พระราชบัญญัติ GENIUS: การวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ การผูกขาดของดอลลาร์ในยุคคริปโต

GENIUS Act มุ่งเน้นไปที่การออกและการหมุนเวียนของ stablecoin บทบัญญัติหลักประกอบด้วย:
1) ข้อกำหนดสินทรัพย์สำรอง: ผู้ให้บริการ Stablecoin จะต้องถือเงินสดและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 100% พันธบัตรกระทรวงการคลังที่มีอายุครบกำหนด 90 วันหรือน้อยกว่า
2) ความโปร่งใสในการตรวจสอบ: ผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องส่งรายงานการตรวจสอบจากบุคคลที่สามทุกเดือน โดยมีหลักฐานการสำรองบนเครือข่ายที่อัปเดตแบบเรียลไทม์
3) การเข้าถึงตลาด: Stablecoin ต่างประเทศจะต้องจัดตั้งนิติบุคคลในสหรัฐอเมริกาและรักษาสำรองความเสี่ยง 20%
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติหลักแล้ว เจตนาของนโยบายของ GENIUS Act นั้นมีมากกว่าการควบคุมความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว โดยกำหนดให้ผู้จัดทำ Stablecoin ถือครองเหรียญสหรัฐฯ พันธบัตรกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัตินี้สร้างอุปสงค์เชิงโครงสร้างให้กับเงินดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรกระทรวงการคลังโดยตรง ความต้องการนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่เข้าสู่ตลาดกระทรวงการคลังเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างตำแหน่งของดอลลาร์ในระบบการเงินโลกอีกด้วย
การเชื่อมโยงภาคบังคับนี้จะสร้างการพึ่งพาแบบคู่ขนาน: ทั้งควบคุม "การแปลงเป็นดอลลาร์" ของโลกคริปโตผ่านสำรองที่รองรับด้วยเงินทั่วไป และช่วยรักษาผู้ซื้อรายใหม่สำหรับสหรัฐฯ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในตลาดตราสารหนี้
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในขณะที่ส่วนแบ่งของมูลค่าพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ถือโดยผู้ซื้อรายใหญ่แบบดั้งเดิม เช่น จีนและญี่ปุ่น ลดลงจากร้อยละ 34 เหลือร้อยละ 26 ระหว่างปี 2014 ถึง 2024 โดยมูลค่าที่ผู้ถือครอง stablecoin ถืออยู่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 470 ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แตะระดับ 120 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าที่ประเทศทั้งประเทศถือครอง เช่น เบลเยียม สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ให้บริการและนิติบุคคล Stablecoin ได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ซื้อรายสำคัญในสหรัฐฯ ในตลาดตราสารหนี้
ความเชื่อมโยงระหว่าง Stablecoins และสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังได้สร้างระบบนิเวศที่ซ่อนเร้นแต่ทรงพลัง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2025 มูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพทั่วโลกสูงเกิน 249.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ USDT (Tether) ครองตำแหน่งที่โดดเด่น โดยมีการหมุนเวียนอยู่ที่ 152.7 พันล้านดอลลาร์ รองลงมาคือ USDC (Circle) ที่ 61.5 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า Stablecoin ที่ปฏิบัติตามกฎถือครองมูลค่า 132 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พันธบัตรรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในตลาดพันธบัตรรัฐบาล จากการถือครองเหล่านี้ 67% อยู่ในพันธบัตรระยะสั้นที่มีอายุครบกำหนดต่ำกว่าสามเดือน ซึ่งสูงกว่า 34% ที่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติถืออยู่อย่างมาก สัดส่วนหนี้ระยะสั้นที่สูงนี้ช่วยให้ Stablecoin ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วและปรับโครงสร้างสินทรัพย์สำรองได้
ภายใต้การขับเคลื่อนของ GENIUS Act ตลาด stablecoin ไม่เพียงแต่สร้างระบบนิเวศที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น กระทรวงการคลังแต่ยังได้ผ่าน "การวิวัฒนาการครั้งที่สอง" ในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วย ความแตกต่างทางโครงสร้างที่ชัดเจนกำลังปรากฏขึ้นในภูมิทัศน์ของ stablecoin:
1) ส่วนที่ถูกควบคุม: Stablecoins เช่น USDC และ PAX ได้ปรับโครงสร้างสำรองของตนอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มการถือครองระยะสั้นของกระทรวงการคลังเป็น 32.4 พันล้านดอลลาร์ และ 5.8 พันล้านดอลลาร์ ตามลำดับ
2) โซนสีเทา: EURT ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรที่ออกในต่างประเทศพุ่งขึ้น 142% ในเวลาเพียงสามเดือน โดยมีปริมาณอุปทานรวม 4.7 พันล้านดอลลาร์
3) การอัพเกรดทางเทคนิค: 85% ของ Stablecoin ที่ปฏิบัติตามได้นำ "ระบบการจัดการสำรองแบบไดนามิก" มาใช้ในการจับคู่อายุครบกำหนดของกระทรวงการคลังกับความต้องการในการไถ่ถอนตามอัลกอริทึม
ตลาดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ในเชิงบวกด้วยการดำเนินการที่เด็ดขาด ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายของ stablecoin ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มขึ้นจาก 68% เป็น 79% ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบางส่วนเช่น USDT ลดลง 9 จุดเปอร์เซ็นต์เหลือ 58%
Standard Chartered คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2028 มูลค่าตลาดหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐฯ อาจพุ่งสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ การวิเคราะห์ของ Citigroup แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์ "ตลาดกระทิง" ตลาด Stablecoin อาจเติบโตถึง 3.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 นั่นหมายความว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ผู้ให้บริการ Stablecoin อาจถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้น กระทรวงการคลังมากกว่าประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยหลายแห่ง โดยกลายมาเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในตลาดกระทรวงการคลัง
ผลกระทบเชิงลึกของ GENIUS Act อยู่ที่การใช้ stablecoin เป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างการกระจายอำนาจทางการเงินทั่วโลก
1) อำนาจอธิปไตยทางการเงิน: ประเทศต่างๆ เช่น เอลซัลวาดอร์ ได้นำ Bitcoin มาใช้เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย ขณะที่ตลาดเกิดใหม่ในแอฟริกาและละตินอเมริกาเริ่มใช้ stablecoin ที่กำหนดมูลค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ มากขึ้นสำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2024 ปริมาณธุรกรรม Stablecoin ในแอฟริกาเติบโตขึ้น 400% และในละตินอเมริกาเติบโตขึ้น 300% ส่วนแบ่งของการชำระเงินข้ามพรมแดนที่จัดการโดยระบบ SWIFT แบบเดิมกำลังถูกกัดกร่อนโดย stablecoin โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมความถี่สูงขนาดเล็ก คุณสมบัติการชำระเงินทันทีของ Stablecoin ทำให้กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการโอนเงินและการชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
2) การแข่งขันอำนาจควบคุม: ผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกิน 1 พันล้านดอลลาร์จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางสหรัฐ ในขณะที่ผู้ออกหลักทรัพย์รายเล็กจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลของรัฐ โครงสร้างการกำกับดูแลแบบหลายชั้นนี้ช่วยให้การกำกับดูแลมีประสิทธิผลและหลีกเลี่ยงการแทรกแซงที่มากเกินไปในการสร้างสรรค์นวัตกรรม หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบผู้ให้บริการ Stablecoin แบบเรียลไทม์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การตรวจสอบสำรองและกฎต่อต้านการฟอกเงิน นอกจากจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสของการไหลเวียนของเงินทุนทั่วโลกแล้ว ก็ยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน
3) ความโดดเด่นด้านมาตรฐานเทคนิค: Stablecoin ชั้นนำ เช่น USDC และ USDT ถือครองส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่น ซึ่งทำให้ผู้พัฒนาให้ความสำคัญกับ Stablecoin ที่ปฏิบัติตามเหล่านี้เมื่อทำการสร้างแอปพลิเคชัน ความเข้มข้นของตลาดดังกล่าวช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่สามารถควบคุมมาตรฐานทางเทคนิคได้โดยพฤตินัย ส่งผลให้ผู้เข้ารายใหม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางเทคโนโลยีที่สูงในการเข้าถึง
พระราชบัญญัติ GENIUS อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การเงิน ไม่ใช่เพียงนวัตกรรมการกำกับดูแลอย่างง่ายหรือรูปแบบการคุ้มครองตลาดที่บริสุทธิ์ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถาบันที่ได้รับการออกแบบมาอย่างรอบคอบ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้:
1) สหรัฐอเมริกา: ภายใต้กฎหมาย Stablecoin สหรัฐฯ กำลังเปลี่ยนตลาด Crypto ให้เป็นเครือข่ายการจัดจำหน่ายสำหรับสหรัฐฯ กระทรวงการคลังพร้อมใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถติดตามการไหลเวียนของเงินทุนทั่วโลกได้แบบเรียลไทม์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent คาดการณ์ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอาจสร้างความต้องการเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับสหรัฐฯ กระทรวงการคลังในปีต่อๆ ไป ความต้องการนี้ไม่เพียงแต่จะดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่เข้าสู่ตลาดกระทรวงการคลังเท่านั้น แต่ยังทำให้ตำแหน่งของดอลลาร์ในระบบการเงินโลกแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย
2) ตลาดเกิดใหม่: แม้จะได้รับประโยชน์จากความสะดวกในการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล แต่ภูมิภาคเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นอิสระในนโยบายการเงิน แอฟริกาและละตินอเมริกากลายเป็นแนวหน้าในการขยายตัวของ Stablecoin เพื่อเป็นการตอบสนอง ธนาคารกลางบางแห่งได้เริ่มศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) เพื่อใช้เป็นวิธีตอบโต้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาและใช้งาน CBDC ต้องใช้เวลาและทรัพยากร จึงทำให้แข่งขันกับระบบ Stablecoin ที่มีความสมบูรณ์ได้ในระยะสั้นได้ยาก
3) นักลงทุนระดับโลก: เนื่องจาก Stablecoin เริ่มมีความเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้น พันธบัตร นักลงทุนต้องเผชิญกับรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ เนื่องจากกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นหลักประกันโดยปริยายสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ โมเดลการประเมินความเสี่ยงแบบดั้งเดิมจึงจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่โดยพื้นฐาน นวัตกรรมต่างๆ เช่น พันธบัตรระยะสั้นในรูปแบบโทเค็น และโปรโตคอลตราสารหนี้แบบออนไลน์ กำลังปรับเปลี่ยนตรรกะของการลงทุนตราสารหนี้ นักลงทุนจะต้องประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงและผลตอบแทนอีกครั้งและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลงนี้
การผ่านร่างพระราชบัญญัติ GENIUS ถือเป็นการเข้าสู่ยุคใหม่ 2.0 อย่างเป็นทางการของอำนาจผูกขาดของดอลลาร์สหรัฐ ในการแข่งขันทางการเงินครั้งนี้ Stablecoin ไม่ได้เป็นเพียงแค่กรณีการใช้งานสำหรับสกุลเงินดิจิทัลอีกต่อไป แต่ยังได้กลายมาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับโลกดิจิทัล รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้สหรัฐอเมริการักษาความโดดเด่นทางการเงินในระดับโลกได้
ในขณะที่เทคโนโลยียังคงก้าวหน้าต่อไปและตลาดมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น คาดว่า Stablecoin จะมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในระบบการเงินในอนาคต การบังคับใช้พระราชบัญญัติ GENIUS จะทำหน้าที่เป็นเลนส์สำคัญในการสังเกตแนวโน้มนี้
สำหรับนักลงทุนระดับโลก แพลตฟอร์มการซื้อขายเช่น MEXC จะเป็นช่องทางสำคัญในการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ โดยมอบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปลอดภัยและโปร่งใสที่ช่วยให้นักลงทุนคว้าโอกาสของยุคสกุลเงินดิจิทัลได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว