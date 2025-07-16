Sign Protocol: ปฏิวัติความน่าเชื่อถือ เชื่อมโลก Web3 กับโลกจริง

Sign Protocol เป็นโปรโตคอลการรับรองความถูกต้องที่ตรวจสอบได้ตัวแรกสำหรับทั้งระบบนิเวศของบล็อกเชน มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาหลักของการขาดความถูกต้องของข้อมูลบนเชนและความถูกต้องตามกฎหมาย โดยการผสานรวมเทคโนโลยีการจัดเก็บแบบกระจายศูนย์และ Verifiable Credential (VC) Sign Protocol สร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับรองความน่าเชื่อถือแบบครบวงจร สำหรับกรณีใช้งานอย่างเช่น การตรวจสอบโปรโตคอล DeFi, การลงคะแนนเสียงการกำกับดูแล DAO และการประกาศลิขสิทธิ์ NFT
บนพื้นฐานนี้ Sign ผ่าน Sign Protocol ได้จัดให้มีเลเยอร์การตรวจสอบข้อมูลระดับโลกที่รองรับผลิตภัณฑ์ในระบบนิเวศจำนวนมาก เช่น EthSign, TokenTable และ SignPass ซึ่งค่อย ๆ สร้างระบบนิเวศที่น่าเชื่อถือที่เชื่อมโยง Web3 กับโลกจริง
ความถูกต้องและความสามารถในการตรวจสอบได้ของข้อมูล คือรากฐานของความน่าเชื่อถือ วิธีการตรวจสอบแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมมักประสบปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนสูง และความเสี่ยงด้านความเชื่อถือ Sign Protocol จึงได้เสนอโปรโตคอลการรับรองแบบกระจายศูนย์ โดยใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของเทคโนโลยีบล็อกเชน นำเสนอทางออกใหม่ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถพิสูจน์และตรวจสอบข้อมูลบนเชนได้ สร้างโลกดิจิทัลที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2.1 EthSign: EthSign คือแอปพลิเคชันของ Sign Protocol ในด้านข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถแก้ไขข้อจำกัดของแพลตฟอร์มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมได้ ด้วยการจัดเก็บเอกสารแบบกระจายศูนย์และเข้ารหัสข้อมูล พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลทั่วโลกฟรี เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มดั้งเดิมอย่าง DocuSign และ Adobe Sign แล้ว EthSign ดึงดูดผู้ใช้งานได้จำนวนมากด้วยโมเดลที่ไม่คิดค่าสมาชิก ไม่มีสแปม และการจัดเก็บเอกสารแบบเข้ารหัสถาวร
2.2 TokenTable: TokenTable คือเครื่องมือจัดการวงจรชีวิตของโทเค็นแบบครบวงจร ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการกระจายโทเค็น มอบโซลูชันมาตรฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่การตั้งกฎล็อคอัพ การจัดสรรระยะเวลาการให้สิทธิ์ ไปจนถึงการลงโทษอัตโนมัติเมื่อผิดนัด
2.3 SignPass: SignPass มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบยืนยันตัวตนใหม่ ด้วยเทคโนโลยีเสริมความเป็นส่วนตัวอย่าง Zero-Knowledge Proofs ทำให้ SignPass สามารถลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ลงได้ นอกจากนี้ยังรองรับการปรับแต่งแบบโมดูลาร์เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในแต่ละประเทศและภูมิภาค มอบโซลูชันการจัดการตัวตนที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
3.1 ความน่าเชื่อถือที่ตั้งโปรแกรมได้: การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น สัญญาอัจฉริยะ ทำให้กลไกความน่าเชื่อถือสามารถตั้งโปรแกรมได้ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้สามารถปรับแต่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไขความน่าเชื่อถือตามความต้องการของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของธุรกรรม
3.2 การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์: วิธีนี้แตกต่างจากระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิม ตรงที่ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้จะกระจายไปทั่วโหนดต่าง ๆ ดังนั้นโหนดเดียวจึงไม่สามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ทำให้ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก
3.3 การทำงานร่วมกันข้ามเชน: สามารถโต้ตอบและสื่อสารกับเครือข่ายบล็อกเชนหลาย ๆ เครือข่ายได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลประจำตัวของตนเองบนบล็อกเชนที่แตกต่างกันได้ ช่วยให้สามารถตรวจสอบตัวตนและจัดการข้อมูลประจำตัวข้ามเชนได้
ภายใน Sign Protocol โทเค็น SIGN ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมบริการเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบหลักของระบบนิเวศที่มีฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายอีกด้วย ผู้ใช้ต้องใช้มันเพื่อชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการ และในฐานะโทเค็นการกำกับดูแล ผู้ถือสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการกำกับดูแลโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการร่วมกัน
MEXC ตระหนักถึงศักยภาพของโครงการ SIGN และได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนทั่วโลกด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ธุรกรรมที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่ครอบคลุม และสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ วิสัยทัศน์อันเฉียบคมและการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของ MEXC ต่อโครงการใหม่ ทำให้แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบ่มเพาะโครงการคุณภาพ หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มการเทรดที่มีสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ การเทรดแบบเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น และประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้ MEXC เป็นตัวเลือกที่ใช่
MEXC จะเปิดการเทรดทั้งสปอตและฟิวเจอร์สสำหรับ SIGN คุณสามารถเริ่มเทรด SIGN บน MEXC ได้โดยปฏิบัติตามสามขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้:
2）ค้นหาโทเค็น SIGN ในแถบค้นหา และเลือกการเทรดสปอตหรือฟิวเจอร์ส
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวน ราคา และพารามิเตอร์อื่น ๆ เพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากการดำเนินการลงทุนทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว