออนเชนแบบเสถียรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อนเริ่มใช้งาน TON DeFi ผู้ใช้จำเป็นต้องเลือกกระเป๋าหลักที่รองรับเครือข่าย TON ซึ่งประกอบด้วย:
TON Space (กระเป๋าในตัวของ Telegram @Wallet): เข้าถึงได้ผ่านเมนู "Wallet" ในการตั้งค่า Telegram หรือค้นหา "@Wallet"
MyTonWallet: ดาวน์โหลดแอปโดยตรง หรือใช้งานผ่าน mini-app ด้วยการส่งข้อความหา "@MyApp" ใน Telegram
TonHub: ดาวน์โหลดแอปกระเป๋า TonHub ได้โดยตรง
TONKeeper: เข้าถึงได้ผ่านการดาวน์โหลดแอป TONKeeper หรือส่งข้อความหา @TonKeeper ใน Telegram
กระเป๋าทั้งหมดนี้รองรับการรับ USDe และ tsUSDe รวมถึงสามารถใช้งานฟังก์ชัน DeFi staking ได้ในตัว USDe คือสินทรัพย์ดอลลาร์แบบออนเชนที่ออกโดยโปรโตคอล Ethena โดยผู้ใช้สามารถจัดหา USDe ได้ผ่าน 3 วิธีหลักดังนี้:
หมายเหตุ: โปรดเตรียมเหรียญ TON ไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่ายระหว่างการใช้งาน
tsUSDe คือสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทน (Yield-bearing Certificate) ซึ่งผู้ใช้จะได้รับเมื่อทำการวางเดิมพัน USDe กับโปรโตคอล Ethena เพื่อเข้าร่วมระบบผลตอบแทนแบบเสถียร โดยขั้นตอนการรับ tsUSDe จะแตกต่างกันเล็กน้อยตามประเภทกระเป๋าที่ใช้ ดังนี้:
TON Space: เข้าไปที่หมวด USDe ในกระเป๋า → เลือกพื้นที่ Ethena Staking → กด "Stake" หรือ "Start Earning" เพื่อแปลง USDe เป็น tsUSDe
MyTonWallet: แตะยอด USDe หรือปุ่ม “Earn” เพื่อเข้าสู่หน้าการวางเดิมพันและดำเนินการแปลง USDe เป็น tsUSDe
TonHub: ในแท็บ "Earnings" → กด "Start Earning" → เลือก USDe → คลิก "Top Up" เพื่อทำการ stake TONKeeper: ผู้ใช้ TONKeeper ต้องใช้แอปวางเดิมพันเฉพาะของ StonFi ภายในแอปนี้สามารถ stake USDe ที่มีอยู่ หรือซื้อ USDe ด้วย USDT โดยตรงแล้ว stake เพื่อรับ tsUSDe ซึ่งหลังจาก stake แล้ว tsUSDe จะปรากฏในกระเป๋าโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
โปรโตคอล Ethena บนเครือข่าย TON มอบทางเลือกการรับผลตอบแทนแบบเสถียรผ่าน tsUSDe และโมดูลสภาพคล่อง โดยผู้ใช้สามารถเลือกกลยุทธ์ต่อไปนี้ตามระดับความเสี่ยงและความสะดวกในการใช้งาน เพื่อรับผลตอบแทนแบบออนเชน:
tsUSDe เป็นสินทรัพย์แบบมีดอกเบี้ยที่สะสมรางวัลจากโปรโตคอลโดยอัตโนมัติ:
มีการแจกจ่ายผลตอบแทนทุก 8 ชั่วโมง โดยอัตราผลตอบแทนพื้นฐานต่อปีในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8%
สามารถรับสิ่งจูงใจเพิ่มเติมเป็น Toncoin (TON) ได้ผ่านการผูกกระเป๋าเงินหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มผลตอบแทนรวมต่อปีเป็น 15%–20%
รองรับการใช้งานผ่าน TON Space, MyTonWallet, TonHub และ TONKeeper
ใช้ฟีเจอร์ @Wallet บน Telegram เพื่อฝาก USDT เข้าสู่วอลต์ที่รองรับ Ethena จากนั้นทำการวางเดิมพันและรับผลตอบแทนเป็นระยะ
ไม่จำเป็นต้องใช้การ swap ข้ามเครือข่ายหรือการแปลงเหรียญที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับมือใหม่และให้ผลตอบแทนที่เสถียร
ผู้ใช้สามารถจับคู่ USDe หรือ tsUSDe กับ USDT และให้สภาพคล่องบน DEX อย่าง StonFi และ DeDust เพื่อรับผลตอบแทนดังนี้:
หมายเหตุ: ควรถือสินทรัพย์ทั้งสองฝั่งในปริมาณที่เท่ากันไว้ในกระเป๋า เมื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อช่วยลดความคลาดเคลื่อนของราคา
คำถาม
คำตอบ
ผู้ใช้สามารถจัดหา USDe บนเครือข่าย TON ได้อย่างไร?
USDe สามารถจัดหาได้ผ่านการถอนจากกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ การบริดจ์ข้ามเครือข่าย หรือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์โดยตรงบนเครือข่าย TON
กระบวนการรับ tsUSDe ต้องทำอย่างไร?
tsUSDe สามารถรับได้โดยเฉพาะผ่านการวางเดิมพัน USDe ภายในกระเป๋า TON ที่รองรับเท่านั้น ไม่สามารถสร้าง tsUSDe โดยตรงได้
วิธีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์สำหรับการรับรางวัลจากการถือ tsUSDe?
รางวัลจากการถือ tsUSDe จะได้รับเฉพาะเมื่อเก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าหลักที่รองรับเท่านั้น กระเป๋าบน DEX หรือที่อยู่แบบไม่ควบคุมตัวเองจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้
การเปิดตัว Ethena บนเครือข่าย TON ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแบบเสถียรเข้าสู่กระแสหลักของระบบนิเวศบล็อกเชน ด้วย USDe และ tsUSDe ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมในโลก DeFi และรับผลตอบแทนออนเชนได้โดยไม่ต้องเผชิญความผันผวนรุนแรง ซึ่งช่วยลดอุปสรรคในการเริ่มต้น และเพิ่มความสามารถในการนำไปต่อยอด (composability) รวมถึงมูลค่าการใช้งานจริงของสินทรัพย์ออนเชน
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋า TON เทคโนโลยีบริดจ์ข้ามเครือข่าย และโปรโตคอล DeFi ต่าง ๆ Ethena กำลังก้าวขึ้นมาเป็นทางออกสำคัญของสินทรัพย์แบบเสถียรภายในระบบ TON สำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนแบบเสถียรจากสินทรัพย์ดอลลาร์ออนเชน เวลานี้คือช่วงเวลาสำคัญในการเริ่มต้นใช้งาน TON DeFi
คำจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่ข้อเสนอแนะในการซื้อ ขาย หรือถือสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn จัดทำข้อมูลนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน โปรดศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้