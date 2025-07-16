TOKYO BEAST: ยุคใหม่ของความบันเทิงผ่านคริปโต IP ที่ผสมผสานระหว่างโลกเสมือนและความเป็นจริง

Tokyo Beast คือโครงการ Crypto Entertainment IP แรกจากทีมพัฒนาเกมชั้นนำของญี่ปุ่น แพลตฟอร์มนี้บูรณาการสินทรัพย์บล็อคเชน การสร้าง IP และเนื้อหาความบันเทิงให้เป็นประสบการณ์ที่มุ่งเน้นสู่อนาคต ที่นี่ NFT จะถูกแปลงเป็นรูปแบบชีวิตดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์และโชคชะตาที่แตกต่างกันแทนที่จะเหลือเพียงของสะสมเท่านั้น ผู้เล่นทุกคนช่วยกันสร้างระบบนิเวศความบันเทิงแบบคริปโตที่เกิดขึ้นใหม่
วิวัฒนาการในเกมและการเชี่ยวชาญในการกำหนดชะตากรรมแบบออนไลน์ถือเป็นสัญญาณของการปฏิวัติความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วย Web3
TOKYO BEAST คือชื่อเรือธงของโครงการ Crypto Entertainment IP ที่ผสมผสานเทคโนโลยี Web2 และ Web3 เพื่อสร้างระบบนิเวศความบันเทิงที่รวมเอาศักยภาพการลงทุนกับรูปแบบการเล่นที่ดื่มด่ำ โครงการนี้มีลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบคู่: ฐานสำหรับการปลูกฝังสินทรัพย์บนเครือข่ายและการทดลองสำหรับการมีส่วนร่วมในเนื้อหา
โครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้เล่นเป็นเจ้าของสินทรัพย์บนบล็อคเชนอย่างแท้จริงในขณะที่มอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูง หัวใจสำคัญของระบบนิเวศคือ TOKYO GAMES TOKEN (TGT) ซึ่งเชื่อมโยงส่วนประกอบของความบันเทิง กลไกสินทรัพย์ และการเปิดตัวเกม AAA ในอนาคต เพื่อสร้างแพลตฟอร์มความบันเทิงแบบเข้ารหัสที่ปรับขนาดได้อย่างยั่งยืน
TOKYO BEAST เป็นมากกว่าแค่เกม เป็นระบบนิเวศแบบเต็มรูปแบบที่ประกอบด้วยระบบที่เชื่อมโยงกันสองระบบ:
ระบบ BASE: มุ่งเน้นไปที่การจัดการสินทรัพย์ในเกม มอบการเพาะเลี้ยง BEAST NFT การจัดหาทรัพยากร และฟังก์ชันการซื้อขายสินทรัพย์ให้กับผู้เล่น
ระบบ TRIALS: เน้นไปที่การเล่นเกมแบบแข่งขันและการโต้ตอบ โดยมีทั้งการต่อสู้แบบ PvP การทำนายผลการแข่งขัน และการท้าทายในทัวร์นาเมนต์
ทั้งสองระบบนี้ทำงานโดยอิสระแต่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติ มอบประสบการณ์สองด้านให้กับผู้เล่น: สนุกกับเกมโดยไม่ต้องถือโทเค็น ถือโทเค็นโดยไม่ต้องเล่น หรือรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มรางวัลและความสนุกสูงสุด
ทีมพัฒนา TOKYO BEAST ประกอบไปด้วยสมาชิกหลักจากสตูดิโอเกมคอนโซลและมือถือชั้นนำของญี่ปุ่น ซึ่งล้วนเคยทำงานในเกมชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศ พวกเขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการสร้างโลกและการสร้างเนื้อหา โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณการระดมทุนที่ทะเยอทะยาน โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบ IP บนเว็บ 3 ขนาดใหญ่รายการแรกที่มีคุณภาพเนื้อหาเทียบเท่ากับผลงานเว็บ 2 ชั้นนำ
วิสัยทัศน์ของ TOKYO BEAST ไม่ใช่แค่เกม Web3 เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็น IP ความบันเทิงที่ใช้การเข้ารหัสอย่างแท้จริง ภารกิจของเราประกอบด้วย:
ขยายขอบเขตระหว่าง Web2 และ Web3
สร้างสมดุลระหว่างความบันเทิงที่ดื่มด่ำกับผลตอบแทนจากการลงทุน
มอบประสบการณ์แห่งอนาคตที่ "เกมคือทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาคือแบรนด์"
ในฐานะสินทรัพย์เรือธงของ TOKYO BEAST และแพลตฟอร์ม TGT ที่กว้างขึ้น TGT ไม่เพียงแค่รวบรวมมูลค่าแพลตฟอร์มที่แท้จริงเท่านั้น แต่ยังเปิดใช้งานกรณีการใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายในระบบนิเวศอีกด้วย:
ผู้เล่นสามารถใช้ TGT เพื่อซื้อโทเค็นหลักสองอย่างในเกม ซึ่งได้แก่ อัญมณี และอัญมณี ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงตัวละคร ซื้อไอเท็ม ปลดล็อคคุณสมบัติ และกิจกรรมการเล่นเกมหลักอื่นๆ
ผู้ถือสามารถรับรางวัลสองเท่าโดยการสเตก TGT:
กลไกนี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการถือครอง TGT ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความหายากของโทเค็นและมูลค่าการหมุนเวียน
โครงการจะจัดสรรรายได้จากการขายโทเค็นในเกมส่วนหนึ่งเพื่อซื้อคืน TGT โดยสร้างวงจรมูลค่าแบบวงปิดและโมเดลการลดเงินฝืดที่รองรับราคาตลาดของ TGT
หมายเหตุ: TGT ออกโดย Play3 Ltd. บริษัทพัฒนา TOKYO BEAST จะไม่รับผิดชอบโดยตรงต่อด้านใดๆ ของ TGT
TOKYO BEAST เป็นรากฐานสำคัญของระบบนิเวศ TGT ที่กว้างขึ้น โดยขยายยูทิลิตี้ของโทเค็นผ่านโมดูลเนื้อหาต่างๆ มากมาย:
CLASH: การโต้ตอบการคาดการณ์รายวัน: นอกเหนือจาก "Champion Picks" ในช่วงสุดสัปดาห์ ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วมในการพยากรณ์เกมรายวันในช่วงวันธรรมดาได้ โดยวางเดิมพัน TGT เพื่อวางการพยากรณ์และผสมผสานเนื้อหาเข้ากับการมีส่วนร่วมในสินทรัพย์
FUSION: ความร่วมมือ NFT แบบร่วมแบรนด์: ร่วมมือกับโครงการ NFT ยอดนิยม อานิเมะและ IP เกมเพื่อเปิดตัว "BEAST NFT" ร่วมกัน เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดทางวัฒนธรรมและมูลค่าสะสม
ITEMIZE: สินค้าทางกายภาพ: การพัฒนาเสื้อผ้า เครื่องประดับ และสินค้าแบรนด์อื่นๆ ที่มีธีม Tokyo Beast เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงตัวตนเสมือนจริงของตนในโลกแห่งความเป็นจริงได้
CARDS: การต่อสู้การ์ดซื้อขายทางกายภาพ: เปลี่ยนตัวละคร BEAST ให้เป็นการ์ดสะสมให้ผู้ใช้สะสมและร่วมเล่นเกมแข่งขันเบาๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ออนไลน์และออฟไลน์
ANIMATION: การขยายการเล่าเรื่องด้วยภาพ: การผลิตเนื้อหาแอนิเมชั่นและสื่อภาพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับการเล่าเรื่องของโลกและตัวละครของ Tokyo Beast รวมถึงเติมเต็มช่องว่างของการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในเกมเพลย์ TRIALS
PARTY: กิจกรรมชุมชนออฟไลน์: จัดงานปาร์ตี้ชมขนาดใหญ่และการพบปะ VIP สุดพิเศษสำหรับผู้ถือ NFT เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ชุมชนและพิธีกรรมของโครงการ
SPACE: ร้านค้าคอนเซ็ปต์ตามธีมและการร่วมมือ: เปิดตัวร้านค้าแนวคิดแบรนด์ Tokyo Beast และร่วมมือกับแบรนด์เชิงพาณิชย์กระแสหลักเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมผ่าน Web3
TOKYO BEAST ผสมผสานความบันเทิง วัฒนธรรม และสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำหน้าที่เป็นทั้งโครงการ IP และการสาธิตการนำเนื้อหาบล็อคเชนไปสู่กลุ่มผู้ชมหลัก เกมบล็อคเชนจำนวนมากยังคงใช้รูปแบบ "เล่นเพื่อรับเงิน" ขั้นพื้นฐาน TOKYO BEAST ก้าวหน้าไปอีกขั้นด้วยทีมเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญ โทเค็นโนมิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และส่วนขยายความบันเทิงแบบโมดูลาร์ที่ผสานรวมการเล่นเกม IP การพาณิชย์ และบล็อคเชน
เนื่องจากแพลตฟอร์ม TGT เติบโตขึ้น TOKYO BEAST จึงตั้งเป้าที่จะเป็นมาตรฐานใหม่ในวงการบันเทิง Web3 ดึงดูดผู้สร้างสรรค์และผู้ใช้ให้เข้าร่วมในประสบการณ์ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีอย่างแท้จริง
MEXC ได้จดทะเบียน TGT สำหรับการซื้อขายสปอตและฟิวเจอร์ส วิธีการซื้อ TGT:
2) ในแถบค้นหา ให้ป้อน TGT และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
ผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปที่หน้ากิจกรรม MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม TGT Airdrop และรับรางวัลเพิ่มเติม
TOKYO BEAST คือการปฏิวัติความบันเทิงที่ได้รับการรอคอยอย่างมากและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความเป็นไปได้ไร้ขีดจำกัดบนแพลตฟอร์ม TGT
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว