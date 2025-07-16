ผลกระทบรวมของ "Big, Beautiful Bill" ของทำเนียบขาว การกลับมาของภาษีศุลกากร และคำสั่งผู้บริหารด้านคริปโต

ในเดือนกรกฎาคม 2025 นโยบายสำคัญ 3 ประการของสหรัฐฯ กำลังได้รับการผลักดันในเวลาเดียวกัน โดยคาดว่าจะมีการสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับงบประมาณ "Big Beautiful Bill" การระงับภาษีศุลกากรแบบตอบแทนกำลังจะสิ้นสุดลง และคำสั่งผู้บริหารด้านคริปโตกำลังเข้าสู่หน้าต่างการนำไปปฏิบัติ แม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะดูเหมือนอยู่ในโดเมนที่แยกจากกัน—นโยบายการคลัง การค้า และเทคโนโลยี—แต่มาตรการเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ก่อให้เกิดสัญญาณหลายแง่มุมสำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในช่วงเวลาที่ทุนโลกมีความอ่อนไหวสูง สินทรัพย์ดิจิทัลในฐานะพลังทางการเงินที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่กำลังยืนอยู่บนทางแยก ผลกระทบร่วมกันของนโยบายทั้งสามข้อนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้มีการกำหนดราคาสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ในระดับรุนแรง นี่จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นเท่านั้น แต่เป็นการรีเซ็ตเรื่องราวของอุตสาหกรรมอีกด้วย เรื่องราวเก่าๆ ที่เน้นไปที่อุดมคติทางเทคโนโลยีและการกระจายอำนาจกำลังเลือนหายไป ในขณะที่เรื่องราวใหม่ๆ จะหมุนรอบกฎระเบียบ การกำกับดูแลโดยอำนาจอธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงในระเบียบการเงินโลก
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 สหรัฐอเมริกา แผนงบประมาณ "Big Beautiful Bill" เดินหน้าต่อไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางการถกเถียงอย่างดุเดือด แผนดังกล่าวเรียกร้องให้มีการลดหย่อนภาษีมูลค่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้า โดยชดเชยด้วยการลดรายจ่ายของรัฐบาลกลางอย่างน้อย 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐฯ แกนหลักคือการลงทุนที่ไม่เคยมีมาก่อนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันประเทศ นวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนา AI ซึ่งล้วนมุ่งเป้าไปที่การกระตุ้นการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
แม้ว่าร่างกฎหมายจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก แต่ก็มีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชนและเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของสกุลเงินดิจิทัลจาก "พื้นที่สีเทา" ไปสู่ระบอบการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ
แม้ว่างบประมาณจะไม่ได้เสนอการลดหย่อนภาษีโดยตรงให้กับตลาดคริปโต แต่ผลทางอ้อมก็มีนัยสำคัญ ในทางหนึ่ง การขยายตัวทางการคลังอาจบั่นทอนความเชื่อมั่นในสกุลเงินเฟียตแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอยากจัดสรรเงินให้กับ "สินทรัพย์ที่ไม่เป็นของรัฐ" เช่น Bitcoin มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและความเสี่ยงในระบบ ในทางกลับกัน การลดหย่อนภาษีทำให้สถาบันและนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงสนใจคริปโตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการที่เป็นไปตามข้อกำหนดบางโครงการเริ่มได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือถูกจัดประเภทเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สิ่งสำคัญคือ การสนับสนุน AI จำนวนมากของร่างกฎหมายยังมีแนวโน้มที่จะผลักดันการเติบโตของโครงการ "AI + Web3" อีกด้วย ด้วยแรงจูงใจด้านนโยบายข้ามภาคส่วน โปรเจ็กต์แบบออนเชนที่ผสมผสานความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจกลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับทุนสถาบันในรอบถัดไป
ในวันที่ 9 กรกฎาคม ข้อตกลงระงับภาษีศุลกากรซึ่งกันและกันระหว่างสหรัฐฯ และประเทศเศรษฐกิจหลักของเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) จะสิ้นสุดลง แม้ว่าทำเนียบขาวจะขยายเวลาระงับไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคมทันทีเพื่อให้การเจรจาขั้นสุดท้ายเป็นไปได้ แต่ตลาดก็เริ่มประเมินสถานการณ์ "trade shock” ที่จะเกิดขึ้นแล้ว
ภาษีศุลกากรใหม่จะมีผลกระทบในวงกว้างต่อรูปแบบการค้าโลกและโครงสร้างการเก็งกำไรบนเชนของอุตสาหกรรมคริปโต การเก็งกำไรแบบข้ามเครือข่ายและข้ามแพลตฟอร์มอาศัยความแตกต่างของราคาในเครือข่ายและการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีทั่วโลก
หากภาษีศุลกากรกลับมาอีกครั้ง โมเดลการเก็งกำไรที่ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเหล่านี้จะได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น การไหลของสกุลเงินดิจิทัลที่ตรึงกับดอลลาร์ (USDT, USDC) เข้าสู่เอเชียอาจถูกจำกัด ส่งผลกระทบต่อความต้องการสภาพคล่องในญี่ปุ่น เกาหลี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตแท่นขุดในจีนและเกาหลีจะต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการติดตั้งอัตราแฮชใหม่เพิ่มขึ้น และอาจคุกคามเสถียรภาพของโครงการ PoW ได้ พูดกว้างๆ กว่านี้ นี่เป็นสัญญาณที่แสดงถึงการสิ้นสุดของยุคการเก็งกำไรหลายขาในระดับโลกในสกุลเงินดิจิทัล โครงการ DeFi ที่สร้างขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากสเปรดทางภูมิศาสตร์จะเผชิญกับแรงกดดันในการกำหนดราคาใหม่ ในขณะที่การแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นที่สอดคล้อง เครือข่ายการชำระเงิน และระบบการชำระเงินบนเครือข่ายอาจได้รับนโยบายที่มั่นคงยิ่งขึ้น
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขั้นสุดท้าย โดยกำหนดจุดตัดสินใจสำคัญในเดือนนี้ว่า สหรัฐฯ จะนำรูปแบบ "สกุลเงินดิจิทัลที่รัฐเป็นเจ้าของ" มาใช้เป็นทางการหรือไม่ แนวทางนี้หมายความว่ารัฐบาลจะถือ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ในปริมาณหนึ่งไว้ในสำรองแห่งชาติโดยตรง
ในเชิงกลยุทธ์ นี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงคุณค่าของ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ และมุ่งมั่นกับรูปแบบ "เงินสำรองที่ไม่ใช่การดูแลรักษา" โดยถือครองคีย์ส่วนตัวหรือที่อยู่หลายลายเซ็นด้วยตัวเอง แทนที่จะพึ่งพาการแลกเปลี่ยน ภายใต้โมเดลนี้ การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของสหรัฐฯ จะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นบนเครือข่าย ซึ่งอาจกำหนดแนวทางใหม่สำหรับการถือครอง "Bitcoin" ของรัฐ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คำสั่งดังกล่าวยังเสนอให้มีระบบบัญชีขาวสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสามารถรวมเฉพาะโครงการที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นไว้ในธนาคารกลางของรัฐบาลกลางหรือระบบนิเวศการชำระเงินได้ สิ่งนี้จะทำให้โทเค็นที่เป็นไปตามกฎได้รับการรับรองจากรัฐบาล ส่งผลให้มูลค่าตลาดและสภาพคล่องของโทเค็นเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน เหรียญที่ไม่เปิดเผยชื่อ โครงการที่ไม่มีตัวตนจริง หรือโครงการที่ขาดการตรวจสอบ มีความเสี่ยงที่จะถูกละเลยหรือถูกถอดออกจากรายชื่อ
การเคลื่อนไหวด้านนโยบายทั้งสามประการนี้ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงมหภาคเบื้องหลังเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตรงสำหรับการกำหนดราคาสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ในระบบอีกด้วย
เหตุการณ์
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ความผันผวนระยะสั้น
โอกาสระยะกลาง/ระยะยาว
"Big Beautiful Bill"
มีความมั่นใจสำหรับโครงการที่สอดคล้องและโครงสร้างพื้นฐาน AI บนเชน
สูง
การเติบโตของระบบนิเวศออนเชนที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
การระงับภาษีศุลกากรสิ้นสุดลง
ขัดขวางโมเดลการเก็งกำไรข้ามพรมแดน
ปานกลาง-สูง
การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่แห่งเอเชีย/การโยกย้าย Stablecoin
การดำเนินการตามคำสั่งฝ่ายบริหาร
ระบบเงินสำรองแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้ถูกนำไปใช้งานแล้ว
สูง
สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์บนเครือข่าย Bitcoin "การแปรรูปเป็นของรัฐ"
เมื่อรวมกันแล้ว พลังเหล่านี้กำลังปรับเปลี่ยนแผนที่อำนาจของสกุลเงินดิจิทัล โดยเปลี่ยนตรรกะการลงทุนและบังคับให้ผู้เข้าร่วมตลาดปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างมีกลยุทธ์ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์
การเติบโตแบบก้าวกระโดดของคริปโตในอดีตได้รับแรงผลักดันจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์และอุดมคติทางเทคโนโลยี ในปัจจุบัน นโยบายสามด้านของทำเนียบขาวไม่เพียงแต่ส่งสัญญาณถึงวัฏจักรการคลังและการกำกับดูแลใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีกลับเข้าในกรอบการกำกับดูแลของรัฐอีกด้วย Web3 จะไม่ใช่ยูโทเปียต่อต้านระบบอีกต่อไป แต่จะเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ได้รับการกำหนดรูปร่างโดยรัฐบาล ทุนอุตสาหกรรม และชุมชนทางเทคนิคที่ทำงานร่วมกัน
แม้ว่ารอบใหม่นี้จะนำมาซึ่งความท้าทาย แต่ยังเป็นการตอบแทนโครงการต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่แท้จริง ความสามารถในการปรับตัวตามกฎระเบียบ และแรงขับเคลื่อนของระบบนิเวศอีกด้วย ในบริบทนี้ บทบาทของแพลตฟอร์มการซื้อขายจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น MEXC ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก กำลังใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของผลิตภัณฑ์และรูปแบบระบบนิเวศน์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้กำหนดรอบนโยบายและคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของเรื่องราว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้