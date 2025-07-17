T3rn: โปรโตคอลการดำเนินการข้ามเชนที่ปรับแต่งได้และสากล

ในโลก Web3 ที่กว้างใหญ่และกระจายอำนาจนั้น บล็อคเชนแต่ละแห่งก็เปรียบเสมือนเมืองรัฐอิสระ: ทรงพลังและสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของตนเอง แต่ยังคงแยกตัวจากเมืองอื่นๆ ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ความแตกแยกนี้เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีบล็อคเชนยังไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้ แม้ว่าจะปรารถนาโลกดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ แต่ผู้ใช้และนักพัฒนามักจะพบกับเครือข่ายที่ไม่เชื่อมโยงกัน สะพานเชื่อมเครือข่ายที่เสี่ยงอันตราย และแนวทางแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์ผู้ใช้ไม่ดี ใช้เงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมาก การโต้ตอบข้ามสายโซ่แต่ละครั้งรู้สึกเหมือนกับการแสดงความศรัทธา
จากฉากหลังนี้เองที่แนวคิดใหม่ได้เกิดขึ้น: T3rn T3rn ไม่ใช่เพียงสะพานธรรมดา แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้าง "ระบบประสาท" เพื่ออนาคตของมัลติเชนอีกด้วย เป็นเลเยอร์การดำเนินการแบบสากลและสามารถประกอบได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การโต้ตอบกับบล็อคเชนหลายตัวมีความราบรื่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้ เช่นเดียวกับการทำงานบนบล็อคเชนเดียว ด้วยแนวทางปฏิวัติวงการในการทำธุรกรรมแบบข้ามสายโซ่แบบอะตอมและการย้อนกลับความล้มเหลว T3rn รับประกันว่ากระบวนการหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนจะเสร็จสมบูรณ์หรือย้อนกลับอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงของการสูญเสียทรัพย์สินหรือการล็อกอัปที่มักเกิดขึ้นในโซลูชันปัจจุบัน
ในการประเมินความสำคัญของ T3rn เราจำเป็นต้องเข้าใจขอบเขตของปัญหาที่ได้รับการแก้ไข ภูมิทัศน์ของบล็อคเชนในปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็นกลุ่มเกาะดิจิทัล ซึ่งแต่ละเกาะมีการปรับแต่งเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน: ตั้งแต่ความปลอดภัยของ Bitcoin และความยืดหยุ่นของสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum ไปจนถึงปริมาณงานของ Solana และสถาปัตยกรรมซับเน็ตของ Avalanche
โซลูชันแบบครอสเชนในปัจจุบันยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงในด้านความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอีกมาก:
การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEXs): วิธีการที่พบมากที่สุดในการโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายนั้นเกี่ยวข้องกับการย้ายสินทรัพย์เข้าสู่ CEX แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ และถอนสินทรัพย์ออกไปยังเครือข่ายใหม่ กระบวนการนี้ช้า มีค่าใช้จ่ายสูง ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการดูแลแบบรวมศูนย์ และยังขัดต่อหลักจริยธรรมหลักของการกระจายอำนาจอีกด้วย
บริดจ์ครอสเชน: สินทรัพย์เหล่านี้จะล็อคอยู่บนห่วงโซ่ต้นทางและสร้างโทเค็นที่หุ้มไว้บนห่วงโซ่เป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะมีการกระจายอำนาจมากกว่า CEX แต่บริดจ์ก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ถูกโจมตีมากที่สุดใน Web3 โดยมีช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จักอย่าง Poly Network และ Wormhole ส่งผลให้สูญเสียรายได้นับพันล้าน
โปรโตคอลการส่งข้อความทั่วไป: โปรโตคอลบางตัวอนุญาตให้มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครือข่าย แต่บ่อยครั้งที่ขาดการรับประกันการดำเนินการหรือความสอดคล้องของสถานะ นักพัฒนาอาจส่งข้อความจาก Chain A ไปยัง Chain B แต่ไม่มีวิธีการรับรองว่าจะประสบความสำเร็จหรือดำเนินการแบบอะตอมมิก
รากฐานของปัญหาอยู่ที่การขาดความเป็นอะตอม ซึ่งเป็นแนวคิดจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ชุดการดำเนินการต่างๆ จะเกิดขึ้นทั้งหมดหรือไม่มีเลย นี่เป็นมาตรฐานในฐานข้อมูลและการเงิน แต่ขาดหายไปในการโต้ตอบของบล็อคเชนแบบข้ามสายโซ่ หากไม่มีความเป็นอะตอม กลยุทธ์ DeFi หลายโซ่ที่ซับซ้อน หรือการโหวต DAO ก็ถือเป็นการพนันที่ไม่มั่นคง
T3rn ถูกสร้างขึ้นเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้
แทนที่จะสร้างสะพานใหม่ T3rn เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการโฮสต์และการดำเนินการสัญญาอัจฉริยะซึ่งช่วยให้สามารถจัดทำแบบข้ามสายโซ่โดยมีความน่าเชื่อถือขั้นต่ำ T3rn ซึ่งสร้างขึ้นบน Polkadot โดยใช้ Substrate SDK ทำหน้าที่เป็นพาราเชนที่ประสานงานและตรวจสอบธุรกรรมหลายเชนแทนที่จะแข่งขันกันในการส่งผ่านข้อมูลธุรกรรม
T3rn ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำอย่าง Polychain Capital, Blockchange และ IOSG Ventures และระดมทุนได้มากกว่า 7.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างระบบนิเวศสัญญาอัจฉริยะแบบข้ามสายโซ่สากลที่นักพัฒนาจะได้รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา
นวัตกรรมสำคัญของ T3rn:
ความสามารถในการทำงานร่วมกัน
สัญญาอัจฉริยะที่นำไปใช้กับวงจร T3rn สามารถดำเนินการได้ผ่านหลายเครือข่ายโดยไม่ต้องเขียนใหม่สำหรับเครือข่ายแต่ละเครือข่าย
การดำเนินการที่ปลอดภัยจากความล้มเหลว
ธุรกรรมข้ามเครือข่ายทั้งหมดเป็นแบบอะตอม หากขั้นตอนใดล้มเหลว กระบวนการทั้งหมดจะย้อนกลับไปยังเครือข่ายทั้งหมด จึงหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุน
ความสามารถในการประพันธ์:
นักพัฒนาสามารถสร้างฟังก์ชันข้ามสายโซ่ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ (ผลข้างเคียง หรือ SFX) ที่ได้รับการตรวจสอบ ลงทะเบียน และเรียกได้โดยผู้อื่น ซึ่งจะสร้างเอฟเฟกต์เครือข่ายโอเพ่นซอร์สที่ทรงพลัง
ด้วยความสามารถเหล่านี้ T3rn ช่วยให้สามารถดำเนินการแบบอะตอมและมีสถานะอย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งเครือข่ายได้ ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาสามารถออกแบบธุรกรรมที่ถอนรางวัลสเตกกิ้ง ETH แลกกับ DOT บนเชนอื่น และจัดให้มีสภาพคล่องในระบบนิเวศ Cosmos ทั้งหมดนี้ทำได้เป็นธุรกรรมอะตอมเดียว
T3rn มีรูปแบบโมดูลาร์ที่สวยงามและแข็งแกร่ง พร้อมด้วยส่วนประกอบที่ผสานรวมกันอย่างแน่นหนาซึ่งรับรองถึงการทำงานที่ปลอดภัยจากความล้มเหลวและเป็นสากล
The Circuit คือพาราเชนของ T3rn บน Polkadot มันจะรับ ตรวจสอบ และชำระธุรกรรมข้ามสายโซ่ แต่จะไม่ดำเนินการธุรกรรมเหล่านั้นเอง แต่มันจะประสานงานกับผู้ดำเนินการนอกห่วงโซ่แทน
การทำธุรกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 เฟส:
ดำเนินการ
ผู้ใช้หรือ dApps ส่งธุรกรรมที่ประกอบด้วยลำดับการดำเนินการแบบหลายสายไปยัง Circuit ตัวอย่างเช่น: "สวอป 1 ETH เป็น USDC บน Uniswap เชื่อมโยง USDC ไปยัง Avalanche จากนั้นฝาก USDC เข้าสู่ Aave"
Revert
วงจรนี้จะสร้างคำสั่ง "ย้อนกลับ" ที่สอดคล้องกันพร้อมๆ กันเป็นกลไกการทนทานต่อความผิดพลาด หากขั้นตอนใดล้มเหลวระหว่างการดำเนินการ ตรรกะการย้อนกลับที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจะถูกเรียกใช้
Commit
เฉพาะเมื่อดำเนินการทุกขั้นตอนสำเร็จและตรวจสอบแล้วเท่านั้น Circuit จะเข้าสู่เฟสการยืนยัน ซึ่งทำเครื่องหมายธุรกรรมว่าเสร็จสมบูรณ์
วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าสถานะของระบบสอดคล้องกันและหลีกเลี่ยงการเสร็จสมบูรณ์เพียงบางส่วน
SFX คือการเรียกฟังก์ชันมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะบนเชนเป้าหมาย (เช่น สลับ เดิมพัน โอน) นักพัฒนาสามารถลงทะเบียน SFX ในรีจิสทรีบนเชน ซึ่งจะทำให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและตรวจสอบได้โดยผู้อื่น สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
T3rn อาศัยกลุ่มผู้เข้าร่วมอิสระที่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพื่อดำเนินงานร่วมกัน:
ผู้รวบรวม: ในฐานะส่วนหนึ่งของพาราเชน Polkadot ผู้รวบรวมจะรับผิดชอบในการรวบรวมธุรกรรมบน Circuit และจัดเตรียมการพิสูจน์การเปลี่ยนสถานะให้กับผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ Relay Chain พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมมาตรฐานในระบบนิเวศ Polkadot และช่วยให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ผู้ดำเนินการ: โหนดนอกเชนที่ตรวจสอบธุรกรรม SFX ที่ส่งใหม่บน Circuit และแข่งขันกันดำเนินการบนบล็อคเชนเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เริ่มการสลับบน Polygon ผู้ดำเนินการจะเสนอราคาเพื่อส่งธุรกรรมนั้นบน Polygon พวกเขาได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็นโทเค็น TRN เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ ผู้ดำเนินการจะต้องวางเดิมพัน TRN ในปริมาณหนึ่ง หากพวกเขาล้มเหลวหรือกระทำการอย่างไม่สุจริต เงินเดิมพันของพวกเขาอาจลดลง
ผู้รับรอง: ผู้เข้าร่วมในอนาคตที่มีศักยภาพที่จะตรวจสอบสถานะของห่วงโซ่เป้าหมายและส่งหลักฐานการเข้ารหัสไปยัง Circuit วิธีนี้จะช่วยลดสมมติฐานความน่าเชื่อถือให้เหลือน้อยที่สุดและเสริมความแข็งแกร่งให้กับการออกแบบระบบที่ไม่ต้องไว้วางใจ
โมเดลการประสานงานแบบกระจายอำนาจนี้จะขจัดจุดล้มเหลวเดี่ยวๆ ออกไป ทำให้โปรโตคอลมีความทนทานและต้านทานการเซ็นเซอร์ได้ดีขึ้น
TRN คือโทเค็นดั้งเดิมของเครือข่าย T3rn ซึ่งผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกชั้นของการดำเนินการของโปรโตคอล นอกเหนือจากมูลค่าเชิงเก็งกำไรแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่มีฟังก์ชันหลากหลาย: การให้พลังงาน การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมระบบนิเวศ
รวมอุปทานสูงสุด: TRN มีปริมาณอุปทานสูงสุดคงที่อยู่ที่ 100,000,000 โทเค็น วิธีนี้ช่วยให้เกิดความขาดแคลนและป้องกันภาวะเงินเฟ้อที่ไม่แน่นอน
ความคืบหน้าการระดมทุน: โครงการได้เสร็จสิ้นรอบการระดมทุน Seed และ Strategic แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัททุนเสี่ยงชั้นนำ เพื่อจัดหาทรัพยากรสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
กิจกรรมสร้างโทเค็น (TGE): การขายต่อสาธารณะและการเปิดตัวโทเค็นจะสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญของโครงการ แม้ว่าจะยังไม่ได้ประกาศวันที่แน่นอน แต่ผู้ใช้ควรติดตามการอัปเดตอย่างเป็นทางการและสัญญาณตลาด ก่อน TGE แผนการจัดสรร (เช่น รางวัลทีมและชุมชน) และกำหนดการล็อค/ปลดล็อคโดยทั่วไปจะได้รับการเปิดเผยเพื่อให้มีแรงจูงใจในระยะยาว
ค่าธรรมเนียมก๊าซและธุรกรรม
การดำเนินการทั้งหมดบนวงจร T3rn (การส่งธุรกรรมข้ามสายโซ่ การลงทะเบียน SFX ใหม่ การปรับใช้สัญญาอัจฉริยะแบบทำงานร่วมกันได้ ฯลฯ) ต้องใช้ TRN เป็นค่าธรรมเนียมก๊าซ เมื่อการใช้งานเครือข่ายเติบโตขึ้น ความต้องการโทเค็นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้การบริโภคดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัยและการวางเดิมพัน
เพื่อจะกลายเป็นผู้ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมจะต้องวางเดิมพัน (พันธบัตร) จำนวนมากใน TRN เป็นหลักประกัน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการจะเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ หากพวกเขาล้มเหลวหรือกระทำการด้วยความประสงค์ร้าย TRN ที่พวกเขาเดิมพันไว้ก็อาจถูกลดลง รูปแบบ "เดิมพันและตัด" นี้ทำให้การประพฤติมิชอบมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย
การกำกับดูแลกิจการ
ผู้ถือ TRN สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโปรโตคอลได้โดยการเสนอและลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าธรรมเนียม การสนับสนุนเครือข่ายใหม่ การอัปเกรด Circuit และการจัดสรรกองทุนกระทรวงการคลัง สิ่งนี้ช่วยให้ชุมชนสามารถควบคุมเครือข่ายได้อย่างแท้จริงและรับรองการดำเนินงานแบบกระจายอำนาจ
แรงจูงใจและรางวัล
รางวัลผู้ดำเนินการ: ผู้ดำเนินการจะได้รับ TRN สำหรับการจัดการธุรกรรมข้ามสายโซ่สำเร็จ
แรงจูงใจสำหรับนักพัฒนา: นักพัฒนาที่สนับสนุน SFX คุณภาพสูงจะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ โดยจะมอบรางวัลให้กับผลงานโอเพนซอร์สโดยตรง
แรงจูงใจจาก Testnet: ผ่านเครือข่ายทดสอบที่มีแรงจูงใจ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนที่แลกเป็น TRN ช่วยสร้างชุมชนในช่วงเริ่มต้นและทดสอบโปรโตคอลภายใต้ความเครียด
ฟังก์ชันเหล่านี้จะเสริมซึ่งกันและกัน: เมื่อกิจกรรมเครือข่ายเพิ่มขึ้น ความต้องการค่าธรรมเนียมก็เพิ่มขึ้นและผู้ดำเนินการก็เพิ่มมากขึ้นที่วางเดิมพัน TRN ส่งผลให้การกระจายอำนาจและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น จากนั้น นักพัฒนาและผู้ใช้จำนวนมากขึ้นจะถูกดึงดูดเข้าสู่ระบบนิเวศที่สร้างวงจรอันยั่งยืนและมีคุณธรรม
มูลค่าของโครงการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่โครงการสามารถดำเนินการได้ เลเยอร์การดำเนินการสากลของ T3rn ปลดล็อคกรณีการใช้งานแบบครอสเชนหลากหลายประเภทที่เคยยากหรือไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้มาก่อน
DeFi หลายโซ่รุ่นถัดไป: ลองนึกภาพ "meta dApp" ที่สแกน Ethereum, Solana, Cosmos และอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด โดยถอนสภาพคล่องออกจากเชนหนึ่งโดยอัตโนมัติ สลับไปยังเชนอื่น และลงทุนในกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในเชนที่สาม ทั้งหมดอยู่ในธุรกรรมอะตอมเดียวโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงด้วยตนเองและไม่มีความเสี่ยงในการย้อนกลับ
การทำงานร่วมกันระหว่าง NFT และเกม: ผู้เล่นสามารถพกไอเทมหายากในเกม (เช่น ดาบ) ที่ได้รับจากโซ่หนึ่งไปใช้กับเกมอื่นได้ ศิลปินสามารถสร้าง NFT บนเครือข่ายต้นทุนต่ำในขณะที่อนุญาตให้ผู้ใช้ Ethereum เข้าร่วมในการประมูล ซึ่งชำระแบบอะตอมผ่าน T3rn สิ่งนี้ทำให้การโต้ตอบแบบข้ามสายโซ่ไม่น่าเชื่อถือและไม่มีปัญหา
การจัดการ DAO และการเงิน: DAO ที่ถือสินทรัพย์แบบหลายเครือข่ายสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างคลัง ปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอ หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้ามเครือข่ายหลายเครือข่ายด้วยการลงคะแนนการกำกับดูแลเพียงครั้งเดียว การดำเนินการทั้งหมดจะถูกรวมเข้าเป็นธุรกรรมแบบอะตอม ซึ่งจะช่วยขจัดความเสี่ยงและความซับซ้อนของการเชื่อมโยงด้วยตนเองหรือการใช้การแลกเปลี่ยนหลายรายการ
การเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้แบบง่าย ๆ: ผู้ใช้ใหม่สามารถซื้อสินทรัพย์ด้วยเงินสดบนเครือข่ายหลัก และในธุรกรรมเดียวกัน สามารถนำไปใช้ในกลยุทธ์ DeFi ที่ซับซ้อนบนเครือข่ายประสิทธิภาพสูงเฉพาะกลุ่มได้โดยไม่ต้องโต้ตอบกับสะพานหรือลงนามในธุรกรรมหลายรายการ สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างมาก
T3rn กำลังได้รับการพัฒนาเป็นระยะๆ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและเสถียรภาพอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดตัวเครือข่ายทดสอบหลายแห่งเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากนักพัฒนาและผู้ใช้ เครือข่ายทดสอบที่มีแรงจูงใจเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างชุมชนและการเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรโตคอล เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นมีดังนี้:
การเปิดตัว Mainnet และ TGE: การเปิดตัวพาราเชนและโทเค็น TRN ของ T3rn สู่สาธารณะจะเป็นการเริ่มต้นของระยะการพร้อมผลิตที่ไร้ข้อจำกัด
การขยายไปยังเครือข่ายเพิ่มเติม: T3rn เริ่มต้นด้วยเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ EVM และจะสนับสนุนระบบนิเวศต่างๆ เช่น Cosmos และ Solana มากขึ้นเรื่อยๆ โดยสร้างเลเยอร์การดำเนินการข้ามสายโซ่ที่เป็นสากลอย่างแท้จริง
การเติบโตของ SFX Registry: ชุมชนนักพัฒนาที่เจริญรุ่งเรืองจะส่งและตรวจสอบฟังก์ชันข้ามสายโซ่ที่หลากหลายเพื่อขยายผลกระทบของเครือข่าย
การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ: การควบคุมโปรโตคอลจะถูกส่งมอบให้กับผู้ถือ TRN ทีละน้อย ช่วยให้เกิดเครือข่ายที่ปกครองตนเองและนำโดยชุมชน
ประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีคือประวัติศาสตร์ของการเชื่อมต่อตั้งแต่ ARPANET ที่เชื่อมโยงเครื่องจักรที่แยกจากกันไปจนถึง TCP/IP ที่สร้างอินเทอร์เน็ตทั่วโลก บล็อคเชนอยู่ในจุดเปลี่ยนที่คล้ายคลึงกัน: ระบบนิเวศที่แยกตัวและแข่งขันกันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อนาคตไม่ได้เป็นของผู้ที่สร้างสะพานที่เปราะบาง แต่เป็นของผู้ที่สร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง T3rn อยู่แนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยนำเสนอกรอบการทำงานการดำเนินการแบบข้ามสายโซ่ที่สามารถประกอบได้และยกเลิกได้ ซึ่งเป็นการแก้ไขหนึ่งในคอขวดที่ใหญ่ที่สุดของ Web3 ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันสากลได้อย่างแท้จริงและมอบประสบการณ์มัลติเชนที่ปลอดภัยและราบรื่นให้กับผู้ใช้
TRN ถือเป็นสิ่งสำคัญของระบบนิเวศนี้ เนื่องจากช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วม และกระจายการกำกับดูแล มันเป็นมากกว่าการลงทุนแบบโทเค็น: มันคือการเดิมพันบนโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการทำงานร่วมกันแบบกระจายอำนาจ ในขณะที่ไซโลของบล็อคเชนเริ่มพังทลายลง T3rn ไม่เพียงแต่สังเกตการณ์เท่านั้น แต่ยังกำลังดำเนินการต่อไป อนาคตไม่ได้เป็นแบบโซ่เดียวหรือหลายโซ่ แต่จะเชื่อมโยงถึงกัน และ T3rn กำลังวางรากฐาน
