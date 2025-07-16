ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025: ก้าวสำคัญในการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์รูปแบบการชำระเงินในสหรัฐฯ

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ดิจิทัล ความสำคัญของสเตเบิลคอยน์ในระบบการเงินก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สเตเบิลคอยน์เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีฐานจากสกุลเงินเฟียต ซึ่งได้มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในด้านการชำระเงินข้ามพรมแดน การโอนเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน อย่างไรก็ตาม เมื่อการขยายตัวของตลาดสเตเบิลคอยน์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็มีปัญหาต่าง ๆ เช่น ขาดความโปร่งใส และการกำกับดูแลที่ล้าหลัง
ในเดือนมีนาคม 2025 ประธานคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลของสภาผู้แทนราษฎร Bryan Steil และประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน French Hill ได้เสนอร่างกฎหมาย "ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025" ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า "กฎหมายส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบของสเตเบิลคอยน์ในระบบบัญชีเศรษฐกิจ" กฎหมายนี้มีเป้าหมายที่จะจัดทำกรอบกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการออก การหมุนเวียน และการกำกับดูแลสเตเบิลคอยน์ในรูปแบบการชำระเงินในสหรัฐฯ บทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาหลักของร่างกฎหมายนี้ รวมถึงความหมาย เป้าหมาย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาด ร่างกฎหมาย ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025 มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจในความโปร่งใส, ความรับผิดชอบ, และการป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย (เช่น การฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย) ในตลาดสเตเบิลคอยน์รูปแบบการชำระเงินของสหรัฐอเมริกา โดยการดำเนินการกรอบการกำกับดูแลที่เข้มงวด ร่างกฎหมายนี้มีเป้าหมายที่จะ:
ปกป้องความเสถียรทางการเงิน
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ส่งเสริมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปฏิบัติตามกฎหมายมาใช้
เนื่องจากระบบการเงินมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ร่างกฎหมายนี้ยังเน้นการสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการมาตรฐานตลาดสำหรับสเตเบิลคอยน์รูปแบบการชำระเงิน เพื่อวางรากฐานสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีเสถียรภาพในระดับโลก
ร่างกฎหมายกำหนดคำนิยามที่สำคัญของสเตเบิลคอยน์รูปแบบการชำระเงิน:
สเตเบิลคอยน์เหล่านี้ถูกกำหนดเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อการชำระเงินหรือการชำระบัญชี โดยทั่วไปจะผูกมูลค่ากับสกุลเงินเฟียต (เช่น ดอลลาร์สหรัฐ)
รวมถึงสเตเบิลคอยน์ที่สามารถแลกเปลี่ยน โอนคืน หรือซื้อคืนได้ตามอัตราส่วนที่กำหนด
ต่างจากหลักทรัพย์ สเตเบิลคอยน์รูปแบบการชำระเงินทำหน้าที่หลักในการเป็นเครื่องมือทางการทำธุรกรรม ไม่ใช่เครื่องมือการลงทุน จึงไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหลักทรัพย์
ร่างกฎหมาย STABLE Act ปี 2025 กำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับการออกสเตเบิลคอยน์ที่ใช้เพื่อการชำระเงิน ดังนี้:
ข้อกำหนดด้านสินทรัพย์สำรอง:
สเตเบิลคอยน์แต่ละหน่วยจะต้องได้รับการสนับสนุนแบบ 1:1 ด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง (เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้น หรือเงินฝากธนาคาร)
ข้อกำหนดด้านความโปร่งใส:
ผู้ออกต้องเผยแพร่รายงานสินทรัพย์สำรองทุกเดือน ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบโดยสำนักงานบัญชีอิสระที่ได้รับการรับรอง (CPA) พร้อมลายเซ็นรับรองจาก CEO และ CFO เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
กลไกการแลกคืน:
ผู้ออกต้องเปิดเผยขั้นตอนการแลกคืนต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ถือสามารถแลกสเตเบิลคอยน์กลับเป็นเงินสกุลหลักได้ตามอัตราที่ตรึงไว้
ร่างกฎหมาย ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025 ได้กำหนดหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการดำเนินงานของสเตเบิลคอยน์ประเภทชำระเงิน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลกลาง ได้แก่:
ธนาคารและบริษัทย่อยของธนาคาร: อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลกลาง
สหกรณ์เครดิตและบริษัทย่อย: อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานกำกับดูแลสหกรณ์เครดิตแห่งชาติ (NCUA)
ผู้ออกสเตเบิลคอยน์เพื่อการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร: อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานควบคุมสกุลเงิน (OCC)
ร่างกฎหมาย ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025 ยังได้กำหนดข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลสำหรับสเตเบิลคอยน์ที่ออกโดยต่างประเทศและมีการใช้งานในตลาดสหรัฐฯ ดังนี้:
ผู้ออกสเตเบิลคอยน์จากต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา รวมถึงต้องผ่านการตรวจสอบบัญชี และดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐฯ
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ อาจจัดทำรายชื่อของผู้ออกสเตเบิลคอยน์จากต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการกำกับดูแล
การฝ่าฝืนร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025 อาจมีผลตามกฎหมายดังนี้:
โทษทางแพ่ง: ปรับสูงสุด 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน สำหรับการออกสเตเบิลคอยน์เพื่อการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต
โทษทางอาญา: จำคุก สูงสุด 20 ปี และปรับสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากมีการปลอมแปลงรายงานการถือครองทุนสำรอง
มาตรการจากหน่วยงานกำกับดูแล: หน่วยงานของรัฐบาลกลางสามารถสั่งระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ออกเหรียญที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้
ร่างกฎหมาย ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025 ได้วางกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมสำหรับสเตเบิลคอยน์ประเภทที่ใช้ในการชำระเงิน (Payment Stablecoins) โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สำคัญดังต่อไปนี้:
การยกเว้นจากการเป็น "หลักทรัพย์"
ข้อกำหนดด้าน "การทำงานร่วมกัน"
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและการบังคับใช้
ผู้ออกเหรียญ: ต้องเริ่มปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใน 12 เดือนหลังจากการมีผลบังคับใช้
ผู้ดูแลสินทรัพย์: จะได้รับเวลา 2 ปีในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล
การแบนสเตเบิลคอยน์แบบอัลกอริธึม: มีผลบังคับใช้ทันทีและการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นภายใน 2 ปี
ร่างกฎหมาย STABLE ปี 2025 ได้สร้างกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งสำหรับสเตเบิลคอยน์เพื่อการชำระเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใส การคุ้มครองผู้บริโภค และความมั่นคงของตลาด เมื่อกฎหมายนี้ดำเนินการไปข้างหน้า คาดว่าจะให้กฎระเบียบและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของสหรัฐฯ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับโลก
หากคุณเชื่อในศักยภาพของสเตเบิลคอยน์ในอนาคต MEXC คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับคุณ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายคริปโตเคอเรนซีชั้นนำ MEXC มีคู่การซื้อขายสเตเบิลคอยน์หลากหลาย ทำให้คุณสามารถซื้อและแลกเปลี่ยนโปรเจกต์สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ เช่น USDe ได้อย่างง่ายดาย
ต้องการซื้อสเตเบิลคอยน์ไหม? นี่คือวิธีการ (โดยใช้ USDE/USDT เป็นตัวอย่าง):
1.เปิดแอป MEXC และพิมพ์ "USDE" ในแถบค้นหา
2.เลือกคู่การซื้อขาย USDE/USDT แบบสปอต
3.บนหน้ากราฟ ให้คลิกที่ปุ่ม "ซื้อ" กรอกรายละเอียดคำสั่ง (ประเภทคำสั่ง จำนวนเงิน ฯลฯ) และยืนยันโดยการคลิก ซื้อ USDE
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มิได้เป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี ที่ปรึกษา หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด อีกทั้งไม่ได้เป็นการแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น เรียนรู้ MEXC จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลประกอบการศึกษาเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนในรูปแบบใด กรุณาศึกษาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจลงทุนทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับแพลตฟอร์ม