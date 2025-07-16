Tanssi Network: โปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐาน Appchain และภาพรวมที่ครอบคลุมของโทเค็น TANSSI

อุตสาหกรรมบล็อคเชนได้เปลี่ยนจากระบบโซ่เดี่ยวไปเป็นระบบนิเวศหลายโซ่ที่มีบล็อคเชนเฉพาะทางสำหรับการใช้งานเฉพาะ Tanssi เป็นโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐานของแอพพลิเคชั่นเชนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรอบการทำงานความปลอดภัยร่วมกันของ Polkadot ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ContainerChain เพื่อให้การปรับใช้บล็อคเชนเร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น แนวทางนี้เอาชนะความท้าทายด้านการปรับขนาดและต้นทุนของบล็อคเชนเอนกประสงค์ พร้อมทั้งมอบความยืดหยุ่นให้กับนักพัฒนาเพื่อปรับแต่งโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะกับความต้องการของตนเอง
Tanssi ContainerChains ถูกสร้างขึ้นโดยใช้กรอบงาน Substrate ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่รองรับการปรับแต่งขั้นสูง แม้ว่าความคล่องตัวของ Substrate จะเป็นจุดเด่น แต่ก็อาจต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นกัน Tanssi ลดอุปสรรคทางเทคนิคในการปรับใช้บล็อคเชนด้วยการนำเสนอเทมเพลตที่มีส่วนประกอบหลักที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
ข้อได้เปรียบหลักของโครงสร้าง Substrate ได้แก่:
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์: นักพัฒนาสามารถรวมเฉพาะส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานเฉพาะของตนได้ ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Substrate คือ SDK แบบโมดูลาร์อันทรงพลังที่ใช้ภายในระบบนิเวศ Polkadot โดยมอบชุดเครื่องมือและไลบรารีที่สมบูรณ์ที่ช่วยสรุปฟังก์ชันการทำงานของบล็อคเชนที่ซับซ้อน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมได้
ความยืดหยุ่นของรันไทม์: กรอบงานนี้รองรับการอัปเกรดรันไทม์ที่ราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ฮาร์ดฟอร์ก ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเชนแอปพลิเคชันที่ปรับใช้จะสามารถพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ ส่วนประกอบเครือข่าย เช่น โมเดลการกำกับดูแล เครื่องเสมือน หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ สามารถอัปเดตได้โดยอิสระ ช่วยให้เครือข่ายมีความยืดหยุ่นได้โดยไม่มีข้อจำกัดที่เข้มงวด
การสืบทอดความปลอดภัย: ห่วงโซ่แอปพลิเคชันที่ปรับใช้ผ่าน Tanssi จะได้รับประโยชน์จากโมเดลความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของระบบนิเวศ Substrate โดยไม่จำเป็นต้องให้ห่วงโซ่แต่ละอันทำการบูตสแตรปชุดตัวตรวจสอบของตัวเองอย่างอิสระ
ผ่านทางโปรโตคอล ContainerChain Tanssi ช่วยให้สามารถสร้างรันไทม์ Substrate เต็มรูปแบบที่หุ้มอยู่ในพาราเชนที่มีอยู่ได้ แนวทางใหม่นี้ช่วยให้สามารถรวมแอปพลิเคชั่นหลายเชนไว้ด้วยกันได้ในช่องพาราเชนเดียว ช่วยลดต้นทุนการปรับใช้และความซับซ้อนได้อย่างมาก
คุณสมบัติหลักของสถาปัตยกรรม ContainerChain ได้แก่:
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: แอปพลิเคชั่นหลายตัวจะแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในขณะที่ยังรักษาความสามารถในการแยกทางตรรกะและการปรับแต่ง
การปรับใช้แบบง่าย: นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่ตรรกะของแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องจัดการความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐานของบล็อคเชน เครือข่ายผู้ตรวจสอบ หรือกลไกฉันทามติ
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน: ContainerChains ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยร่วมกันของพาราเชนหลัก ซึ่งขยายไปจนถึงการรับประกันความปลอดภัยของ Polkadot Relay Chain
การผสานรวมของ Tanssi กับระบบนิเวศ Polkadot มอบข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายประการ:
การสื่อสารข้ามสายโซ่: Tanssi รองรับการสื่อสารโดยตรงกับเครือข่ายอื่น ๆ ภายในระบบนิเวศ Polkadot ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและถ่ายโอนมูลค่าข้ามเครือข่าย
การรักษาความปลอดภัยร่วมกัน: กลไกฉันทามติ Nominated Proof of Stake (NPoS) ของ Polkadot มอบการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งให้กับพาราเชนที่เชื่อมต่อทั้งหมดและ ContainerChains ของพวกเขา
เส้นทางการอัพเกรด: ระบบการประมูลพาราเชนและกลไกการต่ออายุช่องเปิดเสนอเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตของระบบนิเวศและความยั่งยืนในระยะยาว
Tanssi ช่วยให้สามารถออนบอร์ดได้รวดเร็วผ่านเครือข่ายแบบซิมไบโอติกที่ได้รับการป้องกันด้วยการซ้ำระดับ Ethereum ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะเป็นหลายเดือน ความเร็วนี้ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมสำคัญหลายประการ:
เทมเพลตที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า: คลังข้อมูล Tanssi อย่างเป็นทางการนำเสนอเทมเพลตเชนแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและการปรับใช้ ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบสำคัญของบล็อคเชน เช่น กลไกฉันทามติ การประมวลผลธุรกรรม และกรอบการกำกับดูแล
การกำหนดค่าอัตโนมัติ: แพลตฟอร์มนี้จะทำให้กระบวนการติดตั้งที่ซับซ้อนเป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งมักพบในการใช้งานบล็อคเชน ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าโหนด การเริ่มต้นเครือข่าย และการกำหนดค่าพารามิเตอร์ความปลอดภัย
ศูนย์กลางการรวมข้อมูล: เมื่อเข้าร่วมเป็น Tanssi ContainerChain แล้ว โปรเจ็กต์ต่างๆ จะสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือและบริการแบบครบครันได้ ซึ่งได้แก่ การผลิตแบบบล็อก ความพร้อมใช้งานของข้อมูล การส่งข้อความแบบข้ามสายโซ่ และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอก ควบคู่ไปกับกระเป๋าเงิน ตัวจัดทำดัชนี ปลายทาง RPC ตัวสำรวจ และส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆ
Tanssi นำเสนอเวิร์กโฟลว์การปรับใช้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาโปรโตคอลนอกเครือข่าย ระบบอัตโนมัตินี้ครอบคลุมชั้นการทำงานหลักๆ ดังนี้:
การผลิตแบบบล็อค: การผลิตบล็อกอัตโนมัติรับประกันการทำงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองหรือการประสานงานผู้ตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานของข้อมูล: โซลูชันในตัวช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลธุรกรรมยังคงสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ภายในเครือข่าย
การส่งข้อความข้ามสายโซ่: โปรโตคอลอัตโนมัติช่วยให้การสื่อสารระหว่างบล็อคเชนที่แตกต่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น รองรับแอปพลิเคชันหลายโซ่ที่มีความซับซ้อน
Tanssi สร้างขึ้นบนกรอบงาน Substrate ที่ได้รับการทดสอบในสนามรบใน Rust และมอบประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันบล็อคเชนที่ต้องการประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ช่วยให้ปรับแต่งคอนเทนเนอร์โซ่แอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย รวมถึง:
โมดูลรันไทม์: นักพัฒนาสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขโมดูลรันไทม์เพื่อใช้คุณลักษณะเฉพาะตามที่แอปพลิเคชันของตนต้องการ
กลไกการบรรลุฉันทามติ: ในขณะที่สืบทอดความปลอดภัยจากเครือข่ายหลัก เครือข่ายแอปพลิเคชันแต่ละรายการสามารถกำหนดกฎการบรรลุฉันทามติแบบกำหนดเองสำหรับการสั่งธุรกรรมภายในและการตรวจสอบความถูกต้อง
แบบจำลองทางเศรษฐกิจ: แต่ละแอปพลิเคชั่นเชนสามารถออกแบบโทเค็นโนมิกส์และโครงสร้างค่าธรรมเนียมของตัวเองได้ ในขณะที่ยังคงสามารถทำงานร่วมกับระบบนิเวศน์ที่กว้างขึ้นได้
อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่มีแนวโน้มมากที่สุดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันเชนของ Tanssi Ajuna ใช้งานแอปพลิเคชั่นบนเครือข่ายทดสอบ Dancebox โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประสบการณ์ของผู้ใช้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานที่มีปริมาณงานสูง ความหน่วงเวลาต่ำ และกลไกเกมแบบกำหนดเอง
แอปพลิเคชั่นเกมช่วยให้:
ระบบสินทรัพย์ที่กำหนดเองสำหรับไอเทมและสกุลเงินในเกม
กลไกฉันทามติแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแบบเรียลไทม์
การบูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานการเล่นเกมแบบดั้งเดิมและระบบการชำระเงิน
ความสามารถในการพกพาสินทรัพย์และการทำงานร่วมกันระหว่างเกม
ด้วยข้อกำหนดเฉพาะสำหรับปริมาณธุรกรรม ความสามารถในการคาดการณ์ค่าธรรมเนียม และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ แอปพลิเคชัน DeFi จึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงสร้างพื้นฐานห่วงโซ่แอปพลิเคชันเฉพาะ Tanssi ช่วยให้โครงการ DeFi สามารถ:
นำโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่กำหนดเองและการคุ้มครอง MEV มาใช้
บูรณาการกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมโดยยังคงรักษาการกระจายอำนาจไว้
ปรับให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือทางการเงินและโมเดลความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง
ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านความรวดเร็วที่มากขึ้นและลดเวลาแฝง
D.E.B.T. ได้นำแอปพลิเคชั่นของตนไปใช้งานบนเครือข่ายทดสอบ Dancebox ของ Tanssi ซึ่งถือเป็นการบุกเบิกพื้นที่ใหม่ในการสร้างโทเค็น RWA และเน้นย้ำถึงจุดแข็งของ Tanssi ในโดเมนนี้ ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่:
คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ปรับแต่งให้เหมาะกับเขตอำนาจศาลเฉพาะ
การบูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดั้งเดิม
กลไกการกำกับดูแลที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการสินทรัพย์
ความสามารถในการรายงานความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามที่ได้รับการปรับปรุง
แอปพลิเคชั่นที่ VWBL วางแผนไว้ในระบบนิเวศ Tanssi มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการเข้ารหัส NFT ความสามารถในการปรับขนาด และการบูรณาการชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของแพลตฟอร์มสำหรับกรณีการใช้งาน NFT และศิลปะดิจิทัล ผลประโยชน์ ได้แก่:
คุณสมบัติการเข้ารหัสขั้นสูงและความเป็นส่วนตัวสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
กลไกการจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลมัลติมีเดียที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
ฟังก์ชั่นตลาดที่กำหนดเองและระบบการกระจายค่าลิขสิทธิ์
ความเข้ากันได้และการทำงานร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม
TANSSI เป็นโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย Tanssi ในฐานะโปรโตคอลโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องขออนุญาตสำหรับการเปิดตัวเชนแอปพลิเคชั่นแบบกระจายอำนาจ Tanssi จะใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ethereum การจัดลำดับแบบกระจายอำนาจ ความพร้อมใช้ของข้อมูล (DA) และการส่งข้อความข้ามเชน TANSSI ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศ โดยสนับสนุนฟังก์ชันหลักต่างๆ ในด้านความปลอดภัย การดำเนินงาน และการกำกับดูแล
การวางเดิมพันและการรักษาความปลอดภัย: TANSSI กระจายไปยังผู้รีเซ็ตข้อมูลทั้งหมด รวมถึงผู้ดำเนินการและผู้เรียงลำดับ เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Tanssi และโซ่แอปพลิเคชัน การวางเดิมพันกระตุ้นให้มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ และปรับแนวทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบและผู้ดำเนินการให้สอดคล้องกับความสำเร็จของเครือข่าย ผู้เข้าร่วมจะต้องเดิมพัน TANSSI เพื่อเข้าร่วมในการผลิตบล็อกและการบรรลุฉันทามติ
การชำระเงินค่าบริการ: จำเป็นต้องมี TANSSI สำหรับการปรับใช้โซ่แอปพลิเคชัน ผลิตและสรุปบล็อก และประมวลผลข้อความข้ามโซ่ เนื่องจากมีแอปเปิดตัวบน Tanssi มากขึ้น จึงทำให้เกิดความต้องการที่ยั่งยืน รูปแบบค่าธรรมเนียมได้รับการออกแบบมาให้คาดการณ์และปรับขนาดได้ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถคาดการณ์ต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างแม่นยำ
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นสามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านการกำกับดูแลและการจัดสรรเงินทุน เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายจะพัฒนาไปตามผลประโยชน์ของนักพัฒนา ผู้ตรวจสอบ และผู้ใช้
แรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียงลำดับ: ผู้ปฏิบัติการและผู้จัดลำดับเดิมพัน TANSSI เพื่อรับรางวัลและรักษาตำแหน่งที่ใช้งานได้ในเครือข่าย สร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันสำหรับการส่งมอบบริการคุณภาพสูงและรักษาความน่าเชื่อถือของเครือข่าย
อุปทานกำเนิดทั้งหมดของ TANSSI คือโทเค็น 1 พันล้าน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจถึงการกระจายอำนาจ สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว กลยุทธ์การจัดสรรจะรักษาสมดุลให้กับความสำคัญหลายประการ:
การกระจายอำนาจ: การกระจายแบบกว้างป้องกันการรวมอำนาจการควบคุมไว้ที่ศูนย์กลาง
การสร้างแรงจูงใจ: ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลจากการรักษาความปลอดภัยและมีส่วนสนับสนุนต่อระบบนิเวศ
การระดมทุนเพื่อการเติบโต: สำรองเชิงยุทธศาสตร์ช่วยกระตุ้นการพัฒนาในระยะยาวและการขยายระบบนิเวศ
การจัดสรรโทเค็นสะท้อนถึงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาระบบนิเวศ
โครงการชุมชนหลักและระบบนิเวศ (39.7%): สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนทางอากาศจากผู้มีส่วนสนับสนุน (เช่น รางวัลเมนเน็ตและ LFL) แรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การสร้างตลาด การวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือ เงินช่วยเหลือ และโปรแกรมตามกิจกรรม แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อการขยายชุมชนและระบบนิเวศ
ผู้สนับสนุนในช่วงแรก (24%): จัดสรรให้กับนักลงทุนเริ่มต้นที่ให้ทุนการพัฒนาในระยะเริ่มต้น โดยกระจายเป็น 2 รอบโดยมีกำหนดการล็อคอัปที่เหมือนกัน ออกแบบมาเพื่อตอบแทนการมีส่วนสนับสนุนในช่วงเริ่มต้นพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อตลาดผ่านการให้สิทธิ
ผู้สนับสนุนหลัก (22%): สงวนไว้สำหรับผู้สร้างในช่วงเริ่มต้นและผู้มีส่วนสนับสนุนโปรโตคอล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องอย่างแข็งแกร่งกับความสำเร็จในระยะยาว
เงินสำรองมูลนิธิ (10%) : บริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อระดมทุนสำหรับการพัฒนา การดำเนินงาน และความยั่งยืน พร้อมทั้งมอบเสถียรภาพทางการเงินและการสนับสนุนการริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์
การขายชุมชน (2.3%) : การขายโทเค็นสาธารณะก่อน TGE โดยราคาคิดเป็น 5% ของอุปทานทั้งหมดและ FDV อยู่ที่ 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตรงกับการประเมินมูลค่าของรอบส่วนตัวล่าสุดของ Moondance Labs
ชุมชนยุคแรก (2%) : แจกจ่ายให้กับผู้สนับสนุนจากเครือข่ายทดสอบ Let’s Forkin’ Dance เพื่อตอบแทนการมีส่วนร่วมในช่วงเริ่มต้นและการเติบโตของชุมชน
กำหนดการเปิดตัวโทเค็นได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาสมดุลสภาพคล่องและเสถียรภาพในระยะยาว:
ความริเริ่มของชุมชน: ปลดล็อค 30% ที่ TGE ส่วนที่เหลือ 70% จะถูกปลดล็อครายเดือนเป็นเวลาสามปี
ขายชุมชน: ปลดล็อคอย่างสมบูรณ์ 40 วันหลังจาก TGE เพื่อให้ราคาคงที่และสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมได้
ชุมชนยุคแรก: ปลดล็อค 20% ที่ TGE และปล่อยแบบเชิงเส้น 80% เป็นเวลา 60 วันเพื่อตอบแทนผู้เข้าร่วม Testnet ขณะจัดการกับพลวัตของตลาด
กองทุนสำรองมูลนิธิ: ปลดล็อค 30% ที่ TGE ส่วนที่เหลือ 70% จะถูกปลดล็อคเป็นรายเดือนเป็นเวลาสามปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินทุนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนในช่วงแรก: ระยะเวลาปลดล็อค 1 ปี ตามด้วยการปลดล็อค 40% ส่วนที่เหลือจะปลดล็อคเดือนละครั้งเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าจะสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
ผู้สนับสนุนหลัก: เงื่อนไขการปลดล็อคล่วงหน้า 1 ปี ปลดล็อคได้ 30% และปลดล็อคอีก 70% ที่เหลือทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปี ส่งเสริมให้ผู้สร้างมุ่งมั่นในระยะยาว
โทเค็นโนมิกส์ TANSSI ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างวงจรการเสริมสร้างตัวเองของการเติบโตของเครือข่ายและการสร้างมูลค่า:
ความต้องการขับเคลื่อนโดยการใช้งานเครือข่าย: เนื่องจากมีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น ความต้องการ TANSSI จึงเพิ่มขึ้นผ่านการชำระเงินบริการและข้อกำหนดการสเตค
รางวัลการเดิมพันส่งเสริมการมีส่วนร่วม: ผู้ถือจะได้รับแรงจูงใจในการเดิมพัน ช่วยลดอุปทานหมุนเวียน และมีส่วนสนับสนุนความปลอดภัยของเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล: ผู้ถือโทเค็นจะกำหนดทิศทางของโปรโตคอลและการใช้จ่ายในคลัง โดยจัดแนววิวัฒนาการของเครือข่ายให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือผลประโยชน์
กลไกการลดเงินฝืด: ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจะถูกส่งต่อไปยังคลังของพิธีสารสำหรับสินค้าสาธารณะและการพัฒนา เมื่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น อาจทำให้เกิดแรงกดดันด้านภาวะเงินฝืดได้
Tanssi ดำเนินงานภายในตลาดโครงสร้างพื้นฐานแอพพลิเคชั่นเชนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแข่งขันกับผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับหลายราย:
พาราเชนลายจุด: แม้ว่า Tanssi จะสร้างขึ้นบน Polkadot แต่ก็ได้ตอบโจทย์ความซับซ้อนและอุปสรรคด้านต้นทุนในการได้มาซึ่งสล็อตพาราเชน ทำให้การปรับใช้บล็อคเชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
Cosmos SDK: Cosmos นำเสนอความสามารถที่คล้ายคลึงกันสำหรับบล็อคเชนเฉพาะ แต่เทคโนโลยี ContainerChain ของ Tanssi ช่วยให้การใช้ทรัพยากรและการรักษาความปลอดภัยร่วมกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โซลูชั่น Ethereum Layer 2: L2 นำเสนอการปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด แต่ขาดความสามารถในการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบของเชนแอปพลิเคชัน
ซับเน็ต Avalanche: Avalanche มีฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเคียงได้ แต่การบูรณาการของ Tanssi กับระบบนิเวศ Polkadot มอบความสามารถในการทำงานร่วมกันและการรักษาความปลอดภัยร่วมกันที่เหนือกว่า
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ Tanssi ประกอบด้วย:
การปรับใช้อย่างรวดเร็ว: การตั้งค่าบล็อคเชนสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายเดือน เมื่อเปรียบเทียบกับรอบการพัฒนาแบบเดิม
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยร่วมกัน: การรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรสามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครือข่ายผู้ตรวจสอบอิสระ
ประสิทธิภาพของ ContainerChain: แอปพลิเคชั่นหลายตัวสามารถแบ่งปันต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ยังคงปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ
การบูรณาการที่ครอบคลุม: การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานหลักของบล็อคเชน เช่น กระเป๋าเงิน ตัวจัดทำดัชนี ปลายทาง RPC และสะพานข้ามสายโซ่
แผนงานของ Tanssi มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญหลายประการ:
ปรับปรุงความเข้ากันได้ของ EVM: ปรับปรุงการรวม Ethereum Virtual Machine เพื่อรองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลายยิ่งขึ้นและปรับปรุงการโยกย้ายจากโครงการ Ethereum ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายโซ่: ขยายความสามารถในการเชื่อมโยงเพื่อรวมเครือข่ายนอกเหนือจากระบบนิเวศ Polkadot
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ปรับปรุงปริมาณธุรกรรม เวลาสิ้นสุด และประสิทธิภาพของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา: ปรับปรุงกรอบงาน เครื่องมือแก้ไขข้อบกพร่อง และสภาพแวดล้อมการทดสอบเพื่อลดอุปสรรคในการปรับใช้ชุดแอปพลิเคชันให้น้อยลง
การพัฒนาคู่ค้า: สร้างความร่วมมือทางกลยุทธ์ในด้านการเล่นเกม DeFi และการนำบล็อคเชนขององค์กรมาใช้เพื่อขับเคลื่อนกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
โครงการให้ทุน: ให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการนวัตกรรมที่สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐาน Tanssi
แหล่งข้อมูลการศึกษา: เสนอเอกสารประกอบที่ครอบคลุม บทช่วยสอน และสื่อการเรียนรู้เพื่อเร่งการออนบอร์ดของนักพัฒนา
การสร้างชุมชน: เปิดตัวโครงการเพื่อดึงดูดและขยายชุมชนนักพัฒนาและผู้ใช้ที่มีชีวิตชีวารอบระบบนิเวศ Tanssi
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้