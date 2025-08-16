6 ข้อได้เปรียบหลักของการเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส: วิธีคว้าโอกาสในตลาดคริปโต

เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส จึงกลายมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักลงทุนและผู้เทรดมืออาชีพจำนวนมาก เมื่อเทียบกับตราสารการเทรดอื่น ๆ สัญญาเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สมีความยืดหยุ่นมากกว่า ทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้เทรดระยะสั้นและความถี่สูง
บทความนี้จะเจาะลึกถึงข้อได้เปรียบหลักของเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจเครื่องมือทางการเงินอันทรงพลังนี้ได้ดีขึ้น และเข้าใจว่าสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้เพื่อนำทางภูมิทัศน์ของคริปโตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างไร
การเทรดฟิวเจอร์สเป็นประเภทหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ที่ให้ผู้ใช้สามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาโดยที่ไม่ต้องถือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นพื้นฐานอยู่จริง พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเลือกซื้อหรือขายได้ตามแนวโน้มตลาดของพวกเขา
การเทรดฟิวเจอร์สแตกต่างจากการเทรดแบบจุดดั้งเดิม ตรงที่รองรับการใช้เลเวอเรจ ซึ่งหมายความว่าผู้เทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนจำนวนน้อยกว่า ทำให้กำไรที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (เช่นเดียวกับความเสี่ยง) รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคือสัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ โดยให้ผู้ใช้สามารถถือตำแหน่งได้นานหรือสั้นตามที่ต้องการ การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโตจำนวนมาก เนื่องจากความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพของเงินทุน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของสัญญาเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สคือไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถถือตำแหน่งได้อย่างไม่มีกำหนดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชำระเงินหรือการหมดอายุของสัญญา ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมเวลาและการดำเนินการตามกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
สัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรมักเสนอเลเวอเรจสูง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขยายผลตอบแทน สิ่งนี้มีความน่าดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ค้าที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ด้วยการใช้ประโยชน์ นักลงทุนสามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนจำนวนค่อนข้างน้อย ช่วยเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุด (ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกัน)
ใน MEXC ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเลเวอเรจได้สูงถึง 500 เท่า โดยมีโหมดการเทรดทั้งแบบง่ายหรือขั้นสูงให้เลือก ผู้เทรดสามารถปรับระดับเลเวอเรจระยะยาว/สั้นและโหมดมาร์จิ้นตามกลยุทธ์ของตนเองได้ ช่วยให้บริหารจัดการเงินทุนได้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น
เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สดำเนินการตามรูปแบบทิศทางคู่ T+0 ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถเลือกซื้อหรือขายได้ตลอดเวลา วิธีนี้ช่วยให้ผู้เทรดสามารถทำกำไรได้ไม่เพียงแค่เมื่อตลาดขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมื่อตลาดตกอีกด้วย โดยการเปิดสถานะขายชอร์ต ความสามารถในการเทรดทั้งสองทิศทางช่วยให้มีโอกาสสร้างกำไรที่สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด
เพื่อรองรับผู้ค้าระยะสั้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว MEXC นำเสนอคุณสมบัติขั้นสูง เช่น "Take-Profit Reverse" และ "Stop-Loss Reverse" เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าพลิกตำแหน่งโดยอัตโนมัติและจับกำไรจากความผันผวนทั้งสองด้านของตลาด
เพื่อรักษาราคาของเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สห้สอดคล้องกับตลาดสปอต การแลกเปลี่ยนจึงใช้กลไกอัตราการระดมทุน ระบบนี้จะโอนค่าธรรมเนียมเป็นระยะๆ ระหว่างผู้เทรดระยะยาวและระยะสั้นตามส่วนต่างราคาระหว่างสัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรและราคาจุด เป้าหมายคือการรักษาราคาสัญญาให้เชื่อมโยงกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใกล้ชิด
ใน MEXC แพลตฟอร์มนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการระดมทุนใดๆ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ใช้ที่ถือตำแหน่งเปิดอยู่ โดยค่าเริ่มต้น การชำระเงินจะเกิดขึ้นทุกๆ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะเวลา 00:00 UTC, 08:00 UTC และ 16:00 UTC
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความถี่อัตราการระดมทุนและการอัปเดตใดๆ โปรดดูส่วนประกาศสัญญาเทรดฟิวเจอร์สในศูนย์ช่วยเหลือ
ตลาดเหล่านี้มักจะมีสภาพคล่องสูง เนื่องจากความนิยมของสัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวร ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าเข้าและออกจากตำแหน่งได้ง่ายขึ้น พร้อมลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของราคา สำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับความเร็วและความแม่นยำในการดำเนินการ นี่ถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ ใน MEXC สภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสุดของโลก ช่วยให้ดำเนินการสั่งซื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สเปรดแคบลง และประสบการณ์การเทรดที่เสถียรยิ่งขึ้น
การเทรดฟิวเจอร์สช่วยให้สามารถมีสถานะทั้งแบบยาวและสั้นได้ ซึ่งแตกต่างจากการเทรดแบบจุดซึ่งอนุญาตให้มีสถานะแบบยาวและสั้นได้เท่านั้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการบริหารความเสี่ยง ในตลาดหมีหรือในช่วงที่ราคาปรับตัว ผู้เทรดแบบสปอตอาจถูกบังคับให้ยอมรับการขาดทุนหรือออกจากตลาดในขณะที่ขาดทุน ในขณะที่สัญญาถาวรให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ลงทุนในการทำกำไรจากแนวโน้มขาลง
การเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สยังคงดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากข้อดีต่างๆ ได้แก่ ไม่มีวันหมดอายุ มีเลเวอเรจสูง มีโหมดป้องกันความเสี่ยง มีกลไกอัตราเงินทุน มีสภาพคล่องสูง และมีความสามารถในการป้องกันความเสี่ยง สำหรับผู้ค้ามืออาชีพและผู้ประกอบการความถี่สูง คุณสมบัติเหล่านี้สามารถขยายโอกาสและให้ความยืดหยุ่นในตลาดที่มีความผันผวนหรือตลาดขาลง
ในขณะที่ตลาดคริปโตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สัญญาเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สจะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้เทรด ในปัจจุบันการเริ่มเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC ง่ายกว่าที่เคย เพียงเข้าสู่ระบบบัญชี MEXC ของคุณ ไปที่ ฟิวเจอร์ส และเลือกการกำหนดค่าตำแหน่ง โหมดมาร์จิ้น และระดับเลเวอเรจ จากนั้นเลือกประเภทคำสั่งของคุณ ตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง และคลิก เปิด Long หรือ เปิด Short เพื่อวางคำสั่งซื้อของคุณ
สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน โปรดดูที่:
ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้คุณเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างมั่นใจทุกขั้นตอน
1) เหตุใดจึงควรเลือก MEXC Futures? รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับข้อดีและคุณสมบัติพิเศษของ MEXC Futures เพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำนำหน้าในตลาด
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว