ซูเปอร์ไซเคิล Memecoin: หายไปหรือกำลังพัฒนา?

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล memecoins ได้ครองใจนักลงทุนจำนวนมากมายด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด จากจุดเริ่มต้นที่แสนเรียบง่ายจนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน memecoins ไม่เพียงแต่ได้เห็นธรรมชาติของตลาด crypto ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมถึงการขึ้นๆ ลงๆ เท่านั้น แต่ยังนำทางในการสร้างปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วย ในขณะที่ตลาดยังคงพัฒนาต่อไป วงจรซูเปอร์ไซเคิลของ memecoins ก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆ จากวันแห่งความรุ่งโรจน์ของ Solana ไปจนถึงการเติบโตของ BNB Chain โอกาสและความท้าทายใดบ้างที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับ memecoins?
Solana ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องประสิทธิภาพสูงและความหน่วงเวลาต่ำ ดึงดูดความสนใจอย่างมากจากนักพัฒนาและผู้ใช้นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยอาศัยข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ นอกเหนือจากการอ้างตำแหน่งสูงสุดใน Layer-1 จากมุมมองด้านเทคนิคและการประเมินค่า Solana ยังสร้างผลกระทบที่แข็งแกร่งในพื้นที่ memecoin อีกด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมา การออก memecoin บนบล็อคเชน Solana พุ่งสูงขึ้น โดยแพลตฟอร์มเช่น Pump.fun ได้ทำให้ขั้นตอนการออกโทเค็นง่ายขึ้น และทำให้การสร้างและรายการ memecoin ง่ายยิ่งขึ้น ผลก็คือ Solana ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางหลักในการเปิดตัว memecoin โดยมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 600% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ใน Solana มี memecoins หลายรูปทรงและขนาด ตั้งแต่สุนัขและแมวไปจนถึงธีมแปลกประหลาดอื่นๆ ตามข้อมูลจาก Coinranking จำนวน memecoin บน Solana มีจำนวนถึง 1,936 เหรียญ โดยมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 9.13 พันล้านเหรียญสหรัฐ Memecoin เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้มีส่วนสนับสนุนให้ระบบนิเวศ Solana เจริญรุ่งเรืองอีกด้วย โดยผ่านความพยายามที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ปริมาณการซื้อขายของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) บนบล็อคเชน Solana ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแซงหน้าบล็อคเชนหลัก ๆ หลายแห่ง และทำให้ Solana กลายเป็นแหล่งรวมการซื้อขาย memecoin ที่น่าสังเกตคือ memecoin ยอดนิยม เช่น *URLS-WIF_USDT* และ *URLS-BONK_USDT*มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งดึงดูดความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ตลาดพัฒนาและการแข่งขันรุนแรงขึ้น memecoins บน Solana ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการเช่นกัน ในขณะที่โครงการใหม่ๆ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความสนใจของตลาดก็กระจายตัวมากขึ้น ทำให้ memecoin บางเหรียญยากที่จะรักษาความนิยมเอาไว้ได้ ในทางกลับกัน เครือข่าย Solana เองก็มักเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการปรับขนาดและความเสถียร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบนิเวศน์ในระดับหนึ่ง เมื่อเร็วๆ นี้ กระแสความนิยม memecoin บน Solana เริ่มแสดงสัญญาณว่าจะลดน้อยลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายรายวันของ memecoins ที่อยู่ใน Pump.fun และที่ซื้อขายบน Raydium ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่คริสต์มาสปี 2024
ในขณะที่กระแสการบูมของ memecoin บน Solana เริ่มเย็นลง BNB Chain ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะจุดศูนย์กลางแห่งใหม่สำหรับ memecoin โดยแนวโน้มนี้ส่วนใหญ่เกิดจากกลยุทธ์การตลาดที่ชาญฉลาดของ CZ (ผู้ก่อตั้ง Binance Changpeng Zhao)
เพื่อตามรอยต้นกำเนิดของกระแส memecoin BNB Chain ในปัจจุบัน เราต้องพูดถึง TST ก่อน TST ถูกสร้างขึ้นในตอนแรกเพื่อเป็นโทเค็นทดสอบและบทช่วยสอนเกี่ยวกับวิธีการออก memecoins บนแพลตฟอร์ม Four.meme ก่อนที่จะกลายมาเป็นเป้าหมายของการเก็งกำไรอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ที่อยู่สัญญาของมันรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อความสนใจของตลาดเพิ่มมากขึ้น TST ก็เปลี่ยนจากสินทรัพย์ทดสอบที่ไม่มีใครรู้จักมาเป็นหนึ่งใน memecoins ที่ร้อนแรงที่สุด
หาก TST เป็นตัวจุดประกายการเติบโตของ BNB Chain เหตุการณ์ "รูปสุนัข" ของ CZ ก็เป็นตัวเร่งที่ทำให้เทรนด์ memecoin บน BNB Chain พุ่งสูงขึ้นไปอีก "บร็อคโคลี" สุนัขสุดที่รักของ CZ กลายเป็นจุดสนใจของกระแสนี้ และนักลงทุนจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาในตลาด เพื่อหวังครอบครองส่วนแบ่งจากกระแส memecoin ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของนักพัฒนาที่ไม่เปิดเผยตัวจำนวนมากแล้ว การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการของ Bounce Brand ยังทำให้กระแส "บร็อคโคลี" โด่งดังมากยิ่งขึ้น เมื่อเย็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ แบรนด์ Bounce ได้เปิดตัวโทเค็นใหม่ที่ชื่อ MAL ในตอนแรก ซึ่งตั้งชื่อตามสุนัขพันธุ์เบลเยียมมาลินอยส์ของ CZ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ CZ เปิดเผยชื่อจริงของสุนัขของเขา Bounce Brand ก็เปลี่ยนชื่อโทเค็น MAL ที่เปิดตัวไปแล้วเป็น BROCCOLI และระบุที่อยู่สัญญาบน BNB Chain อีกด้วย
ด้วยแรงผลักดันจากกลยุทธ์การตลาดและการผลักดันของ CZ ทำให้จำนวน memecoin บน BNB Chain เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมธีมและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย Memecoin เหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความหลากหลายให้กับตลาดเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มพลังของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่เจริญรุ่งเรืองของระบบนิเวศอีกด้วย
ในขณะที่ตลาด memecoin ยังคงพัฒนาต่อไป การแข่งขันระหว่าง BNB Chain และ Solana ก็เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองได้ดียิ่งขึ้น เราสามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น TPS ปริมาณการซื้อขาย ผู้ใช้งานรายวัน และจำนวนโทเค็นที่สร้างขึ้น
ในแง่ของ TPS (ธุรกรรมต่อวินาที) Solana เป็นที่รู้จักในเรื่องปริมาณงานสูงและความหน่วงเวลาต่ำ ตามข้อมูลของ Blockchain Explorer ค่า TPS สูงสุดตามทฤษฎีของ Solana อยู่ที่ 65,500 ในขณะที่ค่า TPS สูงสุดของ BNB Chain อยู่ที่ประมาณ 300-400 ข้อมูลมีความชัดเจน โซลานามีศักยภาพทางเทคนิคที่เหนือกว่ามากในการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยจำนวน memecoin จำนวนมาก Solana สามารถจัดการกับปริมาณธุรกรรมสูงได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่เกิดปัญหาคอขวด ในทางกลับกัน แม้ว่า BNB Chain จะทำงานได้ไม่ดีเท่ากับ Solana ในแง่ของ TPS แต่ก็ยังคงให้ความเร็วในการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างสูงและการประมวลผลธุรกรรมที่เสถียรกว่าเนื่องจากโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่า
เมื่อพูดถึงปริมาณการซื้อขาย แม้ว่า Solana และ BNB Chain จะมีปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงใกล้เคียงกัน แต่ฐานผู้ใช้งานที่ใช้งานจริงของ Solana นั้นเกือบสามเท่าของ BNB Chain จำนวนผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่มากขึ้นหมายถึงความต้องการในการซื้อขายและสภาพคล่องบนเครือข่ายที่มากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการซื้อขายและการแพร่กระจายของ memecoin อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ Solana จึงยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับการซื้อขาย memecoin แบบ PVP (ผู้เล่นต่อผู้เล่น) มาเป็นระยะเวลานาน และมีผู้ใช้งานใช้งานจริงอยู่เป็นจำนวนมาก
ในแง่ของจำนวนโทเค็นที่สร้างขึ้น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 มีโทเค็นที่สร้างขึ้นทั้งหมด 31,162 โทเค็นบนแพลตฟอร์ม Four.meme โดยมีโทเค็นที่ถูกสร้างขึ้นเฉลี่ย 3,947 โทเค็นต่อวัน บนแพลตฟอร์ม Pump.fun มีการสร้างโทเค็นรวมทั้งสิ้น 7,605,186 โทเค็น โดยเฉลี่ยแล้วมีการสร้างโทเค็น 54,368 โทเค็นต่อวัน
ในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้ง BNB Chain และ Solana ต่างก็มีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้ยากต่อการระบุว่าทีมใดเหนือกว่ากัน Solana โดดเด่นด้วยปริมาณงานสูงและความหน่วงต่ำ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญในการจัดการปริมาณการซื้อขายขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน BNB Chain ดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยการประมวลผลธุรกรรมที่มั่นคงและระบบนิเวศชุมชนที่แข็งแกร่ง
ท่ามกลางคลื่นการโยกย้ายครั้งนี้ MEXC ซึ่งเป็นผู้เล่นชั้นนำในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากเนื่องจากบริการซื้อขายที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเร็วในการแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น memecoins บน Solana หรือโทเค็นใหม่ ๆ บน BNB Chain MEXC ก็พร้อมที่จะคว้าโอกาสและเสนอตัวเลือกและโอกาสในการซื้อขายเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้ MEXC ได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ memecoin ด้วยการจดทะเบียนที่รวดเร็วและบริการ Meme+ ที่เป็นมืออาชีพ เมื่อมองไปข้างหน้า MEXC จะยังคงยึดมั่นต่อความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย เพื่อมอบประสบการณ์การซื้อขายที่หลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ และร่วมกันเป็นสักขีพยานอนาคตที่สดใสของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ข้อสงวนสิทธิ์: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การดำเนินการลงทุนทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้