TEN: โซลูชันเลเยอร์ 2 ที่ปฏิวัติวงการสำหรับความเป็นส่วนตัวและการปรับขนาด Ethereum

TEN คือโซลูชันเข้ารหัสเลเยอร์ 2 ที่ล้ำสมัยภายในระบบนิเวศ Ethereum ออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการปรับขนาดของบล็อคเชนผ่านการเข้ารหัสระดับฮาร์ดแวร์ ในขณะที่โปรโตคอล HTTPS ปฏิวัติความปลอดภัยของ Web 2.0 TEN ก็กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานรุ่นถัดไปสำหรับ Web3 โดยนำเสนอการเข้ารหัสแบบครบวงจรของข้อมูลธุรกรรม สถานะของสัญญาอัจฉริยะ และกระบวนการดำเนินการ ขณะเดียวกันก็สืบทอดการรับประกันความปลอดภัยของ Ethereum Mainnet นวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำธุรกรรมได้มากกว่า 10 เท่าและลดค่าธรรมเนียมแก๊สลง 90% ช่วยวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการนำแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจ (dApps) มาใช้อย่างแพร่หลาย
TEN ผสานรวมเทคโนโลยี Trusted Execution Environment (TEE) เข้ากับสถาปัตยกรรมบล็อคเชนอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดยมอบการเข้ารหัสระดับชิปเพื่อให้มั่นใจว่า:
1) การทำธุรกรรมแบบเข้ารหัสแบบครบวงจร: ตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการยืนยันแบบออนไลน์ ข้อมูลทั้งหมดจะยังคงเข้ารหัสและมองเห็นได้เฉพาะฝ่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2) การดำเนินการสัญญาอัจฉริยะส่วนตัว: รหัสสัญญาและสถานะได้รับการประมวลผลภายใน TEE ซึ่งป้องกันไม่ให้โหนดดูตรรกะทางธุรกิจหรือพารามิเตอร์ที่ละเอียดอ่อน
3) ความต้านทานควอนตัม: ผสมผสานอัลกอริทึมเข้ารหัสอันล้ำสมัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคต
เนื่องจากเป็นโปรโตคอล Rollup แบบกระจายอำนาจ TEN จึงบรรลุ TPS ได้หลายล้านรายการผ่านนวัตกรรมทางเทคนิคหลายประการ:
1) การป้องกัน MEV: อัลกอริทึม "การสั่งซื้ออย่างยุติธรรม" ที่เป็นกรรมสิทธิ์จะกำจัดมูลค่าที่คนขุดสามารถแยกได้ (MEV) ทำให้แน่ใจถึงความยุติธรรมของธุรกรรม
2) ความสุ่มที่ไม่ต้องไว้วางใจ: VRF (Verifiable Random Function) บนพื้นฐาน TEE สร้างความสุ่มบนเครือข่ายที่ป้องกันการปลอมแปลง เหมาะสำหรับการสร้าง NFT การเล่นเกม และอื่นๆ อีกมากมาย
3) การเชื่อมต่อความเร็วสูง: การโอนสินทรัพย์แบบข้ามสายโซ่ระหว่าง Ethereum และ TEN เร็วกว่า Optimistic Rollup แบบดั้งเดิมถึง 5 เท่า
1) การโต้ตอบระดับ Web2: ผู้ใช้สามารถเข้าถึง dApps ที่เข้ารหัสได้โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอิน การปกป้องความเป็นส่วนตัวนั้นโปร่งใสอย่างสมบูรณ์บนส่วนหน้า
2) เป็นมิตรต่อผู้พัฒนา: เข้ากันได้กับ EVM อย่างสมบูรณ์และรองรับการไมเกรชันสัญญาอัจฉริยะ Solidity ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ช่วยลดเวลาในการใช้งานและเส้นโค้งการเรียนรู้ลงอย่างมาก
TEN ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ดั้งเดิมของเครือข่าย ช่วยในการกำกับดูแล การวางเดิมพัน การดำเนินการระบบนิเวศ และแรงจูงใจในระยะเริ่มต้น:
1) การกำกับดูแลเครือข่าย: ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการอัพเกรดโปรโตคอล แผนงานทางเทคนิค และการจัดสรรกองทุนระบบนิเวศ
2) แรงจูงใจในการวางเดิมพัน: ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องเดิมพันโทเค็น TEN เพื่อรับสิทธิ์ในการผลิตบล็อก ในขณะที่ผู้เดิมพันจะแบ่งปันรายได้จากค่าธรรมเนียมธุรกรรม
3) เชื้อเพลิงระบบนิเวศ: การดำเนินการบนเครือข่ายทั้งหมด เช่น ธุรกรรมส่วนตัวและการโอนข้ามเครือข่ายจะใช้โทเค็น TEN เป็นก๊าซ
4) การขุดสภาพคล่อง: ผู้ที่นำมาใช้ก่อนจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น TEN สำหรับการจัดหาสภาพคล่องหรือการเข้าร่วมในโปรแกรมทดสอบเครือข่าย
TEN ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านความปลอดภัยและการเข้ารหัสของบล็อคเชน ทีมงานหลักรวบรวมบุคลากรที่มีความสามารถจากทั้งบล็อคเชนขององค์กรและโครงการ Web3 ชั้นนำ:
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค: ทีมงานซึ่งนำโดยอดีตสถาปนิก R3 Corda ประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแพลตฟอร์มบล็อคเชนระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นอย่างยิ่งที่ TEE และการพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัส: การออกแบบโปรโตคอลนำโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยี Technion – Israel ซึ่งถือสิทธิบัตรระหว่างประเทศหลายฉบับในระบบเข้ารหัส
ระบบนิเวศและการดำเนินงาน: ก่อนหน้านี้ สมาชิกในทีมเคยดำรงตำแหน่งในการนำโครงการต่างๆ เช่น ConsenSys และ Aave โดยนำความเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์กับนักพัฒนา การเติบโตของระบบนิเวศ และกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาใช้
Q3 2024: เปิดตัว Mainnet พร้อม zkBridge แบบบูรณาการ รองรับการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่กับ zkSync, StarkNet และเครือข่ายที่ใช้ zk อื่นๆ
Q1 2025: การเปิดตัวเทมเพลตโปรโตคอล DeFi ที่รักษาความเป็นส่วนตัว รองรับการกู้ยืมแบบไม่เปิดเผยตัวตนและการซื้อขายอนุพันธ์
Q4 2025: เปิดตัวโซลูชันโหนด TEE ระดับองค์กร เพื่อขยายกรณีการใช้งานไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น การดูแลสุขภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
โครงการให้ทุนนักพัฒนา: กองทุนจูงใจมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา dApp ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
ความร่วมมือด้านการปฏิบัติตาม: ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหภาพยุโรปและสิงคโปร์เพื่อสำรวจมาตรฐานการปฏิบัติตามความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบนเชน
พันธมิตรฮาร์ดแวร์: ความร่วมมือกับ Intel, AMD และผู้ผลิตอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวมฮาร์ดแวร์ TEE และลดอุปสรรคในการทำงานของโหนด
