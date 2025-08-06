ในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดคริปโตมีความผันผวนและมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางปัจจัยมหภาคที่ผสมผสานกันและเรื่องราวภายในที่เปลี่ยนแปลงไป โปรโตคอล DeFi เก่าแก่หลายตัวที่เคย "ถูกละเลย" กลับกำลังกลับมาในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดคริปโตมีความผันผวนและมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางปัจจัยมหภาคที่ผสมผสานกันและเรื่องราวภายในที่เปลี่ยนแปลงไป โปรโตคอล DeFi เก่าแก่หลายตัวที่เคย "ถูกละเลย" กลับกำลังกลับมา
SUSHI คัมแบ็กเดือนกรกฎาคม: โปรโตคอล DeFi รุ่นบุกเบิกได้รับความสนใจจากตลาดอีกครั้งอย่างไร

ในเดือนกรกฎาคม 2025 ตลาดคริปโตมีความผันผวนและมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ท่ามกลางปัจจัยมหภาคที่ผสมผสานกันและเรื่องราวภายในที่เปลี่ยนแปลงไป โปรโตคอล DeFi เก่าแก่หลายตัวที่เคย "ถูกละเลย" กลับกำลังกลับมาอย่างแข็งแกร่ง โดยไม่มีใครโดดเด่นไปกว่า SushiSwap และโทเค็นดั้งเดิมอย่าง SUSHI SushiSwap ซึ่งเคยถูก Uniswap บดบังรัศมี กลับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2025 โทเค็น SUSHI ประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น โดยราคาพุ่งจากประมาณ $0.60 ในช่วงต้นเดือนไปแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ $1.09 กิจกรรมการเทรดยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงถึงความสนใจของตลาดในโปรโตคอลที่มีมายาวนานนี้อีกครั้ง


1. แนะนำ Sushi


1.1 SushiSwap คืออะไร?


Sushi หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า SushiSwap เป็นระบบแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) ที่สร้างขึ้นบน Ethereum ซึ่งทำงานโดยใช้กลไกผู้สร้างตลาดอัตโนมัติ (AMM) แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนตามหนังสือสั่งซื้อแบบดั้งเดิม Sushi อนุญาตให้ผู้ใช้มอบโทเค็นให้กับกลุ่มสภาพคล่องโดยมีสัญญาอัจฉริยะที่จับคู่การเทรดตามอัลกอริทึมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์แบบเพียร์ทูเพียร์ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง Sushi รองรับบล็อคเชนหลายตัว รวมถึง Ethereum, Arbitrum, Avalanche และ BNB Chain ซึ่งให้ความเข้ากันได้กับหลายเชนที่แข็งแกร่ง

ในฐานะผู้เข้าร่วม DeFi ในระยะเริ่มแรก Sushi มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ แม้ว่าทีม Sushi จะค่อยๆ สูญเสียความสนใจเนื่องจากปัญหาการกำกับดูแลภายในและการอัปเกรดทางเทคนิคที่ล่าช้า แต่ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ทีม Sushi ได้ทำการปรับโครงสร้างแผนงาน อัปเกรดผลิตภัณฑ์แบบโมดูลาร์ และขยายพันธมิตรในระบบนิเวศ โดยค่อยเป็นค่อยไปปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตนในฐานะแพลตฟอร์ม DeFi หลายมิติ

1.2 SUSHI คืออะไร?


SUSHI เป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ SushiSwap และมีบทบาทสองประการ: ทำหน้าที่เป็นโทเค็นรางวัลสำหรับผู้ใช้ที่มอบสภาพคล่องให้กับโปรโตคอลในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นโทเค็นการกำกับดูแล ช่วยให้ผู้ถือสามารถมีส่วนร่วมในข้อเสนอ การลงคะแนนเสียง และการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร

SUSHI มีปริมาณการผลิตจำกัดและจะจำหน่ายเป็นระยะๆ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิผลของแรงจูงใจกับการรักษามูลค่าในระยะยาว นอกเหนือจากการขุดสภาพคล่องแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถเดิมพัน SUSHI เพื่อรับรางวัลพิเศษ เพิ่มการล็อกโทเค็นและความเหนียวแน่นของระบบนิเวศอีกด้วย

2. SushiSwap ทำงานอย่างไร


SushiSwap เป็นแพลตฟอร์มการเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจบนเครือข่าย Ethereum ที่ใช้โมเดล AMM ผ่านสัญญาอัจฉริยะ ผู้ใช้สามารถเทรดสินทรัพย์คริปโตต่างๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางส่วนกลาง ผู้ใช้สามารถฝากสินทรัพย์คริปโตของตนเข้าในกลุ่มสภาพคล่อง ซึ่งจะถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเทรดบนแพลตฟอร์มตามราคาตลาดแบบเรียลไทม์ ผู้ให้บริการสภาพคล่องยังได้รับโทเค็น SUSHI เป็นแรงจูงใจเพิ่มเติมผ่านการขุดสภาพคล่อง

3. ข้อดีหลักของ Sushi


SushiSwap ยังคงดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากข้อได้เปรียบหลักหลายประการ:

1) คู่การเทรดที่หลากหลาย: รองรับคู่โทเค็นนับสิบคู่ รวมถึงสินทรัพย์กระแสหลักและสินทรัพย์หางยาว พร้อมเสนอตัวเลือกการเทรดที่ยืดหยุ่น

2) ระบบนิเวศ DeFi แบบโมดูลาร์: นอกเหนือจากการเป็น DEX แล้ว Sushi ยังเสนอบริการสินเชื่อ การจัดการสินทรัพย์ แพลตฟอร์มเปิดตัวโทเค็น ตลาด NFT และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่หลากหลาย

3) อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้: Sushi ได้รับการออกแบบตามหลักสัญชาตญาณ ทำให้ทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูงสามารถเข้าถึงได้

4) กลไกการให้รางวัล: ผ่านการขุดสภาพคล่อง การสเตก และแรงจูงใจด้านการกำกับดูแล Sushi ช่วยให้มั่นใจถึงโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนสำหรับผู้เข้าร่วมในระยะยาว

5) ชุมชนระดับโลก: ซูชิเป็นชุมชนโลกที่เปิดกว้างและกระตือรือร้นพร้อมการกำกับดูแลที่โปร่งใส ช่วยให้ผู้ถือโทเค็นสามารถเสนอและลงคะแนนเสียงในการอัปเกรด ส่งเสริมความสามัคคีที่แข็งแกร่งและวัฒนธรรมแห่งการกระจายอำนาจ

4. อะไรขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นเดือนกรกฎาคมของ SUSHI?


4.1 การเปิดตัวโปรแกรมรางวัล Katana


เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม SushiSwap ได้เปิดตัวโปรแกรม รางวัล Katana ร่วมกับ KatanaDEX ภายใต้ความคิดริเริ่มนี้ กลุ่มสภาพคล่องที่ได้รับการคัดเลือกเริ่มให้ผลเป็นโทเค็นทั้ง SUSHI และ KAT มีการแจกจ่ายโทเค็น KAT มากถึง 400 ล้านระหว่างแคมเปญ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมแก่ผู้ถือ SUSHI เท่านั้น แต่ยังทำให้ระบบนิเวศของ SushiSwap มีความหลากหลายมากขึ้นผ่านการแนะนำ KAT อีกด้วย

4.2 ความเชื่อมั่นของตลาดฟื้นตัว


ตลาดคริปโตโดยรวมเริ่มฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคม โดย BTC ทะลุ $120,000 และ ETH ทะลุ $3,800 ส่งผลให้ตลาด DEX โดยรวมเติบโต เนื่องจากเป็นสินทรัพย์เก่าแก่ที่มีเรื่องราวชัดเจนและมีอุปทานหมุนเวียนปานกลาง SUSHI จึงได้รับประโยชน์จากความรู้สึก FOMO ที่เกิดขึ้นใหม่

4.3 การขยายมัลติเเชนและการรวมครอสเชนกำลังจะบรรลุผล


ตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นมา Sushi ได้เร่งการใช้งานระบบมัลติเชนของตน ปัจจุบันรองรับบล็อคเชนชั้นนำและเกิดใหม่จำนวนมาก ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโปรโตคอลและความสามารถในการจัดทำสินทรัพย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน SushiXSwap ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สวอปข้ามเครือข่าย พบว่ามีผู้ใช้งานรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของ Sushi ในฐานะเครือข่ายสภาพคล่องแบบหลายเครือข่ายที่แท้จริงในยุคของ Layer 2 และ DeFi แบบโมดูลาร์

5. บทสรุป: การกลับมาของซูชิเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหม?


การเพิ่มครั้งนี้ไม่ใช่แบบสุ่ม แต่เป็นการสะท้อนถึงกลยุทธ์หลายแง่มุมของ Sushi ได้แก่ การอัปเกรดสถาปัตยกรรม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำซ้ำ การฟื้นตัวของเมตริกบนเชน และฉันทามติของชุมชนที่แข็งแกร่งขึ้น ล้วนเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเชื่อมั่นของตลาดขึ้นใหม่ เนื่องจากเลเยอร์ 2 การทำงานแบบโมดูลาร์ และการทำงานร่วมกันแบบข้ามเชนมีบทบาทสำคัญ Sushi จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะพัฒนาจาก AMM เดิมให้กลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่มีฟังก์ชันหลากหลายรุ่นถัดไป

แม้ว่าการเพิ่มของ SUSHI จะพุ่งสูงอย่างน่าประทับใจในเดือนกรกฎาคม แต่เรื่องราวการกลับมาของแบรนด์ยังคงดำเนินต่อไป สิ่งที่จะกำหนดมูลค่าในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นว่าจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ทางเทคนิคและพันธสัญญาในระบบนิเวศในไตรมาสต่อๆ ได้หรือไม่ หาก Sushi ยังคงดำเนินกลยุทธ์ DeFi แบบโมดูลาร์ต่อไปด้วยการกำกับดูแลที่โปร่งใสและความคล่องตัวทางเทคนิค ก็จะสามารถกลับมาครองตำแหน่งผู้นำในด้าน DeFi ได้อีกครั้ง และกลายเป็นต้นแบบของการฟื้นตัวครั้งสำคัญ สำหรับนักลงทุนเน้นมูลค่าระยะยาว เรื่องราวนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น

